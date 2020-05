Revizija fašizma : Misa za antifašiste, fatiha za one druge

Vraćamo se u ‘normalu’, čim je corona malo popustila, BiH poprima svoj uobičajeni tok. Stare slike, stare face, vječite dileme i trileme, ura, konačno!

Milorad Dodik, Bakir, Željko, Skaka, Fahro i jedan i drugi, pa i treći, Seka … Pare iz dijaspore, MMF, dolazeći izbori, Srebrenica, ko je bolji ‘mi’ ili ‘oni’, ko je kome ljepše i drčnije ‘uzvratio’, ko je ‘fejsbučio’ više patriotski a ko ‘tvitao’. Plač za praznim džamijama i ‘otetim’ Ramazanom, ‘istrage’ i ‘formiranje spisa’, testovi i testiranja … Udri, ožeži da se raja raznježi. To nam je falilo ova prošla dva mjeseca više od virusa, više od maski i respiratora, malina i miliona. Bombe i bombice na ulici, krađe, pljačke, afere i aferice, medijska nadjebavanja i takmičenja, slika i prilika ‘države’ Bosne.

Najavljena misa za žrtve Bleiburg-u 16. maja u Katedrali u Sarajevu u organizaciji Počasnog bleiburškog voda ‘nevladine organizacije’ u Austriji skupa sa braćom, udrugom ‘Dušebrižništvo za Hrvate u inozemstvu Hrvatske biskupske konferencije’ koju bi trebao predvoditi lično Nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, uzburkala je ovu podugačku bh coronu stvarnost ponajviše. Kako je najava ovog događaja izrečena 09. maja na Dan pobjede nad fašizmom, vijesti su poprimile načisto virusni karakter i otvorile bolne a i istinite bh nedoumice, sa razlogom i povodom. BH političari su vijesti dali poseban obol, što bi rekli braća Hrvati, opet sa posebnim razlogom i povodom.

Bezobraznu i fašizoidnu ideju crkvene komemoracije ustaškim zločincima i fašistima koju su vlasti Austrije zabranile u svojoj zemlji, Evropa je prebacila u Sarajevo, na Balkan a onda je otpočelo.

Zašto da ne, žrtve su žrtve, može ovako a treba onako, ne treba dozvoliti veličanje fašizma, treba dozvoliti jer su komunisti i partizani bili zločinci, upropastiće nam ‘čisto’ i antifašističko Sarajevo, odzvonilo je ono ‘katedrale, crkve i džamije zajedno’, izaći na proteste i zabraniti… Mišljenja ima na pretek, intervjui se nižu iz sata u sat, stare face defiluju medijima na neviđen i realno brutalan način da ti pamet stane.

Hrvati se pozivaju na crkveni dio najavljenog događaja i brane ‘žrtve komunističkog zločina u Bleiburgu’, Srbi osuđuju i vraćaju se na NDH i Jasenovac i ustaške zločine, Bošnjaci su protiv mise i ‘veličanja ustaštva’ ali perfidno prešućuju ‘svoje ustaše’ i izjednačavaju uporno borbu partizana i gazija ArBiH. A preko leđa partizana.

Istina je u svim ovim našim stavovima jasna ‘ko dan’ : na sceni je javno pokriće i certifikat za već izvršenu reviziju antifašističke borbe II Svjetskog rata, fašizam u BiH dobiva javnu potvrdu svog postojanja.

Kao što već znamo, u Srbiji su četnički pokret i njihiv vođa Draža Mihajlović odavno rehabilitovani, ustaše u Hrvatskoj nisu nikad ni bile ugrožene, Bošnjaci muslimani kao i uvijek i po pravilu imaju svoj neodređeni i neprecizni kurs : i ovako i onako. Uz zacrtani cilj : beskrupuloznog izjednačavanja borbe iz prošlog bh rata sa antifašističkim borbama partizana i zamagljivanjem i brisanjem istorijske suradnje i veza sa ustašama fašistima.

U ovoj misiji, najdalje su otišli a ko bi drugi nego predstavnici SDA, Bakir Izetbegović, Abdulah Skaka, pripomaže i partner i koalicija Željko Komšić, besmrtni ‘zlatni ljiljan’ bošnjački član BH Predsjedništav ‘iz reda Hrvata’.

Izetbegović kao i svakog 09. maja osvane ispred partizanskog groblja na Vracama gdje uči dove partizanima prizivajući antifašizam i svoje daidže partizane, u ostatku godine ovo groblje antifašista posjećuju samo narkomani, psi lutalice i noćni kriminalci. Iako su ga ovog puta dočekali transparenti sa natpisom ‘komunisti su pobijedili fašizam’ (kakve li ironije), iako Bakir kao vjernik zna da se partizanima ne uče dove već im se počast odaje drugačije, on se ovdje obreo dovom i izjavio kako su svi u njegovoj familiji bili u partizanima, da je čak i ime dobio po partizanu daidži, nije zaobišao gazije iz zadnjeg bh rata, ciljano ih izjednačivši sa partizanima. Istorija je zapisala da osim dvojice daidža Izetbegović nema još puno partizanske familije sa čime bi se pohvalio no ovaj, jedan od većih lažova među političarima, zna šta radi. SDA je o tome mislila ranije pa je namjerno ‘danom zlatnih ljiljana’ odabrala 09. maj, Dan borbe protiv fašizma, što mu je zgodna prilika da izjednači ‘zlatne ljiljane’ sa partizanima, na isti način kad je ono jednom popeo se na Kazane pa odvalio kako se otuda odlično vide Kovači. Kada su 2017. srpski mediji a potom i Milorad Dodik izjavili kako je Alija Izetbegović bio u Handžar SS Diviziji, Bakir je najavio tužbu za klevetu međutim njegove najave još nismo vidjeli u praksi, ništa osim slika mlađahnog Alije u Handžar vojsci i pravdanja vehabijskog SDA glasila ‘Saff’ kako je Alija bio u partizanima od 16. aprila 1945. do marta 1946, ‘udarajući’ na face blog SDP činovnika Zukan Eleza koji je napisao kako je ‘porodica Bakira Izetbegovića bila na strani tih iz Bleiburga’. Kakav je to partizan Alija Izetbegović bio neka čitaoci sami prosude, ali ako je tačan navod novinara Bakirovih novina proizilazi da je mladomusliman Alija bio među partizanima vrlo kratko, od aprila do maja. Jer, II Svjetski rat se završio baš maja 1945, osim ako Alija nije učestvovao u ‘čišćenju’ terena sa partizanima nakon rata.

