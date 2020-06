I na Swahili, na bosanskom, i jezikom međunarodne zajednice – znači isto : (U Bosni) Nema problema !

a) Klasteri, klasteri, puni sevdaha

Prvo smo ‘uspješno’, samo tako pobijedili coronavirus a onda je stigao Najdraži. Bajram mubarek Olsun Corona!

Ministar policije Aljoša Čampara je onako s nogu i bez pitanja ukinuo policijski sat (dan, sedmicu, dvije sedmice… ), mislim on najavio a famozni ‘Krizni Štab’ (hrpa uhljeba iz vlasti bez stručnjaka za viruse) ukinuo istog trena tog 04. ili 05. Maja, da bi mjere ‘rapidno slabile’ sve do 24. Maja kada smo prestali cmizdriti za praznim džamijama.

Stigao Najdraži, mirišu avlije. Odmah uz to, otvorene su i granice, vlast se smilovala premadijaspori, nestali su ionako prazni vojnički šatori na granicama,, otvorile se nargila barovi i kafane, trgovine i javni prijevoz i nakon petanestak do dvadeset dana umjesto finih vijesti o ‘negativnima’, evo nas u pozitivi. Iz dana u dan raste broj zaraženih, klasteri niču jedan za drugim.

Uostalom, čim Sebija Elena Seka Izetbegović zatvori KCUS, svoju Utvrdu Kliniku kao što je to učinila ovih dana, znajte da nešto ne štima, kad je ova ‘zmaj žena’ u pitanju mnogo toga ne štima.

Sad se možemo nastaviti optuživati i naprđivati sa Republikom Srpskom (ko ima više a ko manje ugroženih i zaraženih), imali smo čak i ozbiljnu optužbu SDA jastrebice-poslanice u Kantonu Sarajevo Samre Ćosić i Hajdarević da su za povratak corone u BiH krivi ‘partizani’ (asocira i opisuje demonstracije antifašista u Sarajevu protiv mise za Bleiburg 16. maja), nadati se da ih Samra neće kao i LGBT populaciju protjerati ‘preko Drine’.

O, da, bit će još zaraženih, Elena Seka će nas obradovati, jer kao što znamo mi smo bili tako ‘uspješni’ jer se corona mjerila samo na Kliničnom Centru i odatle su stizali podaci a testiralo se ‘na kašiku’, i danas je tako. Nema testiranih nema zaraženih.

Kad se svi stestiramo čut’ će se. Do tada, Sekini testovi, način nabavke, količina i raspored osoba za testiranje ostaje državna tajna. Da, da, i za OSAu i za SIPAu, za svakog.

Skraćeno. Otvaranje džamija, javnih mjesta i žal za dijasporom je bio neminovan. Opale uplate izvana a stiže Najdraži, kada se napune džamijske sergije i sehare. Pa ko se ne bi otvorio.

I umjesto ‘evropskog’ prihvatio ‘švedski’ način borbe protiv pandemije.

Pusti raji na volju pa nek’ bude šta bude. A biće akoBogda!

b) Komisijom ću te, komisijom ćeš me

‘Aferu’ respiratori zaboravili smo dok si rekao corona. Ili malina. Šef štaba Solak Fahrudin nestao sa tv ekrana i uživa u plati u odsustvu, do slijedeće krize i love. Glavni osumnjičeni federalni premijer Fadil Novalić Oprosti Mi Bože vodi sjednice sve sa metrom u ruci i pravilno postavljenom maskom, slijedeći upute časnog Suda, Tužilaštvo i ostale tajne i javne pravosudne agencije se ubiše tragajući za ‘materijalnm dokazima’, Fikret Hodžić iz Sarajeva a sa firmom u Srebrenici normalno posluje kao i prije par mjeseci kada je dobio 10.5 miliona KMa da nas spašava nabavkom respiratora. ‘Duplih’, kako ono reče Fadil Oprosti. Isplatilo se Fadilu postiti dan i pol, isplatilo se Bakiru Izetbegoviću i Šefiku Džaferoviću pa i Reisu Kavazoviću i ostalim pomagačima u borbi protiv korupcije što su u startu prepoznali ovo hapšenje kao udar na Bošnjake. Imaju Komisije, sudovi Tužilaštva pa neka se ispita šta smo to zbilja dobili u stotinu kartonskih kutija iz dalekog Šangaja. Neka je nama Fadil na slobodi, Boga mi smo se svi kao i Šefik zabrinuli (bili) za njegovo zdravlje u onih par sati zadržavanja što se pritvorom zove.

