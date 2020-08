Ne pitajte zašto je tužilaštvo u ovoj prljavoj krađi para saslušalo Nasera Orića a ne može pronaći telefon Fadila Novalića i ne pitajte za još niz trica i ku(r)čina, sačuvajte živce za ‘nove i ljepše’ afere očekujući oslobađajuću presudu.

Novinarka koja je ‘izmislila’ ovu ‘aferu respiratori’ Semira Degirmenčić od otkrivanja afere doživljava napade, prijetnje i maltretiranja ali to je i zaslužila. Kad već vjeruje u pravdu neka računa na to da se ne napadaju novinari već kamere, i neka joj kao uspomena na ovu njenu novinarsku ‘slabost’ posluži diploma-nagrada koju je dobila za svoj ‘istraživački bezobrazluk’…

*** Nekako ‘s proljeća’ ili u jeku pandemije, Bosnom Veselom je ‘eksplodirala afera respiratori’, evo dočekasmo jesen a ništa nismo saznali niti smo dočekali ‘rezultate’ najveće bh istrage. I još se patimo skupa sa našim premijerom, ovo mora stati čim prije.

Najbitnije i najžalosnije-nikada nećemo ni saznati kako nas je država spašavala od corone a naši dušmani to okarakterisali kriminalom. Kao, naši su nam moćnici u vrhu bh vlasti i države zavukli ruku u džep i novčanika i bukvalno opljačkali 10.5 miliona KMa.

S jeseni stižu ‘nove i ljepše afere’ i obavezni bh izbori, pa smo uz respiratore zaboravili i ona bh čuda prije Fadila i Fikreta, zaboravili smo Asima Sarajlića i ‘aferu’ sa krađom izbora i glasova, pa ‘potkivanje’ Tegeltije i pravosuđa, nestalo je svega osim onog našeg bošnjačkog vickastog humora, zajebancije po kompjuteru i pametnim telefonima tipa ‘vidi mu kockaste glave’, ili onu još bolju ‘Dodik na aparatima’, a on u BH Predsjedništvu i nema namjeru da se kači za respiratore.

Vrijeme je da naše pametne glavice pripremimo za ‘nove afere’, stižu izbori, OSA’radi’ punom parom, njen direktor Osman Mehmedagić studira također punom parom, ne možeš mu zatražiti diploma koliko ih on može pokazati i plus, sve vidi i sve čuje. Evo, već je ‘jača’ ova najnovija sa hapšenjem sedamnaest policajaca, nema sumnje proradio je i Ured američkog ‘lovca na korupciju’ druga Eric-a Larson-a i bh borba protiv ove pošasti, gdje će se ubrzo saznati koliko smo respiratora mogli nabaviti iz Kine ovim parama što su ovi u uniformi uzeli od ahbaba u saobraćajnim nezgodama.

Dakle, ‘afera’ respiratori kako bi rekli naši humorni nabijači guzica i tasture je ‘na respiratoru’, samo što nije izdahla.

Svakako, ona, afera nije na ‘Fadilovim’ i ‘Fikretovim’ respiratorima, ona je na ‘onim pravima’ i nema joj spasa, pitanje je sata i dana kada će mo je zakopati, proučiti dovu i odahnuti. Vidjelo se to odmah na početku, a evo nakon skoro četiri mjeseca ‘žestoke’ istrage kraj se nazire, u početku je sve odlučeno.

*** Čim je ‘nesvrstani’ SDA Reis ef. Kavazović zavapio kao onda ‘haram bilo svakom go glasa za Vlaha u Srebrenici’, neću halaliti Tužilaštvu ako uhapsi Fadila Novalića premijera u tehničkom mandatu već četiri godine (dakle u nelegalno izabranoj vladi), Novalić je pušten ‘iz pritvora’ (iz prostorija SIPAe, da se razumijemo) gdje je proveo 24 sata i koju minutu više gladan i bez iftara a čovjek postio, čim je Bakir Izetbegović zagrmio sa muslimanskim prijetećim prstom ispred kamera ‘ovo je udar na Bošnjake’ a Šefik Džaferović iz Bh Predsjedništva zaplakao kako hapšenjem Fadila ‘staje država’ jer nema niko ko će potpisivati transakcije za plate, penzije i ostale utroške, glavna Tužiteljica Tadić se ušutala a umukli i njeni ‘specijalci’ Tužitelji. Uvažavajući i ‘malog od Bakira’ Željka Komšića koji je kratko i jezgrovito pojasnio ‘ma hajte molim vas, to je nešto najnormalnije u BiH’, jer zna Gordana kad treba šutati.

