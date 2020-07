Utica NY : najviše pogođeni biznis coronom je sexi foto šop Nedima Mujića?

1. Najnovija istraživanja pokazuju da smo u velikim problemima sa coronavirus pandemijom.

Kažu famozni naučnici da se ‘čak širi i zrakom’. Do sada je valjda ulazio u nas preko kože, kose ili odjeće, šta li?

Opšta ludnica, narod mislio da će moći normalno da diše, kakve su (ne)prilike, nema nam druge nego prestati disati, kao što znamo tu veoma potrebnu radnju za ljudski organizam obavljali smo do sada disanjem, uzimajem zraka. Onog izvana ili onog iz našeg aircondition prerađenog u autu ili u dnevnom boravku, ovaj potonji je opet vele naučnici najmanje rečeno sumnjiv, treba ga izbjegavati.

No, stvari nisu za šegu, masku na facu i navikavaj se, corona je postala naša sudbina.

Čak je i predsjednik Donald Trump odlučio po prvi put staviti masku kad je jučer posjetio jednu bolnicu u Washington DC, tako da je američka a i svjetska javnost malo odahnula, za trenutak smo ostali bez njegove pozitivne, sveznajuće i ohrabrujuće face, to znači da je maska odsada pa u buduće naš zaštitini i prepoznatljivi znak.

2. Corona je osim napada na naše zdravlje, napravila pravi dar-mar i u ekonomiji, tek će se osjetiti ovaj udar na državni i naš džep, sudeći po mjerama koje vlasti posvuda donose različito, virus ima osim zdravstvenih i ekonomske komponennte. Koje su važnije od ovih prvih. Kad zatrebaju vlastima izbori-ukinu pandemiju, čim prođu izbori opet je proglase opasnom. Kao ova vlast u Srbiji i Hrvatskoj. Kad netreba preći granicu zaključaju je zbog virusa, kad im zatreba stranaca-vlasti granice otvore uz obrazloženje da ‘još nije mutirao’, ima ga ali nije tako opasan. Neke države kao Hrvatska, recimo, virus su povezale i sa putnom ispravom-pasošem. Nosioci hrvatske putovnice imaju manje šanse da se zaraze od onih sa drugim i drugačijim pasošima, virus postaje malo više obojen semitizmom i nacionalizmom. ‘Mutira’.

Iako ovakva razmišljanja i potezi vlasti pojedinih država postaju predmetom sprdačine po medijima, stvari sa virusom su ozbiljne za humor, ljudi umiru od virusa sve više i više a umjesto obećavajuće vakcine ili nekog drugog lijeka, svjetska bogata farmaceutska mafija uz političare najavljuje borbu za prestiž i lovom. Ko će prvi i kome prodati ovu spasonosnu kapljicu lijeka. I uporno hoće ‘otvaranje’, bogati svjetski tajkuni hoće više love, nikad para dosta. Zbog toga, htjeli ili ne, mi obični smrtnici, ‘rizične skupine’ staraca i bolesnih penzionera kojih hoće svako da se riješi čim prije, postajemo dio ‘švedskog modela’ kao jedinog načina spasa od pandemije. Ono, virus će stati i nestati kad se svi zarazimo do 80%. Bojim se da ovo sa vakcinom za coronu ne postane kao ono sa lijekom protiv raka.

Ovaj model ‘zaraze stada’ kojeg su prvi izmislili Šveđani tamo odlično funkcioniše (umrlo je puno starih i nemoćnih ali sve je ‘radilo’, država nije morala dati ništa crkavice raji, bogati su punili svoje trezore), sve ukazuje da nam ne gine svima u ovo ‘stado’, stoka i jeste za stado ili krdo. Umiru u zadnje vrijeme i mladi i djeca, ali ‘to su neke neobjašnjive promjene na virusu za sada’, od stoke i stada se neće odustati.

3. U ekonomiji znamo da su najviše pogođene firme, fabrike, ugostiteljstvo i turizam, međutim, malo se zna i piše o tome, najviše je ovim virusom pogođena jedna veoma profitabilna grana ekonomije i privrede koja se zove prostitucija. Koja je uglavnom zabranjena a veoma važna svakoj državi stoljećima.

Što je i najlogičnije, narod voli sex i eroticu a tamo, zna se, ne možeš pobjeći od virusa.

