Kako se Bakir Izetbegović prepoznao u umjetničkoj instalaciji u Vitezu?

U jednom etno selu u Vitezu postavljena je, mora se reći umjetnička instalacija koja je naljutila SDA i Bakira Izetbegovića.

Tri crno obojena kipa ‘apolona’ stoje i onako muški pišaju u fontanu koja je u obliku granica BiH.

Ne može sočnije, originalnije, bolje i žešće.

Može značiti samo viđenje umjetnika, može značiti i više od toga. Kao recimo ‘tri konstitutivna naroda’ oličena u tri ‘predstavnika’, može značiti članovi BH Predsjedništva koji ‘zapišavanjem’ bazenčića zapravo pokazuju koliko im je stalo do zemlje koju vode, ma može se isčitati svašta…

Od svih ovih opservacija, meni se najviše dopada aluzija na BH Predsjedništvo, grohotom se smijem ideji koja je više nego originalna.

Ali, gle čuda, od svih ‘mogućih’ pored fontane, jedino se prepoznao Bakir Izetbegović iako nije uopšte član Predsjedništva, za očekivati je da se prepoznaju Željko Komšić (sad će on, samo što nije ‘odgovoriti žestoko, čekao je šta će reći Bakir’), Šefik Džaferović i Milorad Dodik.

Odmah je reagovala SDA SB Kantona kao jedini čuvar i branilac zajedničke države BiH u bazenu.

To je sramota, uvreda za državu, sramotan čin, a bogme sramota i za novinare koji ovo prenose, tražimo da se kazne organizatori i autori postavke, a onda se prešlo na već poznatu matricu. Ahmići, ratni zločin, te posebno ‘izjednačavnje strana u BiH’.

Predsjedništvo BiH kao i tri predstavnika iz tri konstitutivna naroda već treću deceniju zapišavaju državu kriminalom, lažima i korupcijom te profiterskim patriotizmom da se sve usmrdilo od mokraće, autor je trebao malo vodu u fontani zamutiti, obojiti u žuto. Ovo još i izgleda idilično, moglo bi se za ovakve tvrdnje navesti ‘veliki milion razloga’, nekom drugom prilikom.

No, naše istraživanje ukazuje da je glavni razlog ljutnje Bakira i SDA ‘izjednačavanje strana u BiH’ i ona ‘muška dična stvar’, što bi sarajlije kolokvijalno rekle – ‘ćuna’. To je izvor ljutnje.

Naime, pod povećalom, sve tri ‘one stvari’ izgledaju totalno iste dužine i debljine, što zaista upućuje na ‘izjednačavanje’ što nema nikakvog smisla. ‘Naša ćuna’ je i veća i deblja od onih ‘njihovih’. Ostaje još da sačekamo šta će na to reći Željko, Šefik i Dodik, mada reakcija Bakirova upućuje na to da je on još u Predsjedništvu, jedan od vođa jeste sigurno, ali zaista je ovaj prigovor tačan i vjerodostojan, ostavljen je na volju umjetnika, inače teško da sve mogu biti iste.

Drugo, ‘ćuna’ kipa na slici lijevo (u krugu) pokazuje da se radi o Bakiru, tu se najviše prepoznao. Izgleda kao da je taj ‘apolon’ prošao kroz brijačnicu-sunetarnicu Abdulaha Skake, za razliku od ostale dvije koje izgledaju malkice drugačije. Tu je njegova reakcija i najopravdanija jer se ovako zadire u njegova vjerska prava i slobode, što donekle reakciju čini razumljivijom. Ali, umjetniku to ništa ne oduzima od umjetnosti, imaju i oni svoju slobodu izražavanja.

Dodik će se vjerovatno uzdržati bez obzira koji je od preostale dvojice, njemu je važno da se zapišava sve osim granica Republike Srpske, nema veze kakvim ‘alatom’, Šefik je kao i obično nebitan, šta god da kaže.

Dakle, za sve je kriva ‘ćuna u po somuna’.

photo : umjetnička instalacija u etno selu u Vitezu, Cross