Doduše, jedan od glavnih ‘specijalaca’ gđe Tadić u istrazi protiv našeg Fadila premijera tužitelj Mirza Hukeljić se prema navodima jednog dijela medija navodno obratio za pomoć američkoj ambasadi (a ne šefici, što je opet najnormalnije jer se zna ko kosi a ko vodu nosi) kako mu je ponuđeno 2 miliona KMa mita da odustane od istrage i optužnice, ali ništa od toga, ušutala se i američka ambasada i tužilaštvo tako da ova saga sa tužiteljem uopšte nije dobila status ‘afere’. Nema od toga ništa, da parafraziram bivšeg ministra Mektića koji je u startu tako izjavio, jer tužilac Hukeljić i bez 2 miliona nevjeruje u svoju rabotu.

O, zapravo ima tu nešto, ‘pranje’ Fadila Novalića i nalogodav(a)ca ove beskrupulozne pljačke državnih para se privodi kraju, tako da uskoro možemo očekivati kao što smo i sami neskromno najavili s početka ‘afere’ da bi za ove respiratore, ventilatore ili ‘registratore’ mogla baš, ama baš odgovarati Fadilova čistačica, neko mora a Fadil ne mora i neće.

*** Glavni akteri ove ujdurme su oprali lovu, sada još ostaje da i mi operemo ruke od svega, corona je još tu i valja umirati, neka respiratora trebaće nam.

Najnovija kaže od ‘stručnjaka’ iz Ureda za mjeriteljstvo, kako su ovi pokretni/mobilni respiratori itekako ‘upotrebljivi’ za razliku od vještaka Tužioca koji kaže da nisu, Fadil Novalić se ‘vratio’ u punom kapacitetu, čak može komotono razgovarati sa svojom sekretaricom, i vjerovali ili ne, može sjesti i popiti kafu sa ‘bratom’ malinarom Fikretom Hodžićem, sa Fahrom Solakom i njegovim advokatom sandžaklijom Kadrijom Kolićem, ma može i telefonirati do mile volje bez da mjeri da li mu je ko u blizini, sud je poništio sve ‘mjere ograničenja’ i zabrana a Fadil nabavio nov novcijat telefon. Podsjećamo, SIPA je Fadilu izuzela ‘ telefon ali to je bio neki bez veze u ladici a ne onaj kojeg je koristio inače. Kao što je izjavio, njegov ‘pravi’ telefon je poslat u Austriju ‘na zamjenu’, kao što obično čini svako malo vremena, kad se u telefonu ‘svašta nakupi’.

Respiratori se konačno raspodjeljuju, a toliko su dobri da ih sada čak ‘traže’ pojedine Klinike i bolnice u BiH, biće ih malo kolika je potražnja, za nadati se da će i Sebija Elena Seka Izetbegović zvana ‘tercijarka’ (zbog njene izolacije u Kliničnom Centru gdje mogu ući samo zdravi i oni sa potrebama tercijarne medicinske pomoći) zatražiti sebi koji, kad su već tako dobri. Kad su, kako se ono kaže -dupli, ‘može se na njih prikačiti po dvoje zaraženih’ , kako je to slikovito pojasnio naš Fadile Oprosti premijer dok se slikao sa kutijama na aerodromu hvaleći posao vlade.

Za kojeg, usput, čak i u vrijeme dok je preležao coronavirus, a jeste, nisu uopšte brinuli, jer imao je mogućnosti da se nakači na ‘dupli’ respirator, ako ‘zagusti’.

Sitnice sa tužiocem i ponuđenim mitom od 2 miliona zaboravite, zaboravite i činjenicu da su ‘nestali originali nabavljenih respiratora’ iz carine ili Ureda za poreze svejedno, sve zaboravite.

Sjetite se samo da je veselije razmišljati da je stigao rođendan Alije Izetbegovića i da treba na Kovače, bez i trunke razmišljanja da je on umro davno a da bi, da je živ, bio star 95 godina, jer ‘šehidi’ nikad ne umiru, zbog čega inače i slavimo svaki dan koji bi Alija doživio da nije umro. Da ne kažem ‘preselio’, da se načelnik Efendić Semir zvizdač u ‘aferi’ Asim and comp ‘slizao’ i pomirio sa činjenicom da Asim Sarajlić nije lopov ni kriminalac, i eto Efendića na izbornoj listi SDA, ‘očišćen’ kao i čitava stranka, eto nama cirkusa zvanog izbori i šanse za slijedeće četiri godine u kojima možemo stvarati ‘afera’ koliko god hoćemo.

Koliko god nam direktor, najobrazovaniji šef obavještajaca na Kugli zemaljskoj ‘Osmica’ pusti iz svojih tajnih arhiva.