Iz Amsterdama doduše stižu povoljne vijesti jer se otvaraju ‘erotske’ firme ali uz ‘mjere vlade’ koje govore kako ‘nema ljubljenja i uzdisanja’ jer dodirom i putem zraka virus najviše ulazi u naše tijelo, uzdisanjem koje je neizbježno u ovoj branši kao i dodirom, zaštitinim znakom ljubavi. Dobro, ovo sa ljubljenjem je malo pretjerano, nisam baš vidio da se tu puno koristi poljubac osim ako se hoće vjenčati na kraju scene, ali eto, tu je i taj uslov.

Eh, kakvo će to biti ljubovanje bez ova dva elementa vladinih mjera, procijenite sami, međutim jebo erotiku bez uzdisanja, svi smo svjedoci da bez tonskog užitka nema ništa. Čitava svjetska porno industrija je trenutno na koljenima i u dilemi. Narod ne može bez erotike a opet, rizik je sladak ali povelik.

4. Što se tiče religije, tu su stvari jasne. Religija’ poštuje mjere vlasti’ ali radi po svome. I dalje se ližu kašike u crkvama, i dalje se plače za praznim džamijama ali se tamo ide bez maski i distance. Svi redom objavljuju da su ‘poštovali mjere zabrane’ a klasteri rastu. Religija kao i vlast jer je ona manje više uz vlast i u vlasti, ima svoje principe i zakone po kojima corona nije ništa drugo nego zavjera, samo što radi ‘mira u kući’ to ne izjavljuje. Za njih je corona ‘smiješan virus’ kao i za Aleksandra Vučića srbijanskog predsjednika ili glavešina pravoslavne crkve, katoličke crkve ili za Reisa u Sarajevu, ali oni će staviti masku u medijima i objaviti ‘kako poštuju mjere’, međutim i dalje će raditi po svome. Tu, u tim institucijam nauka odavno nema mjesta već je Božja zadnja. A ona kaže umiraćemo i umirali smo i prije i poslije corone, ako su naše bogomolje prazne nema para pa će se umirati još brže. Dakle, i ovdje je ekonomski element virusa nadjačao medicinski. I s pravom, već s prvom pojavom corone vidjeli smo da se medicinska struka svrstala među političare i političarenje. Viru s je bio opasan i bilo ga je kad je to političarima bilo potrebno. I obratno. Stado i stoka u stadu ostajali su tu po strani. Sve k’o fol kritikujemo Šveđane a svi navalili na taj model. Jer stoke ima previše.

Ima još jedan kuriozitet kada je u pitanju corona virus i islamska religija.

Kao što znamo Saudi Arabia je ove godine hadž svela na odabrane i probrane, ma skoro ga zabranila.

I sad statistika dolazi do izražaja. Iako je u Bosni po zadnjem popisu 2013. godine 99% vjernika muslimana, nigdje nisam u medijima pročitao da vjernici u Bosni plaču što ne mogu na hadž. Ali zato svaki dan cmizdre što ne mogu u Hrvatsku ili Tursku na more. Statistika je zajebana stvar a i vjera, evo vidimo.

5. U kontekstu ovakvih saznanja o coroni, pokušali smo doći do podataka koji su biznisi u gradu Utica NY najviše pogođeni ovom pošasti.

Ako ste mislili na restorane, zubare, knjižare i biblioteke, vjerske bogomolje ili trgovine, u krivu ste.

Trgovine rade i radile su čitavo vrijeme iako u njima sve do skora nije bilo za kupiti ni maski ni sanitajzera ili rukavica. Ali zato su se vlasnici trgovina ogradili pleksiglasom, ofarbali nam crte i krugove gdje će mo statjati i čekati i uveli propis da bez maske ne možemo unutra. Pizzerije restorani su čitavo vrijme radili samo ‘naruči i pokupi hranu’ sad su se ‘otvorili’ više, može i sjesti za stol, ‘na distanci’. Banke i državne institucije još su zatvorene, ili internetom ili drive thru, ili uz appoimtment. Zubari i frizeri rade poodavno, samo im kažeš da je s tobom sve u redu i da ne kašlješ, prethodno ti izmjere temperatutru.

6. Crkve u našem gradu su ionako na prodaju ili prazne, u zadnja dva vikenda najavljuju pečene krompiriće i ribu kao nekad petkom, no nema gužve na parkinzima. Narodu omrznuo krompir.

