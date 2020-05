Utica NY : vraćamo se u ‘normalu’ iz koje nismo ni otišli?

trgovine pune svačega, samo nema onog što ti treba

Prateći upute guvernera države (Cuomo) u nekoliko faza, život se ponovo vraća na ove prostore u Dolini Indijanaca (Mohawk Valley). Država je otpočela ‘otvaranje’ sa 15. majem, živnule su ulice, proradio je javni prijevoz, parkovi, uskoro će valjda i brijačnice i zubarske ordinacije te kafane i restorani. Testiranja na coronavirus su sve ubrzanija i masovnija.

Trgovine, osim velikih ‘šopera’ nisu nikad ni bile zatvorene, ali u njima ima svega samo nema onog što ti treba.

Prvobitni talas jagme je odnio sve zalihe brašna, toalet papira, ulja i higijenskih sredstava, kasnijom popunom sve možeš naći ali maske za lice, rukavice i sredstva za ubijanje bakterija popularne ‘sanitajzere’ teško ili nećeš naći skoro nigdje.Tamo gdje stoji obavijest da možeš kupiti samo jedno ili dva pakovanja, samo prazan prostor.

Nekoliko prodavnica u ponudi posjeduje maske ali su peterostruko skuplje, opštinska vlast je u nekoliko navrata dijelila maske za raju i to je sve. Kako bez maski i rukavica ne možeš nigdje ni ući ni izaći, ostaje ti samo da klikaš po internetu i da naručiš. Ali po cijeni od koje glava boli.

Kako vlast može donijeti propis (obavezno nošenje maski i rukavica te čišćenje ruku) a ne ponuditi bar da se ta sredstva nabave, pitanje je za ‘milion dolara’. Jebiga, treba Amazon i Facebook da zarade još koju milijardu, statistike govore da su ove nezajažljive aždahe uz neizbježnog Bill Gates-a najviše profitirale u ovoj corona virus frtutmi, stotine milijardi svježe love leglo im na račun.

Škole i vrtići se neće ‘otvarati’ nikako ove školske godine.

Broj mrtvih je dosegao onu poznatu procjenu Donald Trumpa s početka pandemije (100.000 mrtvih) na koju smo se zgražali ali Trump i dalje ‘fura’ po svome. Sve otvoriti, pusti coronu. Ovaj narandžasti predsjednik sa bijelim vijeđama zna šta radi. Igra golf, testira se svako dva sata, ne nosi masku nigdje i nikada, stižu izbori za novi mandat. Namirio je svoje jarane u velikim companijama, sirotinji podijelio nešto crkavice (po $1200,00 po članu familije), sad može komotno da se posveti ‘tvitanju’.

a Bosanci, Bošnjaci, kako oni sa coronom ?

Lijepo. Onako ‘naški’, ‘hvali more dr’ž se kraja’. Sve dok nije došao obavezni propis da bez maske ne možeš u trgovini ili na benzinsku pumpu, prašilo se ‘samo tako’. Sada, u kolima naturi masku i rukavice, kupi fasunge ili obaveznu ‘grebu’ lutriju, pa razguli iz trgovine. Kod kuće, druženje koje se zabranjivalo i ona famozna ‘distanca’, to je priča za malu djecu. Dimilo se iz sušaona, još se pravi svježa pastrma i sudžuka, radili su roštilji.

Kakva bolan corona, piva i domaća, to je pravi lijek.

‘Construction’ majstori, naši famozni ‘građevinci’ radili su tokom ova dva mjeseca ali ne javno, tajno dakako. Poznati slogan jednog ISS ‘contruction’ frajera, radim samo unutra, doživjela je svoju potpunu potvrdu. Unutra me niko ne može uslikati, pa me tako vlast ne može uhvatiti i oduzeti mi socijalu. Podrumi, kupatila, zidovi, to se ne vidi. a para kaplje.

Inače ovi ‘socijalci’ koji gule državu su pravo face. ‘Ne idem ti ja ispod $250.00 dnevnice, ili sve po kvadraturi. Kakve dnevnice kad su na državnoj grbači, fine dnevnice. Da se ima šta pokazati na ‘fejsu’, pa poslije jaukati ‘ko me izdao’.

Kažu da su ih zbog toga prozvali ‘ministrima unutrašnjih poslova’. Rade samo tamo gdje ih se ne vidi.

Oni sa bližim vezama sa džamijom i džamijskim odborima, ne trebaju brinuti. Znaju za šta su se borili, jer uz džamije, vazda se nešto radi.

