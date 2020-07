Kome se ‘isplatio’ izbor Željka Komšića u BH Predsjedništvo?

Bošnjacima? ‘Ma haj’te molim vas’, Hrvatima, naravno!

Svoj obraz ljevičara ‘zlatni ljiljan’ Željko Komšić definitivno je založio svojom kandidaturom za bh člana Predsjedništva oktobra 2018, prodao ga je jeftino krajem prošle godine ulaskom u savez sa ‘kriminalnom a poželjnom firmom SDA’ kako je sam svoga koalicionog partnera okvalifikovao prije trgovine.

Šta ima više da nam ponudi ovaj ‘predstavnik Hrvata’ u BH Predsjedništvu, državni parazit koji na medaljama zlatnih ljiljana i na državnoj sisi udobno a ugodno živi već nekoliko decenija a da to ne znamo, osim njegovih ‘fejsbuk’ i ‘instagram’ izjava, ‘reakcija’ i ‘odgovora’.

Dobre, na mahove čak i odlične odnose Bošnjaka sa Hrvatima u BiH Komšić je svojim naprđivačkim, primitivnim i lajavim istupima srozao do najnižih grana, do Srba ‘nije držao’ ni prije ni poslije ulaska u politiku tako da se komotno može reći da je u urušavanju bh vlasti i države BiH ‘za koju gine do poslednjeg ‘neosviještenog Bošnjaka’ nadmašio čak i svog partnera i mentora Bakira Izetbegovića i SDA kriminogenu partiju hobotnicu.

U čemu je onda tajna ovakvog uspjeha mahalanja politikom ‘ljevičara’, ‘Valtera’ i neznam više kakvog ‘zaštitnika‘ Bosne, to sada znaju i grane na pticama, ne samo ptice na granama.

Ne, nema to veze sa njegovim ‘građanskim konceptom’ i shvatanjem države Bosne, sa Ustavom BiH kojeg vazda citira i izučava, da se toga drži i pridržava to bi čak bilo i prihvatljivo, međutim Komšić je po planovima SDA i Islamske Zajednice BiH dobio glasove Bošnjaka samo sa jednim ciljem a to je da nas permanentno udaljava od zajedništva, da ‘kontrira’ Čović Draganu sa kojim je bolesno opsjednut i njegovoj partiji sestrinskoj firmi SDA – HDZ BiH i Miloradu Dodiku i njegovoj SNSD bulumenti, da nas ‘čuvajući‘ Bosnu svakodnevno navodi i podstiče na svađu i razjedinjavanje i da pod paskom ‘zaštite’ i ‘čuvara’ pečata države ostane u vlasti uhranjen mrvicama koje mu SDA baci ispod stola.

I ne, nisam za treći entitet, i ne, nisam za to da se odgovorno i mudro politički ne dadne do znanja i Dodiku i Čoviću da se Ustav i zakoni trebaju poštivati iako se to podrazumijeva ali Komšić je svoju ‘funkciju‘ do te mjere pojeftinio da je osim sprdačine po medijima (izuzev onih sa bošnjačkom zaštitom) dobio i status ‘fejsbuk predsjednika’.

Ono ‘naše’ primitivno, bahato i jalijaški, ‘al sam mu odgovorio’, ‘al sam mu spustio‘, ono moderno proseravanje na internet kanalizaciji koje mu godi jer slijede lajkovi, pohvale i ‘smajlovi’, to ‘gazijo’, ‘nedaj him da mrdnu’… I ostaje se u fotelji.

Bošnjački član bh Predsjedništva iz reda Hrvata Željko Komšić jezdi tako već treću deceniju na svom patriotizmu i znački ljiljana ‘lajkajući‘ bh politiku i državu do neizmjernih granica dok pored njega prolaze karavani državnih problema, korupcije i kriminala na koje se ne osvrće, koje ne primjećuje.

‘Ma hajte molim vas’, jedna je od njegovih najrazumnijih poskočica na svaku težu primjedbu da mu posao ne valja pišljiva boba, što uopšte nije teško dokazati.

Sav njegov posao se sastoji samo i isključivo u tome da ‘oštro odgovori’ Dodiku, Čoviću i bilo kojem drugom zvaničniku FBiH, Srbije ili Hrvatske, da obilazi hair česme, Kovače, spomenike borcima ArBiH, čini plaćene privatne posjete džamijama i džematima i da ‘na drugu’ (‘prva‘ je rezervisana za Bakira Izetbegovića) obavezno ‘odgovori’ na svaki pomen Bosne, Čovića, Hrvata, Srba, NATO programa i Evropskih ‘integracija’ iz Mostara, Banja Luke, Zagreba ili Beograda.

