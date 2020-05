Bakir Izetbegović u intervjuu islamskoj Tv Fatmira Alispahića i BBI arapske banke ‘oživio’ naše ‘heroje’, otkrio da je znao da će biti rata u BiH još 1986 i podsjetio (ne)namjerno na studijsku analizu ‘Međunarodne zajednice’ o ‘Bošnjačkim krugovima kriminala’ iz 2009. aktualnu još i danas

***

Znam, zaboravili smo, takva nam je pamet (stručnjaci bi rekli ‘mentalni sklop’), ali vrijedi podsjetiti, da se ne zaboravi.

Uostalom, Bakir Izetbegović, Sin Jedinog Oca neda zaboravu ni približiti.

Tako je, nakon što je corona malo ustuknula pred Ramazanom i Bajramom krenuo u predizbornu ofanzivu, Kovači su mu ‘autobusna stanica’ a Alija, njegov ‘Baba’ (tako se na turskom zove tata, Babo nikako jer to asocira na Abdića) njegov dika i ponos i tvorac strategije SDA i budućnosti BiH na kojoj strategiji ova zemlja i počiva. ‘Šehidi’, borci pali na putu Svete Smrti su ovdje uz Najvećeg U šehida Aliju skoro svakodnevno svratište Bakira i elite uz Željka Komšića, Kovači su mjesto gdje se prijeti, sjeća i nadahnjuje, gdje se čak i kad je privatni događaj u pitanju sve podvede pod ‘zvanične bh predstavnike u vlasti’.

Bakir je tako u povodu ‘dana šehida’ (valjda dana poginulih boraca ArBiH) praznika kojeg je ustanovila Islamska Zajednica BiH a slavi ga država Bosna ovdje na grobu svoga oca istrtljao svega i svačega, najviše je ‘vazio’ o hrabrosti, o stvaranju države i o hrabrosti onih što su pali za slobodu, vjeru i državu, uz obaveznu prijetnju kako se nikad tako nešto neće ponoviti ni zaboraviti, a on, Bakir, kako će nastaviti tamo gdje je započeo Baba.

Učeći dovu svome Ocu Bakir je uzgred učio dovu i brojnim kriminalcima koji su u neposrednoj blizini Alijinog groba i sami začuđeni odakle oni tu u društvu ‘šehida’, počev od ‘famoznog’ Cace pa do silnih ‘ćeli’, ma čak i onih koji su u obračunu zbog djevojke postali kako se ono kaže, ah da- šehidi i sahranjeni ovdje, baš na pravom mjestu, kao što je tamo među ‘svecima’ završio i poznati sarajevski kriminalac Taib Torlaković uz samog Aliju i među ‘odabranih 1,500 ‘šehida’ zbog kojih se oni drugi, njih stohiljada, dvjesta hiljada, koliko god, uopšte ne pominju.

Bakir, jedan od vodećih lažova bh politike i stranačke mašinerije, kvalifikovani prodavalac magle nije tu spomenuo august 2006, mjesec i kusur prije ondašnjih izbora kada mu je grob Oca odletio u zrak, u čuvenom a nikad neistraženom ‘slučaju’ koji je ‘pod istragom’ već 14 godina i nikad se neće ‘istražiti’ a trebao je. Tada su se okrivljavali Srbi, pa poslije Sandžaklije ali bombica je dobro došla Bakiru da uzme glasove te ujedno da potvrdi koliki je mudrac Alija i koliko je važan u bh istoriji, nije lud da to sada spominje. Pa ipak, kad vazda drobi o pravnoj državi grob njegovog Ćaće je pravo mjesto da se na to podsjeti, ali sada su ‘na meti’ ‘neki drugi’, ‘oni’ kako kaže njegov ahbab i brat po vjeri Šefik Džaferović ili brat po stranci i vlasti Žljko Komšić.

***

Odlaskom corone koja je načisto zbog Ramazana, Bajrama a Boga Mi i zbog dolazećih izbora panično nestala, Bakir je u svojoj ‘misiji šahiste’ kojem je u amanet ostavljeno da ‘dovrši partiju’ (izgradi šerijatsku državu po slovu ‘Islamske Deklaracije’ Oca Alije) započetu prije 30 godina kada je osnovana SDA, ta kako ono nekad reče Željko Komšić ‘patriota i ‘ljevičar’ – ta ‘kriminogena firma‘ u koju se uposlio, nastavio sa hvalospjevima Aliji, Jedinstvenoj Bosni (od Predsjednštva do Alije Budnje na Ilidži) i to u intervjuu islamskoj tv ‘Igman’ koju vodi ‘nezvanični vođa vehabija’ (kako je to izjavila Islamska Zajednica BiH prije nekoliko godina) a koju je osnovala arapsko-bošnjačka Banka ‘Muslimanska’ BBI Bank International gdje je u šerijatskom odboru (šura) Banke jedan od članova i Reis ef. Kavazović. A direktor školarac iz Malezije (Bukvić), jedan od stotinu djece koja su planski u vrijeme i pred rat u BiH poslana na studije na Bliski Istok da bi poslije rata zauzeli funkcije u vlasti BiH u skladu sa islamskim propisima skupa sa Reisima i muftijama koji su također tamo školovani i pripremani za BiH.

