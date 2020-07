OTKRIVAMO : Nakon poziva Šefika Džaferovića da bratskom Novom Pazaru treba hitno pomoć u medicinskom osoblju zbog corone, Seka Elena Izetbegović se javila prva, međutim iz Sandžaka nisu baš oduševljeni …

Vijesti iz Srbije, iz Pokrajine Sandžak, konkretnije iz Novog Pazara, iz dana u dan su sve dramatičnije i crnje. Corona virus je načisto poharao ovaj dio susjedne nam zemlje, novopazarski bolnički centar je u velikim problemima. Nema više mjesta za oboljele, ljudi se primaju i obrađuju na hodnicima a napadnuto je i mnogo ljekara i medicinskog osoblja, fali opreme. Čak je pozitivan postao i muftija akademik političar Muamer Zukorlić koji o virusu ima sve najgore. Fasovao ga je, vele u sopstvenoj kafani, koja je odmah uz Islamski Internacionalni njegov Fakultet. Svi osim legende Sulje Ugljanina, njemu ni virus nemože ništa.

Sandžaklije traže putem medija pomoć u ljudstvu, medicinskoj opremi, fali i respiratora, u Bolnici u Novom Pazaru su samo tri u funkciji a bolest je zarobila direktore bolnica, poslanike, slike i tv inserti djeluju zastrašujuće. Slično je i u Tutinu, Sjenici, svuda …

Tvrdi se da nema respiratora iako smo mogli vidjeti lično predsjednika Srbije Vučića kako ‘donira’ respiratore u Novom Pazaru, kako ih pretovara, prije dva tri mjeseca. Totalno ih ispretovarao, nestali odmah poslije slikanja.

U povodu takve situacije među prvima se oglasio ‘naš’ Reis ef. Kavazović ponudivši pomoć, ne navodeći šta će braći poslati, nije isključeno da se hitno za Sandžak otpremi kamion kurbanskog smrznutog mesa, to najčešće drugima donira Islamska Zajednica BiH. Jer meso nije medicinska oprema ali jeste pomoć.

A onda se iz čista mira oglasio član bh Predsjedništva iz reda Bošnjaka naš gazija Šefik Džaferović i kao i uvijek bio je rezolutan.

‘Moramo poslati braći u Sandžak medicinske ekipe, braća u nevolji trebaju našu pomoć’.

Iako se vodstvo Srbije ne oglašava, čak ni Rasim Ljajić koji je koliko jučer prije izbora u Srbiji tamo skakao kao folk zvijezda sa pozornice razdraganim biračima i glasačima na glavu, Vučić se povukao na zasluženi odmor poslije ogromnog uspjeha na njegovim corona izborima i da se malo uozbilji pred ovim smiješnim virusom, mnoge je začudilo zašto se onda javljaju iz druge države, njeni predstavnici.

Nema tu nikakvih tajni, to su naša braća i tačka. Koju su nam otrgnuli iz srca i duše, kako ono reče Reis kad je zadnji put ziratio braći. Točka!

Osim toga, kad je trebalo za SDA na stotine autobusa je stizalo u BiH pred prve, druge i ostale demokratske izbore, nije se pitalo. Kad je rat počeo, je li Aliju Izetbegovića mijenjao ‘yugosloven’ iz Sandžaka Ejup Ganić, je su li komandanti ArBiH listom sve Sandžaklije? Pa direktori javnih poduzeća, pa direktori Koledža …?

Naravno, mi smo se poslije rata odužili sa dvjesto-trista ‘iljada državljanstava ali dali smo im i Gradski prijevoz, i Univerzitete, advokatrure, namjensku industriju, škole i vrtiće, ali braćo, Šefik je bio mrtav ozbiljan, vidjelo se to kroz masku koja je skoro pokrivala sve na njegovoj glavi osim naočara.

‘Ovo je najozbiljniji susret sa iskušenjima i moramo nešto učiniti -zavapio je Šefik koji je uvijek među prvima kad je država u pitanju. A Sandžak je naša druga država, jer pored Turske mi druge nemamo.

Samo što je Šefikova sekretarica Mejrem predala u press izjavu ‘predsjednika’, zazvonio je telefon u njegovom uredu. Šefik se javio i nije mogao vjerovati. Sa druge i treće strane žice bila je Sebija Elena Seka Izetbegović, personalno.

