Utica NY: 23-godišnji Bosanac-Bošnjak (šta god da je) Jasmin Kendić, fasovao 72 prekršajna naloga odjednom

Po bošnjačkim(bosanskim) medijima često možete naći slatkaste priče o ‘našim ljudima u dijaspori’ Amerike, o našim uspjesima, o snalažljivosti i merhametluku naših ljudi.

O ‘bosanskim školama’, iako se radi o polaznicima mejtefa, o uspješnim biznismenima, ma tamo će te naći čak i ‘uspjeh’ nekakve učiteljice u turskoj privatnoj školi grada Utica NY Hanke Grabovice koja ‘samo što nije postala’ odbornik u nekakvom Školskom Odboru ili odbornik u opštinskoj vijećnici.

Sve vrvi od radosti i sreće, od ljubavi prema Bosni ‘dragoj i jedinoj domovini’, slika je poprilično drugačija ali niko ne voli ‘ružne vijesti’. Posebno silni džemati koji takve srceljubive priče lansiraju i dostavljaju medijima u zavičaju prašeći na patriotizmu i domoljublju i ‘vezi sa domovinom’, iako se nakon par rečenica ‘uspješnih’ možeš lako uvjeriti o čemu se radi. Naši ‘odlikaši’ neznaju ni slova bosanskog jezika, mnogi od njih Bosnu ne znaju prepoznati ni na geografskoj karti.

Ima i uspješnih, doktora, advokata, inžinjera, ali oni u svom svijetu uspjeha žive daleko od vjere i džemata, kafana i ‘fejsbuka’ pa nisu interesantni ni džematima ni medijima. Zato, iako sumorne slike preovladavaju, mi čitamo samo o finim stvarima, mi volimo stvari iz ‘naše perspektive’.

Tako, niko neće napisati da je velik broj naše djece ovdje u dijaspori Amerike ogrezao u drogama i kriminalu i u svojoj otuđenosti od porodice i društva, napustilo škole, ogroman broj takvih maloljetnika je u američkim zatvorima ili se muvaju po kafanama i ulicama, u potrazi za poslom i dokolicom. Pored silnih džemata i silne islamske čistoće, mnogi naši su optuženi za terorizam i ili su u krivičnim postupcima ili već izdržavaju velike kazne zatvora. Podsjetićemo samo na neke pomagače terorista, kao što je slučaj ‘zlatnog ljiljana’ iz St. Louis-a država Missouri Ramiza Hodžića iz 2015, ali u bh medijima iz ovog grada samo o Sebilju u parku St. Louis-a i o džematima i nur-džamijama. Pa slučaj Nihada Rošića iz države New York pomagača terorizma, pa Medihe Salkičević iz države Ilinois koja obožava ISIS, pa evo, još svježijeg, slučaj studenta Omerović Fahrudina iz grada Utia NY koji je prijetio lažnom bombom na Koledžu Utica NY prije dvije godine …

Svi su oni kao što rekosmo ili osuđeni na velike vrmenske kazne zatvora ili čekaju presude. Nema milosti za ovakva krivična djela, Amerika ne oprašta, i tako i treba. Nisu uvaženi ni apeli bh ambasadora kako se radi o ‘posljedicama rata’ na čemu ‘naši’ jašu već tri decenije.

Nisu pomogle ni ‘fore’ sa advokatima i doktorima Turcima, Srbima ili kojim drugima, kao ono, imaju optuženi potvrdu od psihijatra i slično. Jok.

Tako radi pravna država, nije ovo Bosna. Međutim, ovakve vijesti neće ‘naši’ mediji, oni to ne vole. Znamo mi šta oni vole.

Slučaj nedavno uhapšenog građanina grada Utica NY Jasmina Kendića nema veze sa terorizmom i zadojenošću religijom, što je ‘naš’ najčešći problem u dijaspori, navodi se u kontekstu samo da pojasnimo kako to rade Amerikanci kad se susretnu sa počiniocme krivičnog djela.

Naime, mladić je desetog aprila ove godine uhapšen zbog vožnje po ulicama grada u specijalnom vozilu ATV (all terrain vehicle), vozilu koje obično koriste bogati, farmeri ili lovci a koje vozilo je namijenjeno za sve vrste terena i prepreka, a kojim je zabranjeno upravljati po ulicama ili autoputu.

Kao se oglušio o poziv policije da stane, i kako je raspalio svom brzinom po ulicama našeg grada, policija se dala u potjeru i savladala ga. Isti dan mu je uručeno ravnih 72 prekršajnih naloga i određen mu je pritvor.

Da li i je mlađahni vozač bio pijan ili nadrogiran ili je samo iz obijesti odlučio ‘razbiti’ ove učmale i izolacijske coronavirus dane ovdje na sjeveroistoku Amerike, to ne znamo, nisu objavili. Također ne znamo kako je došao u posjed vozila, da li je to kupio sam ili mu je to nabavio ćaća da se ‘mali malo pohvali i pokaže’ što je također jedan od običaja ‘naših’ roditelja, ono što se zna jeste da mu naskoro neće pasti na pamet da to opet ponovi. Policija je našla skoro stotinu prekršaja i izdala toliko prekršajnih naloga-ticket-a. Znači, za ovakvu vožnju i za sve ono ‘odranije’.

U Bosni bi bilo ‘odranije poznat policiji’ i već bi bio na slobodi. Nema toga.

Tako to radi Amerika.

photo ilustracija, ATV vozilo, arhiv