E, ovdje je Bakir bio, iako je lažov ‘bez pokrića’, do bola iskren. Potvrdivši da gradi građansku državu na šerijatskim postulatima, da će sakrivati sve SDA afere i ‘aferice’ (‘neka to organi istraže‘, naravno njegovi organi to nikad neće provesti u djelo), da će ‘nastaviti tamo gdje je Baba stao’ i zastao, pohvalivši ‘prave heroje i gazije’ iz doba ‘stvaranja drave BiH‘. Tako mu je, kao nekad Babi preče da su odani a ne podobni u vlasti (Fikret Prevljak nije završio Sorbonu ali narod ga voli) i kad je znao voditi brigadu, zna i stranku, čime je bivšeg kerovođu MUPa i ratnog profitera abolirao od napada ‘nekih’ i ‘onih’ i dao mu da u sjenci ‘smijenjenog’ Asima Sarajlića, koge ‘također raja voli‘ ali ‘neka odgovara ako ima šta, a nema naravno, kao i sve ‘Brankoviće’ ili Bičakčiće koji su već kod ‘organa’ odgovarali za kriminal i korupiju i dobili ‘potvrdu o poštenju’.

No, ono što najviše para oči i uši svakom normalnom insanu, tj. čovjeku da se izrazim bosanski, to su hvalospjevi Senadu Šahinpašiću Šaji i još ponekim umalo zaboravljenim bošnjačkim ‘živim šehidima’ tipa Safeta Oručevića iz Mostara ili Švrakića direktora muslimanske tv zajebancije ‘Hayat’. Pa se pohvalio da zna puteve ratnih donacija i pljačke ogromnih razmjera ustvrdiviši kako se borio do smrti i gladan, postio je i tada, da je nabavljao puške i džempere od Njemačke koje je platio 10 miliona KMa, i sve tako i u tom stilu. Poznata sapunica o Ocu Aliji turske proizvodnje onda nije pogriješila, iako je u njoj Bakir čak i ranjen u borbama, no ovdje o još samo par stvari jer o Bakiru osim ‘normalnih organa gonjenja i pravosuđa’ zaista niko nema više šta dodati ni oduzeti

Bakir je pohvalio Šahinpašića Šaju, bivšeg piljara iz Foče koji je dogurao sa bogatstvom do neslućenih visina ratnim profiterstvom, postao čak i ‘poslanik’ u klupama vlasti da bi ga ‘nestalo’ sa političke scene nakon ‘aferice’ sa jednim policajcem koji se ‘usudio’ čačkati oko ovog gazije. Kada mu je Bakirov heroj javno zaprijetio ‘da će mu poslati crnca da mu siluje šćer’, onako čisto islamski i miroljubivo muslimanski, da ne kažem bošnjački.

***

Šahinpašića je Bakir ‘izvukao’ iz zaborava taman da se podsjetimo na novembar 2009. godine kada je ‘međunarodna zajednica’ ma šta god to značila ova kovanica u BiH objavila kako je iz ureda OHRa ‘nestao’ dokument pod imenom ‘Bošnjački krugovi kriminala’, ‘radna verzija’ razmišljanja ove međunarodne institucije koja u BiH već 30 godina održava na vlasti ovu garnituru nacionalista i fašista, našu poznatu ‘trojku’ i njihove strranke.

U toj šemi koja je popraćena i slikom sa krugovima, sa slikom i tekstom pobrojane su skoro sve važne face nekadašnje i današnje bh vlasti i osim pomenutog piljara i SDA heroja Šahinpašića Šaje tu su još bivši reis Cerić Mustafa ‘Hižaslav’, Hasan Čengić-osoba sa crne liste Amerike i donedavni Predsjednik Sabora Islamske zajednice BiH (kojeg je zamijenio podpredsjednik SDA ‘građanske’ partije), tu je naravno i Bakir, Fahrudin Radončić, Edhem Bičakčić-nekadašnji premijer bh, pa KOSovac Bakir Alispahić sadašnji savjetnik Bakirov, pa Nedžad Branković (onaj što je suđen za kriminal i korupciju pa ‘oslobođen i vraćen prošle godine u ‘Senat SDA’, inače glavni strateg za sarajevski tunel spasa a u stvari tunel šverca i korupcije, pa ‘gazija’ kriminalac i ratni zločinac Naser Orić, Haris Silajdžić, Zlatko Lagumdžija “slučajni prolaznik’ u aferi hapšenja Alije Izetbegovića u ratu, kasnije ‘slučajni’ Bakirov ahbab i drug sa hadža, grobar bh demokratije, Damir Fazlić-ahbab Zlatka Lagumdžije i siva eminencija bh politike, vlasti i biznisa, Safet Oručević i Naser Keljmendi-onaj čuveni diler drogom i kriminalac koji je u Prištini suđen i gdje je navodno bio optužen i Radončić ali se izvukao…

Ovaj Bakirov intervju prije Bajrama (što je nepojmljivo za jednog tako ‘teškog’ muslimana u vrijeme Ramazana kad sve behara i sve cvjeta) je osim potvrde o ratnim zaslugama Izetbegovića juniora podsjetio na ovaj ‘radni materijal’ koji je procurio u javnost i izazvao ogromne (s razlogom) reakcije prozvanih ali u pravnom poretku korumpirane Bosne i međunarodnih čimbenika nije prouzrokovao gotovo ništa. Visoki predstavnik za BiH ahbab i drug Valentin Inzcko je potiho i hinjavo smijenio svog zamjenika (Raff Gregorian) i kao što on samo zna-dokument proglasio ‘nezvaničnim’ i radnom verzijom i sve je pojela naša kokošja pamet.