A i za Elenu Seku još više. Jer nacijo, iz prepiske Fadilovog telefona sva su imena iščitana samo je jedno žensko ostalo N.N. Iako po cvrkutu sve podsjeća na ovu vrijednu pčelicu iz Sandžaka.

A kad ono baš, baš hoćeš da nešto razvodniš, da sjebeš pravosudnu koncepciju, nema boljeg načina nego da oformiš Komisiju.

Tako je i u slučaju ‘aferice’ Asim Sarajlija Komisija ‘dušu dala’. Ono još februara ove godine kad je u javnost procurio snimak kako ovaj SDA kadrovik govori o namještanju internih SDA izbora u Sarajevu pa izbor načelnika Abdulaha Skake pa obećava zapošljavanje preko ‘lorda’ vhiskew glumca Emira Hadžihafizbegovića nesuđenog ministra svi smi mislili eto pravde na vrata, korupcija je ‘čista’ ne može biti mutnija, kad li ono ništa! ‘Zbog corone odlažemo aktivnosti ali sve će se ispitati’ bio je Bakir rezolutan i lažljiv kao i uvijek. Eno Asima sa još većom glavom nego prije ‘afere’, eno ga dijeli lekcije iz poslaničkih klupa kao da je najnormalnija stvar švercovati i trgovati glasovima i uzimati pare a istovremeno biti u vrhu vlasti. Kao da nije, je li ili nije fino tu ‘afericu’ gazija Željko Komšić u startu tako okvalifikovao, mislim rekao ‘to je sasvim normalno’ kod nas. Kad reče ‘kod nas’ mislio je na DF i SDA, valjda.

Asim se bez obraza i bez stida vuče po novinama kao da se ništa nije desilo, i čak, u raspravi oko direktora ‘Osmice’, šefa OSAe koji je bez diplome na ovoj prestižnoj funkciji i u svojstvu magacionera i električara, i sa indexom nesvršenog studenta iz Travnika, tvrdi da za direktora OSAe diploma ni ne treba. Čovjek zna raditi svoj posao, šta će mu taj pišljivi papir. Jasni k’o suza.

Ali je zato Bakir Čaušesku održao riječ. Oformio je Komisiju (Zvizdić, Čampara… ) koja će ispitati sve nestašluke ahbaba Asima a dotle on je nevin kao i Fadil.

Komisiju je ‘potegao’ i ‘uvaženi’ Reis ef. Kavazović u ‘slučaju’ glavnog imama Medžlisa Sarajevo Kenana Musića i njegove ostavke, iako je samo zbog njega održao vanrednu sjednicu Rijaseta. Ima Komisija sve da ispita, zašto se ljuti ovaj efendijica, šta ga muči, i ima sve da bude u skladu sa zakonom šerijata, i bi Komisija. Ali, nacijo, ne čekajući rad te grupe ‘istražitelja’, Reis je brže bolje na Kenanovo mjesto uturio Abdulgafara Velića, popunio stolicu. A Komisija neka zaključuje šta god hoće i kad hoće. Kad već hafiz voli da mjerka Islamsku Zajednicu BiH i da se na nju žali, tek kad nije uz SDA, neka mu i bude tako.

c) Čim su se Bakir i Dragan dogovorili i uslikali sa ‘međunarodnom pozadinom’, imamo razloga za (razbi)brigu

Najnovija vijest nas je udarila kao virus corone, stigla je iz Mostara. Slike Bakira Čaušeskua i Dragana Čovića Fjodorovskog sa nasmijanim stranim ambasadorima iza njihovih leđa, kao da su iste slike uz akcize ili uz onaj famozni Zakon o radu. Nema veze, učinak jeste isti i bolan dokaz da se ‘ništa nismo dogovorili’ već da ‘su nas natjerali da kažemo kako je sve dogovoreno’.

A da Mostar od danas ‘nije više grad slučaj’, brzo će mo se uvjeriti. Čim se ‘dva lidera’ dgovaraju a asistira ‘međunarodna zajednica’ i čim se to dešava van institucija sistema, to u startu znači da takav dogovor ne obavezuje nikoga.

Šta su se se dogovorili poslije skoro dvije godine natezanja, javno je odmah bubnuo, opet gazija, Željko Komšić. ‘Dogovorili su se kako će prevariti jedan drugoga’, bio je kratak i poprilično jasan Bakirov Mali.

