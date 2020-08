Politički kepec SDA kompanije Fahrudin Radončić ‘povezao’ BH Telecom i prava muslimana u Kini

Fahrudin Radončić, ‘opozicija’ u bh vlasti do podne a pozicija poslijepodne, nakon što se spasio suda i Tužilaštva i odrekao funkcije ministra Policije lagodno odmara na svojim jahtama ili ćaska sa stranim ambasadorima u BiH. Sa ‘političkim kretenom‘ Bakirom Izetbegovićem, kako ga je nekoć nazivao odavno je u talu i sa njim balansira u vlasti, sa ‘političkom budaletinom‘ Šefikom Džaferovićem koji nadimak mu je dao nakon sukoba sa ambasadorom Pakistana u BiH i migranata se ‘čuje’ samo u svojim novinama, u novini supruge Azre, u ‘Avazu’.

Međutim, ovaj Sandžaklija ‘radi’, još se ne može udaljitii od SDA, čeka se konačno rješenje za zaobilaznicu u Sarajevu od kojeg zavisi nastavak gradnje njegovog trećeg tornja u Sarajevu (Sky Tower), samo zbog njegove zgrade je promijenjen regulacioni plan grada uz aminovanje SDA bulumente, treba još ostati sa njima…

U međuvremenu se oglasi kao i svaka bh reality persona u vlasti putem ‘fejsa’ ili ‘instagrama’, ‘odgovori’ kad ga spomenu. Evo ga, zabrinut je čak i za BH Telecom, nekad jednu od najprofitabilniju kompaniju u Jedinstvenoj i Suverenoj.

Ako smo zaboravili da se podsjetimo, BH Telecom je još jedna u nizu bh ‘krava muzara’ koja je u vlasništvu vlade FBiH koju SDA ne ispušta godinama iz ruku, ne samo zbog profita već i zbog posebne sobe za prisluškivanje kojom komanduje ‘Osmica’ Osman Mehmedagić, direktor OSAe sa stitinu diploma, ta valjda svi znamo koliko nam znače telefoni i internet. Toveći je i mazeći uz pripreme za prodaju.

I, kakve su (ne)prilike, ova će firma uskoro biti ‘mahnuta’, što bi rekli naši političari privatizovana, a Radončić kao pravi poslijeratni kapitalista mora u tome učestvovati, mora se o tome izjašnjavati.

Naime, čim premijer Fadil Novalić kaže ‘kako se ova kompanija sigurno neće prodavati’, odmah znajte da hoće, jer značenje izjava bh vlasti tumačite suprotno, laž odslušajte kao suprotnu istinu, nema druge.

Uostalom, ima i drugih pokazatelja, prvenstveno finansijski izvještaji govore kako se BH telecomu sprema dženaza. Umjesto profita koji je godišnje iznosio u stotinama miliona KMa, ‘spao’ je na 50 miliona KMa za 2019 godinu, što se dlično uklapa u onu poznatu proceduru prije trampe. Učiniš da firme posluje loše i sa gubicima i onda kažeš da nema druge nego da se mora prodati. Tako to vlast radi. Prije godinu dana MMF je radio ‘specijalnu’ analizu poslovanja BH Telecoma pa je i to znak da se kompanija ‘neće prodavati’, je li tako? Što bi je inače ova kapitalistička finansijska ‘aždaha’ analizirala, nit’ je vlasnik nit’ suvlasnik iste?

Ali, kao u svemu kad je u pitanju BiH, i ovdje gdje su velike pare u pitanju, obavezno se umiješaju strane sile i snage. Tako nam se već servira kako se u namjeri da se zamijeni telefonska i internet mreža (da pređemo na 5 G, iako nismo kupili licencu ni za 4G) mora računati na ‘nacionalni interes’, ma šta god to značilo. U prijevodu, Kinezi nude svoje uređaje za 5G ali Amerikanci se protive i nude svoje, mnogostruko skuplje usluge. Amerikanci tvrde da firma ‘Huawei’ koja je ponudila jeftiniju promjenu u BH Telecomu špijunira i da je treba izbjeći, Kinezi tvrde a što je tačno, da su oni glavni u telecomu Velike Britanije i da nikoga ne prisluškuju već se ponašaju tržišno, ne bi ih Britanci uzeli da je to istina.

Bh ambasador USA u BiH Nelson javno na svom ‘fejsu’ preferira i sugeriše da se odmaknemo od Kineza dok američki državni sekretar Mike Pompeo gostujući ovih dana u Sloveniji također u vezi telefonije i interneta nudi slično rješenje : Kinezi ni po koju cijenu, što je bio vrlo pogodna trenutak da se oglasi i Fahrudin Radončić, koji više vremena provede na večerama sa stranim ambasadorima nego u svom uredu, i koji ima rješenje slično Amerikacima. Kopira ih, to je stil bh političara.

No, ne može Fahro bez podilaženja i ‘bošnjakovanja’, posebno pred izbore, Bh Telecom i Kineze je doveo u direktnu vezu sa ‘vjerom’ u Kini a s time i u BiH.

Ovako on to pojašnjava.

‘Kao ministar sigurnosti BiH imao sam veoma otvorene i precizne razgovore s američkim partnerima o ovoj temi. Trebamo biti svjesni kome svoj sigurnosni sistem, ali i kompletan razvoj dugoročno prepuštamo u ruke. Izbor američkog ponuđača je za BiH strateški i nacionalni interes, kojim niko ne smije kalkulirati. Nije tajna da kineske kompanije nude cijene koje su ispod ekonomskog rezona, jer ih finansira država koja želi planetarnu ekspanziju. S obzirom na to da u „BH Telecomu“ ima puno onih koji se stalno pozivaju na vjeru, možda nije loše da pogledaju kako se Kina odnosi prema muslimanskoj zajednici u toj zemlji, a kakav je stav SAD prema građanima naše vjere’.

Drugim riječima, Fahro hoće reći da bi trebali u kupovini 5 G mreže posao dati Amerikancima a ne Kinezima jer zaboga Kinezi imaju drugačiji ‘stav prema građanima naše vjere’. Bolje je da nas prisluškuju Amerikanci nego Kinezi, jer Amerikanci sve prihvataju što Bošnjaci traže, pusti Kineze.

Jebiga, bolje ne bi osmislio ni Bakir ni efendija Reis Kavazović pa tako ‘ispade’ da sudbina bh Telecom operatera zavisi od muslimana u Kini koje tamošnja vlast proganja za razliku od ‘amera’ koji muslimanima tj Bošnjacima daju sva prava u Americi. Koja se sastoje u tome da grade džamije po Americi kao po Bosni, da su ‘mirni’ i da glasaju za odabrane.

Majke mi, kao da se uvodi linija za fax u Islamskoj Zajednici BiH a ne promjena mobilne mreže u firmi od državnog ineteresa.

Pa neka onda kažu ovi ‘politički kreteni’ i ‘budaletine’ kakav je to Bošnjak Fahro Sandžaklija i koliko voli Bosnu. Moš’ misliti nacijo, kad on toliko pati za muslimanima Ujgur u Kini koliko onda tek potroši patnje zbog svojih Bošnjaka u Sarajevu. U BH Telecomu. Kadrova SBBa. Haos.

