Haram vam bilo ako Vlah bude sudio Fadilu Novaliću, to nije nikako dobro za bh pravosuđe …

***

Nacijo, prvo da rasčistimo pravno ovo sa hapšenjem Fahrudina Solaka, Fikreta Hodžića i premijera Fadila Novalića, u vezi nestalih 10.5 miliona KMa i neupotrebljivih respiratora nabavljenih putem firme ‘Srbrna malina’, jer očigledno je da se brkaju pojmovi.

Sva trojica su saslušana u prostorijama SIPAe i zadržana 24 sata, nikako se ne radi o hapšenju. Dok nastaje ovaj tekst oni su predati u nadležnost Tužilaštva koje ima opet pravo da ih zadrž i još jedan dan ili da ih ispita i pusti, ako ih preda nadležnom sudu, i ako im se odredi pritvor, tek onda možemo govoriti o hapšenju. Sud je taj koji odlučuj eo prijedlogu za pritvor, mjere zadržavanja i pritvor su različite kategorije prava.

No, prije nego se pritvor ‘desio’, nacija je na nogama, ‘uhapsila’ je svu trojicu, iako još nismo vidjeli ima li ili nema razloga za pritvor.

Pravno, i SIPA i Tužilaštvo su ‘debelo’ zakasnili sa ispitivanjem a što će se odraziti i na Tužilaštvo i na Sud, jer iako je na sceni javno i bezobzirno krivično djelo korupcije i kriminala, mjesec dana i više je prošlo od saznanja za ovu ‘afericu’ a tek se sada traljavo i bezvoljno provodi ono što je trebalo provesti odmah, i da nije bilo ovakve žestoke reakcije javnosti, ne bi bilo ni ovog i ovakvog ‘hapšenja’.

Ne znam da li su trojica zadržanih krivi, sumnjivi i osumnjičeni jesu svakako, međutim umjesto prave akcije organi gonjenja su nam opet priredili ‘zvrčku’ sa kojom će mo se igrati, umjesto prave legalne i zakonske akcije, dok na mjeru pritvora sumnjam unaprijed, evo i zašto.

Suviše je vremena proteklo od izbijanja ‘afere’ do prve pravne akcije. Svi dokazi, ako su to htjeli osumnjičeni mogli su se uskladiti, prepraviti ili skloniti, skoro svi, osim onih javno objavljenih, dakako. Dalje, zbog trenutne situacije sa pandemijom i zbog ovako žestokog pristiska javnosti (reakcija pravosudnih organa je bila totalno suprotna pritisku javnosti) ne postoji mogućnost da se djelo ponovi, bar ne u ovakvom obliku, ostaje jedino ono poznato ‘opasnost od bjekstva’ ali ne vjerujem da bi ijedan od osumnjičenih zaigrao na tu kartu, nigdje nisu tako sigurni kao ovdje.

Dakle, nema tu skoro ni elemenata za pritvor, a obzirom na reakcije zvanične vlasti, što nije uopšte zanemarljivo, dapače, sve su prilike da će se ovo dugo očekivano ‘hapšenje’ pretvoriti u još jednu od predstava za raju, kao u skoro svim dosadašnjim slučajevima teške korupcije i teških krivičnih djela.

Ono poznato : razviče se afera, raja se napali, a onda se u ‘igru’ ubace predstavnici nacija, stranaka, države, vjere i mediji i sve se razvodni, nedamo ‘naše’ krivi su ‘njihovi’, ‘mi’ smo žrtve a oni su ‘agresori’, ubaci se rat obavezno i onda se ‘naši’ dečki’ puste kući, ostavljajući da godinama čekamo ‘državne organe da dovrše svoj posao’. Uz nakaradno skrojenu optužnicu. I uz pretpostavku da niko nije kriv dok se ne dokaže.

***

Reakcije državnih predstavnika i predstavnika islamske religije koji se vazda pozivaju na državu, pravdu i rad organa pravosuđa kao mjerilo, kojima od osumnjičenih za teški kriminal u startu ‘prave’ mučenike i heroje upravo pokazuju kojim putem će ova farsa i teći, a to nije ni približno put legaliteta i pravne države, već poznati put politike i zamagljivanja, nacionalizma i bezobrazluka u čemu prednjače ‘predstavnici’ Bošnjaka u vlasti i Reis, vođa Islamske Zajedncie BiH.