Srećom imamo Bakira pa se možemo podsjetiti.

Tragom tog dokumenta najglasniji je bio Fahrudin Radončić­, naša sandžačka čista duša bošnjačka, koji je čak i tužbu od 50 miliona dolara najavio protiv Međunarodne zajednice ali ne bi ni tužbe ni rasprave, evo Fahre sa Bakirom na braniku otadžbine i evo opet nove-stare face su tu na braniku Jedine i Voljene i Suverene – do moga.

I evo opet istih krugova kriminala samo malo većih nego onda, unutra bošnjački predstavnici vlast a okolo veliki krug sa Islamskom zajednicom BiH, evo izbora, nadjebavanja, pobjeda, gazija i heroja i dova po čukama i brdima širom Jedinstvene koja je od jedinstvenosti spala na Sarajevo i bližu okolicu, do Poljina gdje Bakir ima svoje ljubavno gnijezdo među bogatim ‘gazijama’ …

Evo, još je tu i drug Valentin, vazda zabinut, evo izbora, sad vrijedi posjetiti svako šehidsko groblje, svaku raku i najaviti, obećati bitku u kojoj se ne smije stati. Ostalo je da se ‘završi partija’ kako bi to slikoviti Bakir izjavio. Makar i sa negiranjem zvanične bh zastave, poznatom prijetnjom Bakira ‘legaliste’ da niko onu ratnu zastavu sa ljiljanima ‘neće više skinuti sa jarbola’. Koje, uzgred tamo više nema, neće biti ni skidanja.

***

Bakirov intervjuu sa četrdeset ‘hrabrih’ mladomuslimana koji su prije 30 godina dali potpise i pokrenuli mašineriju zvanu SDA (tu su pored Sarajeva neizbježna Zagrebačka džamija odakle je ‘Hižaslav’ Cerić ‘akademik’ iz Novog Pazara rukovodio ratnim operacijama u Krajini i Šemso Tanković, pa predstavnik Sandžaka) otkrio nam je i onu čuvenu Alijinu a poslje Bakirovu doskočicu : ‘jedno mislim na sabahu a drugo oko akšama’, jer smo vidjeli kako je u osnivačkom aktu SDA fino napisano ‘da će mo se boriti za opstanak Yugoslavije’ a vidjeli smo šta bi ‘oko akšama’, te posebno (hvala Bakiru) ono njegovo ‘znao sam da će biti rata još 1986 a Baba mi nije vjerovao’, zbog čega sam učestvovao u naoružavanju i…samo što ne reče – odredio karakter bh rata.

Mojom zaslugom je od agresorskog bh rat postao umalo građanski.

Ako si znao da će biti rata (Baba je tvrdio suprotno da rata neće biti, slobodno šetajte) i ako si naoružavao buduću armiju, onda si Bakire ovim doveo u pitanje svoju tezu kako je Bosna bila nenaoružana i napadnuta, upravo si potvrdio ono što tvrde ‘neki’, ‘tamo oni drugi’ jer je bila i utopljena sa džemperima polovnim njemačke vojske plaćenim 10. miliona KMa (kao i respiratori iz malina) i oružje je dolazilo od braće Arapa, kasnije i ratnici mudžahedini, dakle ima svega što će poslužiti Dodiku da te malo ispravi na času istorije.

Naravno, u svakoj hvali se pokaže i nešto istinito. Puške jesu dolazile od ‘braće’ ali ih je kao i većinu donacija za BiH raja morala plaćati u njemačkim markama po ratnim cijenama pa su ‘gazije’ Šahinpašić, Čengić oko Visokog ili Veladžić u Krajini svoje carstvo uvećavali a Bakir i Alija groblja i šehide.

Na kraju ali nimalo manje važno: ako su džemperi sami progutali 10 miliona KMa koliko je onda otišlo na puške i druge potrebe iz rata, i napose koliko je otišlo i gdje završi sve što je donirano za Srebrenicu koju je Baba onako jednostavno dao za brda oko Vogošće gdje su, kako je nekada tvrdio Emir Suljagić, planski ljudi iz Srebrenice dovoženi i naseljavani u blizini Sarajeva a Potočare ostavio Republici Srpskoj, uz ono čuveno a naše.

Ujutru jedno, popodne sasvim nešto drugo ili treće. A dan dug 30 godina.

photo : Bošnjački krugovi kriminala, materijal OHRa 2009, arhiv