‘Selam alejkum hanuma Seko’ – Šefik je ustao u stav mirno, ‘kako ide sa coronom kod tebe u Kliničnom Centru’?

– Selam predsjedniče, ide odlično. Sve je pod kontrolom kod mene, ma znaš ti to. Kod mene nema zaraženih, jer kao što znaš ja sam zaključala bolnicu i ovdje samo mogu oni sa tercijarnim boleštinama, nesmijemo dozvoliti da se bolnica zarazi i osoblje, je li tako…?

‘Pa jes’ tako je sestro, baš tako i treba..’

-Pa naravno, ovdje samo zdravi mogu ući, neko mora biti trijezan i pametan predsjedniče, nećemo dozvoliti kao kod drugih bolnica da nam virus uđe, kad se to desi, nemožeš ga istjerat’.

‘Ono baš jes’ tako Seko, nego baš me začudilo da zoveš..?

– aaa… to ja u vezi ove tvoje objave da se traži medicinsko osoblje da se pomogne braći u Sandžaku, to je nešto najbolje što sam čula od početka corone, jeste Allaha mi i moga mi umrlog svekra..’

‘Šta ću, morao sam reagovati, znaš i sama šta nam ta braća znače i koliko učestvuju u Sarajevu i koliko su uključeni u našu državu i …’

– Znam zato se ja evo javljam prva, spremna sam ići, samo reci kako da to izvedemo..’

‘Ti, Vi … ovaj, ma jok … ne možeš ti ..Vi… nikako, šta bi mi bez tebe, staće testovi, corona će ući u bolnicu..’

– Ma predsjedniče to bi baš bilo cool i uklapa se u moju nekakvu viziju zanavljanja dobrog imidža, ja sam odatle znaš iz Sandžaka i to bi malo popravilo i moj imidž, znaš da me vazda napadaju, što više radiš to te više mrze..’

‘Znam Seko ali oprosti nisam siguran, je si li pitala Bakira..?

– Šta imam ga pitati, ko da se on pita, nego de ti vidi to sa osobljem pa mi javi. Znaš, ja osim sebe nemam koga ponuditi jer sve je skoro otišlo odavde od mene i sa Klinike, onaj mladi musliman Gavrankapetanović specijalista je povukao za sobom čudo doktora … stotinjak možda i više, tako da ja… ovo mogu tebi reći, nemam baš mnogo doktora srećom pa smo zaključani i ovaj corona algoritam je dobrodošao za mene, ali baš zbog toga bih mogla otići dolje i pomoći. A i to bi mi pomoglo da…

‘ali Seko, šta ako te virus zakači, nedo Bog šta bi mi bez tebe, ode Bosna u helać, corona je još tu?

– Ma ne brini ti, predsjedniče hvala ti za brigu ali znam ja kako se zaštititi. Testova imam koliko hoću a i ne bih ja na ulazna vrata u bolnici ja bih se zabrikadirala u kancelariju, zaštitila i davala upute..

‘Ma nerado ali baš kad si navalila, ja nešto razmišljao da bi mogli pokupiti sa biroa sve doktore i sve medicinske sestre i bratove pa ih u autobus i pravac za Novi Pazar, to bi djeknulo kao bomba, oni dolje ne znaju koga im šaljemo a i poklonu se ne viri u usta … hahhaa

– Ah, to ti je baš dobra ideja, genijalna, de vidi pa mi javi …

‘a šta misliš da zovnem Radončića da plati te troškove on ima para a isto je iz Sandžaka..?’

– On, hahaha, nemoj me zasmijavati, možeš probati ali on će ako i dadne autobus otkazati sve pred polazak, znaš njega da voli da se povlači kad je najteže.. Kod njega je sve nesigurno osim onog šteneta što mi je dao na poklon… ma probaj pa mi javi..

‘Hoću, hvala ti Seko puno, Alahhi manet.. Ah, a šta da im pošaljem koji respirator iako to nisu od nas tražili?’

– Pa mogli bi, ti znaš one na erodromu daj da im povezemo onih Fadilovih, ima ih na kutije, mali su i sa njima je lako rukovati, samo nemoj da ja zivkam odmah će me povezati sa Fadilom i Fikretom Hodžićem…

‘Odlična ideja Seko, ma ti si genije..

