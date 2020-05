Testirajte, mene ne čekajte : zašto smo dali tolike milione za kineske kad imamo domaće – Fadilove respiratore

*** Ako mislite da je bh mafija u vlasti predvođena Bakirom, Fadilom, Fahrom i Željkom, te potpomognuta Dodikom i Čovićem sa strane uvela corona policijski sat pretvoren u dan i noć, pa i u mjesec sa ciljem da zatvori raju, sirotinju i budale kako bi na miru mogla krasti i umakati u med, u krivu ste. Ona je to radila i prije, samo bez rukavica i maski, i nikad se nije sakrivala, jer kako ono kaže ‘naš uvaženi Reis Kavazović’ kad pojašnjava megalomanske zahvate sa džamijama i tekijama ‘nije bilo potrebe’ za tim.

Primjera ima ‘veliki milion’, ne vrijedi ih ni spominjati, od silnih ‘afera’, hvatanja pa puštanja kriminalaca na slobodu godinama i od silnih ‘otvaranja predmeta’ istraga već smo dobili dobru podlogu za coronu, poplave iz 2014. su skupa sa zadnjom ‘afericom’ Sarajlić SDA’ samo ubrzale naše umiranje.

Nije se čekala corona, mi ‘rizična grupa budala i idiota’, bh raja, čekali smo da se već jednom sa mafijaškog postulata ‘dok se ne osude, za nas su svi nevini’ pređe na Rimsko pravo po kojem bi se bar neko od tih ‘nevinih’ zatvorio, kao da ne znamo da su čarobnjaci koji bi ‘nevinost’ trebali dokazivati pali sa Marsa, a ne postavljeni od strane vlasti.

Poslednji udruženi zločinački poduhvat od prije sedmicu dana kada su uz svesrdno pomaganje ‘međunarodne zajednice’ trojica najjačih bandita na bezobrazan način opljačkali od MMFa preko 300 miliona eura (lova je u busiji, čeka se dogovor oko plijena,op. Cross) prošao je kod nas sa neviđenim simpatijama i odobravanjima. Po sistemu ‘pare ili život’ u kojem je ova lova spasila bandu od razlaza i odgovornosti, i po kojem je država i vjera ispred svih, jebeš živote.

*** Onda nam se desila corona pa svaki dan slušamo kako smo ‘najbolji u regiji’ pa kako imamo neznamo šta nemamo, pa kako ‘nas malo umire’ i kako ‘nas ima malo zaraženih’ a testova nema ni za lijeka ali ih ‘ima dovoljno’, pa smo vidjeli kako je lakše otići u Kinu u vrijeme pandemije nego ući u bolnicu kad te spopadne kašalj i drhtavica ali sve je to zasjenila uspješnost ‘naših lidera’, Fadilov respirator koji je izumljen i samo što nije proradio dočekan je sa sprdnjom ali Fadil Novalić, SDA jeba premijer, nije se dao zaustaviti. Sa ‘domaćom pameću iz Gradačca uskoro će mo imati i naš helikopter’, obznanio je premijer bez da trepne od stida i srama, dok je komandant nekakvog civilnog štaba Fahrudin Solak, inače ‘poznat organima gonjenjaod ranije’ razvozio rijetko uzete briseve iz nosa oboljelih sa svojim a našim žirokopterom, dok je Seka Elena Izetbegović u svom ‘office’ pravila listu testiranja i broj epruveta izvlačila ispod ključa.

U vijestima je odzvanjala ‘ljekovito’ kako to ona reče, i smiješeći se sa bilboard plakata poručivala kako testovi ‘nisu lijek’ i kako brine o nama, testirajući pored odabranih samo one umrle. Tako nam je ‘scor’ ili statistika odlično izdržala jer zapravo ni sami ne znamo koliko nas je zaraženih a kad je već corona uveliko odmakla, Seka Elena je odlučila da ‘uđe u proceduru’ i da naredi Solaku da se krene u nabavku testova.

Mnogi sa pjesmom na usnama ‘testirajte mene nečekajte’ su završili na groblju bez rodbine i prijatelja jer nije bilo ni onih u bolnici koji bi izvršili obdukciju. Seka je optuživala ljekare ‘kukavice’ a ljekari patolozi Seku da nije nabavila potrebnu opremu, jučer smo saznali da je Seka u pravu. U svim bošnjačkim medijima osvanuo je naslov ‘izvršena obdukcija na Kliničnom Centru Sarajevo’ kao da se radi o sadnji luka na Marsu a ne regularnoj i normalnoj bolničkoj obavezi. Plus, sitnim slovima ispod naslova se navodi ‘kako je pacijent sa obdukcije bio negativan na coronu’, što je vijesti dalo veću dozu kredibiliteta a nama koji čitamo veću dozu debiliteta.