Bakir Izetbegović, kao i uvijek među prvima. Militantno i nacionalistički do kosti. ‘Napad na Bošnjake’, ‘udar na državu’, ‘organizirani državni udar’, ‘hapse se samo Bošnjaci’, ‘a šta je sa ratnim zločincima’ i tako već opštepoznata matrica SDA partije u svakom slučaju kad je osumnjičeni Bošnjak, premijer i kadar SDA posebno. Onda Željko Komšić doda malo ulja na SDA vatru : ‘ovo je kao afera ‘Agrokomerc’ i sa istim posljedicama, a ni blizu, ali Željko cilja kao i Bakir iz iste puške, Šefik Džaferović doda ono što je Bakir propustio pohvalivši osumnjičenog Fadila za učestvovanje u pljački i nabavci respiratora, Dodik se pozove na nezaštićenost Srba pred bh pravosuđem, Čović podrži ‘zakonitost države’….

Deja vu, već viđeno. Kod hapšenja Atifa Dudakovića, Mahmuljina, Nasera Orića, Hamdije Abdića, Ganića i … svakog učesnika ARBiH a osumnjičenog ili svakog kadrovika kriminalca SDA mafije.

Prije svake ‘aferice’ svima od njih su usta puna ‘pravne države’, ‘neka organi rade svoj posao’, ‘treba sačekati sudsku odluku..’ , ali kad je ‘naš’ u pitanju, nema čekanja, treba što više otupiti oštricu pravde ma kako ona već bila tupa, treba u korjenu dati do znanja da će organi pravosuđa postupati kako ‘mi’ kažemo ili će u startu biti proglašeni ‘rušiteljim države i pravnog poretka’.

***

Posebno je ovdje u ‘slučaju’ Novalića and Comp. karakterističan nastup Resia ef. Kavazovića. ‘Treba pustiti Fadila da se brani sa slobode!’ Pa onda, ‘to nije dobro za državu’ ako Fadil ostane u pritvoru.

Ovaj ‘naš mirotvorac’ efendija je reinkarnirani bivši Reis Cerić i svoju ulogu u državi BiH je shvatio previše ozbiljno i baš onako kako se i gradi BH država. Ništa, ama baš nista se neće i nesmije desiti a da se Islamska Zajednica ‘ne umiješa’, čak i da aktivno učestvuje. Osim kad je u pitanju PDV, donacije i lova, tu se spočitava svakom ‘odvojenost’ od države, u svemu ostalom država je srasla sa SDA, sa državom.

Kome se ne sviđa, eno mu Drine, Une..Save, neka briše u ‘svoju’ državu.

Reis iznova, svaki put, podsjeti da je to baš onako kako je to predvidio i isplanirao ‘Hižaslav’ mufljuz Cerić. Šema poznata : unutra je šerijatska država a oko nje kao ozonski omotač Islamska Zajednica koja bdije nad državom i rajom.

Besmisleno je poručivati efendiji da je vjera svuda odvojena od države, kad on to zna i kad se svaki put, uz hadise iz Svete Knjige osvrne na ono što mu je glavna zadaća. A to je ‘zaštiti našeg’. Lopova, političara, kriminalca. Pa i osumnjičenog. Samo zato jer je ‘naš’ i jer je ovo ‘pritisak’ na ‘naše’.

Kao i po Bakiru, i po Reisu, Fadila Novalića treba pustiti da ‘sa slobode’ nastavi voditi državu, jer je on unaprijed, kao i Džaferović ubijeđen da je Fadil nevin.

Reis se tako, ne umiješao’ kako to novinari tvrde, već se samo razbudio, on je uvijek ‘umiješan’ kad je u pitanju nacija i vjera. I SDA sa kojom pored stotinu drugih političkih partija svesrdno radi na građenju države po mjeri zajedničkih predstavnika SDA sa kojom je srastao kao sa majčinom sisom. I u slučaju mise za Bleiburg, i u slučaju izbora gdje uvijek preferira i lobira za SDA, on je svuda tamo gdje se prebrojavaju krvna zrnca, pa i u pravosuđu.

Kao onda kad je 2016. u Švicarskoj izjavio ‘kako je haram svakom go glasa za Vlaha u Srebrenici’, kao u svakoj njegovoj propovijedi (hutbi) onako ‘naški’, bošnjački, mirotvorno kad preporučuje ‘koga će mo prepoznati kao zastupnika naših interesa’.

Ovakav nastup državnika i vjerskog klera siguran je znak da je država BiH pukla odavno po svim šavovima jer je vode uglavnom ‘oni odranije poznati organima gonjenja’, da je nacionalistička i vjerska tvorevina, da ćemo još imati ovakvih i sličnih ‘aferica’ i izjava, te sasvim je sigurno da nam tu nema pomoći sve dok međunarodna zajednica trubi o borbi protiv korupcije a održava korupcionaše i kriminal u vlasti.

I sasvim je predvidivo da Novalić nije uhapšen, čak iako se to desi, brzo će on ‘na slobodu’, čim popije kaficu u prostorijama organa pravosuđa, ali je zato, to se vidi golim okom, Reis Kavazović na Fadilovim respiratorima odavno.

photo : Reis Husein ef. Kavazović, arhiv