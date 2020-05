Umjesto o smrti Josipa Broza : Bosna po mjeri fašizoidnih islamista u očima ‘Antidayton Pokreta’

On je debelo nabildan, nosi njegovanu vehabijsku iransku bradicu, redovno trenira u vehabijskim fitness teretanama i uvijek je petkom na džumi. Obožava trenirke i patike, uniformu ArBiH i kapu ‘francuzicu’ sa obaveznim Alijinim ratnim ljiljanima, nađe se u svakom potrebnom trenutku na pravom mjestu. U Haagu na suđenju, u Potočarima, u Sarajevu na ratnim performansama, ‘druži’ se sa ‘airsoft’ organizacijama Bošnjaka, ponekad ‘dijeli donacije’, posjeduje čitavu armiju svojih sljedbenika, ima svoju web stranicu u face profil. Redovni je gost kolumnista na islamističkom fašizoidnom portalu Islamske Zajednice BiH Bošnjaci.net gdje su stalni kolumnisti također Mustafa ef Cerić Hižasla i ‘novopazarski akademik’ i grupa bivših AID funkcionera i bojovnika ArBiH.

Riječ je o konobaru (ugostitelju) Nihadu Veličkoviću, vođi ‘nevladinog’ neformalnog pokreta zvanog ‘AntiDayton’ osnovanog aprila 2012. sa ciljem da ‘promoviše istorijske događaje u BiH, ArBiH, da ukine Ustav BiH ‘kojeg je nepravedno nametnuo Dayton’, brani generale ArBiH od suđenja za ratni zločin, da gradi spomenike bh ratu i žrtvama itd…’

Ne navodi se ko ga finasira, Veličković se poziva najviše na dijasporu, međutim kao i svaki drugi parazit iz domena ‘neformalnih i nevladinih udruženja’, pare dolaze i iz budžeta države BiH. Dijaspora, Islamska zjednica BiH i arapski svijet su jedan od nepresušnih priliva love.

Nekoliko puta SIPA je ovog bivšeg kafedžiju pozivala i saslušavala zbog njegovih izjava i performansi, međutim kao što je već pravilo, Veličković još nije nikom odgovarao. Srbijanski mediji su ga optužili za organizovan napad na Aleksandra Vučića u Potočarima 11. jula 2015. dok je jedna četnička organizacija navodno i ucjenila njegovu glavu zbog čega je kad se prepao, zatražio zaštitu policije i najavio tužbe u Beogradu.

Na stranicama ovog Pokreta se navodi kako ‘ne stoji ni uz jednu stranku ili organizaciju’ no jasno je kao dan da ovaj ‘pokret’ prati stavove i programe SDA partije BiH i između Veličkovića, Bakira Izetbegovića ili Abdulaha Skake, nema nikakvih razlika. Odnosno, razlike su samo u nijansama.

Zašto ovom nabildanom islamistički nastrojenim vehabiji posvećujem ove retke s početka maja mjeseca?

Nije problem tome što se ‘pokret’ zalaže za promjenu Daytona ili Ustava BiH, ili što promoviše vrijednosti ArBiH ili što se ‘bori’ za žrtve bh rata i ‘jednu i najdražu nam BiH’, ništa to nije sporno, sporan je način kako to radi ovajosvjedočeni mrzilac svega onog što je Bosnu činilo jedinstvenom i što je čini državom. Naprosto, svojim djelovanjem Veličković zapravo razvaljuje i ono malo Bosne što je ostalo. I istoriju prekraja, kao što to zvanično čini zvanična bh vlast svaki dan.

I što želi uređivati ne samo istoriju već i državu na način kako to samo odgovara Bošnjacima, mislim na muslimane BiH, Bošnjaci su glupost i remek djelo Alije Izetbegovića, izgraditi je na vjerskim temeljima i u duhu jedne religije, i što u svojim djelovanjima nije nikako usamljen.

Napraviti ‘hrkljuš’ ispred sudnice u Haagu, uslikati se ispred ulaska u Republiku Srpsku sa ljiljanima, izvesti performans koji upućuje na genocid u Sarajevu, pisati Vučići, poslati Ratku Mladiću pelene u zatvor a sve to podvesti pod formu ‘borbe za BiH i njene žrtve’ i to dobro naplatiti, zanemarujući Ustav BiH pa i sam Dayton kojeg ‘ruši’, to može samo učiniti neko u rangu konobara ili ‘pisca iz Krakače’ u Švedskoj tipa Muhameda Mahmutovića.

