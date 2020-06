Slike bolesnog Babinog stopala i video-dokumentarac unuka Marijana

Kao što znamo 18. juna uhapšen je u Velikoj Kladuši Fikret Abdić, stavlja mu se u ‘osnove sumnji’ svašta, još ništa nije izišlo na vidjelo, možda se ponešto i otkrije u ovih mjesec dana za koliko mu je određen pritvor. Ono što se zna jeste da se sumnja kreće od ‘nesavjesnog poslovanja’ do teških ‘zloupotreba položaja i ovlaštenja’ te ‘korupcije i nepotizma’.

Poznato je isto tako da su hapšenju prethodile turbulencije u stranci /napuštanje nekoliko visokorangiranih persona među Laburistima i njihovi prebjezi u drugu stranku, tijesna većina u opštinskom vijeću, nestanak pečata načelnika i optužnica protiv kćerke Abdića Dunje Pleho zbog pečata, provaljivanje kancelarije načelnika koji je bio u odsustvu skoro više od dva mjeseca, ignorancija i progon neistomišljenika od strane Laburista i Abdića, flertovanje sa opštinskim budžetom i dnevnicama (budžet već četiri godine donosi Abdić umjesto Vijeća Opštine), poduzećem JP Komunalije (sa kojim je u izolaciji od vlasti i ostalih opština Kantona jedino mogao nešto pokrenuti, veza sa komunalcima i isti princip poslovanja je zadržan kao i u vrijeme dok je direktor Komunalnog bio Fikretov brat Hasan Abdić), firmom ‘Senssa’ i Sulejmanom Silićem uposlenikom Opštine i ‘nevladinom’ udrugom ‘Nezaposleni dioničari Agrokomerca (koja ništa ne radi a ogromnu lovu dobija iz budžeta)/ , za ostalo – ‘čut će se’.

Odmah po hapšenju a kasnije i prije određivanja pritvora Abdiću i Silić Sulejmanu (ostalih troje uhapšenih je pušteno da se brane sa slobode, uz eventualnu ‘suradnju’ sa Tužilaštvom i Sudom), sa web stranice i face profila Laburističke stranke krenulo se sa ‘istragom’ koja uz manje izmjene još traje, ‘istražne radnje’ provodi druga kćerka Fikreta Abdića – Elvira Ljilja Abdić sa familijom, inače predsjednica Opštinskog Vijeća i predsjednica Stranke Laburista BiH.

E, tu se stvarno može iščitati svega i svačega, pravnih kvalifikacija ima najmanje.

Ima tu i tačnih navoda, što bi se reklo političkim jezikom, krivih ima poprilično.

Najispravnija je ona ‘ovo je politički montirani proces’, jer zaista, ovakvih ‘sumnjivih radnji’ Abdića ima na pretek, puna ih je Bosna, počev u Sarajevu od Asima Sarajlića, Fadila Novalića pa sve do Abdulaha Skake i njegovih ‘poteza’ sa budžetom, da ne spominjemo sve one silne ‘afere’ od ranije. Jer, i Abdić je kao i ovi SDA puleni kriminalci-političar. ‘Greška’ u korištenju ove formulacije je jedino u tome što Abdić nije SDA, što neće niko u Sarajevu reći ‘ovo je udar na Bošnjake’, a najveća u tome što će se istraga voditi protiv Abdića, ne protiv pobrojanih.

No, sa sigurne distance (ali ne zbog corone već zbog mogućeg hapšenja ili saslušanja) Ljilja Elvira je zvanično glasilo stranke pretvorila u sudnicu i promociju stranke pred dolazeće izbore, ali na način do sada neviđen.

Poznato je da za oreolom ‘žrtve’ potežu sve političke bh partije, tako da tome nije odolila ni ‘istražiteljica’ Ljilja. U svojim video-monolozima njena konstatacija ‘kako je ovo udar na stranku pred izbore da joj se oslabi pozicija’ mogla bi i proći jer znamo da je Abdić cijeli svoj život ‘žrtva politike’ i po zatvorima, Međutim teoretski status ‘žrtve’ mu je također omogućavao iznova novi povratak i pobjedu. Poslije afere ‘Agrokomerc’ ušao je u sam vrh bh vlasti, po izlasku iz hrvatskih zatvora u klupu načelnika.

