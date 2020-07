Prof. doc. Enra Suljić: od iftara sa SDA tajkunima do etike Kliničkog Centra u Sarajevu



Ovih dana (baš se eto ‘poklopilo’) dok otac ubijenog sina Dženana Memića-Muris mora na Sud kao okrivljeni jer je ‘učestvovao na mirnim protestima okupljanja 05.10.2018’. na kojima je javno protestovao što se zataškava slučaj ubistva njegovog sina već tri godine, sastanak i zaključci ‘etičke komisije’ Kliničkog Centra Sarajevo a zapravo disciplinske komisije liječničke komore o istupanju doktora Gavrankapetanovića doveli su pred tv kamere doktoricu i profesoricu Enru Suljić u studio ‘Face TV’.

I profesorica Enra je pojasnila, trudila se da pojasni.

Sve je po zakonu i niko ne oduzima dozvolu za rad prof. doc. Ismetu Gavrankapatanoviću već se raspravlja o medicinskoj etici. Da li je svojim izjavama u vezi pacijenta-djeteta Nadin Smajlović kojoj je Klinički centar ‘otkazao’ liječenje jer je njen otac plinskim pištoljem prijetio jednom ljekaru nakon čega je Sebija Elena Seka Izetbegović javno na tv rekla da tamo ‘nema doktora koji će ovu curicu liječiti’, dr. Gavrankapetanović prekršio ili nije prekršio etičke norme izjavama u javnosti kojima je ‘stavio metu’ na čelo doktora ovog Kliničkog Centra, osuđujući takav njihov postupak. Po stavu dr. Suljić doktor je etička načela prekršio i ‘po zakonu’ treba za to snositi posljedice, dobrim dijelom je za takvu situaciju okrivila i kamere, kao Bakir, dakle medije.

Podsjećamo, doktor Gavrankapetanović je samo tvrdio da je nedopustivo da se u jednoj demokratskoj zemlji uskraćuje pravo na liječenje teško oboljelom pacijentu, kritkujući potpisnike takve odluke, svoje bivše kolege.

Ali je isto tako dr. Suljić potvrdila da zaključak ove Komisije liječničke komore jeste prvi korak ka disciplinskom tužiocu komore i Sudu časti, iako to nije oduzimanje dozvole ovog etičkog komiteta, što upućuje na zaključak da ‘nije govno ali se pas posr’o. Jer, sa ovakvim zaključkom slijedeći organi Komore to mogu uraditi, i najvjerovatnije će i oprobati oduzeti ljekarsku dozvolu za rad ovom vrsnom ljekaru specijalisti koji je u već poznatoj hajci Izetbegovićke šefice otuda isfrcio kao i stotine drugih ljekara specijalista i medicinskog ostalog osoblja.

Dr. Enra je u svađalačkom i osionom maniru svoje nadšefice Sebije rekla još toga što je isprovociranog Senada Hadžifejzovića umalo stavilo u dilemu : da li prekinuti ili nastaviti intervju, naročito kad se dotakao neizbježnih pitanja respiratora i izvještaja Kliničkog centra koji godinama nikako da ugledaju svjetlo dana iako to traži čak i Parlament BiH.

Rekla je kako ljekari i medicina inače bi trebali biti van politike i da se ona toga pridržava, ne trepnuvši od srama i laži, jer tako to moćni i bahati SDA vlastodršci rade.

Naime, sva bh javnost zna da je profesorica Enra ‘desna ruka’ profesorice Seke Elene Izetbegović i da je na svim skupovima SDA uz Sebiju šeficu, mediji je zbog toga zovu ‘Sebijinom amazonkom’. Na zadnjem političkom pohodu Elene Seke Sebije u državni Parlament gdje je i ušla a kasnije se ‘odrekla te funkcije zbog ‘obaveza na Kliničkom Centru’ nakon ‘afere’ Asim Sarajlić, doktorica Enra je u prvim redovima i uz rame Sebije, sa njenom slikom na prsima, na izbornoj majici. A priča o svojoj nepolitičnosti. Kao striptizeta Soraja ili Stanija o svojim poštenim zaradama.

No, iako u bh prilikama razumijemo ovakav bezobrazan nastup doktorice Suljić, iako razumijemo ovakav ‘odbranaški’ stav Kliničkog Centra i politike Bakirove hanume koja ovdje beskrupulozno godinama provodi pravi teror nad Centrom, ljekarima i pacijentima, a što već i odnosi mnoge živote građana Sarajeva a dr. Suljić aktivno učestvije u tome, iako razumijemo da je za svoj ‘trud’ i čistke u Centru profesorica Enra odlično nagrađena (ulovila je preko dvadesetak funkcija što na katedrama u Kliničkom centru, što članstvom u raznim odborima, u nabavkama skupih aparata i ljekova gdje se obrću milioni a njena je ‘zadnja’, u favorizovanju samo odabranih apoteka gdje jedino možeš nabaviti potrebne ljekove), nikako ne razumijemo jedno, a to je da takva osoba govori o moralu i o medicinskoj etici, pravdajući zaključak da se Nadin Smajlović tu ne može liječiti.

