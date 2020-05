USA : ‘Corona stimulus Packages’ od 2000 milijardi dolara

Da li se iko još sjeća snažnog revolucionarnog pokreta u Americi, zvanog ‘Occupy Wall-Street’ koji je bljesnuo septembra 2011. i kojeg su vlasti postepeno ali sigurno i brutalno totalno ugasile?

Podsjećamo, radi se o demokratskoj pobuni koja se proširila brzinom virusa u kojoj su ljudi tražili da se zaustavi enormna razlika u bogaćenju koja je ekonomskom doktrinom koju još uveo u američku ekonomiju predsjednik Ronald Regan (40-ti američki predsjednik, 1981-1989) proizvela dobro poznatu proporciju ovog pokreta “1% -99%”. Po kojoj 1% bogatih drži više bogatstva nego preostalih 99%.

Pokret je načisto buknuo nakon famozne ‘bailout’ injekcije vlasti 2008/2009 iliti propisa američkih vlasti donešenih u vrijeme George W Bush-a (43-ći predsjednik, 2001-2009) a provedenog pod palicom predsjednika Barack Obama-e koji je predsjednikovao poslije Bush-a do sadašnjeg američkog predsjednika Donald Trump-a.

Tim zakonom (The emergency Economic Stbilization Act of 2008), američke vlasti su pod pojašnjenjem da je America pred ogromnom finansijkom krizom i depresijom u cilju spašavanja države i ekonomije, posegle za parama iz budžeta, dakle novcem naroda Amerike, te odobrila 700 milijardi dolara ‘žive’ love iz trezora i podijelila je ‘nosiocima ekonomije’, onima što su, kako se tvrdilo’, suviše veliki da bi mogli pasti’ (too big to fail). Navodno u cilju spašavanja radnih mjesta ovom lovom su velike kompanije i korporacije načisto opuhale državne kase, rečeno je da će se pare vraćati državi postepeno ali sve je pojeo mrak zaborava a novci podijeljeni upravo onima sa Wall-Street-a, onima najbogatijima od 1%. Koji su, kako su to američki mediji jedno vrijeme secirali trošili lovu na dodatne zarade, bonuse direktorima, reklame, na jahte i avione i kupovinu privatnih ostrva.

Nema više ni pokreta ‘Okupirajmo Wall-Street’, nema ni tog ‘bailout’ programa, sve se utišalo, povremeno nostalgiju budi jedino Bernie Sanders senator iz države Vermont, nekadašnji a i ovogodišnji (već bivši) kandidat za američkog predsjednika u dolazećim izborima ove, 2020 godine. Ali, kako smo mogli vidjeti, Sanders je glatko ‘otpao’ sa svojim programima i idejama koje su ‘suviše radikalne i podsjećaju na socijalizam i komunizam’, Demokrate su umjesto njega na megdan za drugi mandat u Bijeloj kući Trump-u istaknule ‘umjerenijeg’ Joe Biden-a, ni oni, ma kako se trudili da zavaraju američku javnost svojim brigama za siromašne i one iz domena 99% nisu imali hrabrosti ni želje za bilo kakvim promjenama da potvrde takve svoje programe.

Ondašnji ‘bailout’ je nadugo i naširoko izanaliziran u medijima veoma kritički, no ništa se spektakularno nije desilo. Poznate američke banke ‘Bank of America’ i Fannie Mae/Freddie Mac su najviše profitirale iako su u finansijskim skandalim do guše, vlasti, posebno Obama su se ‘pravdale’ kako je to bio pravi potez.

Za većini američkog naroda, za njen najznačajniji a najniži sloj ljudi su i pored toga ostali isti problemi. Preskupo a nedovoljno opskrbljeno zdravstvo, skupe školarine, veliki porezi, male radničke plate.

Izborom 45. tog američkog predsjednika Donald Trump-a (2016/17) uz njegov slogan ‘Make america Great Again, učinimo Ameriku snažnom) preko kojeg je u izbornim obećanjima nagovještavao kako će ‘pospremiti’ Bijelu Kuću i Washington’ te popraviti ekonomiju, kako će nama, građanima ‘predati Washington’ i ‘oteti ga od bogatih’, u samo jednom mandatu Trump je uspio samo jedno : posvađati i podijeliti Ameriku i siromašne učiniti još siromašnijima.