No, u svojim opservacijama Laburisti su otišli predaleko.

Postavljanjem slika bolesne noge Abdića na internet prekršili su sve norme ljudskog života, čak i one familijarne, gdje se drži do intime porodice i do osnovnih ljudskih vrijednosti. Kao, čovjek sa ovako bolesnom nogom nikako nijemogao počiniti krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

Što nas dovodi do zaključka da su pored radnji Abdića, njega zapravo i indirektno ‘uhapsili’ članovi njegove porodice. Koji su se u svemu pitali i o svemu odlučivali (po izlasku iz Pulskog zatvora a i više puta kasnije Abdić se uvijek pravdao zašto je u Opštinu zaposlio skoro čitavu familiju, govoreći da samo vjeruje svojoj familiji) i koji evo, kad se desilo hapšenje pokazuju da ne prezaju ni od čega, samo da ostanu na pozicijama.

Da se razumijemo, Abdić sa bolesnom nogom živi decenijama, ta dijagnoza nije bila prepreka da bude izabran za načelnika, ‘najpametnijeg, najvećeg stratega, sa planovima za budućnost i sa korakom naprijed, nisam siguran da će ove degutantne slike odobrovoljiti ni Sud ni Tužioca da se ‘sažali’. Kao što smo vidjeli, nisu ganule organe pravosuđa ni kod pritvora, ali su zato te slike ‘napalile’ ‘face’ Laburista do usijanja, a što je i bio glavni cilj Laburista. Računaju da će sa ovakvim načinom izvještavanja zbiti svoje redove i osvojiti ponovo mandat načelnika te popuniti Opštinsko Vijeće svojim kadrovima. Posebno računaju na glasove dijaspore (vidite šta nam rade, nedajte bolesnog i starog Babu).

Internet podrška nije ništa, u tom moru elektronske kanalizacije se nađe svega i svačega, pravi rezultat će se vidjeti u novembru, nisam uopšte siguran da će ovi silni lajkovi i razbrojavanje na ‘naše’ i ‘njihove’ popraviti narušenu sliku privrednika i političara koju su nam nametnula njegova djeca.

Starost kao olakšavajuća okolnost također neće biti odlučujuća kod ocjenen dokaza u postupku protiv Abdića, posebno jer su je prije četiri godine u izboru za načelnika Laburisti isticali kao prednost i iskustvo.

Slike ispred zgrade Suda u Bihaću kojima je dirigovao sin Abdića Ervin, također su djelovale sumorno i turobno. Te hoće izaći, te neće, te ono ‘zašto ga ispituju subotom ili nedjeljom to je nezakonito’. Gledanje podzemnih garaža Suda satima ubija, ali Laburisti a posebno djeca Abdića su sa tim htjela da ‘nalože’ atmosferu. Da komentari i lajkovi ‘padaju’, što je još jedan u nizu zaključaka da su djeca Fikretova ta koja se pitaju, A Fikret im je samo ispunjavao njihove želje.

Izjava Ervina Abdića pred nekoliko desetina okupljenih ispred zgrade Suda nakon saznanja da je Abdiću određen pritvor samo još više potkrijepljuje ovakvu tvrdnju.

‘Nemojte plakati, Babo je dobro, drži se dobro, nije dobio nikakav papir o pritvaranju to je nezakonito…”

Naravno, niti je iko plakao niti se sa tim šta može promijeniti čak i da jeste, ali Ervin je to saopštio kao da je među ‘čekaocima’ sve redom uplakano i izgubljeno, dok kvalifikacija ‘nezakonitosti’ jer nije odmah uručeno rješenje ne stoji. sud ima pravo da odluku saopšti a kasnije dostavi pismeni otpravak, no sve je u ‘funkciji’ i tako se to moralo reći.

Još kad je unuk Abdića a sin Ljilje Elvire Jelinović Abdić-Marijan izišao sa kamerom na ‘Kladuško Dedinje’ u mjesto Zagrad, slika je bila potpuna.

