Nije tačno da je Sarajevo zaboravilo Krajinu, evo Bakiru Izetbegoviću je ‘važna’ Velika Kladuša kao Srebrenica, sandžaklija ministar BiH Selmo Cikotić ‘rješava migrantsku krizu’ a migrante prepušta narodu?

Kada bi čovjek bio maliciozan i ciničan, rekao bi da je za ovo sadašnje stanje u Krajini opet kriv Fikret Abdić, iako svoju poznu starost troši u bihaćkom zatvoru. Zato jer je još davne 1990. Veliku Kladušu pa i Krajinu prepustio Sandžaklijama i Izetbegoviću, račun se ispostavlja ovih dana ali ne Abdiću već narodu Krajine.

Te davne 1990. godine u osvit bh rata i pred ‘prve demokratske izbore’ na ‘veličanstvenom skupu’ u Velikoj Kladuši, Fikret Abdić pored silnih ponuda novostvorenih i postojećih političkih partija i čak suprotno očekivanjima braće Pozderaca, priključuje se nacionalističkoj vjerskoj organizaciji Alije Izetbegovića SDA partiji, čime udara konačan pečat na sudbinu ovog dijela Bosne zaboravljenog od Sarajeva, čije muke su verifikovane upravo ovdje, na ovom skupu.

Sandžaklije su došle te godine u Krajinu, ma šta došle, stotine autobusa je dovezlo pola Sandžaka u Kladušu i sav dogovoreni vjerski šljam i folklor uz to i tu je Sandžak ostao do današnjeg dana, Abdić je svoj pristup toj stranci krvavo platio a ispašta i narod. Od tada pa do današnjih dana Krajina je pod čizmom Sandžaka, prije toga ‘najvažniji’ Sandžaklija u Vel. Kladuši je bio pravnik ‘Agrokomerca’ Rahić Hakija koji je imao platu veću od predsjednika Suda ili komandira Policije, dobio stan a od prava naučio samo ‘mogu li da odgodim raspravu za mjesec dana da se upoznam sa predmetom’, sada su tamo njegovi zemljaci na svim važnijim funkcijama od matičara do vrhuške vlasti.

Fikret će reći kako je pristupio SDA bulumenti ‘jer je slušao svoj narod’ ali narod zna da se nije pitao za takav postupak, narod mu je slijepo vjerovao, prave razloge ovakvog njegovog čina nikad nećemo saznati jer to treba da ostane tajna i ostaće. Ali Sandžaklije su ostale. Od direktora škola do direktora ‘Agrokomerca’, sada skoro trideset godina poslije rata Sandžaklije nam opet uređuju stanje u Krajini.

S početka bh rata, glavnokomandujući tadašnje ArBiH je ‘slučajno’ bio iz Sandžaka, general Dreković Ramiz, jedan od direktora ‘Agrokomerca’ je bio AIDov službenik – nastavnik Hamza Čarkadžić koji je pokrao što je mogao i upravljajući ovom firmom sagradio kuću u Sarajevu, optužnice tužilaštva za silne građevinske materijale pale su kao žute kruške u jesen, poslije nam Bakir iz Sarajeva posla prvo jednog (Fahrudina Radončića) a zatim evo drugog ministra bezbjednosti Selmu Cikotića, Sandžaklije, da uređuju pravo i pravdu na US Kantonu, u Krajini, kao da u Krajini nema nijednog sposobnjakovića sposobnijeg od ‘mozgova’ iz Sandžaka.

Iako je Izetbegović obećao da će ‘novi’ ministar sigurnosti biti iz Krajine, njegova svaka riječ ima snagu bljutave bezobrazne laži, vidimo na primjeru samo ovog segmenta države Bosne kako to funkcioniše.

Cikotić, inače osumnjičenik za ratne zločine je kao i prethodni ministri (prvo Mektić Dragan a poslije Radončić) prodefilovao Krajinom, izbiflao stotine ‘zaključaka’ i ‘poteza’, obećao ući u borbu ‘protiv migrantske krize’ a sve drugo ostavio narodu. Nema potrebe razvijati koncepciju protiv ‘migrantske krize’ treba rješavati migrante, no to se ostavlja narodu koji nažalost preuzima rješenje u svoje ruke na pogrešan a neizbježan način.

