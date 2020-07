Čisto sumnjam da jeste, da je iskren i sa namjerom umjesto priče o korupciji već bi uhapsio Novalića i Sarajlića ‘za primjer’ i početak, umjesto toga on poziva narod da mu pomogne tvrdeći ‘ja sam spreman’…

Prije par dana Eric Larson, Amerikanac sa 35 godina iskustva u pravosuđu i sa silnim dosadašnjim funkcijama širom Balkana, donio je ‘sadake’ 80.000 dolara (ah ta sadaka, bez nje se umire u BiH) Uredu za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo gdje je imenovan savjetnikom, mediji su par dana urlali od sreće i napucavanja kako je korupciji u BiH došao kraj. Stigao ‘Eliot Ness’, čuvajte se lopovi, nema vam spasa, tako je odprilike ostala u zraku poruka sa press promocije ispred američke ambasade u Sarajevu, gdje je lično Mister Eric izjavio na čistom našem jeziku, da se čuje i razumije : ‘ja sam spreman’.

Zašto sam unaprijed skeptičan u ovu najavu obračuna sa korupcijom, pokušat ću pojasniti što kraće budem mogao, ne sumnjajući uopšte u dobre namjere Amerike i mister Erica.

Korupcija u BiH nije od jučer i s dolaskom Larson-a i Larson nije uopšte ‘stranac’ u BiH, odlično poznaje sve njene prilike i neprilike. Kao što znamo, u dva mandata je već bio tužilac u Tužilaštvu BiH gdje je imao mogućnost da svoje bitke protiv ove pošasti dokaže, ali vraga, u poznatoj ‘aferi’ sa ‘radnim materijalom OHRa 2009. o ‘Bošnjačkim krugovima kriminala’ (a u krugovima su podsjećamo : bivši Reis Cerić, Bakir Izetbegović, Fahrudin Radončić, Haris Silajdžić, Šaja Šahinpašić, Hasan Čengić, Zlatko Lagumdžija i mnogi drugi ‘odranije poznati’… o čemu smo nekoliko puta pisali i podsjećali), Larson je ‘završio’ kao iskusni tužilac na Kosovu (Eulex), dok je materijal nestao iz medija ‘preko noći’ a Amerikanci i Visoki predstavnik za BiH se ‘ušutali’ kao dijete na tuti. ‘Frcio’ je i njegov šef, ‘otišao na drugu dužnost’, Fahro Radončić Sandžaklija je najavio tužbu tražeći milione dolara ‘odštete’ pa i on se ušutao, ‘bošnjački krugovi kriminala’ su ostali u BiH ali ne kao ‘radni materijal’ već kao glavna poluga korupcije i svih drugih teških krivičnih djela koja se javno već decenijama podastiru građanima kroz razne ‘afere’ i medijske obračune ..

Nakon službovanja na Kosovu pa onda i u Crnoj Gori, evo nam Eric-a ponovo i stare-nove priče kako korupciju treba uništiti jer je najveće zlo za društvo i državu. Jebiga, kao da tu definiciju korupcije ne znamo, ali ni to nije sve.

Larson, ‘prepoznajući korupciju u BiH’ opet umjesto žestokog i brzog udara i početka borbe, sve prebacuje na narod. Poziva građane da se uključe u ovu borbu tvrdnjom da je spreman ali i naznakom da bez naroda ta borba unaprijed nema pobjednika, ma kako to mediji prenosili i ocjenjivali. Jašta nego ko drugi. Zatelebana i vjerom i politikom nadojena masa nije u stanju nauditi komšiji na međi a kamo li pomoći u otkrivanju i procesuiranju korupcije, niti uopšte ima volje za to.Nego, umjesto pozivanja na ‘zvizdače’ i cinkaroše sopstvene vlasti koji ako se oglase završe na ulici ili u zatvoru, meni je više logično da Ured za borbu protiv korupcije ‘za primjer’ krene prvi. Pa da, recimo, odmah uhapsi Fadila Novalića, Asima Sarajlića, Bakira ili Dodika, ma bilo koga, tek da vidimo da je želja za borbu protiv korupcije realna a ne demagoška. Već decenijama Visoki predstavnik za BiH uporno ponavlja istu priču kako je narod jedini ‘ovlašten’ da smijeni korumpirane političare, istu mantru drži zvanična Amerika i Evropa, dok istovremeno ‘sadakama’, kreditima, priznavanjem ukradenih izbora, sastancima sa ‘tim koruptivnim i lopovskim bh političarima’ koji su ‘važan partner’ međunarodne zajednice zapravo korupciju održavaju i podržavaju isti oni koji su najveći zagovarači borbe protiv korupcije.

Kad već i sam zna Larson da su bh političari korumpirani, što je izjavio u svom slavodobitnom nastupu, zar ne bi najveća i najbolja akcija novog ‘Eliot Ness-a’ za bh korupciju bilo upravo hapšenje ili uklanjanje sa političke scene te mafije da zemlja malo prodiše. Jok!

Eric se dao u statističke podatke koje su mu priredili iz Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo zaboravljajući da je još u vrijeme Pady Ashdown-a radio upravo na odjelu za korupciju u BH Tužilaštvu, tako da nama običnim građanima ostaje samo da aplaudiramo kako je hapšenje policajca na granici za 20 eura mita ‘odličan posao’ i pravi put za uništenje korupcije.

Upravo, kad je baš pomenuo da će pratiti ‘međunarodne tokove novac’ bh korupcije, meni je palo na pamet da je to zgodna prilika da konačno nakon tri i više mjeseci saznamo ‘algoritam’ 10,5 miliona KMa uplaćenih za nabavku nepotrebnih i nekvalitetnih respiratora, jer kao što znamo bh tužilaštvo to još nije uspjelo saznati kako je ova lova isparila sa računa Fikreta Hodžića na azijske bankovne destinacije, ali umjesto toga, Eric je zatražio da to provjeri i sazna bh narod, raja. Samo što nije, eto naroda da to otkrije.

Napose, imenovanjem ovog Amerikanca na čelo savjetnika jednog kantonalnog Ureda za korupciju, svodi korupciju na lokalni nivo, mi obična raja znamo da je korupcija u vrhu države, da je federalna odrednica i federalna rak-rana države, kao što isto tako znamo da međunarodna zajednica da iskreno želi pomoći bh narodu, može korumpiranu mafiju u vrhu vlasti smijeniti za 24 sata, na isti način kako ju je na vlast i dovela. Ona, ‘međunarodna zajednica’ sa takvom kriminogenom vlašću ima u BiH sasvim druge ciljeve i zadatke, stoga ovu najavu Amerikanca vidim samo kao dobro i novo uhljebljenje, zabavu za naivne.

Daj Bože da sam u krivu.

photo : Eric Larson, press konferencija, Sarajevo jula 2020, arhiv