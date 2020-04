Željko Komšić – komunista bez pokrića u saffu SDA i Abdulaha Skake još jednom nagrađen, pored ‘zlatnog ljiljana’ evo, ponosno nosi i ‘Plaketu Kantona Sarajeva’, od njega nema i nije bilo većeg borca za državu BiH, on je jedini živi šehid koji je ovu zadnju nagradu zaslužio ‘napuštanjem komunista’. Kanton Sarajevo nagradu je uručio i njegovom savjetniku Čedomiru Jovanoviću iz Beograda, predsjedniku Liberalne Demokratske Stranke Srbije

Kada bi pitali prvog generala ArBiH Sefera Halilovića koji je tačan datum osnivanja ARBiH, bez sumnje bi dobili datum 04. juli 1992, međutim ako slušate Željka Komšića trbuhozborca SDA vlastele, armija je osnovana 15. aprila. Već dobro poznati Sandžaklija sa dvije adrese u BiH i sa minornom političkom strankom (Bosanska Patriotska Stranka BPS, sa kojom već treću deceniju učestvuje u vlasti sa SDA), sa onom u Sarajevu i onom u glamuroznoj vili u Hercegovini, poznati ‘Halil’ tvrdi kao prvi komandant i general da je aprila 1992. Alija Izetbegović u ime BH Predsjedništva ‘pozvao Proglasom naoružane grupe u BiH da se stave pod jednu kontrolu i da je to tek završeno 04. jula te iste godine’, međutim u BiH se kao zvaničan datum slavi 15. april. Jer tako vlast hoće.

A kad hoće vlast, tako mora i da bude, Željko Komšić kao vječiti ublehaš u bh vlasti valjda zna bolje od prvog komandanta Armije svake godine oglasi se čestitkom Armiji i bh naciji i to početkom aprila. Dok obilazi šehidska groblja, Kovače ili dijasporu i džemate, kao pravi predstavnik Bošnjaka iz reda Hrvata.

Tako je bilo i ove godine i svaki put u svojoj čestitci ‘zlatni ljiljan’ Komšić teatralno i patriotski naglasi značaj i Armije i njene borbe, da ti srce zaplače, ove 2020. je to pokazao na poseban način.

U stilu svojih nalogodavaca i braće iz istog SDA saffa ni manje ni više, izjednačio je ArBiH sa antifašistima, partizanima.

Iako ima taj običaj da datume i proslave čestita i slavi pogrešno, kao recimo što slavi i čestita 27. novembar Dan državnosti -25. novembra, ili dan Nezavisnosti koji je 01. Marta on nazdravlja osmog a može i devetog marta, sve zavisi od situacije, tako je Željko i ove godine sudeći po izjavi generala Halilovića ‘fulao’, čestitka je otišla 15. aprila, upravo onako kako je vlast odlučila da se slavi.

Ali, uvraga sa datumima, nepresušni patriota prikačen na državnu sisu već trideset godina i ovjenčan oreolom branitelja Bosne od svakog i svačega, ovaj put je u svojoj čestitci prevazišao i sam sebe.

Ustvrdivši da je ARBiH pokazala da je jedini historijski nasljednik antifašističkih tradicija na ovim našim prostorima. ‘Tamo gdje je četrdesetih stala jedna generacija antifašista, devedesetih je nastavila druga..’ bubnuo je Komšić i izazvao oštru reakciju u Republici Srpskoj gdje se Tv posebnim blokom pozabavila ovakvom izjavom ‘našeg patriote’ i čuvara bh države u kojem su se osporile ovakve tvrdnje na beskompromisan i oštar način. Naravno, još žešću kontrareakciju u FBiH koja ‘neda svoga ljiljana’. Navođenjeme činjenica o ustroju i ‘djelovanju’ ArBiH, navodeći čak i činjencu o četničkom porijeklu djeda Željka Komšića.

No, nema tu pomoći kad je Komšić u pitanju, posebno ne kad je već skor tri decenije na sceni peglanje bh istorije u čemu evo, aktivno učestvuje i njen član Bh Predsjedništva.

