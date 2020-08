Reis ef. Husein Kavazović kao i Bakir Izetbegović ignoriše afere u Islamskoj Zajednici a one se nižu kao niske tespiha ….

U Sarajevu se hodže vozaju taxijem i to naplaćuju, naplaćuju i ‘vjerske usluge’, u Banja Luci prodato mezarje i kosti Bošnjaka srpskom tajkunu gdje je nikla zgrada, nestalo preko milion KMa…

Zna se, u BiH je idilična i ‘betonska’ sprega između SDA mafije i Islamske Zajednice BiH i njene mafije. I ‘rade’ po istom šnitu. Kupe lovu, truju narodne mase mržnjom i vjerom, potrpavaju afere nemilosrdno i bezobrazno i bogate se. Kad je lova u pitanju, ‘mi smo po zakonu nezavisni od države’, ne plaćamo kao obična raja PDV ali zato ubiremo muslimanski PDV zekjat i trošimo ga kako hoćemo, nemamo obavezu podnositi finansijske izvještaje, nemamo obavezu davati podatke o donacijama, o platama svojih vrhovnika i službenika, kad je učešće u vlasti ‘koga mi da pitamo, mi Bošnjaci smo u svojoj državi’ nijedan zakon ne prođe a da ga oni ne ‘aminuju’.

Zbilja, da li je ikako moguće saznati kolika je plata Reisa, Prvog u Islamskoj Zajednici BiH?

Mislim, najnormalnije bi bilo da se to objavi jer je Reis javna i nadasve politička bh figura i persona, pa kad već u medijima znamo šta svaki poslanik u BH Parlamentu primi, svaki načelnik ili ministar, zašto ne bi mogli saznati koliko mjesečno ‘u ime vjere’ inkasira Prva Ahmedija’ BiH?

Nema šanse, ‘odvojenost‘ Islamske Zajednice u BiH od države je čisto ‘granje kroz gusto sranje’.

‘Ne smije znati lijeva, šta nosi desna ruka’. Takvo je geslo ove vjerske bh aždahe koja je uključena u sve pore države BiH od 1991/92 do današnjih dana i koja barata stotinama miliona KMa bez ikakve državne kontrole, kada su u pitanju finansijski izvještaji. Država u državi.

Ma čak, ako se i kada sklopi ugovor sa BiH za kojim plaču već godinama a gazija Komšić Željko obećava ‘samo što nije potpisan’, to će ostati u domenu tajne i Kur’anskog ajeta.

No, iako se javno ne objavljuje i krije kao zmija noge, plata Reisa je velika i u rangu vrha bh političara. Jer, ako ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa, bivši Reis, lopina i ‘akdemik’ Muftije Zukorlića, jedna od najprljavijih ahmedija BiH ima penziju blizu 2,000 KMa pa plus dodatak na funkciju Reisa od 1,200 KMa, onda se može pretpostaviti da je prema ovakvoj penziji plata bila ‘božanstvena’ i da plata sadašnjeg Reisa nije daleko od toga. Uostalom, ako već hodže zarađuju i imaju pored plate i dodatke za godišnji odmor, i otpremnine i naknade za troškove prijevoza, onda to sigurno ima i Reis, ‘naš uvaženi’ tumač Božjeg slova kojem su usta puna sirotinje i blagodeti a sirotinju ne vidi ‘ni u žutom’. Plus pride, Reis ef. Kavazović pored plate i redovnih islamskih benefita ima i dodatne izvore prihoda, recimo, naknade za ‘šuru’, bankovni odbor BBI Bank International koja u srcu ‘sekularne’ Bosne posluje po šerijatu, gdje je jedanod članova odbora sa bogatom arapskom klijentelom, pokloni i donacije su posebna priča.

No, svaki novinar koji pokuša priupitati kako se troše milioni KMa koje Islamska Zajednica sakuplja, otima i bere po inostranstvu i kod kuće, završi ‘na stubu srama’. Ne barkći u Reisa, ‘naš’ je, čuva državu kao svoj bankovni račun jer mu je država druga majka, Prva mu je Islamska Zajednica. Javne su, naravno, naknade koje moramo plaćati za ukop, za molitve, za mezarluke, pravilnici su sve to regulisali ‘po zakonu’. Članarine su ‘po zakonu’ također, kao u političkim partijama.