Eto, tako je utički turbo hadžija Bajro Smajić svoje mašine (nekad marke ‘bandit’ a sada cat’) preselio u Kemble Street, počinje izgradnja džamije, dosadašnja u rangu medžlisa postaće džamija, akoBogda a daće. Tako prva bh džamija u ovom gradu izbjeglica je nakon petnaest godina čekanja dobila dozvolu gradskih vlasti, radovi su otpočeli. Dozvola je kasnila jer su vlasnici ove džamije doktori Arapi, ali kad su dali Bosancima što ne bi i Arapima, ionako Utica NY postaje grad džamija. Posebno što je među izbjegličkom populacijom ovdje sada najviše Arapa.

No, interesantno je kako je upravo hadži BajrA uz svoje construction partnere dobio ovaj posao zato jer ga je hodža u ovom džematu ef. Mujkić Ferhat (koji je dugo godina u penziji i teško bolestan) javno optuživao da je Bajro ‘maznuo’ pare i blokove za vazife i ostale islamske namete, te da mu zbog toga hadž ‘neće biti sahi’ (odnosno da mu je ekskurzija u Mekku jalov posao). Tipična džamijska, dakako. Nije musliman ko ne povrati, nego kako.

Očekuje se da uz Bajru na gradilištu džamije (jedne od ukupno četiri bh džamije) svoje umijeće pokaže i jedan od najvećih preletača među džematlijama biznismenima Kajtezović Husein Dugi’ sa svojim ‘zlatnim čekićem’, njegova inteligentna slika seoskog lole i bekrije se već pola godine kiseli na ‘fejsu’ ovog džemata, red je da se promijeni, kao što su mu se iskiselile i silne icon sličice u znak podrške Laburistima BiH i Ljilji Abdić. Čisto radi promjene.

Plač za nemogućnošću ulaska u džamije u grupama posebno sada uz Bajram, utička crkva konvertovana u džamiju kod Opštine nadomješta ‘gostovanjima’ jarana i ahbababa hafiza i mualima, čisto da ljudi nešto zarade, padne i pokoja diplomica mladim naraštajima koji vjerno od kuće i putem interneta uče islam, sve skoro viđeno.

Ali, istina, raja je ‘plaho’ odahnula što je ove godine uz Bajram izostalo ono ‘naše’ poznato ‘halakanje’ i natakanje oko džamije, džamijski odbor je naprotiv tužan dovraga. Jer, zna se, ostadoše poprilično prazne kutije za pražnjenje novčanika ‘dežmatlija i džematlijki’.

No, glavu gore, otvaramo se, nadoknadiće se to.

Popunjeni su obrazci za dobijanje pomoći usljed pandemije, utički biznisi Bosanaca/Bošnjaka su odahnuli. Nešto će doći, ili kredit ili grant, onaj ko je dobar sa džematima taj će bolje ‘proći’, oni drugi mogu da uče dove svaki dan, neće se osladiti. No, stigla je i taxa, odnosno povrat poreza, Trump je dao i nešto crkavice, sve u svemu nije loše.

*** Vlasnici bh kafića i kafana i restorana uveliko renoviraju svoje odaje, znamo da ih u duhu naše ‘tradicije’ ima preko šesnaest, i ‘broj nije konačan’. Oni koji su dobili lovu od opštine startali su ihahaha, ostali još čekaju. ‘Ministri unutrašnjih radova’ su odahnuli.

Većina njih je, da se zna, radila čitavo vrijeme dok smo bili zatvoreni, tako da će opet prevariti državu.

A bilo je ovako. Uđi na zadnji ulaz, naprijed je znak ‘sorry we are closed’, kucni tri put. Priguši svjetlo. Jača je šljivovica i piva od corone, a i ‘vlasi se ne dosjete’. Znamo mi nas. Iako većina ovih bh biznisa ima druge prihode zarade, kafane su mnogima pokriće za nevidljvi, drugi biznis, nevidljiv kao i corona virus, dobro će doći keš, naučilo se da kapa. A ‘more’ se.

Svako je imao svoj password, svoju lozinku, a raja ne može bez kafane. Dobro sa korisnim. Čak ni Ramazan za kojim javno cmizdrimo ‘jer na e otet’ nije mogao pokvariti ovakav ugođaj ilegale. Najslađe je ono što je zabranjeno.

Nije ta corona Bogami, Tite mi ni bila tako loša, kao što se priča. Ne zove se ‘džaba’ Utica ‘rajem za izbjeglice’. A nama je džennet suđen, mi smo narod Božji.

photo : Cross montmontaža, ilustracija kako biti otvoreno zatvoren, arhiv