7. Džamije naše bosanske, arapske, burmanske, pakistanske i sve ostale (i ovdje ‘jedinstveni i bratski složni ummet’ dokazuje svoje bratstvo i jednistvo : svako u svojoj odvojenoj džamiji ili mesdžidu), ‘poštuju mjere vlasti’ ali i dalje grupišu i pozivaju i organizuju ‘druženja’. Defiluju raznorazni hafizi, ‘pisci’, ‘romanopisci’, dnevnice se zarađuju a narod dolazi na tribine, plaća ulaznice i kupuje knjige.

Slike sa poslednjeg skupa u povodu Srebrenice i 11. jula u ‘gradskoj’ džamiji, crkvi konvertovanoj u džamiju (Bosian Islamic Association of Utica NY) pokazuju da ‘druženja’ ima i da maski na učesnicima -nema. Kad se pojavi klaster i ako se pojavi, znat će se detalji, međutim, iako su na snazi zabrane okupljanja u državi New York, ne mogu muslimani bez zajedništva i okupljanja. Po logici ako ste nam uzeli (ma šta uzeli, ukrali, oteli) petak i džumu, hadž i Bajram, e nećete vala ovo malo zajedničkog rahatluka pa kud puklo da puklo. Zvanično, ‘ovdje nema okupljanja ni druženja’.

‘Bajrina džamija’ iliti West Bosnian Islamic Center of Utica NY je i bez corone poharana i pusta, Bajro je tamo coronu davno uveo u odlučivanje i vođenje džemata, ovih dana dok virusa i ima i nema, Bajro je upalio svoje građevinske mašine i sa familijom i ahbabima ‘construction’ provijencije pravi još jednu ‘ljepšu i stariju’ džamiju u Kebmle Street, na mjestu mesdžida prve bh džamije u ovom gradu. Zdušno mu pripomaže ‘Golden Hammer’ i džamijski preletač Kajtezović Husein zv Dugi.

8. Bosanske kafane birtije (ima ih šesnaest, slovima i bez broja) nisu nikad ni prestajale sa radom, Znak ‘closed’ (zatvoreno) na našem jeziku znači ‘Bujrum smo’ i na ulazu je samo finta da se ‘vlast ne dosjeti’. Po vozilima na parkingu vidi se da rade. Kucneš na vrata, pošalješ sms poruku, uđeš da prostiš odzada, nema tog virusa koji te može odvojit od pive ili rakije i nacionalne sramote da se ne pojaviš u kafani, vlasnici sjede i spavaju u nutra čekajući da dođeš.

U međuvremenu, svi su uredno popunili zahtjev da im se nadoknadi nerad zbog corone. Mnogi i naplatili ali treba još, a vlast je to omogućila a ‘ugostitelji’ zemljaci navikli na dnevnu dozu keša. U malo kojoj od ovih birtija osim keša, drugo sredstvo plaćanja je nepoznanica, svi imaju ‘pokvarene’ kase tek reda radi.

9. Bh frizeri također rade, doduše još stidljivo ali ‘open’ je. Cijene su također skočile duplo, rizik od virusa ima svoju cijenu a Bosance ‘krenula karta’.

10. BH lokalci pjevači koji se nazivaju čak i ‘estradnim umjetnicima’ umukli k’o pred kišu. Mikrofone uključuju uglavnom dok voze ili rade na skelama građevinskim, čekaju ‘otvaranje’ k’o ozeblo sunce ili sviruckaju po kućnim sjedeljkama, tek da ostanu u kondiciji, u međuvremenu po ‘fejsu’ zabavljaju svoje ‘fanove’ najavljujući ‘novi CD’ koji nikad da stigne.

11. Rade i bh automehaničari, nisu ni prestajali sa radom, ma sve radi, corona je čudo.

12. Jedino od svih biznisa našeg grada, a razloge smo već pojasnili, trpi biznis Nedima Mujića, njegov sexi photoshop, najnovije čudo od biznisa ovog pregaoca i majstora na kompjuterskim poslovima. Što mi je posebno žao and krivo. Ovaj njegov zadnji biznis što se zove profesionalno slikanje je baš u problemima. Nema uzdisanja, nema Amsterdama. Promašio u procjeni totalno, kad je otvarao dvadeseti po redu biznis, nije računao na coronavirus. A ima i ovoga: umjesto njegovih slika konzervi energestskih pića koje su preplavile Svijet računao više na guzove, sise, dekolte otvore, utegnute trebe i seksi kalendare. Sudbina ili ‘coronas virus eroticum’, šta li?