I dovesti do toga da zvanično traže u Kongresu i Senatu njegovo odstupanje s funkcije usljed navodnih veza u izborima i šurovanja sa Rusima (inpeachment) a što, kako smo vidjeli, nije ‘prošlo’ zbog odnosa snaga u vlasti, sada se ponovo aktivira nova ‘afera’ u Washington DCu oko Trump-ovog odbijanja da dadne javnosti podatke o svojim finansijskim poslovanjima, najosnovnije – svoj obračun taxe poreza što odbija dati na uvid još od kandidature za mjesto predsjednika. Prvi mandat mu je prošao u rušenju svega onog što je prethodnih osam godina činio Obama, najviše energije je uložio u rušenje zdravstvenog propisa ‘Obamacare’ koji je omogućio milionima Amerikanaca da dobiju kakvo/takvo zdravstveno osiguranje, postavljao svoje ljude od Bijele Kuće do Vrhovnog suda i vojske, posvađao je Ameriku skoro sa cijelim svijetom od Njemačke do Kine, izgrađivao zidove sa Mexicom, posvađao i podijelio medije, raskinuo je niz Sporazuma i propisa koje je učvrstio Obama (o klimatskim promjenama, sa UN-om, Svjetskom zdravstvenom organizacijom, o razoružanju sa Iranom.., ukinuo je mnoge benefite za zdravstvo, za siromašne i nezaposlene ..) svojim neočekivanim potezima zbunjuje i zbunjivao je ne samo američko građanstvo već i svoje lično osoblje.

I da, ono najvažnije, bogate je učinio još bogatijima i većima. Make America Great!

Corona pandemija koja je zadesila čitav svijet nije mimoišla ni Ameriku, dapače, potezima Donald Trump-a dovela je Ameriku na prve stranice i prva mjesta svih medija po broju zaraženih i po broju žrtava, ali Trump se ne mijenja. Za njega je corona i dalje ‘smiješna stvar’, on ne nosi masku, daje nebulozne i opasne prijedloge kako se zaštititi od virusa (bleach, pa nekakvo zračenje), ali se zato obavezno testira svakodnevno, za njega ima testova kojih fali širom Amerike i traži hitno ‘otvaranje’ privrede bez obzira na žrtve i posljedice.

I, kao isve ostale zemlje širom Svijeta, usljed coronavirusa i Amerika je donijela mjere ekonomske pomoći u cilju prevazilaženja ekonomskog kraha države budući da su milioni ljudi ostali bez posla, na način da je usvojila propis po kojem je država za oporavak privrede izdvojila 2000 milijardi dolara, za male i velike kompanije, za bolnice i domaćinstva.

Cifra je istorijska, neviđena, do sada toliko izdvajanje nije bilo nikad u istoriji, ali ona nas opet vraća na sjećanje s početka teksta. Na onaj ‘famozni bailout’ iz 2009 godine.

Zato, jer se već spekulira da su najveći dio ovih para od poreza dobile opet najveće kompanije i korporacije koje su Trumpa i dovele na vlast, dakle Wall-Street.

Po ovom prijedlogu 350 milijardi dolara je odobreno za kredite malim privrednicima, 250 milijardi dolara za pomoć nezaposlenima a iznos od 100 milijardi dolara za bolnice i zdravstvene sisteme, svim punoljetnim građanima je odobreno po 1.200 dolara a ostatak je završio u rukama onih od 99%.

Iako su američki tajkuni i kompanije mogle jednostavno i s lakoćom podnijeti teret ovih ekonomskih problema zbog coronavirusa i zadržati radnike, odnosno nastaviti im davati plaću, oni su se jednostavno radnika odrekli i prebacili ih na grbaču države. Kao i davne 2009. godine.

Tako će ceh opet platiti svi iz para od poreza iako se zna da po američkim propisima bogati ne plaćaju nikako ili plaćaju manju taxu od sirotinje. Svaki obični građanin Amerike plaća veću taxu od Bill Gates-a ili vlasnika Google kompanije ili Amazon-a, oni su pred pripisima Amerike zaštićeniji od ostalih. Imaju olakšice jer zapošljavaju, njihov povrat poreza se mjeri u stotinama miliona, oni milijarde dolara slažu i više ne znaju kuda će sa njima a kad zatreba pomoći državi ili radnicima, oni zahvataju iz zajedničkih trezora. Jer su toliko moćni da ne smiju pasti.

Dakle, ‘coronavirus stimulus’ paket je opet dao više Wall-Street-u nego bolnicama ili radnicima, dok je malim poduzećima ponudio kredite za spašavanje ali tako komplicirano da će mnogi odustati u pokušaju. Prave i tačnije raspodjele će tek pokazati ovu zakonsku pljačku kao i onu 2009.

Ali tada će već biti aktualno nešto drugo.

Možda novi ‘stimulus’, ko zna.

photo : Trump između bolesnih i bogatih, pozajmljena karikatura