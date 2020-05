Astronomski i astrološki segment jednog baksuznog imena

“Nomen est omen” poznata latinska izreka mogla bi se prevesti slobodno kao “ime je znak”. Znači, ime nešto govori o osobi koja ga nosi i dobiva rođenjem.

Ako vam se to čini kao predrasuda, imajte na umu da vi niste ime odabrali, neko vam ga je neko dao. Nametnuo ili odredio i sve do svoje 18 godine ne možete ga mijenjati, zato pustite predrasude.

Ili, nemojte, haj’mo malo o imenima.

I to ovim ‘našim’, muslimanskim, moderno rečeno bošnjačkim, koja su zapravo arapska.

Šta o imenima kaže onomastika, grana lingvistike koja se bavi imenima?

Kaže dosta, ovdje će mo se zadržati samo na ‘našim’.

Tako Alija znači ‘visok, prvoklasni, izvrsni, otmjeni i plemeniti’. Sjetimo se Alije Izetbegovića, sve se ‘slaže’. Sve osim onog ‘visok’, i onog ‘koji je blag prema supruzi’ ali u sapunici turske produkcije ‘Alija’ visina je došla do izražaja a i ljubav. Prema Meliki, Halidi, Samiri…

Alija Sirotanović heroj rudar , i visok i plemenit, ali nije ‘onaj iznad kojeg nema ništa’ i ne uklapa mi se u ovu numerologiju.

Abas je ‘lav‘, Abdulah je ‘Alahov sluga’, Fadil je ‘izvrstan i odličan’, kaže tako Bakir Izetbegović koji je ‘proučavalac, ranoranitelj’, Đulaga je eto ‘vladar ruže ili vojnik ruže, svi sa ovim imenom su dokazano lijepi da to nije normalno a hrabri kao age i vojskovođe (neda mi se postavljati svoju sliku ovdje i sada da se još bolje uvjerite), Ahmed je ‘onaj koji je veoma hvaljen’, Atif je ‘milostiv i saosjećajan”, vidi detaljnije pod Atif Dudaković i ratni zločini Krajine.

Prošle 2019. godine, najpopularnija imena u BiH su bila Ahmed, Davud, Hamza, Daris i Eman i tako redom, dakle ‘onaj koji je hvaljen’ je prvi, zatim slijedi ime iz Kur’ana i Biblije Davud ‘voljeni, najmiliji’, pa onda ‘jak kao lav’ Abu Hamza, pa ‘učen’ Daris i ovaj Eman što znači ‘spokojstvo’, nešto kao sabur ..

Nekad, onih osamdesetih pa i malo kasnije, najpopularnije ime je kod nas bilo Fikret, Abdić Fikret se zato potrudio, po njemu su imena davali redom i listom, kasnije, ovo ime je stigmatizirano i iskorišteno u negativnim konotacijama do te mjere da više malo kome padne na pamet da djetetu dadne ovako fino ime.

Na arapskom, hoću reći i na našem a što mu dođe na isto, to ime znači ‘misao, ideja, utisak, pojam..”

Sad kad ti se neko tako predstavi, pokušavaš ‘crnim humorom’ pametovati ” joj, ime ti valja glave’. Imenovani često uzvrati istom m jerom : ‘I leđa, bome’, tako da ti je sve jasno.

Zašto i kako je svoje ime sve ove godine nosio i nosi Fikret Abdić to zna samo on, znaju sudske presude a znai narod, međutim i nauka i lingvistika puno griješe.

Evo, kako i zašto.

I Fikret Hodžić, malinar iz Srebrenice je kao i Fikret Abdić ‘misao, ideja i utisaka’, pa je opet za bh raju fino ime. Dobro, ne baš za svu raju ali za Tužilaštvo i kompletno bh pravosuđe više izgleda da je ne ‘utisak, ideja ili misao’ već da je Fikret ‘onaj koji je zaštićen, voljeni’. Znamo već svi da je u dogovoru sa ‘onim izvrsnim, odličnim‘ Fadilom u dogovoru sa ‘proučavaocem, ranoraniocem’ Bakirom i sa onim što je ‘ponos vjere i islama’ iz Kriznog Štaba sa Fahrudinom, dok si rekao ‘Srebrenica’ ili ‘Ramazan’, ili čak ‘corona’, klepio nekoliko miliona KMa a već osam dana tužilaštvo istražuje šta je ovaj mlađahni ‘utisak, ideja i misao’ uopšte kupio i dovezao iz Kine pod imenom respirator. Kodnog imena ‘kinder respirator’, iznenađenje uređaj.

Novoimenovani tužilac za korupciju Kantona Sarajevo koji je trebao istraživati sve već viđeno Sead Kreštalica, onaj što u prijevodu znači ‘sreća, predznak, uspjeh’ nije imao te sreće da preuzme Fikreta, što je odličan predznak. Završilo bi kao i sa predmetom ubijenog Dzenana Memića, gdje je kao što znamo ova lopina od tužioca sa imenom ‘sreće i predznaka’ već odradila svoj posao sakrivši SDA tajkuna Budnju i njegovog sina, dakle onog ‘prvoklasnog, plemenitog, uzvišenog’. Kažu da će ‘istragu’ voditi državno tužilaštvo, još nismo dobili ime, numerološki i astrološki ne možemo o njemu ništa još reći. možemo samo nagađati da će to biti neko ‘osjećajan i nježan’ kao što je recimo bila i stala nježna tužiteljica Dalida Burzić.

