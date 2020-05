Ljilja Elvira Abdić u predmajskom raspoloženju

Predsjednica Opštinskog Vijeća opštine Velika Kladuša i predsjednica Laburista BiH Ljilja Elvira Abdić baš ima smisla za viceve, a ima i onih koji vole njene šaljive novinarske doskočice. Dobar organizator svih mogućih narodnih veselica počev od nekakvih ‘Krajiških sofri’, pa krajiških ručkova, pa prvomajskog graha, pa 8. marta ili Bajramskih veselica popraćenih sa modernim ‘AFŽ’ sijelima bez broja, iz dana u dan i iz godine u godinu, obratila se pučanstvu pred 1. Maj poslanicom ‘Vratite nam naše’, što je izazvalo ogromnu znatiželju ‘fejsbučenjem’ i opštepoznatim navijanjem na internetu. Od Kvrkulje do grada Utica NY gdje joj samo šalju ‘smajlove’, ‘video aplauze’ i pohvale tipa ‘to carice’.

Kao što ono reče bard novinarstva Dežulović, ‘ima ona tako običaj’ da u neko gluho doba napiše slatko i srcedrečeće tekstove, kojima inače i popunjava zvaničnu web stranicu i face book profil, tako je bilo i sa ovim ‘osvrtom’ kodnog imena ‘Vratite nam naše’ u kojem se dotakla predmajskog raspoloženja, nekadašnjih parada i naravno ‘bh vlasti’, po kojoj je opalila nemilice.

Naravno, bh vlast i treba ‘ložiti’ jer ne radi ništa ili uglavnom radi nakaradno, međutim vic je u tome da je i Elvira Ljilja Abdić već decenijama u vlasti. Bilo sa ‘ovim’ ili ‘onim’, uglavnom je ima.

I skoro da bih u toj poslanici kolumnistice Laburista potpisao skoro sve, posebno žal ili nostalgiju za onim nekadašnjim vremenima, ali ima dio tod štiva koji je baš, ama baš vickast, čak crnohumoran. Citiram.

“Sve što je Bosna i Hercegovina uspjela uraditi poslije rata jeste upošljavanje vojske državnih službenika i namještenika, uglavnom rođaka, kumova i prijatelja, kupujući im diplome kako bi ostali na svojim radnim mjestima do mirovine i odgojiti generacije profesionalnih besposličara koji se vuku kroz uništena poduzeća, razna imenovanja u upravljačke strukture, kroz poslaničke klupe, ministarske pozicije, nadmeni, primitivni, neotesani i nigdje u svijetu prispjeli…”

Završen citat, boldirana slova su moja, neka se zna.

Zašto se grohotom smijem dok čitam ovaj dio njenog citata?

Pa nacijo, ako je iko pozvan da govori o nepotizmu, o upošljavanju rođaka i prijatelja, o diplomama, da i ne ulazimo u ostale kategorije uposlenih, to nije Ljilja svakako. Ona šef Opštinskog Vijeća, setra Dunja Pleho poslanik u US Kantonu sa dozvolom da stanuje u Opštini Velika Kladuša, brat Ervin savjetnik oca Fikreta Abdića koji je načelnik. ‘Bog te ml’ovo’ pa to je kao u porodičnoj kući u doba corone a Ljilja se raspričala o nepotizmu.

Ranije smo rekli i napisali da ovo sa zapošljavanjem i nepotizmom nije izum Abdića, to je skoro propis u državi BiH ali pobogu kako se ne bi smijao kad to ‘napada’ jedan od skoro cijele uhljebljene familije Abdića.

Koja živi u drugoj državi a vodi Opštinu Velika Kladuša u državi Bosni. Pa ko se ne bi onda smijao iako nije uopšte vrijeme za viceve. Carice, ta ti je za deset!

photo : Ljilja Elvira Abdić na sjednici vijeća Opštine Velika Kladuša, arhiv