I dok glagoljivi ministar Cikotić priprema vježbu ‘brzi odgovor’ sa EUFOR komandosima i razrađuje ‘rješenje migrantske krize’ u Krajini na način da otvori još koji Bog zna po redu ‘novi kamp’ na nekoj novoj ledini – ‘Lipi’, ‘Vučjaku’ ili ‘Trnovima’ narod je počeo sa noćnim stražama, pregledima vozila i izbacivanjima migranata iz autobusa što može biti vrlo pogubno i za migrante i za narod.Priviđa nam se ‘balvan revolucija’, šta li ?

Koga briga za narod, ‘rješavanje migranstke krize’ podrazumijeva drmnuti još koji desetak miliona eura od EU, ‘opremiti’ policiju’, Graničnu službu, nabiti svoje i džepove međunarodnih predstavnika za migrante dok migrante treba ostaviti narodu i Merhamet kuhinjama. Zato imamo ovo što imamo.

Pokušaj Fahrudina Radončića da protjera veliki dio migranata je u startu osujećen, ustala mafija SDA na čelu sa Šefikom Džaferovićem i Biserom Turković, zataškala se ‘afera’ sa izdavanjem viza Pakistancima, tako da smo svi mogli vidjeti kako je farsa sa ‘ilegalnim’ i ‘legalnim’ migrantima jasan i dogovoren posao. Nova destinacija za sav ološ sa Bliskog Istoka je Krajina i Sarajevo.

Ako je iko posumnjao da se ne može utvrditi identitet migranta koji bacaju pasoše po kontejnerima da li se neko zapitao kako podižu novac sa pošte, sa šaltera banaka koji stiže Western Union kanalima, kao što znamo novac se može podići samo uz odgovarajaći lični dokumenat. Nije niko. Vlast US Kantona kmeči i pljuca po migrantima i susjedima a pare uzima od međunarodne organizacije za migrante i troši ih na druge svrhe, rješavanje migranata i njihovih problema ostavljeno je narodu.

Naravno, Bakir Izetbegović u svom osionom licemjerju ide još dalje i dublje pa tvrdi ‘kako su mu važni izbori u Velikoj Kladuši kao oni u Srebrenici’.

Ali ne iz razloga da bi ‘zakonito i transparentno’ trošio opštinski budžet za razliku od osumnjičenog Abdića, već da bi te iste pare ‘zakonito i transparentno’ trošio ‘njegov’ načelnik. Kao mladomusliman Abdulah Skaka, recimo samo jedan primjer.

Najbolje bi mu bilo da onda za načelnika postavi nekog iz Sandžaka.

Ako mislite da to ne može, grdno se varate.

Pa ako je već mogao, a jeste, Bakirov kadar iz Sarajeva (Adnan Terzić, direktor bh Autocesta) u Velikoj Kladuši dobiti gruntovni izvadak za zemljište i imovinu firme Grupex, odnosno Agrokomerc pa na osnovu toga uzeti kredit od banke, ako je mogao uvući u Agrokomerc tajkune SDA pa drsko i pompezno pakovati milioniti ‘tops’ keks u tuđe kutije, ako ih je uveo u Saniteks Velika Kladuša, što onda ne bi mogao imati i ‘svog’ načelnika.

Migrante će rješiti Sandžaklija Selmo Cikotić, hoće garant. Čim je on profesorovao na ‘američkom univerzitetu’ u Sarajevu i čim je ‘učio’ svog ‘studenta’ Osmana Mehmedagića ‘Osmicu’ direktora OSAe, u to ne treba sumnjati nikako.

Osim toga, na primjeru Sarajeva gdje tri decenije vladaju Sandžaklije pored svih umnih i živućih Bošnjaka, Bakir je ‘doktorirao’. Ovo sa Krajinom i Velikom Kladušom mu je samo dodatna ekspertiza.

