Novi nalazi vještaka potvrđuju da se na ove respiratore mogu prikačiti čak četiri lica što upućuje na zaključak da je premijer Novalić pogriješio kad je izjavio kod preuzimanja uređaja na aerodromu da su toliko moderni i dobri da se na njih može nakačiti čak dvoje, ‘što se ono kaže dupli su’. A nisu, nego četverodupli.

Planetarno poznata ‘aferica’ u vezi nabavke respiratora u BiH ulazi u svoju završnu fazu, kako saznaje Cross Atlantic iz povjerljivih izvora, sve su prilike da su organi gonjenja i ganjanja u suradnji sa Tužilaštvom došli do glavnog osumnjičenog u ovoj nenadjebivoj soap bh zavrzlami u kojoj je isparilo 10,5 miliona KMa.

Naime, po svim pravosudnim parametrima glavna osumnjičena u ovoj corona bh trakavici je čistačica vlade FBiH Fadila Novalića N.B. (identitet poznat redakciji i organima gonjenja i ganjanja) inače ‘pozitivna’ na zadnjem tajnom corona testiranju u zgradi vlade, koja je bila uplašena za svoje zdravlje, što joj je bio glavni motiv da nazove Fahrudina Solaka i prenese mu poruku da hitno potpiše ugovor malinara Fikreta Hodžića iz Sućeske kod Srebrenice, predstavljajući se njegovom sekretaricom.

Jedino kaže da joj je žao što je bez ikakvog razloga nanijela belaja šefu Novaliću zivkajući Solaka bez znanja premijera koji je bio u poslovima do guše, insistirajući kod Solaka da se stavi potpis na papir za nabavku respiratora koji će joj možda život spasiti.

Konačno nacija može da odahne a za ovakvu brzu i efikasnu akciju Tužilaštva stižu pohvale širom BiH a i šire i dublje. Najviše pozitivnih reakcija dolazi iz EU od MMFa, Međunarodne Banke za obnovu i razvoj, nije izostala ni čestitka ahbaba Valentina Inzcka.

No, iako je u ovom raspletu razbijena još jedna korupciona hobotnica na neviđeno efikasan način do sada u bh pravnom sistemu, ova ‘aferica’ je pokazala ko su zapravo bh lopovi i mešetari i uspostavljen je parametar u budućim istragama. Naime, sjetite se ‘aferice’ prije coronavirusa u kojoj je fini i pošteni bh Tužilac Božo Mihajlović optužen da je uzimao pare iz istražnih predmeta i iz kase Suda a na kraju se ispostavilo da je lovu maznula njegova daktilografkinja, inače teško bolesna osoba, što je tužiocu Mihajloviću nanijelo velike i ozbiljne posljedice zbog kojih i danas još pati.

Dakle, Tužilaštvo je kroz ovaj provjereni parametar kriminala došlo do nesumnjivih dokaza ko su zapravo glavni krivci korupcije i kriminala kod nas u BiH zbog čega nam se godinama na stub srama dovode naši sinovi i gazije koji časno vrše svoju domoljubnu zadaću.

No, sada kad znamo ko je osumnjičeni i ko će vjerovatno i sa razlogom dobiti zasluženu kaznu, ostaje otvoreno pitanje ko će sve medijski osumnjičenima u ovoj ‘aferici’ koju su neki kolokvijalno nazvali i ‘afera registratori’, nadoknaditi njihove duševne boli, poljuljani ugled i svu drugu nematerijalnu štetu?

Država će kao i uvijek namiriti svoje oštećene u to nema dileme, tu je uostalom i zakon jasan. Niko ne može biti kriv dok se ne dokaže, tako da će po sudski okončanom postupku svaki od bespravno i nelegalno osumnjičeni dobiti odgovarajući dio nadokande jer su mnogi stavljeni na stub srama jer su okrivljeni a nije ništa dokazano.

Prvo Fadil Novalić, premijer, naša moralna vertikala kome su bez razloga pretresali ladice i prostorije dvadeset dana nakon izbijanja ‘aferice’ mora biti obeštećen. Moralnu satisfakciju mu je već dao naš Bakir Izetbegović, Prvi do Fadila, kada je izrekao novo pravilo za bh sudsku praksu kriminala : niko ne može biti osuđen dok se ne dokaže a neće se nikad dokazati, a druga je bila ona još bolja i žešća koja će se citirati u sudskim presudama. ‘Fadil naš premijer je kao i svako biće koje igra šah povukao par brzopoteza i umalo ostao bez Kralja, to se dešava u šahu’. Što će reći, ko radi taj i griješi a ko griješi taj je odličan igrač šaha.

