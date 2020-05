Iftar sa američkim ambasadorom u BiH jeste vijest, ali nije za odbaciti ni večera sa Dodikom koja se krije. Željko Komšić posti pa se uzdržava od reakcija na bh SDA afere

Zbog corone Bakir Izetbegović se ‘pomirio’ sa činjenicom da su ove godine utihnule kolektivne žderačine širom BiH, posebno one u Podrinju gdje se dovlačilo autobusima na hiljade ‘postača’ kada smo dobijali suluda obećanja kako ‘Podrinje postaje gradilište Evrope’ a ono postade claster respiratora.

Zadovoljio se, da prostite, laganijom večercom sa američkim ambasadorom u BiH Eric-om Nelson-om, društvo im je pravio i Dragan Čović, predsjednik HDZa BiH.

No, bošnjački mediji su ovu večeru proglasili iftarom kao što je i red, jer zna se pouzdano da u vrijeme Ramazana Bakir nikad ne večera, on isključivo iftari.

Sudeći po kratkim izjavama, i Čović i Izetbegović su imali razloga da se ‘omrse’ i prije nego je drmnuo Skakin namjenski top sa Žute Tabije jer osim dobre zakuske ništa spektakularnog sa ovog internacionalnog iftarčića.

Čović sa osmijehom koji razoružava je bio rezolutan, ostajem sa Bakirom ali ‘nismo više u koaliciji’, naš seks je samo interesni čin a ne ljubav, radićemo na Izbornom zakonu, ‘možda’ se dogovorimo da podijelimo onu lovu što smo udruženim poduhvatom dobili iz MMFa onih trista i kusur miliončića koja je ‘zdekovana’ na sigurnom u Centralnoj Banci, ‘možda’ se dogovorimo i oko Gradskog Vijeća u Mostaru, za izbore će mo se još ‘ćerati’, dodavši da od evropskog puta nikad nije odustao.

Bakir sa onom sprčenom i mračnom facom je bio ‘iznenađen i uvređen’ postupcima Čovića, ali optimističan samo onako kakvim ga je Dragi Bog stvorio i ostao dosljedan. Neće nama Kantoni odlučivati umjesto države, poručivši da ‘ima nade’ da se sa Čovićem ponovo nađe na sastanku, možda i prije a sigurno poslije Bajrama, da se dogovore o nekom slijedećem sastanku.

No, kako se saznaje, američki ambasador je ovu večeru upriličio najviše zbog para koje su od MMFa ovi naši bh vlastodršci ‘dobili’ (to se tako kaže kolokvijalno kad vlast uzme kredit, oni dobili a raja će vraćati) a neće još da počnu pare troškariti i zbog izbora u Mostaru koji su opet, ove godine, planirani za odgodu a Amerika insistira da se moraju održati.

No, prije ove zakuske, nakon koje se Čović sastao sa Miloradom Dodikom, ne zna se da li je bio iftar ili jutarnji ručak, Bakir je potajno ‘iftario’ i sa Miloradom Dodikom ali ta vijest je u bošnjačkim medijima prošla tiho, nema je zapravo nikako.

Čisto da se ne kvari ramazanska atmosfera i da raja ne sazna kako se Bakir sastaje sa ‘četnikom’ sa kojim je u partnerstvu i koaliciji u ove ‘mubarek’ dane. Saznajemo da su se Bakir i Dodik sastali na sigurnom i izolovanom mjestu kako se ne bi čulo ‘arlaukanje sa munara’ zbog čega je Dodik tempirao sastanak u vrijeme kad se ne pali razglas na džamiji.

Razgovaralo se kako je izjavio Dodik (od kojeg smo i saznali za ovaj skriveni kontakt) o formiranju vlasti, o popuni u vlasti predstavnika Bakirovog partnera i koalicionog druga iz reda SNSDa i još i ovo.

“Sa Bakirom Izetbegovićem sam dogovorio da se blokiraju imenovanja u RAK-u i SIPA-i. Ostaje podjela za glavne funkcije u BiH sve dok se ne dogovori novi sporazum”, pa smo tako saznali iz ‘prve ruke’ ko i zašto blokira imenovanja i funkcije, te ne manje važnu činjenicu da je SIPA opet u rukama Dodika a kao zalog je ostanak Osmana Mehmedagića ‘Osmice’ na čelu obavještajne Agencije OSAe, dok čovjek ne završi fakultet u Travniku. Jer kao što znamo, ona njegova diploma iz Banja Luke ne važi.

Željko Komšić je nakon najsvježijeg sastanka Čovića i Dodika opet patriotski napao obojicu kako ‘ruše državu’, dok je zbog posta propustio da prokomentariše najnoviju africu ‘respiratori’. Nije želio da se bez veze ‘omrsi’. Kao što je i ranije propustio komentarisati Asima Sarajlića i afericu ‘zapošljavanje i izbor Skake za načelnika uz lovu i uz pomoć OSAe’. Osim što je ponovio da je to ‘normalno’ a što je davno izjavio, malo kasnije nego je ušao u SDA, ‘unosnu firmu kriminala’ kako je nekad govorio dok nije postio.

Naši izvori govore kako je Dodik Bakiru umjesto hurmi, našeg tradicionalnog voća i povrća servirao suhe šljive uz ispriku da kod njega ovo voće ne uspijeva, dok se američki ambasador u BiH potrudio da servira ove čudesne biljke bez kojih Bakir nemože ni otpočeti ni završiti svoj radni dan.

‘Evo dvije hurme za mog Bakira’, šeretski je dobacio ambasador dok je nutkao šefa SDA firme, na što se Bakir narogušio do bola, sjetivši se Radončića ahbaba i njegovog dokumentarca o ratnim humanitarnim akcijama, umalo špice da proguta.

Na upit novinara šta je dogovoreno na večeri sa ambasadorom, Bakir je odgovorio oštro i rezolutno ‘ovo je bio iftar’, dok mu je sluga pridržavao kišobran, a onda je na tenane pojasnio tok razgovora. BiH se vraća u normalu… maske nisu više potrebne.

photo : Bakir Izetbegović sa kišobranom poslije sastanka sa američkim ambasadorom u BiH, arhiv