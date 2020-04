Kako je majka i ‘kraljica’ Dunja Abdić Pleho koja ‘doji osmomjesečnog sina’ spriječila otimanje Velike Kladuše ‘iz kandži Kladuščana’ a majka Ljilja Abdić izružila Kladuščane : “a vi domaći, gledajte, sram vas bilo”. Fikret Abdić se samoizolirao skupa sa sinom Ervinom još od imenovanja na mjestu načelnika.

Web stranica Laburista BiH vrvi od ‘zvaničnih saopštenja uživo’, face book profil Laburista od komentara.

Za one koji još nisu čuli, u Velikoj Kladuši se odvija ‘afera Pečat’ strašnija od ‘afere Agrokomerc’ iz 1987.

Nestao pečat Opštine nacijo, pa se digla frka, treba stvari ispečatirati a nema ‘muhura’.

Pa onda predsjedavajući vijeća Fikret Bašić, Laburista, optužio Edinu Pleho Abdić Laburistkinju za krađu i utaju pečata načelnika i Prvog u Laburista Fikreta Abdića. Pa onda policija dođe po Edinu ‘Dunju’ Abdić kući pa je odvede na ispitivanje a kancelariju načelnika pretrese, sa namjerom da se nađe pečat.

A onda ‘skoči’ Ljilja Abdić Prva u Laburista BiH do Prvoga pa optuži predsjedavajućeg da je ‘neovlašteni podnositelj krivične prijave’ protiv njene sestre te da je Fikret Bašić u ‘političkom obračunu s Laburističkom strankom čiju ideologoju je napustio zajedno sa Aladinom Ćerimovićem, vijećnicima Asmirom Ćerimović, Sabahudinom Omeragićem i zastupnicima u Skupštini USK-a Rasimom Kantarevićem i Anelom Šahinovićem.’

Pa onda izbaci u dahu kako je premijer US Kantona Ružnić zapravo kupio ove Laburiste, ‘ponudom od nekoliko miliona KMa raspoređenih po želji imenovanih…’

A, joj, nacijo, ne ‘mere’ se više pohvatati šta je sve ‘zvanično’ objavljeno na parlaonici Laburista, vijesti se smjenjuju iz minute u minutu. Ima čak optužbi od strane Ljilje Abdić da se upadom u kabinet Abdića načelnika ‘prikriva broj mrtvih od coronavirusa’, a onda se Ljilja obrušila na ‘domaće’ Kladuščane te ih pošteno izružila. ‘A vi domaći, gledajte, gledajte’ ..pa tri tačke, pa onda ‘sram vas bilo’.

Za to vrijeme mlađa Laburistica Dunja Edina Pleho Abdić izbacila je dva video uratka o ‘aferi Pečat’ sa kojima je zaledila krv u žilama Kladuščana. Događaj u vezi sa opštinskim pečatom je uporedila sa ‘aferom Agrokomerc’, jer i onda i sada, vlast upada u kuću Abdića i čini isto. Pretsresa, optužuje, napada bez osnova, montira afere… Ali, ona, Dunja, hrabro se izborila sa mrskom policijom i Tužiocem, puštena je na slobodu, boriće se kao što su se onda Abdići borili u dokazivanju montirane ‘afere Agrokomerc’…

Fikret Abdić, načelnik, niti se čuje niti vidi. Za sada, on je u ‘samoizolaciji’ kaže njegova kćerka Ljilja, pozivajući se na Krizni štab Opštine. Kao da Fikret nije u samoizolaciji od kako je izabran za načelnika. Naime, još od tada, niti mu ko dolazi niti on kome odlazi, osim posjeta nekim opštinama u pograničnim dijelovima BiH i Hrvatske i malo u Vojvodini.

Tužilaštvo i Policija tvrde da niko nije uhapšen pa ni Dunja Abdić, već da su po nalogu Suda u Velikoj Kladuši i Tužioca izvršili pretres kabineta načelnika tražeći opštinski pečat, i to po krivičnoj prijavi predsjedavajućeg Vijeća Opštine Bašića.

O čemu se zapravo radi?

Razgrnimo malo ove melodramatične politikantske priče Laburista da vidimo kako je to sve počelo, to oko ‘afere Pečat’.

Naravno, nije niko uhapšen, ‘majka koja doji osmomjesečnog sina’ kako je sestru Dunju Pleho Abdić opisala Ljilja Elvira pozvana je da se očituje na okolnosti nestanka pečata opštinskog načelnika Abdića. Po prijavi predsjedavajućeg opštinskog vijeća Fikreta Bašića. Dala iskaz policiji, policija pretsresla njen stan i kancelariju načelnika i tu je kraj ove ‘dramatične priče’. Ili možda nije, jer glavni u Opštini načelnik Abdić se još nije oglasio a nije pečat Opštine ni pronađen.

Laburisti su sve fino pojasnili ali najglavnije nisu. Šta će Edina Pleho Abdić u kancelariji načelnika, ona nije uposlenica Opštine, već je poslanica u USK Parlamentu? Dobro, Dunja Abdić će reći ‘kako se stavila na raspolaganje Kriznom Štabu’ i da je ‘tu da pomogne’.