Da su kuće porodice Abdića srušene i zapaljene poslije ratnih dešavanja u Krajini to smo već znali, ali opservacije mlađahnog unuka nismo, vrijedi na njih podsjetiti.

Abdić je, kao što slike iz žbunja i ostataka imanja Abdića pokazuju ‘teški’ siromah, pa evo gdje će se ‘vlast naplatiti’, tvrdi unuče (šta i ko će naplatiti, nije ništa još presuđeno), naglašavajući kako je Abdić ‘podstanar’ u Maljevcu, dok pokazujući uništenu kuću Hasana Abdića iznosi još jednu smjelu a nepoznatu tvrdnju. Kako je Hasan Abdić prije ubijen u aferi Agrokomerc nego se objesio, kako je prije trideset i kusur godina utvrđeno.

Ova srušena i opljačkana imanja porodice Abdić su svima poznata, čak su jedno vrijeme iz stranke DNZa razmišljali da obnove kuću Fikreta Abdića, pojava ovakvog ‘dokumentarca’ hapšenjem Abdića je samo ‘pojeftinilo’ tragediju porodice i osim ‘navijačkih’ lajkova stranci ništa drugoga neće donijeti.

Posebno je intrigantna i iritantna tvrdnja o podstanarstvu Abdića kad smo svi imali prilike pročitati u imovinskim kartonima (iako su i oni frizirani i lažni) koliko imovine ima Fikret a posebno njegova djeca. Eto, da ne nabrajamo šta je sve u tim kartonima lično predato CIKu, pomenimo radi ovog revnosnog unuka samo imovinu njegove mame Elvire Ljilje. Ona je to ‘zaokružila’ na oko milion KMa, pa se s pravom svako može priupitati zašto je Abdić kod tako bogate kćerke ‘podstanar’. A imovinu ima i druga kćerka Dunja, za njenu kuću u centru Voloskog je ‘Finab’ odradio dobar posao i stara kuća uz Poštu je nekada bila vrijednija od milion KMa, gdje su tek stanovi ostale djece, pa Ljiljini poslovni prostori, pa kuća u Širokoj Rijeci kod Maljevca … Zar se nikada ovaj unučić nije priupitao zbog čega se ova imanja nisu obnovila? Zašto on i njegova mama nisu platili buldožere pa razgrnuli drveće i korov te napravili tu bar neku vikendicu, da se ima gdje prespavati?

Kad već mogu i imaju odakle?

Grešku Abdića da od svih stranaka pred bh rat izabere SDA, ponavljaju i njegova djeca.

Eto, i sada dok snimaju ove video filmove žrtve, još su u ‘talu’ sa SDA strankom u US Kantonu a ciljano napadaju SDP, dok je DNZ i abdić bila jedno, i tada su sa SDA popunjavali vlast u Kantonu.

Neće da shvate jer im se ne isplati.

Bolje je ovako. Vidi šta nam radi ‘vlast Kantona i Sarajevo’ ! Vidite li da je Babo ugrožen! Sa Babom, svi smo također ugroženi, što će reći, mi smo u nezavidnoj situaciji, ode li Babo iz vlasti ni mi nećemo tamo dugo opstati.

Iako je samo jedan načelnik u BiH, ahbab Abdulah Skaka potrošio deset puta više para iz budžeta, narodnih para a što su revizori nekoliko puta potvrdili, ovakva ‘odbrana’ Fikreta Abdića neće osim internet naprđivanja polučiti nikakve rezultate. Fikret će svaku stavku svog budžeta morati pravdati.

Jer, ovdje nije na sceni ‘udruženi poduhvat’ protiv Bošnjaka, ovdje je pravna država radi ‘i subotom i nedjeljom’. Samo da to konačno shvate i djeca Fikreta Abdića. Koja su i inicijatori i provodioci mnogih njegovih odluka i poteza zbog kojih je uhapšen a sad sa javnošću dijele njegove bolesne noge.

Sa slobode.

photo : Stopalo Fikreta Abdića, preuzeto sa Laburisti BiH, arhiv