Dijagnoze i terapije SDA predsjednika Bakira Izetbegovića

Da li se još iko sjeća koruptivne ‘afere’ Sarajlić, Zukić, Kukić i ostale mafijaške udruge zelene SDA buržoazije iz davne 2016 godine?

One u kojoj je u akciji ‘Bosna’ uhapšen sekretar SDA Amir Zukić a optuženi još Asim Sarajlić, Safet Bibić, Mirsad Kukić, Senad i Nedžad Trako te Ramiz Karavdić, pod sumnjom a kasnije i optužnicom da su kao organizovana grupa pronalazli osobe koje su spremne dati lovu za posao u ‘Eelktroprivredi’ da bi nakon uzete love Zukić zapošljavao?

Čisto sumnjam, zaboravili smo i da je, dok je Zukić bio u pritvoru njegov konj nasilno ubijen kao mafijaška ‘kumovska’ opomena a Tužilaštvo dalo zvanično obaviještenje da se konj sam ubio, ko bi pamtio to sve kad se svaki dan dešavaju novije i ljepše bh aferice. I Sud je sve zaboravio, nema ništa novoga iz Suda.

Uostalom, već smo zaboravili i ovu ‘noviju’ od februara 2020. u kojoj je opet ‘od ranije organima poznat’ Asim Sarajlć, vrh SDA ‘kriminogene poželjne firme’ kako ju je nekad davno nazivao Željko Komšić, prije nego će se uposliti u takvoj firmi, u kojoj je Sarajlić zablistaoa o prava zvijezda filmskog platna.

Iz tonskog snimka njegovog kolege načelnika Semira Efendića saznali smo da je Asim ‘prvi do Bakira’, čuli smo kako je dogovoreno da se u izborima za organe stranke u Kantonu Sarajevo iz utrke izbaci Semir Efendić načelnik Opštine Novo Sarajevo (koji je da se zna, snimak objavio otkrivši ‘aferu’) a zatim još toga. Kako je načelnik Grada Sarajevo Abdulah Skaka mladomusliman sa pedigreom uz pomoć direktora OSAe ‘Osmice’ Mehmedagića (to je onaj električar bez diplome i sa indexom nesvršenog studenta iz Travnika, iz jedne druge, treće ili četvrte ‘afere’ SDA) prevarom izabran za načelnika, sa samo glasom viška, zatim smo čuli kako nesuđeni ministar SDA, glumac i lord Hadžihafizbegović Emir preko Sarajlića zapošljava ženu a ovaj je to odradio ‘pa mu Emir sada duguje’ revanš, svašta smo čuli..

‘Afera’ Sarajelić je strašno ‘uzdrmala’ SDA tako da je po hitnom postupku Bakir Izetbegović ‘smijenio’ Asima sa mjesta predsjednika kadrovske komisije u vrhu SDA hobotnice a umjesto njega postavio svoju ženku, hanumu Eelenu Seku Izetbegović, direktoricu jedinstvenog Kliničnog Centra na Svijetu po tome što se tamo ne primaju bolesni ve samo oni koji su zdravi.

I, to je uglavnom to, što se tiče ‘afere’ Asim Sarajlić, čovjek je i dalje ostao u Parlamentu BiH, krivičnu odgovornost niko ne spominje, bh Tužilaštvo taman posla, ima ono preče zanimacije.

Eventualnu disciplinsku odgovornost Sarajlića, Bakir je obrazložio corona pandemijom koja je ubrzo poslije ovog otkrića korupcije i kriminala zavladala Svijetom i Bosnom, da bi, kad se corona malo stišala na pritisak javnosti odgovorio da se ‘ide u rasšišćavanje’ jer u SDA niko nije i neće proći nekažnjen.

Da bi to proveo Bakir je oformio Komisiju (u sastavu Šefik Džaferović, Denis Zvizdić, Softić) koja će ‘sve stvari ispitati’ i donjeti konačnu odluku, ali prođe i mjesec dana a Komisija u korovu kriminala zaspala i nestala.

U međuvremenu, i sam ‘otkrivač’ ‘aferice’ Efendić se ‘oprao’, ‘promijenio’ mišljenje, ublažio ‘stavove’ stigli izbori, valja opet na listu SDA za novi mandat načelnika, stigla najnovija ‘afera’ Novalić Fadil i respiratori.