Da jednostavnije to kažemo. Toliko korumpirana i moralno srozana doktorica i profesorica raspravlja o moralu i etici bezočno lažući da te jeza hvata. Jer joj se može i hoće i jer je to osobina pravog SDA političara i političarenja od koga se još besramnije ‘ograđuje’.

Ako bi izuzeli sve ovo sa mladomuslimanom doktororm Gavrankapetanovićem koji je prošao svu golgotu Elene Seke i Kliničkog centra i nakon godina provedenih po Sudovima i medijima konačno postavljen za direktora Opšte Bolnice ‘Abdulah Nakaš’ u Sarajevu, pa čak i njena ‘napredovanja’, odlično naplaćene i pretplaćene funkcije u ovoj Sekinoj barikada ustanovi u srcu Sarajeva, čak i bez svega toga da ima imalo, ma čak i trunke stida i medicinske etike doktorica Suljić bi na temu morala i etike trebala šutati kao beton.

Evo zašto.

U poznatom slučaju ubistva Dženana Memića koje se pokušava već tri godine zataškati, u slučaju gdje sva sarajevska i šira bh javnost upućuje da je glavni osumnjičeni sin SDA tajkuna Alije Budnje a tužioci i Sudije uporno guraju kao optužene bračni par Roma Seferović, profesorica Suljić je jedna od glavnih karika ovog zataškavanja.

Kao stručnjak i specijalista dr. Enra Suljić je jedna od glavnih potpisnica iz redova vještaka koji su glavnog svjedoka-djevojku ubijenog Memića Alisu Mutap proglasili ‘nesposobnom za svjedočenje’ utvrdivši da je svjedok ‘izgubila pamćenje’, čime je u anale bh pravosuđa pored onog kojim se svaki svjedok ratnih zločina Bošnjaka ‘proglašava ludim’ i nepodobnim svjedokom, uvela i ovaj dodatni za glavne svjedoke u slučajevima kad se istina ne treba saznati. To je ‘amnezija’.

Alisa Mutap je tako ostala iako jedina i najpozvanija da svjedoči, nedostupna Sudu i ‘još se ne može ničega sjetiti’. Prošla je sve poligrafe, sve nalaze ali ona jednostavno ne smije biti saslušana kao svjedok, nalaz joj daje za pravo da šuti i da kaže da se ničeg ne sjeća i ništa ne zna. Ona se uglavnom i ponaša u skladu sa takvim nalazom ‘struke’.

Prošle godine se Alisa, djevojka ubijenog Dženana Memića koja je u momentu njegovog ubistva bila sa njim začuđujuće ‘fino’ i tečno po prvi put obratila javnosti i na N1 tv. Isčitavajući njeno ogorčenje na porodicu Memić i sve svraćajući na ‘politiku’ porodice Memić, čak i laiku je jasno da je pravi nalaz stigao na pravu adresu. U međuvremenu se i udala, ali je još za sud ‘nepodoban’ svjedok, Zapravo nepoželjan. Da ju je bilo zatvoriti samo na tri dana, svega bi se sjetila, ovako njena ‘puzajuća amnezija’ odnosi sve dalje tajnu ubistva mladića Memića.

Profesorica Enra Suljić je inače prijateljica SDA lopine Alije Budnje koji se uz pomoć cerifikata i veza sa SDA dočepao hotela na Ilidži i banja liječilišta, odličnog donatora za džamije i iftare pa se njen nalaz o amneziji Alise Mutap odlično uklapa u etiku Kliničkog Centra Sarajeva. Budnjo je kadar SDA koji je uz dove i džuma namaze ‘drmnu’ što se god dalo, čak je i godinama krao vodu Sarajlijama a krade je i danas, onaj što smije otjerati i policiju i inspektore, što ga je Konaković davno prijavio tužilaštvu kod kojih je predmet oformljen’, nezaobilazni gost na njegovim ramazanskim iftarima je sa Sekom Elenom i Bakirovom svitom muslimana upravo ova ‘moralna vertikala’ familije Izetbegović, dr. Suljić.

Otuda je i malo čistija i još više jasnija šutnja svjedoka Mutap Alise, sa potpisom ove specijalistice.

I naravo, još je jasniji poziv Murisu Memiću kao okrivljenom jer je tražio pravdu za sina a što je Policija revnosno zabilježila još prije godinu dana. Tu nema amnezije, sve je jasno.

photo : profesor dr. Enra Suljić sa slikom Sebije Izetbegović na majici, na skupovima SDA, arhiv