Politička ‘finta’ mlađahne Abdić, ništa ne kazuje. Ona i bez toga može u opštinu i kancelariju načelnika kad hoće i kako hoće, javnost zna da je Fikret Abdić Opštinu pretvorio u privatnu prćiju i porodični izvor zarade.

Činjenice govore da Laburisti gube nategnutu većinu u Opštinskom vijeću a klanovskom i porodičnom raspodjelom vlasti i love gube i poslanike u US Kantonu. Ljilja to pojašnjava ‘kupovinom’ od strane premijera Ružnića, moguće je, kao što je moguće da je istom ‘kupovinom’ i Ljilja u US Kantonu u vlasti, moguće je da tamo istom metodom sjedi i njena sestra Dunja Abdić Pleho.

Činjenice također govore da vlast u Opštini Velika Kladuša ne radi ništa pa Fikret Abdić gubi i svoje vječite pristalice i simpatizere na području ne samo Krajine već i Velike Kladuše. Poslednje najave kako će se za slijedeći mandat načelnika kandidovati neko od Fikretove djece, sin Ervin ili kćerka Dunja Pleho, govore u prilog nezajažljive pohlepe i žudnje za vlašću porodice Abdić.

Zašto i ne bi. Opština ima respektabilan izvor love, budžet od preko 17 miliona KMa, ima se za plate, paušale i ‘bijeli hljeb’, a nikom ne polažeš račune. Svaki svoj budžet Abdić je donio samostalno, nije nijedan prošao u ‘redovnoj proceduri’. Ovaj zadnji, usvojen je i na zadnjoj vanrednoj sjednici ali istovremeno, ‘nastala’ je i ‘afera Pečat’. Da se zna, na toj zadnjoj sjednici nije bilo predstavnika Laburista pa su i dnevni red a i odluke donešene zapravo od strane (udružene) opozicije što je po Laburistima glavni razlog ove i ovakve reakcije. Ono, kad ti (Bašiću) radiš mimo naše volje i saglasnosti sa opozicijom, e onda mi tebi nećemo dati pečat da ovjeriš takve odluke koje ste donijeli bez nas.

To je suština čitave priče. Zbog toga je i Dunja Pleho osvanula u kancelariji načelnika a načelnik se ‘samoizolirao’, kao zato jer je to naredba Kriznog Štaba. Samoizolirao se i njegov savjetnik i sin Ervin Abdić, ni on se ne javlja, kao da im a preko 65 godina.

Abdić je, da se razumijenmo, u izolaciji od trenutka stupanja na dužnost, to svi znamo. Znamo i da najmanje vremena provodi u kancelariji, ne dolazi na sjednice opštinskog vijeća, on je jednostavno samoizoliran i prije corone.

Umjesto njega, i to znamo, njegove poslove obavljaju njegova djeca. I to s ponosom i bezobrazno i beskompromisno, kao da im je Opština rođena kuća. Ili firma.

Takvi su i u ovoj zadnjoj ‘aferi’. Bezobrazno porede ovu trakavicu sa opštinskim pečatom i državnu ‘aferu Agrokomerc’, iako je to neuporedivo. Nadalje, melodramatične ‘zvanične najave’ kako je pretres izvršen ‘nenajavljeno’ i ‘bešćutno’, govori samo u prilog tome sa kim Kladuščani ‘imaju posla’. Moliću fino, koji se to pretres najavljuje, i kakve veze ima to što je osumnjičena ‘majka osmomjsečnog djeteta’.

Da i ne pominjem nebuloze tipa kako krivičnu prijavu za nestanak opštinskog pečata može podnijeti samo načelnik, kako to tvrdi sveznajuća Ljilja Elvira Abdić, kada se zna da prijavu za krivično djelo može podnijeti svako.

Ili, da se ovim ‘upadom’ u kancelariju načelnika prikriva istina o broju mrtvih od coronavirusa?!

Posebna je priča pismenost savjetnice i poslanice u US Kantonu, ‘kraljice’ (kako joj tepaju njeni simpatizeri na ‘fejsu’) Dunje Abdić Pleho. Majke mi, kad je započela svoj zvanični nastup sa rečenicom ‘kulminacija svih događanja se dogodila…‘ meni je došlo da prekinem slušanje. Ipak, vrijedilo je odgledati.

Takvu načelnicu Velika Kladuša zaslužuje pod hitno. Dunja, ne vraćaj pečat do izbora.

‘To kraljice’, pišti nepismena sirotinja na internetu. Neka crkne ‘izdajnik ‘Bašić Fikreta. Laburista!

I vi domaći, naravno, gledajte, sram vas bilo. Samo gledate i ništa ne poduzimate. Revolucija, to hoćemo, ‘majka koja doji osmomjesečnog sina’ radi za vas, zaslužuje da skočite na policiju, na tužioca. Jer na sceni je “otimanje Velike Kladuše iz kandži Kladuščana….” Jok, vi ništa.

Pfuj, sram Vas bilo. Eto za koga se mi Abdići borimo. I s kim imamo posla!.

I koga držimo u kandžama.

photo : Laburisti BiH- naslovnica web stranice stranke, arhiv