Šta će mo sa Asimom, Zukić je otpisan, Kukić ima ‘novu’ stranku, ostali su manje važni, raja često, prečesto traži Asima, proziva Tužilaštvo da se ovaj kriminal procesuira, ali Bakir je tu konstanta.

‘Asim je u ratu bio odličan borac’ i ‘veliki je patriota’. Za Fadila Novalića je optužio kopletno Pravosuđe nazivajući njegovo privođenje pa puštanje ‘udarom na Bošnjake’.

Kod Sarajlića se odlučio na već oprobanu metodu uz male dodatke. Prvo, u startu pohvališ kriminalca, označiš ga patriotom, borcem za državu, pa sve to pustiš niz svoje medije da se raja umiri. Malo ‘napucaš’ nekoliko stotina ‘boračkih udruga’ punih ratnih profitera i državnih parazita da ‘smekšaju’ i urlaju ‘nedamo svoje heroje’, biće belaja. Ubaci Čovića, Dodika i ‘njihov’ kriminal, zasladiš ‘bitkom za državu’ koju nam otimaju. Onda ‘oformiš Komisiju’ pa sa njom taslačiš još koji mjesec, da se zaboravi, da stigne ‘nova’ afera, nova otkrivena korupcija. Poslije, ko će se toga više sjećati i ko će pitati za Asima, a?

No, u zadnjem intervjuu na muslimanskohj tv ‘Hayat’ prije nekoliko dana, Bakir Izetbegović je nehotice zapravo uz ‘aferu’ Sarajlić otkrio kako SDA zamišlja borbu protiv korupcije. Dao nam je i dijagnozu i terapiju.

Na pitanje o Sarajliću i ‘aferi’ svoga ashaba asima, Bakir je izjavio.

‘Predsjedništvo SDA je zadužilo radno tijelo u sastavu Denis Zvizdić, Mirsad Zaimović i Safet Softić da predloži zaključke u vezi sa stanjem i odnosima u Kantonalnom odboru SDA Sarajevo – šta su zaključci, kakvi su ti odnosi pogotovo nakon afere s izborom rukovodstva kojoj je svjedočila cjelokupna bh. javnost?

To je bilo pod jakom upalom u to vrijeme, i dobro je da to tada nismo rješavali. Stvari su se smirile, Semir Efendić je prije nekoliko dana bio kod mene, kao i Fikret Prevljak, stvari idu dobrim putem. Bit će tu nekih sitnih izmjena, ali ništa dramatično.’

Dakle, da rezimiramo. Ništa dramatično nije ako su ti direktor krovne obavještajne službe, načelnik glavnog grada države i vrh najveće i najjače stranke u kriminalu, u pitanju je ‘malo jača prehlada’, zapravo ‘jaka upala’ ali ništa kritično. Sarajlićeva korupcija i kriminal se mogu suzbiti jedino antibioticima. Jer se rad o ‘jakoj upali’, i tu je samo potrebno ‘mirovanje’ i praćenje savjeta doktora Bakira.

Ostalo će organizam pobijediti sam od sebe.

Sudeći po šutnji Tužilaštva, i ovaj organ gonjenja kao i pravosuđe, prihvatili su ovu terapiju Prvog U Bošnjaka Izetbegovića ‘Juniora’.

I, eto recepta za sve prošle i buduće kriminalne radnje SDA kleptomana i mafijaša, za sve silne Agencije u ‘borbi’ protiv korupcije. Jednostavno a korisno.

I siguran je znak da će se tako postupati u svim budućim i otkrivenim ‘aferama’ i ‘afericama’.

Neko od doktora je morao Bakiru otkriti ovu famoznu vickastu šemu za liječenje, ako nije hanuma Seka Eelena Izetbegović, ne znam ko bi drugi mogao biti.

Jer ona je doktor, direktor i političar i ima ogromnog iskustva sa ovakvim nepredviđenim situacijama.

Za sve one ‘bolesne’ i ‘pod upalom’ savjet : niko nije bolestan dok mu se ne dokaže.

photo : “doktor” Bakir Izetbegović i “pacijent” Asim Sarajlić, arhiv