Milorad Dodik-gerilac bez brade, Draža Mihajlović-‘pljunuti’ obrijani partizan

Prije par godina pred ‘zabrinutom međunarodnom zajednicom’ i njenim predstavnicima u BiH vodile su se ‘žustre’ rasprave na temu kako zabraniti djelovanje i rad ‘fašističkih organizacija’ u BiH, povod su bile silne ‘šetnje’ i performanse četničkih udruženja širom Republike Srpske. Međutim, i inicijative i zakonski prijedlozi ‘nisu prošli’ ni u hitnoj ni u regularnoj proceduri tako da se u Bosni Veseloj od nekoliko hiljada ‘nevladinih organizacija’ na državnoj grbači pod kojom krinkom vršljaju i četničke udruge još nije došlo do zakona koji bi to zabranio.

Iz jednostavnog razloga, iz razloga koji je kočnica i prepreka za skoro sve važno u državi BiH. A to je, kod nas se još ne zna ni istorija ni istina, ima ih više, najmanje tri.

Iako se sve zna.

S tim u vezi ‘ne zna se’ ko su ‘naši’ a koji su ‘njihovi’ ideali, nepoznato je ko će ocijeniti ko su bili fašisti a ko antifašisti, ko su čiji uzori i heroji, ‘ne zna se’ ko je agresor a ko branilac u zadnjem bh ratu, ‘ne zna se’ tačan broj žrtava na ‘našoj’ i na ‘njihovoj’ strani.

Međutim, kad je u pitanju istorija, fašizam i antifašizam, tu se i bez ocjene sa distance i analize sa distancom zna sa stopostotnom sigurnošću da je treba prekrojiti, retuširati i tu se tri nacionalističke i fašizoidne stranke razumiju kao kad donose odluku o budžetu, odluku o uzimanju kredita ili raspodjeli poreza.

Istorija je poslije bh rata postala bogati ‘švedski stol’ sa kojeg se uzima ono šta kome zatreba, istoričare ni nauku niko ne pita, dok je miksanje istorijskih kostiju otpočelo još prije početka bh zadnjeg rata a nastavilo se poslije Dayton-a do današnjih dana.

Prvo je, to znamo, stari partizanski gerilac i general Franjo Tuđman rehabilitirao i Katoličku crkvu i ustaše ‘miješajući’ ih sa antifašistima partizanima a onda je sve krenulo ‘kao po loju’.

Srbi su u vrijeme Miloševića, posebno poslije njega izjednačili četnike i partizane, Sud u Beogradu je rehabilitovao Dražu Mihajlovića kvislinga i fašistu četnika 2015, Hrvati u BiH su prateći ‘svoga predsjednika’ doveli ustašstvo na pijedestal ideologije, muslimani, novopečeni Bošnjaci su iz naftalina izvukli begove i hodže fašističke sluge i ugradili ih u islam i državnost, njihovi nasljednici Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Čović Dragan, uključujući i veliku većinu ‘opozicije’ u politici BiH samo su nastavili tamo gdje je ‘ostavinska rasprava’ završena.

Narod kao i obično niko ništa ne pita, ali takav narod koji bez pogovora sluša i prati svoje vođe ni ne zaslužuje ništa bolje i zato imamo u BiH ono što smo tražili.

Dayton, to ratno čudo i nakarada od države BiH i čudo od sporazuma samo je potpomogao predratnu i poratnu zbilju na prostorima Balkana, ‘međunarodna zajednica’ koja budno bdije nad takvim nakaradnostima ‘zabrinuta’ do besvijesti podhranjuje i čuva ‘zatečeno’ ratno stanje i uživa u svojoj udobnosti, sa njima i fašistička bh vlast koju hrani kreditima i pohvalama, od izbora do izbora evo već tri decenije.

Za koje vrijeme nismo odmakli od rata, osim što ne puca, ali puca država po svim šavovima zbog čega su obesmišljena sva demokratska prava, sav pravosudni i zakonodavni sistem, bukvalno sve.

I sad se najednom čudom čude kad Milorad Dodik poslije parade u Moskvi u povodu Dana pobjede nad fašizmom izjavi kako se ‘istorija frizira’ i kako su u II Svjetskom ratu postojala dva bloka borbe protiv fašizma, jedan su vodili partizani a drugi ‘prvi gerilac’ Dragoljub Draža Mihajlović i četnici.

