­Ima li u autu ministra respiratora?

Ministri i predsjednici nekih evropskih zemalja nemaju vozače, tjelohranitelje, blindirane automobile i blindirane kuće, mnogi od njih na posao dolaze tramvajem, biciklom ili pješice.

Naši ministri i predsjednici imaju sve ono što pobrojani nemaju. I mnogo više, posebno kada su u pitanju plate, naknade, penzijski benefiti, paušali, odvojeni život, skupa auta .. I ne pada im napamet da se šetkaju ili vozikaju tramvajem, to bi bila prava nacionalna sramota.

Po bezbjednosnim mjerama, prednjači u svemu ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić, naturalizovani Sarajlija, inače Sandžaklija, ‘konsultant’ u svojoj imperiji ‘Avaz’ fiktivno prepisanoj na bivšu suprugu i frizerku Azru, vlasnik nekoliko tornjeva, mnogo stanova i još mnogo nekretnina u BiH i u inostranstvu, predsjednik Stranke za bolju budućnost, stranke koja i jeste i nije u koaliciji sa SDA (Radončić bi rekao koaLJiciji, čisto sandžački, onako kako je govorio Tito).

‘Slobodna Bosna’ je ovu nesigurnost ministra poLJicije (opet Radončićev ‘titovski’ izgovor za policiju) istražila poprilično detaljno i utvrdila da pored redovnih bezbjednosnih struktura, Radončić ima uz sebe posebnu ekipu i posebnu opremu.

Vozi blindirani auto uvezen iz USA, uz njega su njegovi posebni specijalci i medicinari, opreama u autu je slijedeća.

Radončićevi zaštitari paramedičari u torbicama o pojasu ili oko noge, kao američki marinci drže prvi zavoj, tampone i druga sredstva za zaustavljanje krvarenja, makaze i podveze. Što obično nose specijalci u ratnim zonama i visoko rizičnim akcijama, a koja oprema inače nije propisana za bh visoke državnike i dužnosnike. Opremu je, tvrdi ovaj medij, Radončić sam naručio i platio.

Osim ove ‘priručne’ medicinske opreme, u gepeku blindiranog auta ministra smještena je dodatna oprema koje bi se postidjela i Sebija Izetbegović u kolima njene Hitne Pomoći

Tu se nalazi defibrilator, EKG aparat, tlakomjer, set za probijanje grla u slučaju gušenja, koji sadrži specijalni skalpel i tubus za prinudno disanje do prve medicinske ustanove, mobilni teleskop stalak za infuziju (fiziološka otopina) i više boca infuzije s iglama i braunilama, jedan komplet antišok-terapije, injekcije protiv bolova, bivacin sprej, injekcije protiv alergijskog gušenja, imobilizator vrata, nekoliko longeta, kao i tablete protiv bolova, antidepresivi (Xanax, Seroxat), tablete za visok pritisak, tablete za spavanje (Sanval), injekcije i kokteli za smirenje (Diazepam, Bromazepam). Dodatno, neka se nađe, u autu je i tzv. “kevlar pokrivač” ili tzv. plahtu koja se koristi za zaštitu od metaka, kamenja i drugih ofanzivnih sredstava, te jedan laki i jedan teški pancirni uložak koji je dio pancirne jakne, koja je, također, u njegovom privatnom vlasništvu.

A tek, kako je Radončić organizirao svoj privatni boravak na privatnom posjedu u blizini Sarajeva, u mjestu Nebočaj, Opština Vogošća, je tek prava poslastica.

K’o pravi Tito, Josip Broz, vidjet će te i zašto je ova neumjesna uporedba sa Brozom izbila na površinu, budući da bi više odgovarala paralela sa kakvim narko-bosom iz tv Meksičke sapunice.

U ovom selu Radončić je od Srba pokupovao 2005/06 ogromne površine zemlje i kuće a što je sve preuredio i napravio sebi sopstveni bunker. Na stranu što se tu radilo o ‘humanom preseljenju’ da ne kažemo etničkom čišćenju, ali nacijo, Srbi su htjeli otići a Radončić nije žalio love, supruga ‘Azra’ je tu bila da pripomogne.

Radončićevo imanje je kupovinom zemlje površinski nekoliko desetina duluma postalo ministrova oaza gdje može da uživa, lovi i čak, da peče rakiju, navodno je jednu kuću preuredio samo za kotao i rakiju,onako čisto da izgleda ‘kao naš narod’, da održi ‘našu tradiciju’

Kuće su sa blindiranim vratima i staklima na prozorima, svo imanje je ogrđeno žicom i kamerama, ne zna se da nije možda čak i struju pustio kroz žice.