*** O, da, onda je objavljeno kako se naručuje 20.000 pa 150.000 testova, preko firme koja pegla i popravlja namještaj a mi budale bi da se prate propisi o javnim nabavkama, kao da je to u BiH normalno, princip ‘neposredne pogodbe’, čitaj piljačarsko dogovaranje je odavno u bh nabavkama zakonsko pravilo. Međutim, nismo još vidjeli da su testovi stigli iako se svaki dan poneko ‘istestira’, nema nam druge nego zatražiti ultimativno da se napravi registar testiranja i testiranih, kao ono sa borcima i nekakvim šehidima, pa da se vidi ko je to bio pogođen a ko ugrožen virusom. Ovako čisto corona naprđivanje i sa zaraženima i umrlima od corone.

Umirivali su nas da para ima, premijer Fadil je nabrajao kako će ‘namaknuti’ lovu, stezanjem našeg kaiša naravno, donacijama, dramčilo se na sve strane, ma šta dramčilo otimalo se, Bakir se odrekao dijela sirotinjske plate u korist Merhameta a onda ga je slijedio Šefik pa Denis Pizdić, i ono malo crkavice umjesto za corona virus završi u kasam Reisa. Jebiga, poslije je to stalo jer niko neće da smanji platu, neki su je dobrano uvećali dodajući na pet-šest ‘iljadica još dodatak od 400 KMa za školsku spremu iz Kalesije, Travnika ili Busovače, sa ‘naših univerziteta’ a onda je na red došao Ramazan i naša čistoća.

Došli su i respiratori, ali ne oni Fadilovi raspršivači čiste have izmišljeni za petnaest dana kao ratna bošnjačka herojska puška od cijevi iz kanalizacije već oni pravi kineski jakako. Konačno samo saznali ne koliko im nemamo već koliko smo ih nabavili, kako i zašto.

Nabavljeni su kad je zbog Ramazana i dolazećeg Bajrama Čampara ukinuo policijski sat i to od Kineza a preko firme koja se bavi ugojem i preradom malina iz Srebrenice.

*** Dest i pol miliona dato je ovoj firmi “Srebrna malina” izvjesnog muslimana i vjernika, po sistemu kad testove može nabavljati firma koja se bavi kaučima i regalima što respiratore ne bi nabavio uzgajivač malina. I to ne bilo kakav, već ‘naš’ ne može biti ‘naškiji’. ‘Em je teški vjernik, ’em je iz Srebrenice, ’em je komšija Fahrudina Solaka u zgradi u Sarajevu.

Poznato voditeljsko lice građanske BiH TV Hayat koji emisije počinje sa ‘selam alejkum’ a odjavljuje sa alahimanet’, lopina koja se već jednom oprobala pljačkom mrtvih kostiju Srebrenice o čemu smo pisali, prije nego će sve napustiti i iz Sarajeva virtualno (još ima pofin stan u Sarajevu i skupi džip kao ‘majka Munira’) se vratiti u Srebrenicu da uzgaja maline. Znate ono sa majicama i brojevima mrtvih u genocidu Srebrenice koje su isključivo prodavale benzinske pumpe HIFA Oil SDA magnata i džematlije­, nabavljene po 1 KM a prodavane po 20 KM. Ili ono sa knjigom ‘I ja sam malinar respiratora’, izvinite nije tako već ovako ‘I ja sam iz Srebrenice’ koju je ovaj sladunjavi seljačić prodavao po džematima unovčavajući svoju tragediju u kojoj je izgubio oca kao ‘majka’ Munira tragediju muža, ili kao ‘Hižaslav’ bivši Reis munafik Cerić što unovčava kosti Srebrenice godinama sa cvjetićem kojeg prodaje po 5 KM i kači koga god uhvati, preko firme svoje hanume Azre i njegove sestre iz ‘nevladine udruge’ ‘Gračaničko keranje’.

Zašto je Fadil Novalić dao ovolike pare od raje za respiratore pred kraj same ‘sezone corone’ i pored ovih ‘naših’ i njegovih Fadilovih koji su napravljeni i samo čekaju da te na njih zakače, to ne zna ni Onaj Gore kojem se ova mafija moli u istom saffu.