Umjesto dogradonačelnika neko novo Vijeće, u Statutu neke izmjene ‘izbornih jedinica’, oni to nazivaju ‘gradskim područjima’, dok glavne izmjene Izbornog Zakona tek slijede, rekoše. Nasmijani američki ambasador u BiH (E. Nelson) i Britanski Field bili su više nego ushićeni. Kao kad je Wigemark bio sav happy što nam je uveo akcize a mi to nismo ni tražili ni htjeli. Smješkao se i Wigemarkov nasljednik Johann Sattler ambasador EU za BiH , javiše nam da nakon 12 godina Mostar ‘ide’ na izbore.

Yeeeahh! Istorijska slika kao u Daytonskoj stolici. ‘Lideri’ su također bili ozareni, kao trgovci poslije pijace. K’o onomad Alija, Slobo i Franjo. Ko je koga i za koliko ‘vagnuo’?

Čut’ će se i vidjeti uskoro. No, u startu, ovaj ‘dogovor’ mi već liči na dogovor oko one davnašnje ‘agende’, pa onaj sporazum oko NATO saveza i ANP programa, mislim da će mo se još mjesecima zabavljati tumačeći kao hadise šta koja riječ unutra znači i šta su ‘lideri’ mislili kad su se ‘dogovarali’.

Posebno će biti ‘razbibrigično’ pratiti šta će se desiti sa Bakirovim Malim Željkom. Jer, kao što znamo, njemu su životni snovi bili APN, NATO i Izborni Dragan Čović, hoću reći Izborni Zakon. A svi znamo da se Izborni Zakon može mijenjati samo u institucijama vlasti, u Parlamentu recimo.

Mene što se smatra a smatra me se čisto onako informativno, mislim da su osmijesi međunarodne sile iza leđa ovih ‘lidera’ kafanskih nadrogiranih kriminalaca opasniji od njihove glagoljivost.

Zato jer ovi strani ambasadori zapravo i nisu strani, oni su naši. Sve oni rade a ništa zapravo ne rade.

I sve rade nakaradno pozivajući se na red i zakon.

Ili ovako. Možete li zamisliti da bh ambasador u Velikoj Britaniji ili bh ambasador u Americi sjedi iza leđa Trump-ove administracije, da se slikaju a Amerikanci ‘se dogovaraju’ i vladaju Amerikom. I donose zakone i vode državu.

Znaju odlično koje barabe su tu ispred i sa njima, znaju u kakvim je problemima država ali su vazda tu da podrže takav barbarizam. I još to nazivaju demokratskim principima. Lažu, jednostavno i oni kao i ‘lideri’ trguju. Do kada i dokle, to znaju samo njihovi interesi koje oni proglašavaju ‘voljom naroda’. Da se narod pita niti bi te ofucane persone predstavljale državu niti bi im strani ambasadori pisali prijedloge zakona, statuta ili sporazuma.

d) Hakuna Matata Tegeltija

Da je nešto truHlo u zemlji Bosni imamo dokaza na pretek već skoro tri decenije, međutim i bh vlast i međunarodna zajednica nas uvijek uvjeravaju da je to sve ‘proces’, toliko upravo i truHnemo u takvoj državi. (Ovo veliko H je zbog bh pravopisa).

Posebno nam je ispod dna pravosuđe, jedan od glavnih stubova države.

Džaba Izvještaji Washington-a, UNa, Evropskih Komisija i drugih organa, oni drumom a mi bosanskom šumom. Pa kad već to slatko zadovoljstvo traje, zašto da ga mijenjamo, iako ruku na guzicu umjesto k srcu, svi nas upozoravaju da je vrijeme za promjene, a mi nismo za promjene, mi narod smo srasli i sa državom i sa ‘liderim’ i sa međunarodnom zajednicom. Nama je potaman. Samo nek’ ne puca.

Pravosuđe i to njegov vrh Visoko Tužilačko i sudačko Vijeće je specijalna institucija koja se bavi izborom ‘nosilaca’ pravosudnih funkcija, kontrolom njihovog rada i pravosudnom politikom i po zakonu kojeg je izmislila famozna ‘međunarodna zajednica’ nju ne može više niko ni smijeniti. Uzalud finansije izvana, stotine miliona KMa (međunarodna zajednica daje i onda bi da se pita), uzalud kritike i očigledni propusti, džaba čak i rasprave u Parlamentu, ovo ‘čudo’ je stvoreno da se ne može nikad promijeniti.

Tako imamo vječitu ‘borbu’ između vlasti i VSTVa, kao između političkih partija, u realnosti mimo pravosuđa prolaze konvoji kriminala, nepotizma i korupcije da se to više ne može ni gledati.