Nema čuđenja, sličnu izjavu je dao i njegov pratilac na paradi i savjetnik, konvertit Emir (Nemanja) Kusturica slavni režiser i pisac, poistovjetivši fašiste i antifašiste u jednoj rečenici.

I friziraše istoriju, dabome.

Međutim, istorija nije prepravljana u Moskvi ili poslije Moskve, kao što rekosmo to traje s početka ratova na Balkanu, i uopšte ne treba biti iznenađenjem ovakva izjava Dodika, već to treba posmatrati njegovim redovnim zanimanjem političara. Danas ovako, sutra onako, uz izbore koji trebaju biti održani novembra ove godine, tema je nezaobilazna.

Jer, političaru u BiH je sve dozvoljeno, a kad je u pitanju Dodik i njegova konzistentnost u izjavama, vrijedi se na nju osvrnuti iako neće biti nikakvih promjena.

‘Ajde što je četnika i suradnika fašista zločinca rata Dražu svrstao među antifašiste i partizane, ‘gerilca’ koji je klao Srbe sa SS jurišnicima na Neretvi, ubijao ranjene partizane, pobio i zatrao sve nesrpsko od Dinare do Istočne Bosne, to što je od četničke kame stradao i doktor Mladen Stojanović čije ime je u Banja Luci zamijenjeno njegovim koljačima-manje je bitno, Dodik se ovakvim nastupom namjerno upleo u mrežu fašizma do koljena.

Jer, koliko jučer, recimo tačnije novembra 2019. u svom gostovanju u emisiji ‘Pressing’ govorio je ovako.

“Draža Mihailović, ja sam dijete Kozare, vaspitan na toj vrsti priče i stradanja u Jasenovcu. I moje porodice i sa strane majke i strane oca. Pola komšija je okupljalo djecu da pričaju kako je to grozno. Jedan od njih je udaren čekićem i bačen u Savu, osvijestio se, isplivao i spasio. Ja sam na tome vaspitan na tom događaju“, kazao je. Pa onda dodao.

“Nikada nisam mogao prihvatiti i negativan odnos sam imao prema tome da su četnici 1942. na Kozari ušli i borili se protiv partizana i da su zarobili zbir koje su predali ustašama, kasnije su bili poklani u Jasenovcu. S takvim četnicima koji su spremni da svoj narod gurnu pod nož ustašama, bio sam protiv“.

A onda je na direktno pitanje o Draži Mihajloviću pripomogao na ovaj način, već poznat.

“Što se tiče Draže Mihailovića i njegove uloge – za neke je vođa oslobodilačkog, za druge kvislinškog pokreta. Kao što je ovdje Handžar divizija ovdje bila za jedne jedno, za druge drugo. To su stvari koje su neraščišćene. U Hrvatskoj se veliča ustaški pokret, za dom spremni. Najbolje je to ostaviti istoriji”.

Kao što vidimo, nije ništa ostavio istoriji, slagao je. I pojeftinio sve srpske žrtve, Jasenovac, Kozaru, nema tu ništa od ‘vaspitanja sa Kozare’, on je zapravo pokazao da je nevaspitani četnik.

Kako u Republici Srpskoj ima više spomenika Draži i četnicima od bolnica i Domova Zdravlja kao je to slikovito primjetio poznati novinar Bursać Dragan, onda nije iznenađenje što Dražu Mihajlovića naziva ideologom i borcem antifašistom i opozicija Republike Srpske, u osobi bh poslanice u Parlamentu Jelene Trivić (PDP), ali ne samo ona.

Dakle, nećemo dozvoliti prekrajanje istorije svakom, zna se ko je može krojiti.

Slično je bilo i sa Srebrenicom i genocidom u toj enklavi, sa Biljanom Plavšić i Ratkom Mladićem, Dodik je kao i kod Draže i tu ostao konstanta kojoj se vjeruje kao svakom političaru. Nikako i nimalo.

Sličnu mantru forsiraju i ostali nasljednici fašista u BiH tako da se vraćamo opet na početak.

Uz opasku da je Dodik član bh najvišeg tijela Predsjedništva BiH tako da možemo komotno konstatovati da je pored fašiste Abdulaha Skake i Fadila Novalića čije stavove po pitanju antifašizma već znamo, ‘gerila’ odavno ušla u sami vrh države BiH.

photo : Emir Nemanja Kusturica i Milorad Dodik, arhiv