Ironija SDA države : Direkor zatvora u Bihaću Edhem Veladžić nekada osumnjičeni za teroristički kamp u BiH ‘Pogorelica’ i optuženik za pokušaj atentata na Fikreta Abdića u Republici Hrvatskoj 2005. godine, ‘brine’ o svojoj nesuđenoj žrtvi koja je u njegovom pritvoru

***** Fikret Abdić je po nalogu tužilaštva US Kantona uhapšen 18. juna ove godine i određen mu je pritvor u trajanju od 30 dana, pritvor izdržava u KPD ‘Luke’ u Bihaću čekajući slobodu ili optužnicu i produženje pritvora, tužilac se već sada opredjelio i traži njegov ostanak u pritvoru još dva mjeseca.

Abdić se sumnjiči za malverzacije sa budžetom i javnim nabavkama te za zloupotrebe propisa u vezi sa JP ‘Komunalno’ Velika Kladuša i mobing uposlenika. Za sada tužiocu ‘barataju’ sa 600.000 KMa za koliko je navodno budžet Opštine oštećen radnjamam Abdića.

Abdić je na prvom saslušanju izjavio kako je sve to ‘čista farsa’ i ‘politički proces’ dok je njegova kćerka i predsjednica Stranke Laburista BiH Elvira Ljilja Abdić, nakon što je odbila suradnju sa organima gonjenja i tužilaštvom te ‘kliznula’ u Republiku Hrvatsku gdje inače i prebiva čak izjavila ‘kako je ovim hapšenjem ugrožen život njenog oca’, i naravno, zanijekala sve navode zahtjeva za istragu.

***** Da li je Abdiću ugrožen život u pritvoru ili je i ova izjava dio ‘političkog procesa’ koji je to zasigurno, budući da je Abdić političar i načelnik Opštine?

Teoretski, izjava je poprilično tačna, realno, Abdić u pritvoru u Bihaću je siguran i čuvan i tamo može biti ugrožen jedino zdravstveno, cilj SDA sada nije kao nekada prije ‘da se riješi Abdića zauvijek’ već samo da ga ‘udalje iz vlasti i politike’.

Teoretski, igrom ironije i SDA, Abdića ‘čuva’ i ‘pazi’ osoba koja mu je zdušno radila o glavi, zapravo njegov nesuđeni atentator a sadašnji direktor zatvora Edhem Veladžić gdje bi izjava Ljilje Abdić mogla naći uporišta ali samo u teoriji. Upravo zbog takvih činjenica i još ponečega na Abdića će se paziti bezbjednosno više nego je to predviđeno propisima.

***** Ko je Edhem Veladžić, atentator koji sada u svom zatvoru kao osumnjičenog ima svoju žrtvu Fikreta Abdića?

To je sadašnji direktor zatvora ‘Luke’ srodnik poznate familije Veladžić Mirsada inače zeta familije Čengić i prvog guvernera Kantona Bihać, sive eminencije SDA i jednog od prvih suradnika Alije Izetbegovića. Vlada Federacije BiH je na svojoj sjednici 9. 01.2020.godine imenovala Edhema Veladžića (SDA) na funkciju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa „Luke“ u Bihaću na period od 4 godine, rok funkcije počinje 07. 01.2020.

Iako je danom imenovanja ‘zreo’ za penziju (66 godina života), Sarajevo drži svoje kadrove i oni ostaju u državnim stolicama vječno.

Prije ovoga, Vlada FBiH je na 198. sjednici 7. 11.2019.godine EdhemaVeladžić postavila za v.d. direktora zatvora na 60 dana ‘dok se ne završe svi detalji oko novog stranačkog imenovanja’, njegovih 60 dana evo još traju.

Još prije toga, Veladžić je već bio direktor KPZ „Luke“ u četvorogodišnjem mandatu, a bio je prije zatvorske funkcije u Federalnom parlamentu (2010-2014. na kompenzacijskoj listi, znači nije imao dovoljno glasova ali Bakir Izetbegović ga ugurao u Parlament), još prije toga bio je poslanik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH (2006-2010).

Kao predsjednik KO SDA USK bio je profesionalno uposlen u periodu od 2004-2006., prije toga bio je zamjenik direktora u preduzeću „Mlijeko-produkt“ iz Velike Kladuše.

Bio je i savjetnik guvernera, svoga rođaka Mirsada Veladžića, a prije toga i prvi ministar unutrašnjih poslova US Kantona 1995. godine. Bilo ga je i u ratnom Predsjedništvu Velika Kladuša 1993. godine, bio je tu predsjednik, pa sekretar skupštine opštine Velika Kladuša (1990-1993).

Ne treba zaboraviti da je u ‘Agrokomercu’ gdje je u vrhu sa Abdićem stolovao Mirsad Veladžić rođak Edhem bio uposlen 10 godina, no sve što je ‘zaslužio’ i ‘stekao’ ovaj vječiti uhlejb SDA i države može zahvaliti samo SDA partiji i ničemu više. I ‘zaslužio’ je dosta toga, bilježimo samo ponešto. Kao dva stana u Bihaću i jedan u Sarajevu, te kući i garažu u Bihaću i dvadesetak dunuma zemlje. I odraslu djecu zaposlenu u MUPu ili kod ahbaba koji je doktor kod Edhema u ‘zatvoru’..