‘Ljut’ što se u povodu godišnjice smrti Josipa Broza 04. maja ‘svi u BiH bave ovim događajem’ a ne pišu o pravim i potrebnim stvarima, stručnjak Veličković je osuo paljbu po Josipu Brozu samo onako kako on to zna i umije, ‘allah da ga nagradi, amin’. Ponovivši ono što smo već čulio od Abdulaha Skake mladomuslimana i fašiste SDA ; partizani nisu oslobodili Sarajevo već 16. muslimanska, i to nije bilo 6. već nekog drugog aprila, Tito nije zaslužan što imamo Bosnu, Tito nije ništa izgradio već to je uradio narod, partizani su pobili ‘naše’ patriote, poseban osvrt ide za Sandžak i Zukorlićevu ideju i fikciju ..

Spisak je podugačak i poširok, kuknjava slijedi dalje. Manje se spominje Alija Izetbegović a toliko je toga učinio, danas smo slobodni, imamo državu, Jedinstvenu i Suverenu, ne spominju se heroji, tako veli važnije je da se priča o jednom ‘zlatnom ljiljanu’ koji je poginuo iznad Sarajeva od ‘petokrake’ nego o Brozu, pa dodaje o luksuzu u kojem je živio Broz, o njegovim provodima…

Krilaticu koju lansiraju ‘petokrakaši’ kako se ‘onda’ moglo mirno spavati na klupi, ovaj stručnjak za domaće i međunarodno pravo pojašnjava ovako. Onda smo mogli mirno zaspati na klupi jer nismo imali ‘mobitel od 1000 KMa, patike od 150 d0 200 KMa, zlatne narukvice ili srebro..’ a ne zato što je Titin sistem nešto vrijedio.

Ovaj turbo vjernik i vehabija je htio ovim reći kako je Alija Izetbegović omogućio svo ovo naše bogatstvo zbog čega ne smijemo odkunjati na klupi u parku čime je u istoriju BiH uveo novi momenat. Zbog čega ni on sam nikada ne spava na klupi, strah ga za mobitel i zlatne ogrlice ispod trenirke uporno razmišljajući kad su to izmislili celularne, da li u vrijeme Josipa Broza ili u vrijeme Alije, te recimo, koliko košta njegov mobitel i ko mu ga plaća te da li je bezbjednije spavati sa pametnim telefonima ili ‘zlatnim kašikama’. Sa petokrakom ili polumjesecom.

Da nije naša bh realnost bilo bi žalosno i tužno, kako to jeste, to je osim zabave još i dobra zbilja o kojoj treba razmisliti.

Možda bi trebalo razmisliti i o bogatstvu Josipa Broza i njegovih potomaka u skladu sa imovinom nasljednika Alije Izetbegovića ali to nije uopšte u domenu filozofije ovog ugostitelja vehabije.

Njemu je najvažnije da dok pijucka šerbe i prolijeva znoj u teretani ‘poštuje Ustav BiH’ a da radi na njegovom rušenju, da poštuje BiH ali je njegova himna ‘jedna si jedina’ pored one zvanične, da mu je zastava ratna umjesto zvanične, da mu je želja da BiH bude zajednička država u kojoj će se samo ‘pitati’ Bošnjaci, klanjati i doviti a drugih neće postojati, ma skoro u bobu ima čo’jek u glavi državu onakvu kakvu zamišlja i Bakir. Cerić ili Reis Kavazović. Ko ga onda ne bi volio. I ko ne bi volio takvu državu.

Žrtve bh rata su Nihadu posebna ‘poslastica’ uz njih i okolo njih najviše se ušićari a njegova ratno huškačka i ratoborna aktivnost sa povezivanjem na vjeru i bošnjakovanje itekako isplativi. Para ne fali a stalno si u medijima. Šehid među živima. Tito među Bošnjacima.

Onog trenutka kad jednu od svojih performansi izvede na Trgu u Banja Luci ili Trebinju ili Ljubuškom, Bosna će zaista postati Jedna i Jedinstvena, do tada vjersko parazitska organizacija AntiDayton i brat Veličković su obična talašika i slatka boranija za raju.

*** Bošnjaci.net elektronski islamistički fašizoidni magazin prepun džamija, Plava i Gusinja, lobanja, četničkih kama, ljiljana, gazija i šehida je mjesto gdje je dugo vremena ‘novinarsko pero’ grada Utica NY Nedim Mujić (sada planetarno poznata faca za izradu seksi kalendara i albuma) kalio svoje intelektualne kompjuterske sposobosti zbog čega je za svoj rad nagrađen specijalnom plaketom ovog web portala, u klasi sa Mustafom ‘Hižaslavom’ Cerićem, Fatmirom Alispahićem i mnogobrojnim agentima AID bh policije sa mnoštvom hafiza i doktora islamskih nauka.

photo : Nihad Veličković, pokret AntiDayton, arhiv