Međunarodna zajednica ‘upozorava’, ‘zabrinuta je’ kao i Niski Predstavnik za BiH drug Valentin ali kako nema promjena na bolje, sve to više liči na sviranje … nečemu ili nekome.

Pravosuđe ‘lovi’ samo sitnu ‘boraniju’, nijedna značajnija koruptivna politička figura nije ugledala čekić suda ili tužilaštva, nestaje na stotine miliona KMa a predsjednik VSTVa drug Milan Tegeltija ni da mrdne svojom ćelavom glavom.

Zapravo mrdne on ponekad ali ga je teško razumjeti, baškari se u svojoj vječnoj fotelji, odmara se na ekskluzivnim destinacijama i svaku kritiku na svoj rad i rad svoje firme preokrene na politiku. Koja ga je tu i zasjela, dabome. ‘Ubija’ načisti friziranim statističkim izvještajima, normama, uspjesima i kvalitetnim kadrovima dok mu sudije i tužioci pune crne rubrike novina i tv ekrana, slažu se u afere. Kradu pare iz spisa, mobitele, šalju lažne sms poruke, troškare kreditne kartice, ukidaju presude i razvlače pamet i postupak šurujući sa strankama i advokatima. Sve snažno najavljene ‘afere’ su listom nestale, isparile kao i silni milioni, mnoge o dnjih tužioci se ne usuđuju ni pokrenuti ili ih drže u ladicama čekajući ‘mig’ svojih šefova, ‘lidera’ ili stranaka. Čak je izblijedila i ‘afera potkivanje’ u kojoj je glavni lik ovaj obrijani šef pravosuđa.

Uglavnom se sve svodi na već poznato i viđeno.Tužioci su se toliko izbezobrazili da hoće napisanu prijavu iako su po zakonu dužni da i glasine provjeravaju, i njihovo ‘istraga je u toku, zbog istrage ne možemo dati više informacija’ ubija i dušu i državu, a kriminalci tajkuni i političari samo nižu svoje nekretnine i mažnjavaju sa ‘sve četiri’, sve na milione.

Hapšenja, stotine miliona štete, po trideset ili četrdeset uhapšenih u par dana se svede na puštanje na slobodu, država plati one koji ostanu duže u pritvoru i narod zaboravlja ‘afere’ kao i svoj sopstveni život. Sudije se žale da tužioci idu sa lošim istragama i optužnicama, tužioci pišu žalbe uz tvrdnju ‘da su sve poduzeli’ ali sudska je ‘gornja’ i u tom dobro osmišljenom začaranom krugu život u Bosni Veseloj ide s početka ka kraju ili obratno, ništa se ne dešava.

Pozivanje na apolitičnost, na nezavisnost u svojim poslovima dođe nam kao ispovijed kakve prostitutke na sudu, jer zatvori su nam prazni a kriminala sve više.

Vrhunac licemjerja i bahatosti u ovakvim okolnostima nisu ni silni izvještaji o slabosti bh pravosuđa ni ‘prijetnje’ međunarodne zajednice, ni sudske presude ili izvještaji organa pravosuđa, sve je to ništa i velika nula naspram posta na ‘fejsu’ glavnog u VSTV Milana Tegeltije. Onog kad je Parlament razmatrao njegove ‘uspjehe’ a on zgladio u Zanzibar sa ženkom na odmor a pustio pozdrav za sve u BiH. Za raju.

Bio je kratak i vickast do one muške stvari kad je 16. januara ove godine na svom profilu na dan održavanja rasprave o njegovom radu i radu VSTVa napisao ‘Hakuna Matata’, uz sliku obnažene hanume u zelenim plažama Zanzibara.

Na svim jezicima svijeta to zapravo znači isto. ‘Nema problema’. I na swahili jeziku, i na bosanskom, i na ekavici i latinici i ćirilici.

Ma čak i na engleskom to znači ko vas jebe frajeri, šta mi možete.

Mogu se ‘međunarodni čimbenici’ zaklinjati u demokratiju i u ‘nužne promjene u pravosuđu’ koliko hoće kad kao i političke ‘lidere’ oni imaju u stolici i Tegeltiju. Ma mogu čak i pozivati blesavi bh narod na ulice kao što to zmeđu redova čine, ne znajući da naš narod ide na ulicu samo za ratne zločince generale, za Palestinu, Tursku ili zbog vehabija, mogu prijetiti praćkom kao što to čine već trideset godina, ovaj pozdrav im je dokaz da i oni pričaju swahili i da ga odlično razumiju.

photo : Milan Tegeltija predsjednik VSTVa BiH, karikatura portal Byka, arhiv