Sva su očekivanja da će redosljed novorođenih sa imenom Fikret u 2020. biti daleko više, Fikret Hodžić malinar koji nabavlja medicinske uređaje je to zaslužio. Pokazao je da u sebi krije sva značenja svog imena. Ima ‘misao’, posjeduje ‘ideju’ i stvorio je fenomenalan ‘utisak’ u čitavoj državi. Opštepoznati utisak.

Osim toga, bh nauka je dokazala da ovo sa Hodžićem nije slučajno. Lingvistika također. Ponavlja se već treću deceniju zaredom.

Pored Hodžića, postoji još jedan u Islamskoj Zajednici ‘sa idejom, mišlju i utiskom’, zove se Fikret Karačić, o njemu za razliku od Abdića, numerologija pokazuje sve najbolje.

Još bolji primjer je Fikret Prevljak.

U ‘aferici’ Asim Sarajlić, imenovan je za predsjednika odbora SDA za Sarajevo i pun je, prepun ‘ideja’ i ‘utisaka’ iz svog imena. Predratni kerovođa u policiji u ratu je dogurao do generala ArBiH i do savjetnika Fadila ‘izvrsnog i odličnog’, ime mu nije predstavljalo problem da savjetuje ‘izvrsnog i odličnog’ ili da u ratu bude tjelohranitelj ‘ranoranioca, proučavaoca’, onog što jedno misli ujutro na sabahu a drugo poslije ikindije. Čak više, Prevljak je po svojim utiscima postao još više popularan kad je po izboru na mjesto predsjednika SDA Sarajevo izjavio ‘ponosan sam što sam poltron’ ovog ‘ranoranioca’ i njegove familije ‘plemenitih i visokih’.

Ponosan je Prevljak i na sve svoje učinke i ‘utiske’ tokom rata kroz tunel spasa ekonomije bh ratnih profitera Sarajeva, rezultat tog ponosa je vidljiv ne samo po plati savjetnika i generalskoj penziji već i po restoranima ‘Palma’ ili ‘Orahovica’ između Jablanice i Konjica.

Na isti način kao što je Prevljak ‘ponosan’, ponosi se nabavkom slatkim respiratorima i Hodžić Fikret.

To je ‘utisak’ zar ne ? I ponos, poznata osobina ponosnih. Kada bi i sada poslije sveg što se desilo Fikretu Abdiću i nama sa njim pitali da li bi šta mijenjao u svojim postupcima i načinu djelovanja da može promijeniti, dobili bi odgovor – ništa, ponosan sam na ono što sam učinio’. Skoro svaki dan čujemo isto, kad bilo koji političar napravi kakvo krivično djelo ili pasjanluk, on s ponosom odgovori da je ‘ponosan’ na svoje postupke. Mi smo ponosna nacija.

Ima još jedna osoba sa ovim časnim imenom Fikret koja je također ponosna da ne može više i dublje a preziva se Muslimović, i uopšte nema namjeru da ikada i ikako razmišlja o ružnoći svog imena.

Genaral JNA, pa general ArBiH, pa KOSovac, pa pisac, pa savjetnik onog ‘uzvišenog i visokog’ u vrijeme rata a onda savjetnik ‘ovog današnjeg ‘ranoranioca’ , obavještajac na sve strane svijeta, onaj koji na svojoj duši nosi mnoge živote i mnoge ‘specijalne izvještaje’ špijuna koji su opet uzeli mnoge živote i slobode’, danas je ponosan kao i svaki Fikret.

Ima još Fikreta, ko bi to sve ‘pokupio’. Ima i jedan što je ratovao u Siriji, što se bavio terorizmom kao domaćom zadaćom, ali je na to ponosan, preziva se Hadžić, umalo kao ovaj medicinski malinar iz Srebrenice Hodžić, i Tužilaštvo BiH mu uskoro priprema iznenađenje. Prihvatiće ‘nagodbu’ pa će ga ‘osuditi’ za terorizam bar jednu godinicu ne bi li kako to isplatio da izađe iz pritvora i da ne ide u zatvor. Iako nema smisla, ali ne preziva se Abdić, smisao nadolazi. Možda mu se terorizam na Bliskom Istoku uzme kao olakšavajuća okolnost, kao u nekim prethodnim presudama ovih vehabija. ako što je i red.

Možda ovdje kod imena nauka uopšte ne može pomoći, ko to više u BiH zna, tu se ništa ne zna dok se ne sazna.

Možda se radi o baksuzluku a ne nauci, ni to se ne zna. Meni ovo sa imenom više liči na baksuznost imena nego na neke zle namjere nosioca takvih imena. Neću ulaziti u predrasude, to sam rekao. Parafrazirat ću astrologiju i lingvistiku.

Zato jer svi nosioci ovog ponosnog imena bi trebali biti jednaki. Svi su po numerologiji pod brojem 4, kod sviju je oprez taj koji ih sprečava da naprave još veći uspjeh, svi redom imaju malo povjerenja u druge, svima su detalji odlični ali im ‘bježi’ cjelokupna slika. Najzad, svi redom Fikreti po slovu lingvistike su lojalni i uporni i na njih se uvijek možete osloniti. I sve iz ljubavi zovemo ‘Fikro’.

Svi osim Abdića. Tu izgleda nauka ne pomaže. U Bosni nikako.

*** Svaka sličnost sa imenima i događajima slučajno je – namjerna.

