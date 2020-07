Obilazak stećaka, džamija, tekija i utvrda je državotvoran čin, iskoristite coronavirus da zavolite više domovinu

Nema dileme, Bosna i Hercegovina je u raljama religije i odavno smo iz sfere vjerovanja prešli u vrijeme ideologije. Islamska Zajednica BiH je preuzela sve pore društvenog života, na redu je prijeko potrebni godišnji odmor umorne i isfrustrirane raje zatelebane fetvama i nakaradnim potezima vlasti, na njega su udarili. Doduše ovaj put ne ne fetvama i naredbama i ‘farzovima’ već preporukama uvijenim u Kur’anske ajete i državotvornost bez koje islamska Zajednica ne može da diše, što u konačnici opet ‘dođemo na isto’. Kad je već odredila kako da se oblačimo, kad uređuje naše navike, odlučuje šta da jedemo, za koga da glasamo i s kim da se družimo, red je da nam ‘ukaže’ kako da provedemo ono malo dokolice i slobodnog vremena naš godišnji odmor.

Iako citiraju hadis ‘putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio’, najozbiljnije daju smjernice kuda da idemo čime se stiče utisak da svijet i počinje i završava u spomenicima koje je Islamska Zajednica sa braćom iz Turske i Arapskog svijeta renovirala ili nanovo izgradila.

Džamije, tekije, stećci, bosanske utvrde, planine, rijeke i jezera, sahat kule i kamene ćuprije, odrednice su Rijaseta, jer time nas je ‘Bog počastio’. Pojednostavljeno, bijele ahmedije na čelu sa Reisom ef. Kavazovićem ne ispuštaju ni za trenutak svoju ‘pastvu’, karantenu i zabrane na granicama usljed pandemije odlično su iskoristile da nam ‘osvijetle’ put na godišnji odmor, pretvarajući ‘svijet’ iz ajeta u ‘domaće destinacije’. Malo im je što su nas okupirali jedanaest mjeseci u godini, hoće i ovaj ljetni raspust da nam ugode određujući gdje će mo se odmoriti.

I nije Reis pogriješio u ‘ocjeni’, zaista su u našoj zemlji ‘svaka džamija’ ili tekija ‘muzej na otvorenom’, jer kao što znamo država je skoro svaku islamsku bogomolju proglasila ‘nacionalnim spomenikom’, nije ni ‘grijeh’ što se ljudima sugeriše da zbog nemogućnosti odlaska na ‘tuđe’ destinacije posjetimo svoje, domaće, na kraju krajeva šta nam drugo preostaje, riječ je o odlično osmišljenom projektu paralelnih državnih organa Islamske Zajednice BiH koji odavno prelazi okvire dobrih namjera.

Jer, Reis ovaj aktualni kao i onaj prethodni, znaju vrlo dobro šta rade i kako se politika i vjera snalaze u svom zajedništvu.

‘ Odlazak na neku domaću turističku destinaciju u vrijeme aktuelne pandemije svojevrsni je patriotski čin…’ kaže Reis ‘koji se ne miješa u državu’ a umiješan je do grla, čime unaprijed osuđuje svakog onog ko ne postupi po ovoj ‘preporuci’. Svaki onaj ko ne posjeti neku od domaćih destinacija po preporuci ulleme, nije ništa drugo nego državni izdajnik, ‘patriota’ nije sigurno. A svi znamo koliko njemu znači država.

Naravno, ne kaže Reis da je odavno u promociji islamskog turizma otišao predaleko i da za posjet većini tih njegovih ‘turističkih destinacija’ i spomenika znači da se mora i karta platiti, ali on podrazumijeva da se time ‘štiti domaće’ i država, jer on i jeste u stvari država.

Vehabije iliti salefije preporučuju ljetovanja uglavnom u januaru ili februaru i to na posebno odabranim plažama Ulcinja, kad je svijeta najmanje na suncu, Reis je more zaobišao. Bosansko more ili Neum su za njega vjerovatno ‘tuđi prostor’ a na takve prostore ‘često obraćamo pažnje više nego na svoje’.

Po zadnjem popisu 2013. godine u kojem je Islamska zajednica aktivno učestvovala sa poznatim bilboard sloganima i marketingom (‘vjera islam, jezik bosanski, nacija bošnjak) dobili smo skoro 100% naciju Bošnjaka, međutim u ovoj nastaloj pandemiji više se ‘plača’ čulo iz BiH o zabrani na granicama i nemogućnosti odlaska u Hrvatsku ili Tursku, nego o nemogućnosti obavljanja ovogodišnjge hadža, bojim se da će i ova turistička ponuda Reisa završiti u istoj statistici.

Reis je ‘državotvoran’ tu nema dileme i državotvorne su sve njegove institucije koje predlaže kao destinacije, međutim njegov ‘patriotizam’ kroz korištenje godišnjeg odmora na ovakav način odviše ‘tukne’ na ‘ljubav prema domovini’ Bakira Izetbegovića i mafiju i kriminalce SDA ahbaba u koju ih umotava.

A svi znamo koliko to bolno i jadno smrdi iako je ‘domaće a naše’.