Ali, čak i bez Alije ‘partizana’, osvrtanje na ustašstvo kao ‘štetnu pojavu’ iz usta Bakira Izetbegovića nema nikakvog smisla, niti može Aliju svrstati u partizane nesporna činjenica da Bakir i SDA itetako imau veze i sa ustašstvom i sa Handžar divizijom. Svi narodni heroji, bilo Srbi ili muslimani, nestali su listom pod palicom SDA bulumente sa imena ulica i Grada Sarajeva, njihova mjesta us zauzeli hodže i begovi, opskurni likovi iz istorije Sarajeva, dok su dvojica od njih posebno Bakiru poznati. Husein ef Đozo i Mustafa Busuladžić, osvjedočeni i dokazani suradnici i ustaša i Firera i Handžar Divizije po direktivi SDA krase imena škola u BiH, Đozino ime u Goraždu a Mustafe u Sarajevu.

Djelovanje samo ove dvojice u II Svjetskom ratu i revizija njihovog životnog puta nisu ništa drugo nego ‘zeleno svjetlo’ Hrvatima i kardinalu da javno pozdravi i misu i ustaške zločine, dok je Bakirova ‘osuda’ ovakvog čina opštepoznata stvar iz domena njegovog političkog licemjernog dnevno političkog stava.

Uostalom, eto dokaza i iz usta fašiste Abdulaha Skake, sadašnjeg načelnika Sarajeva koji je na tu funkciju zasjeo krađom glasova uz pomoć obavještajne službe, kako je to fino pokazala ‘aferica’ Asim Sarajlić. Ovaj sunetlija potomak mladomuslimana koji umjesto osuda na svoje javne fašizoidne stavove o antifašizmu koje iznosi godinama i pretače ih u sarajevsku stvarnost je ovu misu Bleiburgu opravdao poznatim stavom ‘da i žrtve komunističkog režima zaslužuju’ prisjećanje’ ali navodno ‘bez obilježja ustaških simbola’ ‘zaslužio’ je samo poznatu bh vickastu šegu na internetu u domenu ‘gafova’, ništa drugo. Uostalo, o tome smo već pisali nekoliko puta, Skaka je svojim ‘antifašističkim’ stavovima već odavno zagadio Sarajevo, zadnje je bilo kad je proslavu prošlog Bajrama organizovao ispred Vječne vatre gdje su partizani antifašisti pozdravljani tekbirima, čime je SDAovsko izjednačavanje čak i mudžahedina sa partizanim doživjelo svoju bh premijeru. Što za Abdulaha Skaku i nije nikakva novost. Dovoljno je zaviriti u istoriju samo malo pa vidjeti da je još jedan Skaka bio na ‘istom fonu’. Hodža Ahmed Skaka ‘ izdanak ugledne sarajevske porodice i dio uleme SS Handžar divizije’ je zbog svog i Skakinog ‘antifašizma’ poslije II Svjetskog rata pobjegao iz BiH a 1950. godine emigrirao u Australiju.

Ispred Vječne vatre zapišavanje istorije svesrdno obavlja i Šefik Džaferović u društvu sa partnerom Željkom Komšićem, koji za divno čudo još nije naučio kako se dovi pa ispred mrtvih partizana stoji zbunjeno dok Šefik taslači molitvu kao na Kovačima, gdje Željko obavezno odlazi na porodičnu grobnicu Izetbegovića da se osvježi antifašizmom. Ali je zato Komšić ‘osudivši’ najavljenu misu u katedrali predložio kardinalu Puljiću da održi misu i za antifašiste, čime je kao i Bakir ili Šefik, izjednačio i borce ArBiH i partizane i ‘franko i de iure’ potvrdio da je trbuhozborac partnera Bakira Izetbegovića.

Dakle, fašizam je u Sarajevu odavno, zašto ga ne još jednom javno potvrditi. Sa kardinalom, sa Bakirom, sa Skakom ili Željkom, svejedno.

Viesti iz Hrvatske su prenijele kako je u organizaciji ovogodišnjeg Bleiburga uključena i Islamska Zajednica i njen predstavnik iz Džamije u Zagrebu, sarajevski dio Islamske Zajednice je odmah vijest demantirao. Demantij iz hrvatskog centra Islamske Zajednice još nije zvanično stigao, teško je ‘udariti’ na ahmedije. To nisu ‘zaslužili’ ni Husein ef. Đozo a pogotovu ne Mustafa Busuladžić.

photo : Fatiha za partizane, Bakir Izetbegović, Vrace, maj 2020.