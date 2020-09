Ili : ko je jamio, jamio!

U svojoj borbi za mjesto načelnika Velike Kladuše 2016, Fikret Abdić ‘Babo’ i njegova nova stranka ‘Laburisti BiH’ izbacili su nekoliko slogana, pamfleta koji su ostali da se pamte, onaj najpoznatiji glasi ‘Korak ispred drugih’. I ‘Babo’ je postao načelnik. Pobijedio.

Bilo je dovoljno samo par bilboarda i nekoliko javnih obraćanja uz par koraka, ništa više ni veće.

Niti je morao šta obećavati niti se od njega očekivalo da kaže bogzna šta, dovoljna je bila činjenica da je izišao iz zatvora, nakon što je odležao dvije trećine kazne po presudi hrvatskih sudova od 15 godina, koja kazna mu je za ratni zločin potvrđena 2005. godine.

Na sličan način je ‘prošao’ i nakon afere ‘Agrokomerc’ iz 1987. godine kada je bukvalno iz pritvora Bihaća uletio u bh Predsjedništvo, gdje je, iako je osvojio pola miliona glasova više od Alije Izetbegovića na prvim ‘demokratskim izborima’ zauzeo ‘samo’ mjesto člana Predsjedništva.

Kada je uhapšen u aferi ‘Agrokomerc’ rekli samo jednostavno ‘Babo je ruč’o, šta je bilo bilo je. Ko je jamio, jamio. Isto smo rekli i kad je osuđen za ratni zločin u Hrvatskoj.

Danas je 20. septembar 2020, dolaze lokalni izbori u BiH raspisani za 15. novembar a kandidat za načelnika Velike Kladuše ispred Laburista BiH je opet Fikret Abdić ‘Babo’. Međutim, komotno možemo opet, po treći put reći ‘Babo je ručo’, jer zadnjim rješenjem Kantonalnog Suda u Bihaću pritvor mu je produžen za dva mjeseca i ostaje zatvoren do 18. novembra.

Da li je Babo opet ‘korak ispred drugih’, jer ovo je skoro presedan u izbornima zavrzlamam i zajebancijama bh pravosudnih izbornih propisa gdje po prvi put imamo kandidata za načelnika koji neće moći čak ni obaviti svoje izborno pravo na regularan način, već možda poštom ili u odsustvu.

A eventualni načelnik, ej !

Dakle, nema dileme. Babo je nažalost opet ruč’o, po treći put. I glasat će, ako mu to dozvoli direktor zatvora Edhem Veladžić, osoba koja je osumnjičena i suđena za pokušaj njegove likvidacije u Hrvatskoj skupa sa AID egzekutorima, nakon sloma Autonomije, o čemu smo već pisali.

Ali kako ruč’o.

Evo, portal BNN.ba u vlasništvu Bošnjačke Patriotske Stranke (BPS) Sefera Halilovića, generala ArBiH je pojasnio kako to ‘ide’ kad te vlast pozove na ručak, kad ti ponudi izbornu demokratiju.

Babo je ‘rješen do kraja izborne kampanje’. Tako glasi naslov vijesti o produženju pritvora Abdiću.

‘Rješavanje’ ‘Babe’ je dakle, bez obzira na osnove sumnji zbog kojih je pritvoren 18. juna ove godine planirano i dobro pripremljeno. Čim to izjavi dobro uhranjeni Sandžaklija iz svoje ‘hacijende’ u Hercegovini ili stana u Sarajevu, to ti je kao da je izjavio sultan Bakir Veličanstveni. Zato jer, iako se permanentno napadaju, obojica koriste vlast zajednički i u njoj učestvuju već tri decenije.

U nekim drugim situacijama zloupotreba, korupcije ili bilo kojih drugih krivičnih djela političara, obično se koristi termin ‘niko nije kriv dok se pravosnažno ne osudi’, to je pravosudni slogan i postulat kojeg koristi SDA mafija u svim svojim aferama, tužilaštva i sudovi to odrade tako da se nikad ne desi pravosnažna odluka. Čak više, na kraju ‘farse’ sudovanja, glavni likovi iz afera još dobiju i ‘potvrdu o poštenju’ od Suda, te debelu naknadu za ‘okaljani ugled’, ‘za psihičke bolove’, plata im se redovno daje čak iako budu malo pritvoreni, država brine o časti i ugledu svojih lopova.

Ovi drugi lopovi kao što je Fikret Abdić ‘Babo’ se ‘rješavaju’. Ili vožnjom u gepeku, ili betonažom, ili miksom sa kiselinom, ima ‘mali milion’ načina da se neko nekoga ‘riješi’. Ili nečega.

‘Babo’ je dobro prošao. Opet je ‘korak ispred drugih’, ‘riješen’ je do kraja izborne kampanje zatvaranjem u ćeliju. Dakle, u odnosu na one ‘druge’, samo je ‘ruč’o’.

Ruč’o pa šta?

I Abdulah Skaka načelnik Sarajeva je muljao sa budžetom (a koliko je tek njegov, da prostite budžet, straha Božja), revizori sve fino napisali, pa se on žalio, pa se revizori izvinuli i napravili drugi, još noviji i ljepši zapisnik, ali eno njega nasmijanog i veselog još načelnikuje.

Ja, I ?

Ma ništa, samo onako, iz čiste radoznalosti, nametne se pitanje. I planetarno poznati odgovor Bakira Izetbegovića. Radi relaksacije.

photo 1: photoscreen portal BNN.ba, arhiv