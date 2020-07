Je li “iscjelitelj” iz Maroka Mekki Torabi ‘vaskrsnuo’ : Voda iz Saudi Arabia-e i otpad iz Italije

Teci teci “zem-zem” vodo, ti produži a ja odoh

Mekki Torabi, ‘čuveni iscjelitelj’ iz Maroka koji je prije tačno deset godina bljesnuo na bh nebeskom tlu, nestao je nakon što ga je Islamska Zajednica BiH proglasila nepoželjnim. Sve dok ‘fetva’ nije objavljena, Torabi je punio sarajevsku ‘Zetru’ do vrha a kamioni ‘Kiseljaka’ i ‘Sarajevske pivare’ prepuni sanduka sa vodom istovarali su se u vrijeme njegovih seansi nakon što bi ovaj ‘čudotvorac’ molitvom ubacio među flaše svoje ‘kornjače bioenergije’, a zatim prodavao bolesnima i vjernicima koji su povjerovali u ‘lijek protiv svih bolesti’.

Rijaset se ‘zabrinuo’ kad je vidio kako na stotine hiljada KMa ovaj prevarant inkasira u nekoliko sati a ništa ne dijeli sa njima pa ga brže bolje proglasio ‘šejtanom’. Prije toga ondašnji bh premijer Mustafa Mujezinović mu je za ‘njegov rad koji vraća osmjehe na lica našeg naroda’ dodijelio plaketu, Torabi je gostovao po tv studiima kao najveći glumac, bilo ga je i u Zagrebu i Beogradu, poslije ‘fetve’ je nestao, kaže legenda da se vratio u svoju državu i tamo ‘liječi energijom’.

Ovih dana dok čitamo šta sve država Bosna ne uvozi, mnogi se pitaju je li se to možda Torabi vratio, ‘vaskrsnuo’ ili se nama samo pričinjava?

Jer, kažu statistički neumitni podaci da Bosna samo na uvoz vode godišnje izgubi između 150 do 170 miliona KMa, iako je po količini zdrave i pitke vode među prvima u Evropi, ima nalazišta više nego sva središnja Evropa.

Osim što uvozi flaširanu vodu, o njoj je riječ, iz Srbije, Hrvatske i tako redom i listom, BiH uvozi čak i vodu iz Saudi Arabia-e!!.

Pored naših brda i zelenih dolina i izvora hladne i pitke vode, čistih i modrih rijeka i pritoka uvozimo od ‘braće’ vodu iz pijeska i mulja, iz zemlje kojoj je najveći problem – voda.

Ali, ne ‘lezi vraže’, nije to bilo kakva i bilo čija voda, to je ‘najzdravija voda na Svijetu’, kažu islamski stručnjaci hafizi, to je ‘zem-zem’ voda koja se jedino preporučuje hadžijama kad idu na ekskurziju u bratsku nam zemlju Arabia-u i koja ‘liječi i zaliječuje’. Nema veze što je skoro duplo skuplja, za lijek se cijena ‘ne pika’. Iako je ambasador Kraljevine i ‘Čuvara Harema’ (njih nekoliko) u BiH izjavio kako njegova zemlja ne izvozi ‘zem-zem’ vodu nigdje i kako je to ‘specijalna voda’ koja se pakuje samo u staklene boce a ne u plastičnu ambalažu, bh trgovine su pune ove ‘čarobne vodice’. Šop-ovi, trgovinske radnje koje osim vode prodaju odjeću za muslimane od hijaba pokrivala do haljina i kaputa, ovu vodu reklamiraju posebno, kao npr,. ‘Hijab Shop Meryem’ na Sirano pijaci u centru Sarajeva i kao na desetine halal tgovina u glavnom bh gradu, slčna je situacija i po šop-trgovinama van Sarajeva, u Visokom Zenici ili Tuzli.

Legenda kaže a ‘islamski naučenjaci’ prenose kako je ova voda potekla pod nogama poslanika Ismaila koji je tragao kako da napoji žednog sina, istog onog kojeg je po još jednoj drugoj legendi htio preklati jer nije imao para a došlo vrijeme kurbana, pa mu se Bog smilovao i poslao ovna u zadnji čas (meni se uvijek kad se ovoga sjetim vrzma morbidni crtež čovjeka sa isukanim nožem iznad glave djeteta, promotivni materijal Islamske zajednice BiH) a mi u čast tog neuspjelog klanja jedinog potomka slavimo Kurban Bajram i prinosimo žrtve kao nekada stotinama godinica ranije. I sa takvom zebnjom da bi, da nedaj bože nestane ovaca, pošto kamila još nemamo ali uskoro će i one biti domaće bh životinje, isukali sablju istim žarom i žestinom kao Ismail nekada.

Zbog legende dajemo i silne milione na “zem-zem” vodu u plastičnim bocama jer braća Arapi su okupirali Bosnu, čak i izvor rijeke Bosne pa vrijedi da im malo ugodimo, iako Bog zna gdje se puni, sa čije je ‘pipe’, važno je da se ‘preporučuje’ i da je ‘zdrava’. I da je na arapskom ‘zam-zam’ i da je blagoslovljena (“hrana za gladne i lijek za bolesne”). Na ‘našem’ jeziku to znači ‘teci-teci’, osim trgovaca još nekome ‘teče’ tako da nema ni fetve ni reakcija na izjavu arapskog ambasadora a bh raja navalila i ne pita za cijenu. Kao kad kupuje ‘argeta’ paštetu, sve na sanduke Bog te malov’o.

