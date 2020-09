Izbornu propagandu umjesto političkih partija (pro)vode džamije

Vijest nije nova, bijele ahmedije su davno zaboravile na Boga a prihvatile se politike i vlasti. Kako kod kuće u domovini, još više u dijaspori.

Ova sraslost vjere koja je umjesto nekadašnje komunističke ideologije vjeru pretvorila u islamističku ideologiju najviše se vidi uz izbore koji se u BiH ponavljaju svake dvije godine, od lokalnih do opštih izbora. A vidi se i po funkcionerima Islamske Zajednice BiH koji su listom i širom i funkcioner SDA kleptopartije.

U pauzi dok nema izbora dijaspori se prebrojavaju izvještaji Centralne Banke da se vidi koliko je milijardi dijaspora upumpala u rupu bez dna (preko 3 milijarde godišnje, što je skoro 10% državnog proračuna u budžetu) i koliko je zuba opravila, pred izbore džemati i džamije dijaspore punom parom i neskrivajući lobiraju za svoju stranku i svoju opciju udarajući na najosjetljivije kategorije i pojmove. ‘Naša djeca’, ‘šehidi’, ‘naša jedina domovina’, ‘Srebrenica’, ‘djedovina’, ‘otadžbina’, ‘naši korjeni’ i borci i klinci palci.

Federalno ministarstvo za povratnike umjesto na povratku povratnika daje ‘šakom i kapom’ Islamskoj Zajednici BiH, za džamije i mesdžide, povratnike ostavlja dijaspori.

Petkom u obaveznim govoranacijama vazovima ide se još direktnije u imenovanju ‘onih koji su najbolji za našu domovinu’.

Srebrenica se ne izostavlja, bili smo svjedoci kada je sadašnji Reis Kavazović javno prozvao i udijelio haram (kletvu) svakom onom ko dadne glas za Vlaha u Srebrenici, umjesto da je haram udijelio onom ko je Srebrenicu izdao i ko je potpisao da pripada Republici Srpskoj. A to su, zna se, Alija Izetbegović i njegova SDA .

I uvijek računaju na isto. Ko bi se to usudio da se ne registruje i ne dadne glas za ‘svoje’ u Srebrenici?

Ide se čak dotle da se prozove javno svako onaj ko bi se upitao : a šta to dijaspora ima od svojih glasova za Srebrenicu, i ne samo za nju, nikad ne priznajući da su glasovi ‘za Srebrenicu’ glasovi za fotelju načelnika ili kojeg još uhljeba viška u Opštinskom Vijeću. I ništa više od toga.

Računajući da dijaspora ne zna da je i da će ostati isto i u Srebrenici i u Prijedoru bez obzira kome dali glas. Imali smo ‘našeg’ u Srebrenici bezbroj puta, zadnji Ćamil Duraković je slika i prilika pa šta?

Da li se povećao broj povratnika, da li su poboljšani uslovi za one malobrojen u Srebrenici osim što im je u Potočare došao u fotelju Emir Suljagić i još nekoliko desetina mrtvih?

Cilj ovog teksta nije da se odvrate svi oni koji žele da se registruju, namjerno je tekst i objavljen poslije roka za registraciju, poanta je u slijedećem.

Sa sadašnjim brojem povratnika u Srebrenici i sa dosadašnjom ‘pomoći’ vlasti Srebrenici sve je isto, bio tamo u Opštini Ćamil ili Radivoje Desnica, SDA nekadašnja lopovska uzdanica, cilj je ukazati na slijedeće.

Ovakav način lobiranja samo pogoduje mafijašima i beskrupuloznim lopovima u vlasti da dođu do udobne i skupe fotelje i produže svoj komfor.

Koje i Božje Kuće i ‘božji ljudi’ uspješno održavaju u raskalašenom životu evo već treću deceniju.

Ovako kako je to zvanično potvrdio hodžica jedne od četiri bh džamije u gradu Utica NY (proglas hodže u crkvi pretvorenoj u džamiju, Bosnian Islamic Association of Utica NY, vidi sliku) rade svi džemati Amerike. Nazovi hodžu pa glasaj!

Tako se to radi u ‘građanskoj’ i ‘sekularnoj’ državi Bosni i Hercegovini. U islamskoj republici u kojoj je temelj ‘Islamska Deklaracija’ Alije Izetbegovića.

*** Da je Islamska Zajednica BiH paralelni bh državni organ a džemati dijaspore da su njene filijale potvrđuje i ova nesporna činjenica. 2010 godine za člana BH Predsjedništva kandidovao se i Džemaludin Latić, pisac, profesor i publicista, nekadašnji prvak SDA bulumente. Njegova prva zvanična posjeta pred izbore bila je upravo crkva konvertovana u džamiju-Bosnian Islamic Association of Utica NY. Uz cvijetak Srebrenice na reveru i s parama dijaspore isto je pokušao i munafik i neviđena lopina među bijelim ahmedijama ‘hižaslav’ Mustafa Cerić 2014.

photo : džamijski proglas za registraciju, preuzeto sa facebook profila crkve konvertovane u džamiju Bosnian Islamic Association of Utica NY