Njegova opsjednutost Draganom Čovićem i Dodikom bi imala smisla da ustrojstvo bh države nažalost nije takvo kakvo jeste, ovako, ovo je samo slika i prilika države Bosne u kojoj se ne zna ni gdje počinje logika ni gdje završava politička mudrost. A to znači, ni bez Čovića ni bez Dodika, Komšić ne može ni ‘kahnuti ni prdnuti’ osim što može dovijeka zamajavati nepismene i seljakluk po internetu trpati u svoju patriotsku dušu koja mu je izdahnula odavno u savezu sa najvećim razbijačima Bosne, sa SDA oligarhijom i koruptivnom partijom.

Jer, bez obzira na činjenicu što je Komšić ‘legitimni predstavnik Hrvata’ i ‘svih građana’, njegov put kretanja se zna. Od Baščaršije do Marijin Dvora, do Kovača i Begove džamije. Do Tuzle ili Zenice. Ni u jednu od opština gdje su Hrvati većina ne može ni ‘prismrditi‘, nijedna odluka o Hrvatima ili Srbima u vlasti se ne dotiče Komšića koji je ušao u istoriju bh političarenja kao ekskluzivitet : predstavlja Hrvate a oni ga listom proglasili ‘personom non grata’, za sve Bakir Izetbegović prvo mora da se konsultuje sa Dodikom i Čovićem, zbog kojeg je navodno gazija i ušao u Predsjedništvo. Njega će Bakir poslije svake odluke onako usput informisati, i dok se dogovara o državi Bosni kao o ćaćevini i sa Milom i sa Čovićem, Bakir će ostaviti Željka da se napucava po ineternetu i instagramu hvaleći ga kao patriotu i državnika koji ‘nit miriše nit smrdi’, neka ga, neka se sa Džaferovićem bori za zastavu u kabinetu i neka piše izjave i reagovanja, od toga ga neće glava zaboljeti.

Nema nikakvog smisla, Komšić sa takvom svojom politikom neće stati a ona samo više udaljava Bosnu od države, ona onemogućava stvaranje jedinstvene vlasti, funkcionisanje zakona, čini sve obratno od onog na što se Komšić poziva. Međutim i njemu i Bakiru fino a život ide dalje, virtualan i težak kakav bi bio i sa Čovićem umjesto njega.

Izlišno je napomenuti da bi bilo najnormalnije da Komšić svoje izjave ukalkuliše u političke okvire i da ih na kraju krajeva prenese uz kafu ili rakiju Dodiku ili Čoviću umjesto što ih šalje sa komjutera, njegovi prvi suradnici bez kojih ne može ništa odlučiti ni donijeti sjede do njegovih vrata, kabineti su tu jedna pored drugoga. Dayton je tako nažalost odlučio i njega bi Komšić morao i trebao poštovati, ovako ovaj ‘tuk na utuk’ vodi samo u propast, pustimo ‘fejsbučenje‘ dokonih neznalica i botova.

Da ne idemo toliko daleko, zadnji ‘dogovor’ oko izbora u Mostaru je pokazao sve. Komšić se o tome nije ništa pitao, čak je direktno u tv emiji na ‘Face’ priznao da o tome nema pojma, da bi kasnije ‘pohvalio‘ Bakirov potez, šta mu je drugo i preostalo. A pored njega živog i onako pametnog, Bakir je to ‘mahnuo‘ sa Čovićem zbog kojeg Komšić prosipa suze već evo druga je godina. Isto je bilo i sa NATO zavrzlamama, sa APN programom, vrijeme će pokazati da će tako biti dogovoren i Izborni zakon i to baš sa Čovićem, sa kojim bi po Komšiću da je u Bh Predsjedništvu Bosna propala istog trena. Svi znamo Bakirovo ‘nedam ni pedlja‘, njegov pedalj je pišurija od ozbiljnosti kojoj vjeruju još samo Džaferović jer mora i Komšić, jer je upao u zamku. Zaključak, Komšić se po pitanju važnih pitanja države Bosne pita u Bosni, da parafraziram jednog sarajevskog poslanika kad je onomad odgovorio Radončiću – kao i moja baba.

Zadnja njegova reaakcija na izjavu ambasadora Ruske Federacije u BiH Ivancova (Peter) koji je javno istaknuo kako se BiH ‘gura‘ od strane zapadnih sila u NATO i da se Rusija tome suprotstavlja, slična je u bobu izjavi bezličnog Šefika Džaferovića i Bakira Izetbegovića. To je ‘miješanje u poslove suverene države’ BiH, ali izjava upućena Dodiku je samo potvrda kako to ‘zlatni ljiljan’ umije pokvariti.

‘Nismo imali ni odluku o MAP-u prije deset godina pa smo je donijeli. Nismo imali ni odluku o Pregledu odbrane pa smo je donijeli, nismo imali ni odluku o knjiženju vojne imovine pa smo je donijeli. Nismo imali ni odluku o ANP/Programu reformi pa smo je donijeli. Donijet ćemo i odluku o članstvu u NATO-u. Dodik će ponovo u tome učestvovati. Neka intimno bude protiv NATO-a koliko hoće, samo neka, kao i do sada, potpisuje odluke”, poručio je Komšić i pobrao more komentara raspojasanih internet Bošnjaka, produžio mu se život. Da bi Dodik koji je to jedva dočekao odmah ‘uzvratio’ da Bosna neće u NATO nikad.

