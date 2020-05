Na isti način kako je Senad Hadžifejzović postao ‘Nenad’

Gostujući na tv Face početkom ovg mjeseca u povodu 02. maja i opsade Sarajeva, penzionisani general ArBiH Jovan Divjak naljutio je islamističke bh medije, posebno magazin ‘Saff’ vehabijsko glasilo arapske banke u BiH-BBI Banke i Islamske Zajednice Sarajevo.

Odmah poslije intervjua, ‘Saff’ je popratio njegove izjave člankom pod naslovom ‘Zašto generalu Jovanu Divjaku smeta kad Bošnjaci nazivaju selam? I dao odgovor, već poznat.

Podsjećamo, Divjak je odgovarajući na pitanje Senada Hadžifejzovića da prokomentariše Bosnu nekad i sada izjavio da je ‘država BiH floskula, nema je’, pojašnjavavjući da su njeni multietičnost i zajedništvo bili upitni još u vrijeme bh rata. Ovako.

“Onog momenta kada je na vratima u štabu Armije Bosne i Hercegovine oficir stavio ‘kad ulaziš u kancelariju, moraš da nazoveš selam’, kad sam obilazio naše jedinice u Tuzli, Sarajevu i gdje god sam išao, uvijek sam pozdravljao sa ‘pozdrav domovini’, a iza mene je išao čovjek iz štaba koji je govorio ‘selam’. Mislim, tada je podijeljena ideja o Bosni i Hercegovini multi, multi i sve ono što znači Bosnu i Hercegovinu, i tu su počeci svega ovoga i zato se danas nalazimo u ovoj situaciji”…

Magazin se odmah dao u kuknjavu i tvrdnje kako je ovim ‘ugrožena država Bosna’, i to baš sada u situaciji ‘kad su velikosrpske i velikohrvatske rušilačke snage opasnije i aktivnije nego ikada”, te zapitao se ‘zašto je general o ovome ćutao sve do sada’.

Pitanje ovog lista bi bilo na mjestu da Divjak nije o ovome i o drugim stvarima govorio i prije, a što je promptno bilo primjećeno, posebno bi bilo interesantno da Divjak nije rekao istinu koja se namjerno i sa ciljem prešućuje.

Naime, svima osim Bošnjacima je poznato da je ArBiH u početku bila zajednička i multietnička ali je ubrzo očišćena od nemuslimana i kraj rata je dočekala kao tipična vjerska islamistička oružana sila puna mud\ahedina i drugih boraca sa Bliskog Istoka, poslije rata ‘zajedničke oružane snage BiH’ čine tri odvojene i potpuno različite komponente, na način kako je podijeljena i ‘jedinstvena’ i ‘suverena’ bh država.

Zato istinu treba mijenjati i ušutkati onoga koji istinito progovori.

A selam, zašto bi on smetao? Naravno da ne smeta u džamiji ili u regularnim susretima ili kontaktima ‘obične raje’ ili građana ali u zvaničnim institucijama to je prvi i osnovni znak uspostavljanja islamske države. No, Bošnjaci ne bi bili Bošnjaci da sve što nije u njihovu korist ne ‘pretumbaju’, na ‘svoj mlin’.

Da nije bilo reagovanja međunarodne zajednice, pozdrav selam bi ostao zvaničan na čitavim prostorima BiH ne samo u armiji BiH, a svi znamo da je takav pozdrav uveo Alija Izetbegović, postoje o tome dokumentovani dokazi. I to odmah poslije ‘prvih demokratskih izbora’.

On je i danas ‘uobičajen’ u mnogim Kantonima u FBiH, u Opštinama ili Mjesnim uredima gdje Bošnjaci ‘drže vlast’ po dogovoru poslije rata, bio je obavezan odmah poslije rata i u svim bh ambasadama, u to sam se lično uvjerio u bh ambasadi u Sloveniji. (U jednoj garaži improvizovanoj u ambasadu u blizini željezničke stanice, duge redove za pasoše i lične karte dočekivali bi, osim visokih i smrknutih osoba u crnim odijelima i veliki natpisi na vratima ‘ovdje se pozdravlja sa selam alejkum”. Tu, u toj ambasadi, dokaz multietičnosti i zajedništva mogao si dobiti od službenika na šalteru i ovako. ‘Ovo nemoj nikad više da si pokazao’, ako im poturiš kakav lični dokumebnt na ćirilici).