Pa zar nismo mi onda legendarna nacija kad volimo legende. Iako imamo Prusac i vodu koju je učenjem ‘uspostavio’ Ajvaz Dedo prije petsto i kusur godina kad je raspolovio stijene a voda ‘potekla’, kojeg ‘ideologa i vizionara’ i prvog ‘komunalca’ Prusca i okoline kako to kaže podpredsjednica FBiH hanuma Melika Mahmutbegović, inače ljekar po struci, iako tu zajebanciju sa legendom o Ajvaz Dedi plaćamo svake godine, Predsjedništvo BiH je uglavnom najveći pokrovitelj, mi evo i dalje uvozimo ‘zem-zem’ vodu.

I liječimo se. Torabi, vrati se čim prije, ti si bar prodavao onu iz Kiseljaka i Sarajeva.



Trgovska Gora u Drvaru, Grahovu i Bihaću

Torabi nam se ukazao ovih dana po drugi put, ovaj put inkarniran u liku i faci federalne ministrice ekologije i turizma Edite Đapo, službenice Fahrudina Radončića ‘bosanskog Donald Trump’a’, kojem je turizam federalni ‘pao’ u dogovoru kod podjele plijena sa Bakirom Izetbegovićem.

Simbolično dakako, njenom izjavom koja je pokazala svo šarlatanstvo bh vlastele uključujući i Torabia kad je izjavila kako ‘vlada radi na postupku dozvole za povrat otpada u Italiju’, dajte malo strpljenja’, sirotoj raji na ulicama Drvara, Glamoča, Bihaća i Grahova, koja se pored ove corone bori sa kamionima otpada i smeća iz Italije koji se krišom istovara na US Kanton.

I zbog ovoga još više : vlasti su prvo dale dozvolu za uvoz smeća i otpada iz Italije a kad se narod siromašnih gradova pobunio i stao na barikade i izišao na ulicu, vlast se šarlatanski dosjetila da ‘zatraži od vlasti Italije dozvolu’ da im vrati otpad. ‘Postupak dozvole za vraćanje je u toku’. Čisto ‘torabijevski’, sa stilom i ukusom magije i čuda.

Riječ je o otpadu svakakve vrste, ima čak i maski i šprica, iako je dozvola data za ‘smještaj otpada tekstilne prirode’, građani pomenuta tri grada su ‘uhvatila’ tri šlepera puna ovog opasnog i nezdravog smeća u kojem ima i medicinskog škarta, koliko ih je još neopaženo ušlo i istovareno i koliko će tek ući, ostaje da se vidi. Kamioni kruže i ‘šuljaju se’ noću, do prvih napuštenih hala i skladišta na krajiškom Kantonu.

Radi se o poslovanj u firme nekoliko ‘lica srpske nacionalnosti’ (‘Krom reciklaža’) iz Vojvodine koji su firmu za reciklažu registrovali u BiH, u US Kantonu na adresi opštinskih organa gdje nema nikoga iz te registrovane firme, samo stolice i stolovi, kojima je bh vlast dala dozvolu za ekološku zarazu US Kantona i države BiH ‘pored svih potrebnih zakonskih provjera’ a sad će ‘šatro’ tražiti od vlasti Italije da se otpad vrati, ‘jer to je van svih parametara’. Sic! Italijani samo što nisu dali odobrenje da se otpad vrati, nakon što im je to odobreno i nakon što su to platili, jedva čekaju!

Čisto kao Torabijeva voda. Vlada će malo naprndacanu i preplašenu sirotinju umiriti ovakvim nebulozama dok se kamioni ne istovare, poslije će nas ‘zadesiti’ druga ‘afera’ i život ide dalje. Vlasnicu ove divlje firme su spojili ugodno sa korisnim. Uzmu lovu a smeće istresaju u napuštene firme i fabrike US Kantona čije hale se ‘rentaju’ pod povoljnim okonostima i ima ih na pretek, i svima potaman. Osim raje koja stavlja stožine na cesti i zaustavlja kamione te se bakće sa ekologijom i zarazom kad već nema pametnijeg posla.

Trgovska Gora i navodne peripetije vlasti BiH i Hrvatske oko radiološkog otpada uz Sanu i Unu gdje Hrvatska ‘kao hoće’ da burad iz Krškog istresa uz bh granicu a bh vlast ‘kao neda’ da tu bude skladište tog materijala, evo, preselila se u planine Grmeča i Podgrmečja.

Dok se Bisera Turković ‘pridigne’ i ‘poduzme odgovarajuće mjere’, US Kanton je dobio Trgovsku Goru ‘na mala vrata’ malo dalje od granice i sve će se završiti kao i sa Pelješkim mostom.

Šta ćeš kad je skoro gotov, šta se ima tu više svađati. Rodilo se valja ga ljuljati.

Uostalom, ko je i šta je to da prostiš ‘Krajina’ vlastima u Sarajevu. Smeće i otpad kao šleperi za koje ‘niko ništa ne zna’ a oni dovoze i gomilaju bolesni otpad i zagađuju prirodu i ljude.

Eto nam hodže Senada Šepića neka on to medijski pozavršava, vlast se mora fokusirati na ‘druge prioritete’, ima vremena za Trgovsku Goru’, kako ono fino pojasni biserna Bisera Turković. Čekajući da Hrvati radiološki otpad uskladište pa da onda zakmečimo i zatažimo ‘dozvolu’ da otpad vrate u Krško.

photo : otpad u praznim skladištima US Kantona, u okviru ‘zem-zem voda iz S. Arabia-e, arhiv