Po čemu smo od izjave Bakira Izetbegovića i Oca Alije ‘kako bi svi trebali biti više Bosanci’ a zvati i ponašati se kao Bošnjaci, dogurali do teze Željka Komšića kako su u ArBiH bili svi redom antifašisti.

Nema dileme da Željko Komšić ne zna da su u ArBiH učestvovali najveći teroristi iz arapskih zemalja mudžahedini zbog kojih je po direktivama Alije Izetbegovića ArBiH očišćena od nemuslimana i da je postala skoro stopostotno muslimanska, islamska, sa svim aspektima ustroja i ponašanja, pa dođe čudno kako može nekadašnji komunista Komšić svrstati mudžahedine u antifašiste i to još sa ponosom isticati i pretakati u istoriju.

No, nema čuđenja, kad je Alija Izetbegović prvi predsjedavajući Bh Predsjedništva mogao biti i postati antifašista prema novoj bh ratnoj i poratnoj istoriji onda je sasvim logično da i Abu Hamza ili Abu Mali ili Abu Veliki postanu partizani, Komšić niti može niti smije drugačije ni razmišljati, preduboko je u talu sa braćom iz SDA da bi se takvo nešto desilo. Zato će mo ga još dugo gledati dok stoji uspravno a privatno na Kovačima na grobu Izetbegovića o trošku države upotpunjujući bh istorijski ugođaj.

I u istom saffu sa Abdulahom Skakom, fašistom i mladomuslimanom sunetlijom načelnikom Sarajeva koji je prevarom i poznatim ‘izbornim inženjeringom’ sa glasom viška postao načelnikom, pa ga viđamo svaki dan kako šparta Sarajevom i dijeli Ramazanske topove i zapišava ‘Vječnu vatru’. Na isti način i po ovoj matrici Željka Komšića.

Nikada i ni na koji način se ne mogu izjednačiti partizani i borci ArBiH, partizani su odavno u svjetskoj istoriji opisani i zapisani kao antifašisti, to ne mogu zatomiti nikakve medalje niti plakete, a ako se već to izjednačavanje i desi kao što se u Bih dešava, onda to treba raskrinkavati i reći pravu istinu. I laži blebetala Komšića isticati sve dok se negdje, od nezvaničnih i priznatih istoričara ne pojavi zapis o mudžahedinima antifašistima.

Do tada, ovakav nastup Komšića iako nevoljno, treba posmatrati ‘normalnim’ ya bh prilike i neprilike, jer svi znamo kako on ostaje i opstaje u bh politici sve ove godine i decenije.

A da se retuš istorije vrši u to nema sumnje. Poslednja Plaketa Kantona Sarajeva opet je pripala Željku Komšiću za zasluge u opstanku države BiH, koje je SDA predlagač pojasnio dodatnim činjenicama nagradivši Komšića ‘jer je napustio SDP’, a što se smatra veoma značajnim zaslugama.

Ako je Zlatko Lagumdžija, a jeste’ postao ‘grobar bh demokratije’ Željko Komšić je odavno prepoznat kao grobar svih socijaldemokratskih vrijednosti i kao potrčko SDA bulumente, poslije izjednačavanja ratnih kriminalaca i bjelosvjetskih terorista sa partizanima, te poslije tala sa SDA mafijom u vlasti postao je saučesnik u pravljenju države po mjeri Alije Izetbegovića, šerijatske države. Kao što znamo, svi programi i planovi SDA su kako je to javno obznanio Bakir Izetbegović usklađeni sa ‘Islamskom Deklaracijom’ Alije Izetbegovića, samo se to sada naziva ‘građanskim konceptom’.

Kanton Sarajevo je pored Komšića nagradio i Čedomira Jovanovića, predsjednika minorne partije u Srbiji (LDP), titulom počasnog građanina ‘zbog izuzetnih zasluga u širenju istine o dešavanjima u BiH i za doprinos razvijanju međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti i tolerancije među ljudima različitih vjera’, ne navodeći da je Jovanović zapravo savjetnik Željka Komšića. Po istom receptu kako je savjetnik Milorada Dodika postao Emir Kusturica, plaketom Jovanoviću evo, Komšić je duplo nagrađen.

photo ilustracija : Željko Košić sa slikom Bakira Izetbegovića, arhiv