*** Znam, iako je teško, jer ostaće nam još nekoliko pitanja bez odgovora, nekoliko sitnih a nevažnih sitnica koje bi zadovoljile našu bezobraznu sujetu, ali nacijo, šta se tu može, kad država hoće da nas oslobodi ove tiranije i maltretiranja bez veze i ostavi u nedoumici.

Kao na primjer, šta je bilo i gdje je nestao telefon Fadila Novalića kojeg on isključivo kupuje u inostranstvu?

Jer, preko tog telefona je Seka Elena Izetbegović najvjerovatnije poručila ove ‘potrebne uređaje’ a naredbu je odmah čistačica Fadila Novalića proslijedila predsjedniku kriznog štaba (štaba za stvaranje kriza) sirotom Fahrudinu Solaku koji ni luk jeo ni respirator mirisao ostade bez funkcije i slikanja. Srećom pa nije ostao bez plate, SDA pazi na svoju braću i ‘sinove’.

Naša famozna SIPA može uhvatiti sve i svakoga, ‘Osmica’ da i ne govorim-OSA je to hej, ali telefonu Fadilovom ‘koji je poslan na remont’ u Austriju nikako da uđu u trag. Iako je Fadile Oprosti izjavio kako je telefon bio spreman za redovnu zamjenu i kćerka ga odnijela u Austriju, SIPA se nije dosjetila da uđe u trag telefonu. A možda je i bolje, jer je najvjerovatnije kao u meksičkim sapunicama o narko-bosovima završio u kontejneru a prethodno bio dobro iscipeliran, da kažem razbijen da bi to bio bespotreban trošak za državu, a SIPA pazi na to.

Osim ćaskanja sa Prvom Hanumom U Bošnjaka, Fadil je u telefonu imao još svega i svačega, telefon je bio spreman za remont, Bog zna šta bi se tamo našlo, bolje je ovako. Premijer je dobio ‘nov ganjc’ i vratio se normalnom poslu, fala Allahu. Jer da nije, samo Onaj Gore zna šta bi ‘s nas bilo’, kako bi to rekao Reis Kavazović, na bosanskom.

Pored telefona, nisu nam objasnili ni to zašto je u ovoj ‘aferici’ saslušavan Naser Orić, naš gazija i komandant odbranjene Srebrenice, a saslušan je. Mora da je kupovao maline od Fikreta Hodžića a dušmani ga odmah povezali sa lopovlukom. Inače, ovaj ratni profiter i ratni zločinac kako ga još neki zovu a SDA umire od muke zbog toga je baš u nemilosti. Toliko toga je dao za državu da bi o njemu trebalo snimit film, kao i o Abdić Hamdiji Tigru, tako je Bakir rekao, još se Avdo Huseinović stručnjak za Halida Muslimovića i gazije bh rata nije sjetio a hoće, i danas on čuva Bosnu na granici na Drini a Tigar na Uni, a ovi ga odmah saslušali. Ne zna se da li je u vezi sa kurbanskim kožicama i njegovom firmom koja ima ekskluzivitet da švercuje sa iznutricama i kožom vjerskih žrtava ili zato što je iz Srebrenice, najvjerovatnije je da se uvijek baksuz nađe na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme. Kao onomad kad je u sred Sarajeva sa pištoljem otimao 200.000 KMa i reketario pa ga uhapsili. Srećom, Bakir je bio u blizini.

Nismo saznali ni to zašto je avion sa Fadilovim i Fikretovim ventilatorčićima sletio prvo u Crnu Goru a tek istovarao propelere u Sarajevu njih 80, pa tako ne znamo da li su ovo ‘oni’ respiratori od kojih je odustala Srbija i Crna Gora, budale ne znaju šta su propustili, ili to ima veze sa činjenicom da je advokat Hodžića iz Sandžaka i jaran Fadila Novalića, i suvlasnik u ‘našim’ fabrikama oružja u BiH a kupnja išla preko crnogorske firme BTL, ma nismo čak saznali ni ko je naredio ili bolje odobrio potpisivanje ugovora sa malinarem iz Srebrenice kad već nije registrovan za uvoz medicine već za uzimanje love iz budžeta za svoju firmu putem ‘dotacija za povratnike u Srebrenici’, ništa nismo saznali što bi imalo umirilo našu dušu i naš zatajeni poriv ka aferama.

Izlišno a ne nevažno, nisu nam rekli ni to zašto bi hapšenjem, gluho bilo, Novalića došlo u pitanje funkcionisanje vlade njegovim odsustvom kako je to tvrdio Džafer-Beg iz BH Predsjedništva a nije došlo u pitanje funkcionisanje vlade kad je naš premijer fasovao virus i bio u Podhrastovima više dana. U prvom slučaju po propisima koje je Šefik citirao ‘niko ne može potpisivati akta vlade’ (nedaj Bože da Fadil ‘rikne’ pljuc… pljuc…) a kad je Fadil otišao u bolnicu blizu respiratora vidjeli smo da je ovlastio svoje sekretare. Mora da će biti da je to novi nevidljivi corona zakon.

