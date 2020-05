Oština Centar Sarajevo radi vjerskog objekta u naselju Kromolj promijenila regulacioni plan a rektor Univerziteta sandžaklija Škrijelj poklonio dio zemljišta parka Arboretum i Gradskog parka ‘Betanija’. Otišla corona, stižu izbori.

Da, zlobnici i džihad internet bošnjački jurišnici će reći : vidi jugokomunjare, ‘soroša’ i ‘četnika’, smutljivca kojem smetaju džamije, i baš su u pravu. Jer, kao što nedavno reče hadžija Dino Konaković ‘džamije su važne kao fabrike’, zašto bi onda najava početka nove džamije u elitnom naselju Kromolj Opštine Centar Sarajevo nekom smetalo. Kad je, kako ono kaže naš ‘uvaženi’ Reis to ‘potreba’. I kad se nema potrebe za fabrikama.

I kad se, naravno, ima para, u ovoj situaciji corona smutnji gdje se na sve strane ‘režu’ troškovi i stežu kaiši, bar tako kažu. Svuda osim u bijelih ahmedija.

Međutim izgradnja ove džamije i sada je posebno interesantna ne zbog ‘potreba’, potreba će biti u BiH sve dok se u cjelosti ne upotpuni matrica ‘na svakog stanovnika po jedna džamija’, a riječ je o tome da za potrebe ove džamije opštinske vlasti mijenjaju regulacioni plan, poklanja se društveno zemljište ‘nako’ i elitni park Arboretum i dio parka ‘Betanija’, iako je udaljenost do centra svega nekoliko minuta vožnje.

Iako Opštna centar sa svega 60-tak hiljada stanovnika ima preko 20 džamija, iako naselje Kromolj nema ni ambulantu ni dječji vrtić, dječje igralište, ili štajaznam ­šta sve ne treba tim ljudima.

No ‘potrebe’ su takve i o njima neće razmišljati ratni general ArBiH a načelnik Ajnadžić nit rektor sarajevskog Univerziteta Rifat Škrijelj, inače naturalizovani Sarajlija, kao i stotine hiljada njemu sličnih koji, dok mu školstvo i studentarija kuka i kmeči u neuslovnim i nikakvim uslovima, široke ruke poklanja dio javnog botaničkog parka Islamskoj Zajednici, skupa sa dekanom Šumarskog Fakulteta, kao da im je to babovina. I još dobiju zahvalnicu, kao što je red.

Ove ‘potrebe’ su odlično iskoristile agresiju na BiH i rušenje džamija i drugih vjerskih objekata

(statistike Islamske Zajednice govore da je srušeno 614 džamija, 218 mesdžida, 69 mekteba, četiri tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata, ali je isto tako poslije rata izgrađeno i obnovljeno 1.175 vjerskih objekata, odnosno 789 džamija i 386 mesdžida, novih džamija blizu 600) i zbog njih je na sličan način i u istoj opštini centar prije par godina park u naselju Ciglane otet i predat Islamskoj zajednici, tamo je nikla džamija na svu sreću i zadovoljstvo onih što imaju potrebe, koji su se prije početka izgradnje tukli sa hodžama i haramili ali ‘potrebe’ su nadjačale želju da se park održi i očuva.

Ova nova džamija osim izraženih i jasno vidljivih odsutnih ‘potreba’ da se prošeta do susjedne džamije ili za nekoliko minuta autom obavi ova vjerska dužnost ima i drugu stranu priče, sakrivenu pod plaštom želje da se u svakom dvorištu i parku nadže džamija.

Kromolj je u agresiji na BiH bio mjesto odakle se šicalo Sarajevo i po prestanku rata naselje je očišćeno od nemuslimana, ‘četnika’, tako da je red da se džamijom i ozvaniči i obilježi ovaj ‘naš’ teritorij.

To je glavna inicijalna kapisla, gluho bilo na poređenju, u svrhu zapišavanja i obilježavanja terena i zvanične potvrde da vlast u BiH vrši Islamska Zajednica BiH, sve ostalo je naša istinska potreba za duhovnošću.

Za ponadati se je da će kao i ostale džamije BiH i ova kad se napravi biti u službi turizma u ovom planinskom naselju prepunom zelenila i prirode, prepuna razdragane dječice, omladine i staraca i puna k’o šipak. Ako bi se zafrkavali.

Poslije otvora bit će mo sretni ako tamo osim hodže ili ponekog starca uopšte iko i navrati. Ako bude imao ko da navrati.

No, ostaće obilježena i omeđena naša teritorija i ovjekovječena naša ‘potreba’. Šta će nam drugo.

Kad je već otišla corona a stižu izbori.

photo screen : odluka Opštine Centar Sarajevo o izmjeni Regulacionog plana, arhiv