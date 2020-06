Donald Trump se testira svaka dva sata a kod vlasti u Saveznim Državama Amerike insistira na smanjenju testiranja, coronavirus naziva ‘kung flu’ i opet sarkastično provocira Kinu

U sferi politike i moći Amerike, Donald Trump 45-ti predsjednik je prešao odavno sve linije potrebnog političkog ponašanja i djelovanja, funkciju predsjednika najmoćnije sile Svijeta je ulaskom u Bijelu Kuću prije četiri godine pretvorio u show riality, što raspamećuje i mnoge njegove pristalice i kolege u vlasti Republiknace.

To mu je uostalom, pored zvanja milijardera i bio životni poziv prije Bijele Kuće.

Nema dana da ne twitt-a na stotine puta, nema skoro države sa kojom nije ucjenama ili prijetnjama odnose sveo na razinu primitivizma zbog čega je van Amerike doista teško biti Amerikanac.

Kod kuće je ukinuo sirotinji sve što je mogao, još radi na ukidanju socijale, školstva i zdravstva, namičući pare milijarderima bogatuna i tajkuna iz korporacija koje su ga i dovele na vlast i koje zapravo upravljaju Amerikom.

Sve je u stilu ‘ja ću narediti’, ‘moraćete platiti da bih ostao u vašoj organizaciji’, ‘uvešću porez na vaše proizvode’, ‘gradiću zidove a vi finansirati’, ‘platite pa će mo se dogovoriti’ …

Pored država ‘zaratovao’ je i sa mnogim drugim svjetskim organizacijama, kao sa WHO (Svjetska Zdravstvena Organizacija), NATO organizacijom, sa Međunarodnom organizcijom za klimatske promjene (Pariški Sporazum), sve što je Barack Obama uradio poništava ili je stavio van snage, posebna njegova tema su Kina i njeni zvaničnici i potezi vlasti te države.

Pojavom coronavirusa ismijavao je pandemiju, virus je nazvao ‘kineskim’ tvrdnjom da je to Kina dala Svijetu na poklon, i, iako je prognozirao najmanje 100.000 mrtvih ( taj broj je Amerika premašila), u Americi ovoj pandemiji nije pridavao nikakav značaj. Ni danas to za njega ne znači mnogo ili znači ništa.

Dok su se guverneri pojedinih država Amerike (kao guverner države New York Cuomo) trudili da se narod zaštiti uvodeći mjere i restrikcije,Trump se tome ismijavao i odbijao davati pomoć, rezultate ove tragedije znamo, doveli su Ameriku u sam vrh najugroženijih zemalja svijeta i po nespremnošću u bolnicama i po žrtvama.

Stalno je forsirao ‘otvaranje’ i vraćanje na posao, bez obzira na rezultate smrtnosti testiranja.

Masku, kao i njegovi zamjenici i dio administracije nije nikad nosio.

Poslednji njegov nastup u državi Arizona u gradu Phoenix u jednoj crkvi gdje je prije par dana održao predizborni skup (predsjednički izbori su krajem godine a Trump ‘juriša’ na drugi mandat), pokazao je samo još po ko zn akoji put pravo lice Trump-a.

Posprdno se, i naravno bez maske, i sa mnoštvom (gdje po procjenama samo oko 20% prisutnih imalo maske ali bez potrebnog odstojanja) ovaj 74-godišnjak osvrnuo na corona pandemiju nazivajući virus ‘kung FLU’, čime je opet sarkastične strelice uputio prema Kini.

Ovakav nastup i ne bi bio problem da nije još uvijek i nažalost mnoštvo onih koji ga prate i podržavaju tako da se ovaj njegov ‘vic’ pretvorio u pljesak i odobravanje.

Može mu se, tako se i ponaša.

Ali, da se zna, prema objavi Bijele Kuće Trump se na corona virus testira svaka dva sata, dok obična raja teško ili nikako dođe do testova, tako da ova usporedba sa tradicionalnom vještinom iz Kine i nije uopšte nekakav ‘štos’, već odraz čiste sile i primitivizma. Koja pokazuje da predsjednik Trump nimalo ne poznaje niti je uopšte blizak svojstvima ove stare kineske vještine koja podrazumijeva časnu i poštenu borbu te vrlo strpljiv i zahtijevan rad i vježbe.

Iz poznate Trump-ove tv kuće ‘Fox News’ su odmah požurili sa ‘peglanjem’ ovakve provokativne izjave svoga omiljenog gosta (i skoro jedine tv kuće ili medija kojeg Trump nije napao i sa kojim nije u ratu) uz tvrdnju da je ovaj izraz ‘kung flu’ bio još u upotrebi u vrijeme administracije Barack Obama-e, kada se vodila kampanja oko vakcinacije veterana u vrijeme sezone gripa, koja je prikazivana sa crtežom majmuna u kimono odjeći koji šuta virus gripa.

Da, samo što tada nije bilo corone i što nije bilo mrtvih i bolesnih, i što se Obama-ina administracija nije crtežom sprdala sa Kinom i sa ljudskim životima.

