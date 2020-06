Znaju se kandidati za mjesto načelnika Velike Kladuše, ostaje još da Fikret Abdić obznani svog aduta

Laburisti BiH na čelu sa Fikretom Abdićem se uveliko pripremaju za ovogodišnje lokalne izbore, bez obzira na (ne)izvjesnost održavanja istih. Kao što znamo sa oktobra ove godine pomjereni su za novembar ali ni taj datum još nije ‘zabetoniran’ zbog poznatih ‘igrica’ stranaka u vlasti i famoznog CIKa, Centralne Izborne Komisije i ‘Međunarodne Zajednice’ šta god značila ova politička kovanica bez koje se u BiH ništa ne dešava.

Dok ostale kladuške stranke što zajedno što samostalno već imaju svoje favorite, Laburisti mudro ali uveliko provode predizborne aktivnosti, ime kandidata će izbaciti poslednji, da ugođaj iznenađenja bude što veći. Nezvanično saznajemo da će njihov kandidat biti ‘iz reda’ familije Abdić, ko bi drugi bio, ‘to je nešto najnormalnije’.

Asfaltira se šta god se može, bez asfalta nema izbora, to smo naučili uz svake izbore, Abdić Senior se skupa sa Abdićem Junior-om vratio iz matične Hrvatske u rodnu grudu nakon dva mjeseca prinudnog slatkog a plaćenog odmora, kćerka Ljilja Elvira predsjednica OV i stranke Laburista na zvaničnoj stranici a posebno na facebook profilu stranke skuplja ‘lajkove’ i drži monologe, po uzoru na usahle intervjue Fikreta Abdića na lokalnom Radiu Velika Kladuša odranije.

U već poznatom stilu ‘skinite se sa Babine igle’, ‘oni razvaljuju i otimaju’, ‘da, mi volimo dijasporu’, ‘vidite kako nam je Kladuša čista i lijepa’, ‘da, mi želimo svaki glas dijaspore’, bitka sa odavno poznatim neprijateljima Velike Kladuše ‘praši’ punom parom a ushićeni slijedbenici ‘to carice’, ‘to kraljice’ plješću i navijaju. Šalju veeelike ‘smajlove’.

Da, vidimo, izborne cake se zahuktavaju, očekuje se samo da Babo izbaci ime kandidata pa da krenemo u poslednji okršaj.

Još jedne od silnih garaža su ‘asfaltirane’ (valjda prilazi garažama, šta li’?) na Redžića Ogradama, Komunalno je odradilo nakon što je Babo inkasirao lovu iz budžeta, pošto je prethodno nezakonito od stanara uzurpirao prilaze i parking zemljište na kojima je ozidao garaže sa namjerom da ih proda po visokim cijenama stanarima ili pokloni jaranima, one odavno ‘asfaltirane’ u Ulici Maršala Tita još nije ni rasprodao čak ni slobodnom pogodbom (‘može li ovoliko, daj pare, dogovoreno’) a evo, nove čekaju za trgovinu. Kako i gdje će stanari koji nemaju ili neće da plate svoj parking prići zgradi gdje stanuju, koga briga, važno je da se radi i asfaltira. I trguje sa imovinom stanara.

Biće tu još kružnih tokova, već je po Mjesnim Zajednicama podijeljeno love da se ljudi otrijezne pred izbore da znaju za koga će i s kim će, sve je spremno za oktobar ili novembar.

Spremnost se vidi i na poslovnoj zgradi braće Hušidić (“dok je nas biće i Zapadne Bosne”) koja je zauzela veliki dio nekadašnje gradske pijace, dvorište Pravoslavne Crkve i parking Policije sa zadnje strane zgrade u Velikoj Kladuši i koja je na tom mjestu nikla zahvaljujući braći, Fikretovom kadru u Opštini Ismetu Hušidiću i bratu mu Zlatku ‘Šolaji’ iz St. Louis-a Amerika, tačno onako kako i treba, kao znak podobnosti naspram neregularnosti upotrebnih i građevinskih dozvola koje su zatvorile i Policiju i crkvu ali su omogućile velike mogućnosti za rentu i kafanu, toga nikad nije dosta.

A šta ako se izbori odlože Jesmo li ‘džaba krečili, hoću reći asfaltirali?

Nismo, samo naprijed, to kraljice, to carice. Neka se samo ‘kreči’, krečenje je kao i asfaltiranje. Šminkanje.

‘Ostatak’ velikokladuške stranačke vlasti se dogovorio i već je izbacio zajedničkog kandidata, to je u BiH sada moderno. Kao u Srebrenici, kao u Sarajevu, kao svugdje gdje od silnih minornih stranaka i ne možeš drugačije doći do vlasti a hoćeš vlast po svaku cijenu.

