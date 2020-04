Prije će ‘proraditi’ Fadilov raspršivač respirator nego što saznamo koliko imamo testova na raspolaganju i koliko zaraženih

Podaci o broju zaraženih i umrlih od coronavirusa u BiH mijenjaju se iz dan u dan, iz sata u sat. Dok nastaje ovaj tekst kažu da je ukupno oboljelih blizu 1260 dok su navodno umrle 46 osobe.

Kažemo navodno, jer znamo ono što nam se dadne u brojkama ili postotcima. Federacija daje ‘svoje’ a Republika Srpska ‘svoje’.

Pravo stanje nećemo saznati niti znamo, vlast tako hoće i tako mora da bude.

Vlast se potrudila da nam i naoko čiste podatke zabašuri i zapetlja tako da ni u šta više nisi siguran. Osim u naredbe, uputstva, propise i odluke nekakvih ‘štabova’, kriznih i onih ‘ostalih’.

U kojima je od nastanka pandemije već objavljeno preko 40 naredbi o izolaciji, policijskim časovima, zabranama kretanja, karantenama, šatorima za trijažu… Koje i dalje ‘ostaju na snazi’.

Stroge antidemokratske a obavezujuće mjere su ipak pokazale ponešto,

A to je da je u BiH nažalost svaka ‘nesreća’ pravo ‘iznenađenje’ za našu vlast u kojoj se vlast snalazi kao riba u vodi. Pliva i opstaje.

Tako je i sa ovom pandemijom coronavirusa. Vlast je zatvorila bolnice a otvorila nekakve ‘tunele’ i karantene, zbila mlado i staro u kuće, zatvorila trgovine, šetališta, škole, crkve i džamije i udarila u ‘borbu’ protiv virusa. Donošenjem hitnih mjera, propisivanjem kazni.

Dok se narod sam bori sa sobom između četiri zida, pa ko preživi, vlast grabi i šakom i kapom, sve na račun pandemije. Zadužuje se država stotinama miliona KMa, najavljuje se još više zaduženja, blizu milijardu KMa, najavljuju se nove narudžbe testova i respiratora koji nikako da stignu, najavljuje se ‘masovnije’ testiranje ali se ono obavlja uglavnom kad neko umre. Da se popravi statistika.

Osnovno pravilo koje ponavlja Svjetska Zdravstvena Organizacija ‘testirati i samo testirati’ kako bi se znao tačan broj oboljelih i predvidjelo adekvatno liječenje, vlast zagušuje svojim stručnim pojašnjenjima kako ‘testovi nisu lijek’ i testiraju samo odabrane i one na kojima se i bez doktora vidi da su zaraženi. Jer su već mrtvi. Sa pozivom na epidemiologe i medicinske stručnjake kojih nema nigdje.

U Štabovima za borbu protiv coronavirusa sjede kao što znamo stručnjaci za finansije (Jelka Milićević) ili stručnjak za ‘degustaciju čokolade’, oprobani stručnjak za prirodne i druge nepogode tipa Fahrudina Solaka.

U međuvremenu, glavna klinika prćija Sebije Izetbegović, Klinični centar Sarajevo, pretvorio se u busiju. Tamo nema ulaska nikome. Ni bolesnima, zaraženima pogotovu, njih šalju svuda uokolo, tamo se samo testiraju probrani i sakupljaju donacije. Lova.

I reklamira se uspjeh Izetbegovićke, Helene. Padaju intervjui, skupi bilboardi sa kojih Seka poručuje kako voli i pazi na svoj narod kojem neda ‘ni prismrditi’ blizu, kako ‘novi kontingent testova samo što nije stigao’, ‘naručeno je 100.000’, ‘naručeno je 170.000 testova’ i tako iz dana u dan.

Ali, od testova ni traga ni glasa a ljudi umiru.

Eto, čak i stručnjak svjetske zdravstvene organizacije doktor i epidemiolog Šefik Pašagić je umro prateći procedure ‘štabova’ i Sebije Seke Elene Čaušesku Izetbegović. ‘Haj tamo, zovi vamo’. ‘Nije uradio ovo, trebao ovako’. Tužilaštvo je nakon javne optužbe familije ovog stručnjaka ‘otvorilo’ predmet jer familija umrlog direktno optužuje ‘sistem’ za smrt ovog epidemiologa i vrhunskog stručnjaka o čemu je pisao i The New York Times, no znajući kako Tužilaštvo ‘otvara’ predmete istrage, znamo kako će se i zatvoriti. Ne bi začudilo ako se zatvore članovi familije zbog širenja lažnih vijesti, ‘štab’ ima propise i za takvu varijantu.