– Allahi manet predsjedniče’.

Odmah poslije Šefko zove Novi Pazar.

‘Habiboviću, Šefik ovdje… Kako koji? Šefik … predsjedništvo BiH..’

– Aha! Selam alejkum brate!

‘Da, ja sam, čuj odlučili smo da vam pomognemo u osoblju, poslaću ti desetak ljekara i jedno dvadesetak bolničara, i deset respiratora neotpakovanih …’

– Oh, fala ti puno predsjednik, a gdje nađe doktora i sestara čuli smo da ste i vi u krizi sa njima?

‘Ne brini ništa, lično ih dovodi Sebija Izetbegović i ona je izrazila želju da dođe kod vas i da vam pomogne a što se tiče osoblja, prva klasa, ne brini, ona ih je birala sa svojih odjela.. Imam i respiratora …’

Na liniji najednom muk.

‘Alo, alo Habiboviću je si l’ tamo?

– Ma jesam predsedniče ali nemo’ to oca ti tvog, odustani od te akcije iako znam da je iz srca i da si od selameta i merhameta, nemoj… nikako nemoj..

‘Što, Habibe, pa trebaš ljude i opremu, corona je… da pošaljemo nešto?’

– Ma znam predsedniče ali ja ne bih Seku.. daj mi koga drugog ako ikako može …’

‘Kako ne bi Seku … pa to je naš najveći stručnjak i sa iskustvom u organizovanu i liječenju, u coroni posebno, nema joj premca …’

– Zam brate ali ja ne bih nju …

‘Zašto?’

– Pa nama trebaju doktori i radno osoblje koje će raditi a Seka je, kažu meni moji zemljaci u Sarajevu zaključala Klinički Centar i neda ući nikom osim zdravima. Onda, neda nikom progovoriti, o svemu ona odlučuje, progoni ljude, viče na pacijente… Kod nas ovdje ne dovoze zdrave predsedniče …

‘Ma slušaj, to je medijska laž i spin, ja bih da ti kažem da je to potvora i laž, Seka je najbolja i znam je od kad znam i sebe ..’

– Ne bih Allaha mi, nemoj da ona zna i da se uvredi, ali odustani molim te. Hvala ti, kao da si poslao

a i ti respiratori što ih šalješ… sigurrno su oni Fadilovi … oni iz afere ..Pa znaš da se ovde sve zna i sve se čuje …

‘SlušajHabiboviću nemoj tako, pusti aferu i medije, to su novi uređaji i lako se prikopčavaju … oni su čak dupli, rekao naš premijer mogu se po dvojica nakačiti …’

– Ne bih hvala ti još jednom, evo zovu me ….

‘Habiboviću de još razmisli pa mi javi, sutra bi to mogli odraditi, haaaalo, halloo …

– Zvr, zvr.zvr. zvr ….veza je bil aprekinuta.

***

Šefik nije mogao doći do daha od čuda i muke. Kako ostati normalan kad mu se ovako genijalan plan raspao u tiptike. Nazvao je brže bolje Reisa te mu natenane pojasnio. Reis mu je dao odličan savjet

– Pošalji to šta imaš, Seki javi da si odlučio da ona ostane u Sarajevu, niko donacije ne vraća… i riješen problem. Zovi ove sa biroa da pokupe to nezaposleno osoblje, neka im obećaju troduplu satnicu, ljudi će za pare ići gdje ih god pošalješ, u rat idu a kamo li u bolnicu… i javi Fahri da pripremi autobus…. Hoće Fahro…to je za njega sitnica a reklama k’o toranj …Pa ćemo onda sjesti i napisati zajedničku objavu za medije.

‘Allah da te nagradi uvaženi Reise’, zavapio je Šefik i sjeo u stolicu. Te se prihvatio telefona i zovnuo sekretaricu.

‘Zovi mi Biro za zapošljavanje…ne …prvo mi zovni Sarajlića, Asima da…da… njega, pa ćeš poslije Radončića. Seku ću ja zvati najposlije… Zovni i Željka Komšića na kaficu …De…požuri bona, cimni malo …

*svaka sličnost sa događajima i licima iz stvarnog života- slučajno je namjerna*

photo : Sebija Izetbegović i Šefik Džaferović, Klinični Centar Sarajevo, arhiv