Dodatnih nadoknada premijerskih duševnih bolova, naknade za ugled i posao Novalić se već odrekao tvrdnjom da zna da će uvijek dok je na javnoj funkciji ‘toga biti’, i respiratora i registratora i zato jer su novinari, posebno njihove kamere tome krivi a sa kamerom mu ne pada na pamet voditi spor, zato u tom dijelu svoje štete Fadil nam u ovim berićet danima Ramazana ‘svima halali’.

‘Najveća mi je satisfakcija što su vještaci utvrdili da se na ove registratore mogu nakačiti ne dvoje kako sam ja izjavio već čak četvero oboljelih, drugo mi ništa ne treba’.

Trebaće država i to mora obavezno nadokanditi i duševne boli Fahrudinu Solaku, šefu kriznog štaba koji već skoro mjesec dana ni kriv ni nikome dužan pati što je u najteži trenucima po državu odvažno potpisao nabavku ventilatora i registratora po pozivu čistačice, i to baš sa Fikretom Hodžićem, ma šta potpisao, ispisao je nekoliko ugovora sa njim pa neka uzme koji mu odgovara, jer nema se čekanja kad je država u pitanju a premijer zahtijeva akciju.

Naknade će tražiti i dobiti i Fadilov šef kabineta Hasan Ganibegović i njegova sekretarica Edita Kalajdžić umjesto koje se javila osumnjičena čistačica, saznajemo da će im država kupiti nove novcijate pametne telefone, ovi stari što ih je služba ganjanja oduzela skoro mjesec dana po izbijanju ‘aferice’ ionako su već zastarjeli.

‘Jedino mi žao slika iz telefona’ kratko je prokomentarsiao Ganibegović, ali uslikaću ja nove i starije, kažu da će novi moj mobitel imati 5G aplikacija koliko hoćeš.

U početku izbijanja ujdurme, direktor farme u Srebrenici ‘Srebrena malina’ Fikret Hodžić izjavio je da se odriče svih mogućih naknada, to tvrdi i danas. ‘Meni je ovo što sam do sada zaradio dosta, ne tražim ništa’, izjavio je Hodžić dok je u novinama i na TV svaki dan davao izjave citirajući hadise svoj merhametluk.

I ja, kao i ostali neosnovano optuženi ‘halalim svima’ a kako je meni, to znam samo ja, moje maline koje se okreću prema Kibli i rastu, i niko drugi.

Bespotrebno su se u ‘afericu’ uključili naprndacani bh parlamentarci tražeći nekakve dodatne istrage mimo Tužilaštva i Suda, kao ono u Americi, pa su shodno svojim budalastim prijedlozima poslali dva seta pitanja sa odgovorima, tražeći da im se dostave odgovori. Ko je potpisao, ko je platio, zašto respiratore nabavljaju malinari, maske prodavci kolača a odijela zaštitna prodavači kauča i namještaja, šta je došlo u kutijama bh kompanije avionskog vozanja ‘FlayBosnia Fly’ nekakvog Bakirovog brata Arapina Al Shiddi-a i sve tako i tsl, tome slično.

Zato jer su Tužilaštvo, SIPA i OSA svojim oduzimanjem telefona i kompjutera sve utvrdili, nema se tu šta više istraživati. Pa mjesec dana po izbijanju ‘aferice’ naši bezbjednjaci su u hitnom postupku izuzeli sve što ‘asocira na respirator’, kao kod droge kad uhapse osumnjičenog ‘sa materijom koja asocira na drogu’.

Tim prije jer Tužilaštvo i sudovi ionako ne slušaju parlamentarce i njihove ‘istrage’ nisu nizašta, osim za novinare i raju. Zna se ko istražuje, ko ‘otvara i zatvara predmete’, sve se zna.

Nema većeg happyenda od ovakvog raspleta situacije.

Svi osumnjičeni bez ikakvog razloga su nam sve halalili, sve se završilo kao u bajci. Kao u onom kultnom filmu ‘Balkanski špijun’ kad jedan od glavnih likova recituje istorijsku rečenicu : ‘Đura će ti oprostiti što te tukao’.

Halal od ‘Đure’ je kocka šećera na našem ramazanskom pilavu.

Jedino da nam je još utvrditi šta je to baš došlo u kutijama iz Šangaja ili Pekinga, što je mali propust Tužioca, što bi moglo ići u korist kriminalne čistačice. I manje bitno : ko će namiriti 10,5 KMa državi ako se ispostavi da čistačica nema toliko imovine da se šteta od nje naplati.

Naime, niko, ama baš niko osim vještaka nije vidio šta se krije u kutijama iz Kine i kako to izgleda niti je prilikom poziva Solaku čistačica dala ikakve bankovne garancije, zaboravio joj Fadil to prenijeti a ni Solak nije o tome preupitivao.

photo, istorijska slika : kupljeni respiratori se istovaraju iz aviona, Fikret Hodžić to sve posmatra ponosno sa svog džipa, arhiv