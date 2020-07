Kako je Asim Sarajlić SDA prvak u kriminalu i aferama ‘podvio leđa‘ i ‘spasio’ budžet institucija BiH

Prije pola godine buknula je ‘afera’ Asim Sarajlić u kojoj smo mogli vidjeti i čuti kako ‘prvi do Bakira’ (Izetbegovića) pojašnjava neznajući da se tajno snima, kako je SDA namjestila izbore (za stolicu načelniku Sarajeva fašisti Abdulahu Skaki uz pomoć OSAe i najškolovanijeg bezbjednjaka u BiH Mehmedagić Osmana ‘Osmice’, vlasnika nekoliko nelegalnih i falsifikovanih diploma), kako pojašnjava način na koji će ‘srušiti’ izbor kandidata za mjesto predsjednika KO SDA u Sarajevu Semira Efendića a smjestiti ‘svoga’ ratnog profitera Fikreta Prevljaka, sve uz pomoć zapošljavanja supruga budućih glasača te uz pomoć nesuđenog ministra glumca Hadžihafizbegovića Emira ‘lorda’ i ‘chivas merhametlije’, skoro na isti način kako je u još jednoj ‘aferi’ 2017. skupa sa sekretarom SDA Amirom Zukićem, Mirsadom Kukićem i ostalom SDA kriminogenom bulumentom zapošljavao uz naknadu ‘odabrane’, ali se ‘afere’ ugasile istom brzinom kojom su i planule.

Gazija Komšić Željko je to prokomentarisao ‘kao nešto sasvim normalno’ u državi BiH, nije dodao kao nekad ranije da je SDA ‘profitabilna kriminogena firma’ jer se u njoj odlično snašao, načelnik SDA Semir Efendić je nakon mjesec dana ‘ublažio’ svoje stavove, ‘nije on baš tako mislio’ a objavio je sporni snimak, Bakir je odmah sazvao vrh stranke i pojasnio ‘da je oformljena Komisija (Denis Zvizdić, Osmanović …) da se ispita šta su to ‘neki ljudi u SDA uradili neke stvari koje nisu trebali uraditi‘, Sarajlić se ‘povukao’ sa funkcije predsjednika kadrovske Komisije SDA u zamjenu za Seku Elenu Izetbegović i stvar je načisto ‘legla’. Kao i svakodnevne druge i slične ‘afere’ koje su ‘prebačene u nadležnost ‘nadležnih organa’. ‘Neka tužilaštvo i organi gonjenja urade svoj posao a mi će mo odraditi svoj u stranci’, slagao je kao i obično jedan od najvećih lažova i mafijaša bh vrha državne vlasti Izetbegović, znajući unaprijed kako će to ‘nadležni organi odraditi’.

Od svega toga jedino je ‘nastradao’ konj Amira Zukića koji je prema navodima Tužilaštva ‘izvršio samoubistvo’, poslije je i Zukića SDA ‘pustila niz vodu’, zbog Kukića, Sarajlića i Zukića je promijenjen i zakon o krivičnom postupku tako da se ‘prva afera’ očekuje uskoro oslobađanjem ovih kriminalaca, dok je ova ‘druga afera’ kao što je to i normalno u BiH ‘potopljena’ coronom i Bakirovom izmišljenom Komisijom koja nikad nije zasjedala niti šta ‘utvrđivala’. Naravno, kao redosljed bh normale, niti Tužilaštvo niti SIPA ili OSA (nedaj Bože, posebno OSA, nije luda da sama sebe istražuje) nisu ni prdnuli ni mrdnuli da se ova jedna od većih mafijaških ujdurmi SDA kuhinje rasčisti, ‘predmet je u toku’, ‘formiran je predmet’ tako da u nizu od stotinu svakodnevnih afera kriminal ‘najdržavotvornije stranke u BiH’ sakuplja prašinu do zastare od gonjenja dok nepismena i natociljana raja “navija” po internetu.

Znamo svi u BiH a odlično to znaju i ‘međunarodni predstavnici’ i EU da od toga ‘nema ništa’ jer su organi gonjenja kao i čitava država ‘sastavljeni’ na etnokleptomanskoj kriminogenoj šemi ‘ti ne diraj u moga a ja neću u tvoga’ tako da nam izvještaji glasnogovornika ovih institucija’ ogrezlih u politici i nemoralu kriminala kao i njihovi nalogodavci ‘kako je spis u radu ali u interesu istrage ne mogu ništa reći’ znači isto koliko i riječ Bakira Izetbegovića. Ništa, odnosno svašta za veliko ništa.

No, i tu bi se bh javnost ‘našla’, navikla je (doduše nije ništa bolje ni zaslužila) da osim ovakvog kriminala i još većeg bezobrazluk u sakrivanju korupcije i obezvređivanju zakona i države nije nastavka ovog mafijaškog igrokaza SDA i partnera u vlasti u kojem svaki dan slušamo ispiranje moždanih ćelija sa ‘borbom protiv korupcije i kriminala’ dok nam i kriminalce i kriminal podastiru u medijima kao prave pravcate zvijezde i ‘borce za državu’ iako je nemilosrdno rastaču i pljačkaju a korupcija nam sve više napreduje i sve je javno prisutnija.

