Ako ovako nastave Bošnjaci postaju Arijevci?

Kad se prelistaju i ovlaš pregledaju bošnjački mediji posebno oni vehabijske provijencije, nema drugog zaključka : Bošnjaci su Arijevci. Snažni, neustrašivi, hrabri, pametni, bedemski građeni, čiste krvi, najčistije, plavih očiju, sve kod njih funkcioniše do perfekcije. Božanstvena nacija, Božji narod, eto to ti je.

Što rođenjem a što više i bolje vjerom u kojoj se pet-šest, koliko hoćeš puta umivaju, peru i klanjaju, čime se osim čistoće dobiva i kondicija što utiče na smanjenje krvnog pritiska, zbog posta i Ramazana nacija smo skoro bez colesterola. Mnogi bh doktori zaposleni u bolnicama širom BiH ove medicinske teze dokazuju izjavama svaki dan dok štancaju recepte za krvni tlak i masnoću punom parom.

Još ako jedemo isključivo halal hranu bez svinjetine, a jedemo listom i širom, ako zube umjesto četkica i kalodontom stružemo nekakvim travkama sa Bliskog Istoka (Miswak štapići) što obavezno činimo, ako se sunetimo i to kolektivno (što više to bolje i žešće) nemamo urinarne infekcije nikada i nikako, ako koristimo šminku bez alkohola, čak i halal sanitajzer za corona virus kojeg je Bosna uspjela ‘proizvesti’ , onda mi bukvalno ‘pucamo’ od zdravlja.

Ma čak i naše bh ribe jedu specijalnu halal hranu i nisu ‘prljave’ kao ‘nečije’ (fabrika halal hrane za ribe jednog Bošnjaka povratnika radi punom parom) druge što plutaju bez cilja i razuma po balkanskim vodama, mi plutamo u halal fitnes centrima i teretanama, odsjedamo samo u halal hotelima sa pet zvijezdica tipa Alija Budnjo sa Ilidže, pušimo nargilu do besvijesti, koristimo halal kupaće kostime (burkini), svoje finansijsko poslovanje obavljamo šerijatski putem preko halal banaka u kojima nema kamata a ima profita i Reisa u Odboru Banke.

Hidžama, liječenje nekakvim fildžanima pumpicama i vakuum tehnikama je odavno dio zdravstvenog sistema BiH, liječenje pijavicama koje ti sišu nečistu krv kao i liječenje Kur’anom na daljinu, upotpunjuju ovo savršenstvo fizičkog zdravlja nacije.

Dokle će ići ovakvo ludilo koje uz pomoć islamske ideologije (islam je davno prestao biti vjera a postao ideologija) to niko ne zna, ali se pouzdano može zaključiti da postajemo ­neka viša i dominantnija rasa. Postajemoi rasisti jer to dvoje je neodvojivo.

A sve je počelo ‘nekako s početka bh rata’ i malo prije, kada smo iz pjesme Nedžada Ibrišimovića, uz Aliju Izetbegovića i SDA naučili kako svoju ‘čistoću’ upotpuniti do savršenstva.

‘Izuj obuću kad prelaziš Koranu, Glinu, Savu i Drinu, operi noge u rijekama, Bosna je ćilimom zastrta’.

Poslije je sve naša ‘čista’ istorija koja se još piše i ispisuje. Izuvamo se na granicama, malo više nas izuvaju jer drugi neće da peru noge kad ulaze u državu i na granici, ali najveći naš problem je što živimo u zemlji u kojoj ima i ‘onih drugih’ bez kojih je Bosna nezamisliva, čak i po Daytonskom nakaradnom Sporazumu, onih koji se kao ‘stranci po Bosni šire’. Ne, bolje je ovako citirati,

“Znaš Bošnjače, nije davno bilo/Sveg’ mi sv’jeta nema petnaest ljeta/Kad u našoj Bosni ponositoj I junačkoj zemlji Hercegovoj/Od Trebinja to Brodskijeh vrata/Nije bilo Srba ni Hrvata/A danas se kroz svoje hire/Oba stranca ko u svome šire/Oba su nas gosta saletila Da nam otmu najsvetije blago/Naše ima ponosno i drago.”

(“Pjesma Bošnjaku”, list “Bošnjak” u izdanju od 2.07.1891., autor Safvet-beg Bašagić).