Edhem Veladžić ima burnu biografiju, nema sumnje, takve su obično SDA ‘gazije’.

***** Nekoliko puta je osumnjičen za teška krivična djela ali se uvijek ‘izvukao’ samo sa novčanom kaznom. Ove godine aprila mjeseca je ubio pješaka na biciklu u Jajcu (Tomo Marjanović) ali nije odgovarao nikom, nije bilo ni objave u medijima, osim sa inicijalima. No, ubiti brzom vožnjom pješaka je specijalnsot SDA ‘lidera’, slobodno je kao Veladžić prošao i načelnik Novi Grad Semir Efendić ubistvom autom pješaka u saobraćaju prije dvije godine.

Međutim, Edhem Veladžić je prošao nekažnjeno i za ubistvo povratnika Srbina Cvijana Radića u prostorijama Policije gdje je Veladžić bio ‘prvi pendrek’, pa opet ništa. I nikom. Pa kad je onda i nekada bio osumnjičen za dodjelu 10 pištolja osobama koje nisu u MUP US Kantona pa opet platio novčanu kaznu, Edhemu se smiješila fotelja kao nagrada.

Bio je Edhem osumnjiče i za teroristički kamp ‘Pogorelica’ kojeg su Izetbegovići i vlast krili dugo i grčevito sve dok Američki komandosi nisu napali kamp i uhapsili vođe domaće proizvodnje i Irance, mediji su prenijeli kako su tamo jedne od slika za ‘gađanje u metu’ bile i slike Fikreta Abdića, ali sud nije tu našao ništa ‘strašnog’ i kriminogenog, Edhem se ‘izvukao’. Čak i bez novčne kazne

Isto se desilo i sa njegovim organizovanjem atentata na Fikreta Abdića gdje je Edhem Veladžić osumnjičen i kao službenik zloglasne ‘Alijine UDBE ‘AID’a, i tu je ovaj ‘gazija’ postao ‘nevin’.

2005. godine je vođen postupak protiv bivših službenika ‘AID’a (a sadašnjih aktivnih učesnika u vlasti Izetbegovića i države) koji su kako je tvrdila optužnica i to Bakir Alispahić te njegovi suradnici Irfan Ljevaković, Enver Mujezinović, Edhem Veladžić i Ejub Ikić iz političkih pobuda planirali ubojstvo Abdića u vrijeme dok je on živio u Hrvatskoj, postupak se vodio pred sudom BiH iako je pokušaj atentata bio u Republici Hrvatskoj. Sve se može kad se hoće, i opet je Veladžić uz ‘samostalno’ i ‘nezavisno’ bh pravosuđe prošao bez ikakvih posljedica.

***** Ovakav background imaju uglavnom uz manje ili više odstupanja sve SDA ‘zvijezde’ i ‘lideri’ i niti događaji niti ‘suđenja’ nisu uopšte uticali na poslovni i državnički uspjeh Veladžića, naprotiv. U zemlji gdje su svi počev od Alije Izetbegovića pa do današnjih dana prvo prodefilovali kroz sudske spise i hodnike a onda u državničke fotelje, to je najbolja preporuka za državnu službu. Jer se princip zna : ‘nama su najbitniji odani a ne podobni’.

No, da se vratimo na ‘potencijalnu prijetnju’ za Abdića i njegovu ‘ugroženost’ u pritvoru.

Kao što smo rekli, teoretski takva mogućnost postoji, realno Abdić tu može biti samo ugrožen iz svojih zdravstvenih razloga, za ostalo u smislu njegove sigurnosti će se pobrinuti nesuđeni atentator Edhem Veladžić.

Iz prostog razloga što za razliku od nekada i prije kada je SDA po svaku cijenu pokušavala Abdića odstraniti iz politike i života, sadašnji cilj SDA je ‘odstraniti i držati Abdića van politike’, za to je dovoljan zatvor ili pritvor, ugroziti mu život u sadašnjim okolnostima bi bilo kontra produktivno za Izetbegovića i SDA i to se neće desiti. Posebno pred najavljene lokalne izbore.

Okolnosti više nisu kao prije, niti je Abdić u takvoj fizičkoj i političkoj snazi da je ‘potrebna’ njegova eliminacija, ovo je više kao ‘pokazivanje mišića’ i omjera snage u US Kantonu i državi generalno.

A za što su dobrim dijelom ‘kriva’ i djeca Abdića koja su uz njegovu pomoć i stranku Laburista (o tome smo već pisali, vidi post na web Cross Atlantic) okupirali i Opštinu i grad dok je ‘Babo’ pratio njihove zahtjeve i planove. Budžet je samo izgovor za ovu akciju hapšenja.

Da je stranka Laburista kao do sada i kao prije nje DNZ ostala u ‘savezu’ sa SDA u US Kantonu, veliko je pitanje da li bi se iko ‘počešao’ za budžet Opštine i Fikreta Abdića. No, kako je ušla u spregu sa aSDA, e tu se moralo pokazati ko je ‘gazda’ i vlasnik Kantona. I bh pravosudne ‘demokratije’.

Kako je žrtvi sa atentatorom pod istim krovom i kako će mu biti u buduće, to je već ‘drugi par opanaka’.

photo : Edhem Veladžić SDA vječiti kadar, direktor zatvora ‘Luke’ Bihać, arhiv