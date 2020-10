Utica NY : potencijalni zaraženi coronavirusom u ‘Sakibovoj džamiji’

Plač za ‘druženjima’, za petkom u 12, za Ramazanom i Bajramom, i za svim onim što nam u gradu Utica NY nedostaje više nego u Bosni, konačno je urodio plodom.

Kako javljaju lokalni mediji, novine i tv koji svakodnevno izvještavaju o stanju oboljelih corona virusom u našem Okrugu Oneida u državi New York, krajem septembra ove godine u dva navrata zaraženi su najvjerovatnije pokupili virus u džamiji, zapravo u crkvi konvertovanoj u džamiju na 306 Court Street, odmah do zgrade Opštine, i to 25 i 26. septembra.

U ‘Sakibovoj džamiji’ kolokvijalno nazvanoj po predsjedniku džematskog odbora Duračak Sakibu, formalno pravno u udruženju ‘Bosnian Islamic Association of Utica NY, INC.

Vijest nije za radovanje, oboljelima svako dobro, ostalim ‘patiocima’ za sijelima sa hafizima, sa ‘našom omladinom’ i silnim ‘halkama’ a koji događaji se održavaju uprkos zabrani okupljanja ‘uz sve mjere predostrožnosti’ nauk : pusti hodžu i njegove savjete, corona se ne šali.

Na ovom popisu koji se svakodnevno objavljuje ima zaraženih i u crkvi, sve religije svijeta su tu da se suprotstave nauci, na tom polju su sve iste, ali ovdje se postavlja više pitanja. Vlastima grada Utica NY, ne džematima i džematlijama. Da li su u pitanju naša djeca povjerena i zavedena ohrabrenjima hodže i pozivima ili su starije osobe u pitanju ne znamo, nije ni bitno, ono što je bitno uz ovakvu vijest je pitanje odgovornosti.

Hoće li efendija Memić koji vrlo agresivno bošnjakuje u ovom džematu čak i u vrijeme corona zabrana u crkvi-džamiji ikome za ovo odgovarati?

Ili još dalje, hoće li drugi efendija iz druge bh džamije Ahmedin Mehmedović ikome za ovu zaraženost opasnim virusom podnijeti izvještaj?

Prema facebook profilu Sakibove crkve-džamije u dan 25. septembra se održavalo ‘druženje’ od akšama do sabaha, od noći pa do ujutru, a ef. Mehmedović je bio glavna osoba za kontact.

Podsjećamo, ove dvije džamije su dugo ‘ratovale’, na kraju je navodno ‘puklo’ i Mehmedovići su ‘protjerani’ a Duračak sa ‘pučistima’ je preuzeo džemat. Mehmedovići su onda kupili ‘sebi drugu džamiju’ na 407 Kossuth Avenue (American BH Islamic Center of Utica NY) a ‘druženja’ su ostala. Mehmedović efendija je čest gost u ovoj crkvi džamiji, ocjenjuje djecu u mjetefima, održava tribine. Čisto političko-muslimanski. Zavadiš raju a onda se ‘družiš’.

Što se tiče ‘stanja’ u ostala dva bh džemata u gradu Utica NY, teško da će tamo biti klastera. Jedan na Kemble Street se gradi, renovira, pravi se ‘nova džamija’ a druga nova novcijata ‘Bajrina džamija’ (West Bosnian Islamic Center of Utica NY, INC) na Bleckeer Street u gradu Utica NY ne radi odavno i pitanje je da li ima hodžu uopšte. Poslije protjerivanja i optuživanja ef. Felića za terorizam i njegovog hapšenja a što je izveo Bajro Smajić sa ahbabima, pa njegove ekstradicije za BiH, u tom džematu je ‘usluge’ ktratko pružao efendija ‘bez pokrića’ Kazaferović (navodno nije završio Medresu) ali ubrzo je i on ‘isfrcio’, tako da je tamo u zadnje vrijeme samo parking za građevinsku mehanizaciju Bajre Smajića turbo-hadžije i vlasnika džamije, sahrane obavljaju po ugovoru o djelu.

Koji, hadžija, uz put, skupa sa sinom je glavni izvođač radova na gradnji džamije u Kemble Street. Na ‘fejsu’ Bajrine džamije je zadnji put pokošešna trava na ‘našem krajiškom mezarju’ još s početka ljeta, tamo možete samo još da se divite slici Kajtezović Huseina zv. Dugi, ‘Zlatnog Hammera’ inače najpoznatijeg prebjega u džematima našeg grada, nekadašnjeg Bajrinog najvećeg ‘din-dušmanina’ a poslije najvećeg jarana. Ukiselio se od silnih pregleda.

Koji je pare sakupljane za advokate za tužbu protiv hadžije Smajića zbog bezobraznog i prljavog optuženja nevinog ef. Felića gdje je bio glavni aktivista, jednostavno predao Bajri Smajiću a donatorima za advokata ponudio certificate Bajrine džamije prema kojima su pare dali Bajri Smajiću.

photoscreen : WKTV Utica NY, arhiv