Eto, a kad smo kod ‘čistoće’ i Bošnjaka, haj’mo još citirati.

‘Bošnjaci.net, islamistički web portal i sraona Mustafe ‘akademika’ Cerića, bivših AID službenika i mudžahedina iz bh rata, izvjesna Elmedina Muftić, mualima, naučnica i spisateljica, čistoću vidi ovako, pišući 29. juna ove godin o jednom heroju zadnjeg bh rata.

‘Kad te odgoji čestita bošnjačka majka i hercegovački kamen, onda ne možeš niti znaš izdati, a još manje se možeš uplašiti, ili uzmaknuti… Kad odrasteš uz buru onda se navikneš na sve plime i oseke kojima te život izloži…’

Genetski koloplet Elmedine vehabija i džamijski vrabac Nihad Aličković vođa ‘AntiDayton’ przničke i naprđivačke patriotske ujdurme to dočarava još stilizovanije u pozivu za pomoć ‘bratskom’ Sandžaku i Novom Pazaru, u borbi protiv corone ovih dana.

‘Bošnjaci Sandžaka i Bošnjaci Bosne su jedna genetska linija, i smatramo se braćom i sestrama jer nam ista krv venama teče. Ona najljepša i najčistija…’

Tačno tako, nama je ‘čistoća’ u genima, mi smo Boga mi opasni Arijevci. A možda je naša krv čak i plava samo što nam se zbog mržnje prema petokraki priviđa crvenom?

Jedan ‘osviješteni’ Bošnjak iz Amerike, iz države Texas je u svom ‘studiranju’ došao do zaključka da Bošnjaci egzistiraju čak i na Bliskom Istoku gdje su došli kao ‘autohtoni muslimani iz Evrope’ i tamo se zovu Bušnjaci, sa ‘U’ umjesto ‘O’. Prepoznao ih je ovako.

‘Bijele puti i plavooki’, nije ih teško opisati, isti kao i mi.

I takvi, isti MI, žive svuda okolo nas a nama nedaju da se spojimo sa njima, a mi to planiramo i želimo svim srcem.

Reis ef. Kavazović će tako svaki put kad gostuje u Sandžaku, Srbija, ili na minberi u Sarajevu uz skrušen ‘miroljubivi’ pogled i ruke pružene prema gore to pojasniti ovako.

(15. juni 2018. Bajramska hutba-govor)

‘Kako da zaboravimo našu Bosnu: njeno Podrinje i Hercegovinu, njenu Krajinu i Posavinu! Kako da ostavimo Sandžak, da nam uvehne otrgnut iz srca, iščupan iz prsa. Kako da to učinimo s bilo kojim krajičkom naše postojbine! Zovu nas i mame da pružamo ruke tuđini, a rodnu grudu nam otimaju…”

Zbilja, kako odoliti. Aličković ‘leteći plaćeni performanser’ je to shvatio ozbiljno, ne kao miješanje u poslove druge države (pomoć je neupitna da se razumijemo) na to dodao još i ovo.

“Bosna i Hercegovina je dužna i mora pomoći Sandžaku a Srbija neka se skloni sputa”.

Da, samo što se nije sklonila, evo sad će, mislim se i razmišljam koliko će ovo dati vjetra u leđa Dodiku i Republici Srpskoj, koja je ‘naša’, je li tako, a hoće da nam je otmu, ‘iščupaju iz srca’. Jer i kod njega to sa genetikom nešto ne štima.

Koga briga, čistoća je pola zdravlja, ostalo će riješiti ‘čisti genetski cod’.

Koji je svuda u Svijetu osobina zla i osuđen, kod nas se njeguje i razvija bez ikakvih osuda i prepreka.

Što bi ono rekao Mustafa ‘akademik’ to ostaje čak i kad se umre. ‘Neka mu je laHka naša čista bosanska zemlja’.

Insinuacije da su ostale zemlje, tragom ovog poslednjeg pozdrava ‘nečiste’ samo su zlurada razmišljanja dokonih novinara nečiste krvi i neprijatelja Bosne.

photo ilustracija : Die Partei, neoklasicistička skulptura koja simbolizira tjelesne osobine ‘Arijevaca, A. Breker, Berlin 1939.