Nedugo poslije rata, ‘selamanje’ je bio obavezan dio ‘našeg folklora’ i kad ulaziš u Opštinu, inače te vrate ili ti okrenu leđa i izađu, šta sad pizde ‘vlasnici’ ovog arapskog pozdrava u zajedničkoj Bosni koji je za njih zvaničan čak i u kafani?

Pa zato da se zna ko je ko u zajedničkoj državi u kojoj su posvađani i sa Srbima i sa Hrvatima, i sa samima sobom, bez iole logičnog pitanja kako zamišljaju državu BiH bez sve tri nacije, pa i onih ostalih.

Kome se ne dopada, razguli preko Une ili Drine, to je odgovor. Bivši Reis i ‘akademik’ smutljivac Cerić Mustafa je to jednostavno pojasnio, dajući do znanja kakvu Bosnu gradi i uređuje.

Ova crtica generala Divjaka je osim istine još i dokaz da je svu logistiku u ‘zajedničkoj ArBiH vodila Islamska zajednica BiH, a što i danas čini.

Kada je onomad davno 2011. u Beču po potjernici Srbije uhapšen general Divjak pa kad su sarajlije organizirale proteste tražeći njegovo oslobađanje, čuveno pero vehabija novinar Alispahić Fatmir voditelj i urednik muslimanske televizije ‘TV Igman’ (koju također finansira arapska banka u BiH-BBI Bank) usprotivio se tome, tekstom pod naslovom ”Čiča Saraj Jovo’, pojašnjavajući već poznato. Svi Srbi su četnici pa i Jovo general, dok je tursko-bošnjački list ‘Stav’ leglo Bakira Izetbegovića i SDA vlastele nastup Divjaka na televiziji novembra 2018. godine opisao ovako. ‘Do podne Jovo, od podne Čiča Jova’. Aludirajući na četnika Dražu Mihajlovića. A samo zato jer je u razgovoru o događajima iz bh rata u ‘Dobrovoljačkoj’ izjavio da je tu bio samo svjedok a ne učesnik i da se tu desio zločin, čime je ‘povrijedio karakter bh rata i izjednačio strane u sukobu’.

Dakle, opet je ‘u pitanju’ famozna islamistička ‘čistoća’ svega, pa i ratnog zločina.

‘Stav’ je tada otišao još korak dalje od vjerskog pozdrava pa je generala ArBiH nazvao ‘polarnim medvjedom i miljenikom Sarajeva’, aludirajući na njegovu popularnost u raji i ‘zaštiti koju uživa’.

Dakle, Bošnjacima u ‘zajedničkoj i evropskoj državi BiH’ odgovaraju samo oni Srbi i Hrvati koji su pod avdestom i koji ‘neće mijenjati karakter bh rata i izjednačavati strane u sukobu’. Polarni medvjedi van, čim prije.

Odgovor iz podnaslova zašto je vlasnik i urednik TV Face Senad Hadžifejzović umjesto Senad postao ‘Nenad’ nakon što je juna prošle godine kritikovao Reisa ef. Kavazovića i uzimanje zekjata iliti muslimanskog poreza i troškarenje stotine miliona KMa bez ikakvog pojašnjenja i transparentnosti, sam se nameće po sebi.

‘U suru’ ( na bosanskom : nekoga vratiti na pravi put) marvo ili ‘preko Drine ili Une’. Eto, zato.

Zato ‘allahimanet’ (na bosanskom: doviđenja) dušebrižnici ‘čistoće’ i zajedništva.

photo : Jovan Divjak general ArBiH na tv Face, 03. maja 2020, arhiv