Tužilaštvo je navodno ‘otvorilo’ istragu i za još nekoliko slučajeva potvrđenih coronavirusa nakon smrti, kao što je slučaj Sejfudina Gogića ili smrt Avdije Kanlića, žene koja je umrla ‘od virusa’ na isti način kao i doctor Pašagić, o čemu je porodica javno progovorila. Ovu jadnu ženu su jedva trasportovali u bolnicu kad je već skoro umrla i to tako da su poslali vozilo hitne samo sa vozačem, dok njenu obdukciju i sahranu porodica još čeka. Neće obducenti da vrše obdukciju, navodno ‘nemaju adekvatnu zaštitu’.

No, čak i pored ovakvih očiglednih propusta, vlast je prepuna obećavajućih prognoza.

‘U odnosu na ostale zemlje u regionu, odlično stojimo’.

Kad se uporedi broj zaraženih, umrlih i izliječenih, zaista ‘dobro stojimo’. Međutim ‘kvaka’ je u tome što za razliku od ‘regiona’, kod nas nema testiranja pa nam je ‘skor’ odličan.

Logično. Nema testiranih, nema ni oboljelih. ‘Testovi nisu lijek’, reći će famozni Solak Fahrudin, predsjednik štaba dok krčmi lovu namijenjenu za prevenciju od coronavirusa. ‘Testiramo samo po preporuci stručnjaka’ cvrkuće Seka Elena, dok o trošku države nekakve Solakove letjelice prevoze uzorke testova sa ledina Bihaća, Tuzle i Zenice. I dok se testiraju samo odabrani, po posebnim spiskovima. Umjesto da se testovi pošalju u Banja Luku, oni se prevoze žirokopterom u Sarajevo jer Seka neda nikom pravo na testiranje. U testovima je snaga.

Prije će profunkcionirati Fadilovi raspršivači zraka koje naziva respiratorima i koji su njegovi najoriginalniji izumi nego što stignu ‘naručeni’ oni pravi.

Kao što znamo, Fadil Novalić je najavio i već smo dobili sliku i priliku novog respiratora proizvedenog po ‘našoj pameti’ sa Fadilovim stručnjacima u Gradačcu. Za mjesec dana Fadil premijer najavio i ‘sastavio’ skupa sa kolegama nov novcijat respirator. Mašinu koja život znači u coronavirusijadi i koja se teško može nabaviti u ovoj situaciji bilo gdje u svijetu.

Na stranu što je smiješno i žalosno da se o ovakvm stvarima uopšte i raspravlja i na stranu što ovako jedan delikatan i skup medicinski uređaj premijer i ministar koji nezna kako se maska stavlja na lice najavi i napravi za mjesec dana, no to je naša bh stvarnost. Fadil Novalić će, ako se slučajno desi da fasuje virus, biti prikopačn na onaj ‘pravi’ u to nema sumnje, kao što nema sumnje da je već nekoliko puta testirao svoju guzicu, ovaj napravljeni raspršivač zraka Fadilov izum će ostati za neku sirotinju koja će se moći uslikati za novine i medije, prije nego izdahne. I biće odličan način da se Fadilovim ‘stručnjacima’ i njemu lično inkasira lova za izum respiratora.

Dakle, da se rezimiramo.

BiH nije zvanično prihvatila model ‘imuniteta krda’ po kojem treba stvari ‘pustiti’ da se odvijaju na ‘prirodan način’ i po kojem treba dozvoliti da se preko 70 % stanovnika zarazi virusom nakon čega će kolektivni imunitet pobijediti coronu, kao što su zagovarale neke države javno, država je odlučila u bitku sa virisom ići drugim metodama. Izolacijom, zabranom kretanja, policijom, liječenjem.

No, u praksi, na način kako to država odrađuje, de facto i de iure, virus je ostavljen narodu, krdu. Da se bori kako zna i umije. Za krdo nije ništa drugo ni preostalo.

photo : Fadil Novalić sa svojim respiratorom, novim proizvodom BiH, arhiv