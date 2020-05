Bakir i Aljoša : traje to odavno, nismo više mogli sakriti

Svi se sigurno sjećate ‘Romea i Julije’ iz Sarajeva?

Ratna ljubavna priča o dvoje mladih različitih nacionalnosti koji su poginuli na Vrbanja mostu 1993. godine-živa je i danas među nama.

O njima su pisali ne samo domaći već i strani mediji, snimljen je i film. Postali su simbol ratne Bosne. Ona Admira Ismić, On-Boško Brkić (Muslimanka i Srbin) voljeli su se samo onako kako ljubav zna da sastavi priču o Bosni, bili su za života a kasnije i u smrti ostali dokaz da je Bosna moguća kao zajednička i multinacionalna zemlja, sa jednakim pravima za sve.

Čak i danas skoro trideset godina iza bh rata, mladost i ljubav Sarajeva odlazi na Vrbanja most i tamo ostavlj aporuke, ruže i katance kao simbole svojih osjećanja.

Zvanično Sarajevo nažalost nije moglo utvrditi ko je pucao na ovo dvoje zaljubljenih, uvijek ista stara bh priča (jedni kažu Srbi, drugi kažu specijalne jedinice smrti države BiH ‘Ševe’), više se sa tim niko i ne bakće. Smrt ih je učinila živima, i neka za sada to bude dovoljno.

Ali, Sarajevo je dobilo novu poratnu ljubavnu priču sasvim iznenada na zalasku mjeseca maja ove godine koja je onu prvu ratnu bacila u sjenku sjećanja.

Bakir Izetbegović i On-Aljoša Čampara.

On stasit i stamen a Bošnjak, on-Aljoša-pametan, iskren i energičan, i Bošnjak naravno, pusti ime, to je samo taktička varka. Kao ono sa Ejupom Ganićem kada je bio kao fol Yugosloven a originalni Bošnjak u bh Predsjedništvu. Prvi je potomak mladomuslimana i Muslimanskog Bratstva te predsjednik najveće stranke U Bošnjaka, stranke SDA, drugi je Drugi do Prvoga U Bošnjaka, zapravo Treći, Drugi je Asim Sarajlić i potomak energi;nih komunista nekada[nje BiH i Yugoslavije.

Prvi je u vlasti od kako se rodio i odkada se rodila država BiH, drugi odkada ga je Prvi U Stranci uveo u stranku i dodijelio mu važne resore ministarstva. Prvi je bio i u Predsjedništvu dva puta, Drugi je kadrovik Stranke i trenutni ministar unutrašnjih poslova BiH.

Njihova ljubav traje već dugo, to se dalo naslutiti iz svakodnevnih susreta i sastanaka, novinskih nastupa i gostovanja u medijima, posebno u vrijeme čestih susreta u Ulici Mehmeda Spahe br. 14, a onda je to načisto buknulo kao u svakoj skrivenoj ljubavi jer se više nije moglo učiniti tajnovitim.

U svom već poznatom intervjuu za muslimansku tv ‘Igman’ Bakir Izetbegović je, nakon opisa svojih ratnih dogodovština iz ratnog perioda prekinuo ovu tajnu vezu, na sveopšte zadovoljstvo građana i raje uopšte u BiH.

Bilo je to 24. maja ove godine kada je Bakir, inače uvijek sprčen i narogušen, ozario svoje lice i uz osmijeh od nosa pa sve do maske koja je stajala okačena na vratu otvorio svoje veliko srce i izbacio u jednom dahu.

‘Da vam pravo kažem ja volim Čamparu, drag mi je. Ima on svoju energiju. Mislim da će ostati s nama…samnom… da popravlja SDA..’

Nacija je ostala zatečena jer je uvijek tipovala na nestašnog a odanog Željka Komšića, ili nesigurnog ali isto tako energičnog Fahrudina Radončića, u ovakvim intimnim prilikama.

No, ni Aljoša nije dugo čekao da potvrdi ove do sada skrivene simpatije.

Koliko već sutradan 25. maja na tv ‘Hayat’, uzvratio je otvorena i široka srca na ovakav izljev emotivnog Bakira.

‘Volim i ja njega, možda i više nego što on voli mene. Ali, naravno, hvala mu na tome. Ja imam pravo da govorim ono što mislim, što osjećam, i ja ću tako nastaviti djelovati. Ja uopće nisam nezadovoljan svojom ličnom pozicijom…’



Ratna ljubavna priča o sarajevskom ‘Romeu i Juliji’ je tako iste sekunde pala u zaborav a nacija ostala pozitivno iznenađena ovakvim javnim ljubavnim dijalozima. Jer, u zadnje tri decenije malo je toga pozitivnog što dolazi iz Sarajeva ili BiH uopšte.

Kada su novinari tragom uzvraćene ljubavi ministra Aljoše priupitali da pojasni od kada to između njih dvoje traje, Aljoša je bio transparentan kao i uvijek.

‘Traje to odavno, mislim da je prekretnica bila prošla godina kada smo se slučajno našli na ‘malom hadžu’, na umri u Mekki. Tamo sam bio naBakirov poziv i na molbu Denisa Zvizdića i smatram da sam tada odlučio da više ništa neću sakrivati, Bakir me preduhitrio za jedan dan’.

Na dodatno pitanje visprenog novinara ‘Hayat’ televizije, šta kaže na reakciju SDA ‘sove’, parlamentarke u Sarajevskom Kantonu Samre Ćosović Hajdarević koja je rekla neuzubillah da su ovakve izjave neprimjerne i da ih kao takve treba samo emitovati u medijima preko Drine, Aljoša je smireno odgovorio.

‘Ah Samra, fina i poštena hanuma, ja nju razumijem ali nije to ono što ona misli, naša ljubav je sasvim drugačijeg karaktera. Ja bih rekao više Platonska, ako me razumijete. I trajaće akoBogda još dugo. Svako ima pravo na svoje mišljenje mi smo demokratska država ali ja držim da je mišljenje Bakirovo jače, čvršće i opstojnije. I do njega držim, da prostite.’



photo : montmontaža Cross Atlantic, arhiv