Tako Asim Sarajlić, umjesto da čami u zatvoru, bar ovom novom što su ga na jedvite jade sklepali uz utrošak od 40 miliona eura sadake a tek se ovih dana dogovorili ko će u njemu direktorovati zbog čega smo izgubili i godine i milione niušta, svaki dan kao poslanik u Parlamentu ‘blješti’ u mudrostima i izjavama da ti se povraća a nemaš šta za povratiti. I po onoj Bakirovoj (‘Asim je u ratu branio državu i dva puta bio ranjen’ ) nedam Asima neka krade i radi šta hoće, evo Sarajlića u punoj veličini, šepuri se ispred tv kamera u bh Parlamentu ali sada ‘braneći budžet bh institucija‘, kojeg je kao što mediji preniješe uspješno i ‘odbranio’.

Kao što znamo ova vlastela usvaja budžet tek sada a pare troši od nove godine na osnovu ‘odluka’ i ‘instrukcija’ (ta radnja je recimo, jedna od težih krivičnih sumnji u postupku protiv načelnika Velike Kladuše Fikreta Abdića), i tek je u drugom čitanju i opet uz pomoć Komisije ‘usaglašen’ tekst budžeta usvojenog u Prvom Domu, a sve uz pomoć svemogućeg i nezamjenljivog krimosa Asima. Koji je u Komisiji skupa sa Zvizdićem ‘povio leđa’ i povukao svoj negativni glas za budžet u prvom čitanju, ‘da bi Bosna dobila izbore’. Podsjećamo, u prvom čitanju SDA je bila protiv budžeta kojeg je sada ‘prihvatila i usaglasila u Komisiji’ dok smo mi čitavo vrijeme ‘krivili’ HDZ koji je tražio da se u budžet ubaci skoro još 1 milion KMa za ‘narodne poslanike’ a da se izbaci stavka poslanika iz Krajine i njegov amandman kojim je tražio pola miliona KMa za US Kanton i migrantsku krizu.

Jebo krizu i US Kanton, odlučili su Zvizdić i Sarajlić skupa sa ‘partnerima u vlasti’ , raja je dobila čvrsto obećanje Bakira Izetbegovića ‘kako ni on ni Zvizdić neće ni marku potrošiti od ovih skoro 800.000 KMa, to vam obećajem’ dok su se Emrićevog amandmana i migrantske krize odrekli u sekundi. Znači, iako se tvrdilo da HDZ koči, evo kočničara koji su ‘povili leđa’ za BiH i prihvatili ono protiv čega su jučer glasali. Na kraju svih naših krajeva, jebo budžet koji se ne temelji na obećanju Izetbegovića kad svi znamo da on la(g)ne čim zine. Uostalom, već je ucrtano u budžetu u šta će se potrošiti ova lova. U kupovinu auta i opremanje kancelarija a što je priznaćete važnije od migranata u US Kantonu, bez obzira ko pare bude trošio : ili Bakir ili Dragan Čović.

Naravno, sa Komisijom ili bez nje, budžet bi bio usvojen jer ako nema budžeta nema ni plata ni beneficija ali samo ova smijurija od obećanja govori o kakvoj državi Bosni je riječ. Šta će ti koji klinac lova ako ‘obećaješ da je nećeš trošiti’, da li se iko zapitao?

Nije, jer budžet se i ‘kroji’ da bi se trošilo. Pa fino je to prokomentarisao mladomusliman Abdulah Skaka načelnik Sarajeva kad je uz pomoć SDA ‘oborio’ revizorski izvještaj o svom (ne)radu-(napisao čovjek žalbu i prigovor i revizor onda uzvratio : sad si čist, zaboravljamo sve lopovluke u izvještaju), kad je na prozivke o velikoj potrošnji iz budžeta izjavio da su “pare zato da se troše”, šta je tu čudno.

Zbilja, ako smo ikad posumnjali u izjave Izetbegovića kako je Sarajlić branio državu i stoga mu se treba oprostiti svaki kriminal kojeg uradi (a uradi često i prečesto) po kojem principu kriminogenog patriotizma su svi ratni zločini bh Armije ‘sporadični incidenti’, po kojem ‘Fadil Novalić ne može odgovarati pred zakonom jer je Bošnjak i patriota’, sada kad vidimo da Sarajlić radi punom parom samo se bio malo umirio, nema tog prosvijetljenog Bošnjaka koji nakon ovakve grčevite i kurčevite borbe kriminalaca Sarajlića i Izetbegovića neće ostati ushićen ovom odbranom budžeta. I ‘države’.

U kojoj se okuražio i čak osokolio da je umjesto zvaničnih počeo dijeliti i moralne kritike.

To što mi obična i nenačitana te nadasve nemoralna raja ne prepoznajemo te njegove osobenosti izmišljene još u vaktu Alije Izetbegovića i što isto to ne vide ambasadori međunarodnih velikih sila koji inače sve vide i sve čuju i za sve se pitaju, to nije ničiji nego samo naš problem.

photo : zvijezda SDA reality show programa Asim Sarajlić u BH Parlamentu, arhiv