Jasmin Hušić, uposlenik Velike Kladuše, doktor pravnih nauka koji je već dugo vremena pod mobingom vrha Opštine i Načelnika predstavljaće, vele, sedam stranačkih opcija (SDA, DNZ-Krajiška stranka, A-SDA, SDP, DF, KSPP i Naša stranka), ‘Narod i pravda’ u Vel. Kladuši još nije dala svog kandidata, nosilac liste ove stranke Ado Pajazetović će najvjerovatnije učiniti još jedan pokušaj ulaska u vlast (onaj “kontroverzni” privatnik što je poslije rata dugo godina stolovao nad Gradskom Pijacom, onaj što je na zemljištu Agrokomerca zahvaljujući Ismetu Hušidiću pulenu Abdića sagradio dva nebodera i što je na prošlim izborima za načelnika ‘nezavisno’ dijelio tačke i ostao bez glasova), ali su se zato ‘pojavila’ dvojica ‘nezavisnih’. Bivši načelnik Edin Behrić, nekadašnji član ‘mladih lavova’ Fikreta Abdića a poslije ‘ljuti neprijatelj’, ponovo je osjetio strast za vlašću i blagodeti političara, evo ga ponovo ‘jaše’ u kandidaturi, kandidat je čak i predsjednik Lovačkog udruženja Velike Kladuše Ramo Hušidić.

Dakle, lov za stolicu načelnika može da počne, samo da još čujemo koje ime će krasiti narandžastu listu Laburista pa da krenemo u završnicu.

A šta će mo sa pečatom koji je ‘nestao’, zna li iko šta se desilo sa tim ‘muhurom’ kojeg je herojski branila kćerka Dunja Abdić, ‘majka djeteta starog’… koja je dolaskom Abdića iz Rijeke premjestila svoj boravak u Skupštinu US Kantona, ma znate već, šta će mo sa krivičnim prijavama, podijeljenim Opštinskim Vijećem, prebjezima iz Laburista u druge udobnije fotelje ‘za milione’ nečega kako je ustvrdila Ljilja Elvira, šta će mo sa planovima razvoja, Agrokomercom, Agrofeniksom, izgubljenom većinom u Opštinskom Vijeću, šta sa parama iz budžeta koji nije vidio ruku vijećnika čitavo vrijeme mandata Abdića a ‘fercera’, šta sa strategijama razvoja, silnim najavljenim a ne odrađenim programima s početka mandata Abdića Seniora i njegovih monolog-intervjua, šta sa udruženjem ‘Nezaposlenih dioničara i uposlenih rukovodioca udruženja Agrokomerca’ i lovom koju su potrošili u ni ušta, šta sa božanskim udruženjem ‘ABA’ Chicago IL i Božidarom Šicelom sa njegovim nenadjebivim dopredsjednicima širom Amerike i Canade (šta bi sa tim sijelima koje je hvalio lično Abdić i nekadašnji DNZ mag Dolić, kujući udrugu do neslućenih vrlina i visina), šta će mo sa još mnogo toga što nam se dešava a ne vidimo i ‘nehajemo’ ?

Sve će to pokriti asfalt puteljaka po Mjesnim Zajednicama koje uglavnom raja finansira i ‘asfaltirane garaže’, ‘mi’ i ‘oni’, ‘naši’ i ‘njihovi’, ‘voda teče kud Babo reče’ ako reče, sve će pokriti ‘ruzmarin i šaš’, poslije oktobra ili novembra kad se razmjeste stolice, popune koalicije i promijene vozni parkovi te naknade i dnevnice, sve će ‘leći na svoje’.

Iako Laburista nije bilo već četiri godine u dijaspori (izuzev malo ekskurzije do Linza i Austrije), sad nas vole i tapšu, upućuju kako doći do njih i kako glasati, vidimo čak i Babu pred kućom sirotinje sa svitom i vjerovatno poklončićem, a vidimo Boga mi, Tite mi, kako i dijaspora kao i do sada ‘lajka’ i navija kao na utakmici. Tako će i u dane izbora pljeskati i klicati, ali ni pristupnice ni glasa poslati neće. Sudeći po facama na ‘fejsu’ rezultat glasača iz dijaspore je već uveliko poznat.

Još ako kandidat ‘iznenađenja’ bude Ervin Abdić ili sestra mu Dunja, rezultat će biti više nego uspješan.

Onako inetrnetski, da ne kažem virtualan.

photo : poslovna zgrada braće Hušidić u Vel. Kladuši sagrađena na pijaci, na parkingu Pravoslavne crkve i Policije, Cross Atlantic januar 2020, arhiv