Tužilaštvo je ‘oformilo predmet’, SIPA također, što unaprijed znači da će mo ovu aferu zaboraviti sa prvim ražnjevima 1. Maja i prvom prvomajskom pivom kao pravi muslimani, jer svestrani a od Bakira hvaljeni Fadil reče ubrzo ‘da ne zna ništa’, nit je luk jeo niti mirisao. Vlasnik plastenika maline a nabavljač respiratora Hodžić je prvo izjavio ‘kako ne zna ništa o respiratorima’ da bi suočen sa narudžbenicom ‘priznao’ da je ‘patriotski’ to uradio za državu BiH i da je sve ‘bilo transparentno’. Kad je Fadil Oprosti bubnuo da sve treba ‘ostaviti organima da rade svoj posao’, nama nije ništa drugo preostalo nego da kažemo corono ne odlazi please, bolja si od SDA i od Fadila.

Jer, unaprijed znamo i ponovit će mo. ‘Nadležni organi’ koji trebaju da sve ispitaju i da presude postavljeni su na isti način kao i Fadil. Ili kao Solak. Ili kao Sebija. Ili…

*** Usvajanjem budžeta Bh Parlament koji je čitavu coronu prespavao uz redovnu ogromnu platu i benefite pokazalo se da je prema ‘našoj vlasti’ corona obična ništavna gripa. Dovoljno je, kao što reče onaj idiot i vlasnik Pink TV Mitrović ‘samo srknuti fantu i podrignuti i gotovo, nema corone’.

Fadil and kriminalna Copm. skresali su sve što dalo skresati od sirotinje, počev od dječijeg dodatka, preko kulture i poljoprivrede do trudnica i bolesnih, sve osim svojih plata i privilegija i uvećali budžet za 11% više od prethodnog, veći od pet milijardi KMa u čemu je samo duga za kredite i obaveze približno oko tri milijarde, najavljujući nove ‘dobitke’ od Banaka i kreditnih ustanova ‘međunarodnih finansijskih lešinara’ .

Takav budžet je prihvatio i Dodik i Čović, jer zna se, bez budžeta ‘nema države’, jebiga nije se s tim ‘igrati’. Hoću reći, ako nema budžeta onda nemaš zakonsku i stvarnu podlogu da kradeš, to se ne propušta.

Vjerujemo da je u ovaj budžet ušla i ova stavka o nabavci respiratora, jer se već polako kao po pravilu počinje sve razvodnjavati u medijima. Od prvobitnog ‘nije imao dozvolu Agencije za nabavke’ došli smo do toga da je imao, ali da je dozvola data nakon što su respiratori već nabavljeni, saznali smo da je ova nabavka Hodžića ‘spasila’ državu u situaciji ‘kad niko u regionu nije mogao doći do respiratora’, koga briga da li su to ni na baterije ili oni veći, važno je da zrak pišti kad te priključe, došli smo i do toga da mediji od prvobitnih nekoliko hiljda uplate po respiratoru barataju sa ciframa od 50 do 60.000 KMa po komadu, dok ‘nadležni organi’ ispitaju i provedu istrage, ‘ispašće’ da država treba još Hodžić Fikretu namiriti nekoliko miliona za ovo spašavanje.

Nije mala šala džem od malina, Kinezi nisu ni prvi ni poslednji koji su umočili prste u ovaj pekmez. U ovo čudo od SDA, čudnije od Fadilovog nesuđenog respiratora ili helikoptera.

Emir Suljagić, direktor Memorijalnog Centra Potočari već je javno zabrano pominjanje imena Srebrenica uz ovu ‘afericu’, zna on šta radi. I on je oprobao pekmez od maline, kukao je i tražio donacije za Potočare, slikao urušeni krov i oluke, možda poslije 11. jula pročitamo ponešto o toj njegovoj sadaki, kad prođe kao i corona. Pekmez voli i načelnik Bihaća, i on je preko Hodžića malinara naručio nekakva zaštitna odijela, kad je pukla saga o respiratorima, načelnik Fazlić je sve porekao. ‘Jesmo dogovarali ali odijela su nabavljena preko druge firme’, Fadilo sindrom amnezije ‘ja ne znam ništa’ proradio je punom parom.

A meni onako uzgred uz ovo lešinarsko grabljenje i ramazansko ibadetovanje u kojem je mlađahni malinar Hodžić Fikret (joj što volim ovo njegovo ime) pronašao sebe pade naum Fahro Radončić, ministar nesigurnosti. Zato jer se ‘izvukao’ iz zagrljaja Solaka i njegovog Štaba i Fadila uz obrazloženje da ‘neće da bude blizu donacija’. Da je ostao, sad bi ga citirali kao hadise. Ovako, ništa, njegova maska na grlu kao da ima upalu grla ostaće samo uspomena.

photo : Fikret Hodžić, malinar iz Srebrenice, nabavljač respiratora, arhiv