Činjenica je da su ‘strane sile’, ‘međunarodna zajednica’ ili tačnije Amerika i Rusija te osovine koje određuju sudbinu BiH i njenog ulaska u NATO, zato se ne pita ni Bakir, Šefik još manje, siroti Komšić ponajmanje, međutim zar ne bi bilo ispravnije i logičnije da je o tome Komšić zauzeo stav na sjednici BH Predsjedništva i onda uputio ‘normalnu‘ i mudru poruku bez onog poznatog uličarskog začikivanja i nadjebavanja, a ne izaći u javnost sa ovakvim jalijaškim naprđivanjem koje će samo još više udaljiti i Dodika i Čovića od Komšića i države BiH.

Jer, kad je bilo ‘dogovaranja’ oko NATOa i famoznog APN programa, opet se nije pitao Komšić nego su Sporazum potpisali Bakir, Dodik i omrznuti Čović. Naprosto zato jer je tako po Dayton-u.

Što se tiče NATOa i nekakve ‘slavne pobjede Komšića’, kako je on to sebi sam pripisao, još se tu ništa ne zna. Mi ni danas ne znamo šta je u tom Sporazumu tačno napisano na engleskom, hvale Komšića treba ostaviti tamo gdje i pripadaju, na internetu i facebook profilima. Sve dok se ne uknjiži vojna imovina na državu BiH Željko može šicati uz rakijicu koliko hoće a o tome će se nažalost opet dogovarati Bakir, Dodik i Dragan Čović, možda čak i ovaj Rus Ivancev, pored Željka, ‘predstavnika Hrvata’.

No, tu stvari nisu jasne jedino Komšiću.

U svom intervjuu 31. oktobar 2019. za TV Republike Srpske Bakir Izetbegović je, za razliku od Komšića izjavio upravo ovako, citiram.

“U ovoj zemlji niko nikom više ništa neće nametati. Kada su u pitanju Srbi i Republika Srpska, ako neće u NATO – neće se ići u NATO“, dok je Bisera Turković ministrica čim je sjela u stolicu ministra izjavila kako će ‘u sjedište NATO-a ići Program reformi, a ne MAP i dodala je da će za pristupanje BiH u NATO biti potreban referendum’. Komšić je kao i na svaku mudrost ahbaba Bakira ostao nijem i tajanstven, nije ništa ni zucnuo ni ‘twittnuo’. Nije imao snage posrati se u tepsiju iz koje je pojeo gorku bh pitu, to ti je. A nije to ni fino prokomentarisati na ‘fejsu‘, ostade bez slike i ‘lajkova‘.

Uostalom, on već tri decenije sjedi na grbači države i njenih jasala a nije ništa značajno ni odlučio ni prokomentarisao, plata regularno liježe na račun kao i ostali benefiti, uključujući 700 KMa za medalju ratnika iz rata ‘zlatni ljiljan’, dok će on i pored toga na televiziji bez da trepne reći kako je sirotinja i kako njegova supruga Sabina nema ni marke u torbici, samo što ne zaplaka.

Komšić odlično zna kad treba reagovati. Da se čuje ono ‘Dodik na aparatima’. Ili još češće : ‘Čović je dobio pravi odgovor’.

Obećao je da će čim sjedne u Predsjedništvo BiH potpisati Ugovor države BiH sa Islamskom Zajednicom (‘Allah da te nagradi gazijo’) i više nije ni spomenuo taj obećani posao, jednostavno je sve k’o pasulj.

Ako Dodik i Čović ne ‘aminuju’, nema potpisa, toliko je moćan Komšić u tom obećanju. Slično je bilo i sa Pelješkim mostom, najavio je tužbu protiv Hrvatske pa gdje je tužba, zna li iko… ?

Šta bi sa njegovom ‘borbom’ za penzionere i radnike, borce, štokakve šehide, za akcize i ostalu pljačku kroz zakone koje je silom progurala SDA uništivši i džepove i dostojanstvo ovih patnika i ratnika, šta je bar sa amandmanima Komšića, a ? Fadilovi respiratori i korupcija neviđenih razmjera u ovom corona vremenu i kriminal Asima Sarajlića su za Komšića ‘normalan’ događaj. Ništa! Moglo bi se toga pobrojati koliko hoćeš, nema ‘fajde’, zna se sve.

I, kome onda ide u prilog ovo fejsbučenje i predsjednikovanje Bošnjaka Komšića iz reda Hrvata, pitam vas? Bošnjacima?

‘Ma hajte molim vas’. Hrvatima, naravno, tek će to vidjeti Bosna ako već nije kasno.

photo : bezobrazni obraz Željka Komšića, arhiv