Dodikova izjava o misi u Sarajevu nije kredibilna sve dok ne ukine rad i finansiranje četničkih organizacija u Republici Srpskoj

Najavljena misa u Sarajevu za ‘žrtve Bleiburga’ izaziva veliku medijsku pažnju ne samo u BiH već i šire, u Regionu i u svjetskim okvirima.

O štetnosti održavanja ovog revizionističkog vjersko-političkog skupa u Sarajevu nakon što je zabranjen u Austriji oglasio se veliki broj bh političara, političkih stranaka i ‘nevladinih udruga’, građani Sarajeva i BiH su sa pravom najglasniji, međutim izostala je reakcija najznačajnijeg i najvažnijeg organa ili institucije za vjerska pitanja u BiH, nema ništa iz Međureligijskog vijeća BiH, koje je najpozvanije da se ‘očituje’ u ovoj situaciji.

A trebalo bi upravo ovo Vijeće da dadne svoj sud i stav, umjesto pojedinačnih izjava protivljenja navedenih.

Ovaj ‘organ’ ustanovljen je još 1997. godine uz zalaganje tadašnjeg mitropolita Srpske pravoslavne crkve Nikolaja, nadbiskupa kardinala Vinka Puljića, ondašnjeg Reisa Islamske zajednice u Bih Mustafe Cerića te predsjednika Jevrejske zajednice BiH Jakoba Fincija, ima svoje organe (Skupštinu kojom predsjedava trenutno zamjenik Reisa, izvršni odbor, sekreterijat), ima svoje ‘radne grupe’ (pravo ekspertsku, za medije, za obrazovanje, za žene i za mlade), ima odlično opremljene prostorije, čak i stalnog advokata koji se plaća mjesečno 6.000 KMa, radio ili ne radio. Izdaju časopise i publikacije, organizuju seminare i raznorazne stolove.

Dakle, sve ima ali kad treba šta korisno i pametno odraditi, nema ništa.

Čuli smo protivljenje najavljenoj misi od strane Pravoslavne crkve, skupu se usprotivio i Milorad Dodik, kardinal Puljić se nemušto i nesuvislo oglasio pravdajući najavljeni skup, ali nema nigdje reagovanja sadašnjeg Reisa ef. Kavazovića.

Što se tiče reagovanja Dodika, u cjelosti je opravdano ali nekredibilno. Zna se, nije tajna, Milorad Dodik prešutno odobrava i finansira četnička udruženja u Republici Srpskoj, koja po svojim uvjerenjima i djelovanjima nisu ništa drugo nego baština četničkog djelovanja iz II Svjetskog rata, dakle fašistička djelovanja i sve dok je tako, ovakva njegova izjava o štetnosti sjećanja i komemorisanja ustaških zločinaca iz II Svjetskog rata neće polučiti nikavog rezultata.

Razlozi razvodnjenih izjava kardinala Puljića su jasni i očigledan su upliv Crkve u politiku i svrstavanje na stranu fašista NDH ali zašto šuti Reis Kavazović?

Nekakva pisma bivšeg Reisa Cerića, smutljivca i krimosa Papi ili bilo kome, nisu zamjena za zvanično reagovanje Islamske Zajednice BiH.

Kavazović šuti jer nema šta da kaže.

Sve dok opravdava i podržava Mustafu Busuladžića ili Huseina Đozu kao osvjedočene suradnike SS Handžar divizija i ustašstva, a što je izvanični stav SDA njegovih pulena u vlasti, njegova šutnja biva sve rječitija. Sve dok šuti o molitvama po džamijama za ratne ‘nestašluke’ Turske ili Saudi Arabiae, šutnja je zlato.

Osim toga, Mešihat Islamske Zajednice u BiH i Zagrebačka džamija svake godine zadnjih 25 godina moli i uči dove za ustaše u Bleiburgu, tako će činiti i ove godine na groblju Mirogoj (jer se ne može u Austriju), pa je stoga ova šutnja Kavazovića još očiglednija i sramotnija.

Za razliku od Kavazovića, Pravoslavna crkva je reagovala protivljenjem, najprecizniji i najkorisniji je bio i ostao Jakob Finci, Islamska zajednica je licemjerno odaslala kratku izjavu kako ‘nije ništa odobrila niti naredila da se u Hrvatskoj daje molitva’, nakon čega su iz Zagreba uzvratili sa imenom i prezimenom hodže koji će se moliti na Mirogoju 16. maja uz sočno pojašnjenje. ‘Mi tako radimo već 25 godina, ne treba nam nikakva dodatna naredba ili sugestija’.

Dakle, Kavazović je odabrao već poznati put djelovanja. Mi se ograđujemo, mi nemamo sa tim ništa i umjesto da grmi na sva zvona, bombarduje nas saopštenjima o bitci na Bedru ili čašćavanju porodilje u Bužimu. Ma ne one što je kao prava vjernica sa mamom ubila tek rođeno dijete, ugušila ga i stavila ispod kreveta već one druge, što je rodila šesto ili sedmo dijete.

Međureligijsko vijeće aktivno učestvuje u izradi i donošenju bh zakona i drugih propisa, njegovi eksperti su agilni kad treba ući u državni sistem, ovdje i sada kad treba stati u bitku protiv revizije i osnaživanja fašizma – šute kao zaliveni. Pod hitno im treba ukinuti dotacije iz budžeta i međunarodnih asocijacija pa neka onda šute do mile volje, međutim to se neće desiti. Zato jer je BiH odavno u kandžama religije. I zato što je ‘organizovanje i izgradnja tolerancije i građanskog društva u BiH’ jedno od njihovih najvećih zadaća iz akata o osnivanju, zamka i budalaština za naivne.