Na imanje, koje ima pristupa sa četiri strane, Radončić uvijek dolazi različitim pravcima (e, tu me podsjetio na Titu), nikad se ne zna na koja će vrata ući, i nikad ne izlazi na istu kapiju. Jer se boji kakve sačekuše. Od jedne od nekoliko kuća koja je za njegov odmor, napravio je pravi bunker. Prozori su od neprobojnog stakla, vrata blindirana, zidovi su posebno ojačani, krov neprobojni, crijep naručen iz inostranstva.

Često ga na imanje doveze ‘bivša’ supruga Azra, iako je on sa njom ‘rasčistio’ davno, sjećamo se notarskog fiktivnog ugovora sa primjesama kriminala po kojem je Fahro sve poklonio ženi a ona njemu obećala isplatiti stotine miliona KMa u pola godine.

” Na imanju se 24 sata dnevno pored fizičkog obezbjeđenja nalazi pet dresiranih pasa koji su raspoređeni u boksove na svakoj ulaznoj kapiji i koji se u noćnim satima puštaju iz boksova kako bi patrolirali imanjem. Vikendom, kad je Radončić na spavanju u kući u Nebučaju, jednog psa veže za ulazna vrata kuće, a drugog za balkonska vrata, odnosno stakleni portal u prizemlju. Lično obezbjeđenje i danju i noću patrolira imanjem naoružano i sa psima, dvogledima i posebnim kamerama za noćno izviđanje.

Obezbjeđenje je u stalnoj radiovezi s Radončićem, koji u spavaćoj sobi pored sebe uvijek ima pištolj i upaljenu radiostanicu.

Radončić na imanju šeta tzv. tranšejama koje je napravio zasađivanjem tuja tako da se ni iz jednog ugla ne može vidjeti gdje se nalazi. Šetalište između tuja je asfaltirao kako bi, u slučaju potrebe za evakuacijom, vozač mogao blindiranim automobilom doći do Radončića na njegov poziv. U toku noći imanje je osvijetljeno reflektorima velike jačine, od kojih se dva nalaze na krovu kuće u kojoj boravi Radončić i pokrivaju i osvjetljavaju šumu u dva pravca. Pored reflektora, na imanju je, prema nalogu Radončića, instaliran veliki broj manjih reflektora sa senzorom pokreta! “.

Tako je imanje ministra opisala ‘Slobodna Bosna’, ministar Radončić se zahvalio na korektnim informacijama, dodavši kako je on to sve sebi priuštio jer ima i može, i jer sebi ‘može dozvoliti taj komoditet’, dodavši da nije nikakva tajna ‘da on brine o svojoj bezbjednosti’.

Nije utvrđeno da li u Radončićevom blindiranom autu imai poneki respirator, ta činjenica ostaje ne razjašnjena, a kako je Fahro zabrinut za svoje zdravlje, ne bi bilo iznenađenje da u jednoj od tih kuća instalira i operacionu salu, po uzoru na bosove iz meksičkih sapunica. Doktora već ima uz njegovo imanje, taj doktor (Mirsad Đugum) je na nagovor Radončića tu sebi napravio vikendicu. ako koji metak dokači ministra bosa, kao u serijama, tu se odmah metak i izvadi, neide se u javne bonice.

Nezvanično samo saznali da Radončić pored regularne medicine u svom zdravlju koristi i usluge proroka i alternative. Možda, ovakav hipohondar kakav jeste, koristi usluge Vidovite Džemile ili one druge sa kašikama, ko će ga znati.

Svoje tjelohranitelje sam bira, tvrde isti izvori, konmkurs za security je u ‘Avazu’ uvijek otvoren.

E, a da li iko zna zašto Fahro nema povjerenja u svoju poLJiciju i zašto se ovako zablindirao, kad je već godinama u vlasti i ‘kad ga narod voli’, to je već pitanje za stručnjake a ne za novinare.

Čista bh stvarnost, sa primjesama soap telenovela narko svijeta i kriminala. Svaka sličnost sa Josipom Brozom, osim ‘naglaska’ i bunkera čista je slučajnost, Radončić je sve ovo ‘nanijetio’ sebi, Tito kao što znamo, od imovine nije ništa ostavio iza sebe.

photo :Ministar Fahrudin Radončić sa ‘bivšom’, sadašnjom i budućom suprugom Azrom, arhiv