Zašto je naprasno nestao i smijenjen Hasan Ganibegović, šef kabineta našeg Fadila ventilatora, nakon što se s početka ‘afere’ sastao na kafi sa advokatom Hodžića Kadrijom Kolićem i Hodžićem lično, ni to nam nisu pojasnili a i što bi nas sikirali i ovako nam je dosta svega, dođe čovjeku da se sam prikači na respirator, makar i Fadilov.

Na kraju, ako je sve ovo , sva ova patnja našeg premijera u vezi sa Bakirovim i Čovićevim dogovorom oko Izbornog Zakona, zašto nam to ne kažu da nam olakšaju muke, makar od muke prsn’o gazija Komšić kad to sazna, kad mu već ni corona ne može ništa, tri-četiri puta se samoizolirao a testova potrošio više nego Trump? Zašto moramo čekati aferu ‘Izborni Zakon’ da to saznamo, jebo više i tih desetak miliona, šta je to danas!

*** Kažu da su maline u Srebrenici ove godine rodile samo tako.

Kaže i knjiga Semira Halilovića, sina Sefera Halilovića ‘Državna tajna’ kako je onomad u ratu Alija Izetbegović nazvao sekretaricu sa puta da pita ‘šta ima’ a ona se požalila da je zvao jedan komandant ArBiH te kazao kako je Caco oduzeo, oteo pun kamion kafe kojeg je platio Alija u vrijednosti od 500.000 KMa, da se nađe napaćenom narodu i vojsci u trgovinama SDA patriota, čovjek ne zna kako će na oči predsjedniku, nakon čega joj je naš tada živi šehid i gazija odgovorio smireni i umilnim saburli glasom ‘pusti to, šta je danas pola miliona KMa’, tako se i meni ‘saburliji’ ovo sa desetak miliona KMa učinilo odličnim primjerom za ‘uporediti’ sa alijinom kafom u sred rata i blokada. Jer naš begler-Beg Bakir najviše mrzi kad vršimo ‘upoređivanje’ i poređenje. Što njega odmah asocira na izjednačavanje.

Zato jer sam ja za poredak i baš mi se fućka što Bakira čini mrzovoljnim, on se takav i rodio davno. I znam kao i naše pravosuđe i kao Reis ili Šefik i Bakir, da je najveći grijeh našeg premijera to što ne zna kako se stavlja maska. Ne zna ništa sakriti.

Zato ga treba osloboditi zajdeno sa nama. Čim prije to bolje.

*** Novinarka koja je ‘izmislila’ ovu aferu respiratori i svojom nesmotrenošću nanijela bol našem narodu posebno premijeru Novaliću, svakodnevno od otkrivanja ‘afere’ doživljava prijetnje, napade i uznemiravanja. Ova hrabra novinarka Semira Degirmenčić nije ništa drugo ni zaslužila, osim nagrade i diplome koju je dobila za ovaj svoj ‘istraživački’ uradak.

Zato jer još nije naučila šta je to i kako se provodi istraživačko novinarstvo u BiH, a posebno kako se u BiH štite ‘zvizdači’ koji otkrivaju korupciju i kriminal. Mogla je išta naučiti od Semira Efendića, SDA kandidata za ponovnu stolicu načelnika i iz ‘afere’ Asim, mogla je to naučiti i prije toga. Ih, koliko smo mi afera prživjeli a koliko je zvizdača nestalo tragom i glasom, pored svih silnih agencija i propisa koji štite otkrivače zvizdače.

A kad već nije savladala osnovnu materiju bh istraživačkog novinarstva, neka obavezno sa sobom nosi uvijek kameru, jer lopovi i korupcionaši ne napadaju novinare, oni jurišaju na kamere, tako da će joj biti malo lakše. Slijedeći put. Vidjeli smo to na primjeru Huse Ćesira jednog od moćnika i tajkuna SDA koji je napao novinara marta 2019. godine a Bakir to fino pojasnio, nije novinara nego kameru. Za napad na kameru se ne odgovara, zato uz sebe nositi uvijek po nekoliko. Pa kad već vjeruje u pravdu, neka se na nju podsjeti gledajući u diplomu za svoj ‘istraživački bezobrazluk’, neka čita ‘zabrinute’ izjave stranih predstavnika u BiH i novinarskih društava i Ureda za korupciju. I oslobađajuću presudu Novaliću i ostalima koja će uslijediti veoma brzo. Možda joj bude lakše.

photo : novinarka “Fokusa” Semira Degirmenčić koja je otkrila ‘aferu respiratori’, arhiv