Juna prošle godine, o muslimanskom porezu-zekjatu (oni to fino nazivaju ‘čišćenjem duše i imetka’ a zapravo čiste naše novčanike), vlasnik i novinar TV ‘Face’ Senad Hadžifejzović je javno vodio polemiku sa samim sobom, Reisu nije ‘palo na pamet’ da se oglasi, kada je pokušao zatražiti izvještaj o utrošenim parama za zekjat, naprotiv Hadžifejzović se u grču rasplakao i ‘postao Nenad‘ umjesto Senad.

I ‘zaradio’ cenzuru i progon ne samo IZ već i čitavog političkog establišmenta u vlasti.

Još gore je prošao publicista i novinar Nedžad Latić nekadašnji miljenik Alije Izetbegovića i nekadašnji prvak SDA kriminogene bratije sada žestoki njen oponent, koji je zbog nekoliko kritičkih a odlično intoniranih ‘zapisa’ o kriminalu u IZ, ‘fasovao’ batine vehabije Salke Zildžića, ‘omladinca’ SDA i savjetnika Bakira Izetbegovića (sad je u vrhu vlasti SDA Sarajeva), pravosuđe nije nikad procesuiralo napad na njega po izlasku iz džamije prošle godine.

Niti je smjenu Hasana Čengića (na crnoj američkoj listi kao i Dodik ali Bošnjacima to ne smeta a ni Amerikancima) sa mjesta predsjednika Sabora Reis Kavazović sa očima iz horor filmova pojasnio, a radilo se o svađi oko potpisa ovlaštenja na računu IZ u Švicarskoj Banci.

Kao što znamo na njegov mjesto je ‘u demokratskoj proceduri’ imenovan podpredsjednik SDA Safet Softić, tek da nam se dadne do znanja da IZ ‘nema ništa sa političkim strankama’.

Poslednji pokušaji novinara i publiciste a po medijskoj objavi Islamske Zajednici ‘nezvaničnog vođe vehabija u BiH’ Fatmira Alispahića da razotkrije pozadinu smjene glavnog imama medžlisa Sarajevo Kenana Musića te da sazna šta se desilo sa lovom za prodate mezarluke u Banja Luci banjalučkom tajkunu i gdje je nestalo preko milion KMa, pored blagog demantija Reisa ‘nasmiješenog Cerića’ mogu jedino polučiti batine ili metak za Alispahića. Od nabildanih vehabija ‘batinaša SDA’.

Po uzoru na ‘bošnjačkog Breivik–a’ Muhameda Mahmutovića, džamijskog moljca i piskarala iz sela Krakača kod Cazina, i njegovih naloga koncepcije ‘tihe likvidacije’, projektu terorizma kojeg javno promoviše Bosnom i Švedskom gdje lagodno živi i štanca romane na temelju sakupljenih priča sirotih nena koje su u ratu izgubile djecu, ‘utjerujuću u suru’ svakog ‘neosviještenog Bošnjaka’.

Alispahić je na muslimanskoj Tv ‘Igman’ javno u rubrici ‘defter-hefte’ u dva nastavka iznio nekoliko afera koje IZ potprpava a što je sve potkrijepio šokantnim podacima iz kojih se vidi da je IZ ‘leglo kriminala’ kao i njena ‘sestra’ SDA partija.

Glavni imam Musić je kao što znamo podnio ostavku na mjestu glavnog imama ovog najvećeg Medžlisa u IZ žaleći se na nepravilnosti na koje ukazuje godinama a IZ se oglušuje. Reis Kavazović je po uzoru na Bakira i ‘aferu’Asim Sarajlić ‘oformio Komisiju koja će sve ispitati’ a nakon što Komisija nije ni oformljena niti je išta ispitala, ‘pustio’ Musića niz vodu’ a na njegovo mjesto ustoličio brata islamskog nacionaliste i ideologa imama Velića, ‘efendije fejsbučara’.

Izvještaji za prošlu godinu ovog Medžlisa do kojeg je Alispahić došao govore o kakvoj lepezi kriminala se radi da ti odmah bude jasno zašto je tajan finansijski izvještaj IZ, zašto je tajna plata Reisa. Ovaj Medžlis je za prošlu godinu imao prihoda preko 6 miliona KMa, a od toga 84% je otišlo na plate imama i ostalih funkcionrea IZ u Medžlisu. Zatim, tu su naknade za godišnji odmor, pa naknade za trošak goriva, pa naknade za ‘vjerske usluge’ (zbog čega su onda imami, zapitamo li se?) , ma čak ima i 15.000 KMa utrošenih na taxi prijevoz hodžica, pored ‘naknade za utrošak goriva’.

Kao u političkim strankama i klupama.

No, još veći kriminal od ovoga, Alispahić razotkriva u Banja Luci, tom ‘genocidnom entitetu u kojem Bošnjaci nemaju nikakva prava‘. Možete zamisliti, tamo su bijele ahmedije srpskom tajkunu i firmi ‘Sintex d.o.o’ Banja Luka prodale muslimansko groblje ali pare za ovo zemljište nisu nikad legle na račun Islamske Zajednice, nestalo preko milion KMa.

Prvobitnim ugovorom IZ je dala ovoj firmi preko 3 dunuma vakufskog zemljišta-groblja u zamjenu za poslovni prostor u zgradi koja će se tu graditi, plus jedna stan od 150 m2.

Drugim ugovorom naknada za ovo zemljište je preformulisana za iznos od 1.214.000 KMa ali pare su nestale, nema ništa ni od stana ili poslovnog prostora, zgrada je napravljena i stanovi prodati, proces trgovine sa mrtvim Bošnjacima otpočet 2014 je završen ‘šutnjom’. Tajnom. Reis se na zvaničnoj web stranici Rijaseta oglasio kratko sa najavom da će se protiv Alispahića pokrenuti odgovarajući postupci ‘jer je iznio laž’. Jer, ‘IZ već godinama radi na spašavanju vakufske imovine u Banja Luci.’

Vjerovatno je ‘spašava’ kao i Ramiz Salkić nanu Fatu Orlović, koja je pred tv kamerama potvrdila da je dolazio i nudio da osustane od tužakanja i da primi pare od Srba a da crkva ostane u njenom dvorištu.

Alispahić se nije zaustavio samo na ovom kriminalu, pričao je i dokumentaovao i otimanje imovine u dijaspori, u Njemačkoj i Austriji gdje se svi oni koji se pobune protiv kriminla u IZ proglase ‘nevjernicima i nepatriotama’, međutim to je sve što je ostalo kao ‘odjek’ ovih ‘afera’.

Jer, zna se. U haramu je snaga. Hoću reći, Islamska Zajednica je ‘snaga naroda’.

Suze Senada Hadžifejzovića od juna prošle godine i njegov apel Resiu (“haram ti bilo Reise Kavazoviću ..”) potvrda su ovakvih navoda.

One nisu stigle do Reisa, i neće.

Najnovija vijest od ‘nasmiješeng Cerića’- Kavazovića glasi : dobili smo donaciju bratske države Kuvajt od 3,5 miliona eura. Po ugovoru sa Kuvajtom, preko dva miliona će se utrošiti na izgradnju halal hotela u srcu Baščaršije na mjestu nekadašnjeg objekta ‘Heco’, 1,5 miliona za novu najnoviju i bespotrebnu džamiju u Lukavcu.

Još koji hotel po šerijatu će dobro doći. Kao i olimpijski bazen u Medresi u Cazinu, ili kao halal pijaca u Sanskom Mostu. Kao halal studentski dom u Sarajevu ili Mostaru … Vrtići za halal djecu uz džamije…

Kud ćeš većeg halala od ovih izvora prihoda za siromahe. Koji kad im neko umre, moraju uzeti kredit da bi poplaćali ‘vjerske usluge‘ ovih Božjih ljudi.

****prijevod sa bosanskog na maternji jezik :

* haram – zabranjeno

* tespih – muslimanska brojanica

* vakuf – imovina

* halal – dozvoljeno

* šura – odbor Banke

* hadis – dova, molitva, tumačenje molitve

* šerijat – islamsko pravo

* mezarje – groblje

* hefta – sedmica, sedam dana

* defter – teka, bilježnica, “tefter”

* zek’at, zekjat – muslimanski porez na imovinu

photo : na tronu kriminala Reis ef. Kavazović Husein, arhiv