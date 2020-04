Ako se slučajno desi da se naš Fadil Novalić premijer ‘rokne’ kao onaj Njemac, ministar finansija Thomas Schaefer koji se ubio ‘zbog duboke zabrinutosti uzrokovane coronavirusom prema privredi’, to se njemu može desiti jedino zbog donacija. Jer, obožava ih i samo što nisu počele stizati, a još nije naučio kako se stavlja maska bez koje je otežan pristup do ovog zaraženog džabaluka …

Odavno u BiH nije u vijestima osvanula bizarnije, gluplje a tačnije pojašnjenje ostavke javnog funkcionera, kao što je ova, kojom nas Fahrudin Radončić, inače ministar sigurnosti obavještava da se ‘povlači’ sa funkcije Koordinacionog tijela BiH (Štaba) za zaštitu i spašavanje. Kaže Fahro da odlazi jer posao u ovom štabu treba ‘prepustiti stručnjacima, doktorima i medicinskim institucijama’ a osim toga, kaže da donacije za BiH samo što nisu počele pristizati ali ‘ja ne želim da imam s tim doticaja”.

Hajde što je ministar likovnog vaspitanja i SDA sigurnosti konačno skont’o da bi u ovom tijelu kao i u onom Federalnom (gdje je predsjednica ministrica finansija Jelka Milićević a komandant vatrogasac Fahrudin Solak) trebalo da ima doktora, epidemiologa, biologa ali ovo sa donacijama nikako mi ne izlazi iz glave. Radončić još kaže kako će se Koordinaciono tijelo ‘početi suočavati sa prilivom donacija’, gluho bilo kao da nam slijedi susret sa novom pošasti, poslije corone.

Prije nego će napustiti ovu dodatnu funkciju Radončić se dobro potrudio da se raspisuju javni pozivi za donacijama kako prema Vijeću ministara BiH tako i prema Svijetu, UNu ili bankovnim institucijama, sa zahtjevom za donacijama pohvalio se i Denis Zvizdić ‘tečić’ u bh vladi, čak se javno citira i ‘odgovor’ EU o zahtjevu za donacijama, sadaku od raje traži i vlada Kantona Sarajeva, pa je tim više čudan ovakva odluka Radončića kad donacije ‘samo što nisu nagrnule’.

Da li se ministar uplašio (o, ne , odmah je on na svom ‘fejsu’ odgovorio ‘opozicionim hijenama’ da se on nikad i ničega ne plaši i da ne misli o foteljama kao oni iz opozicije), da li su donacije koje će tek doći zaražene pa se Fahro uplašio virusa ili od te izvikane pomoći nema ništa pa vidio ministar kuda to ide i na vrijeme digao ruke… ?

Pitanja ima više nego odgovora ali jedno je istina : mi smo bolesna nacija. Ne od virusa, ne od regularnih bolesti već od politike i od sadake. Pa ljudi moji, to nam se vidi na faci ‘iz aviona’ i sistem je prepoznatljiv do bola i kaže. Kradi, pljačkaj, kukaj i ništa ne radi samo čekaj džabaluka. Od dijaspore, od prijatelja, od EU, od Boga i Oca, Sudova, samo nek’ je džaba. Poreze i kredite politika i religija troši na svoje guzice, privilegije i svoja zadovoljstva, kad treba pomoći narodu, udri u kuknjavu. Od ratnih žrtava do polave ili evo, virusa.

Sadaka generacija i sadaka sistem.

Uz bh rat i poslije rata u BiH se slilo prema nekim procjenama najmanje 10 dok neki kažu i do 30 milijardi KMa pomoći, donacija čitavog svijeta i sa tim se mogla izgraditi ‘nova’ država, novcijata, ali pare su nestale i do dana današnjeg nikad se nije utvrdilo gdje su. Naravno, nemamo ni državu, ništa izgradili nismo. Parlamentarne komisije za utvrđivanje visine donacija i njihovog utroška su se smjenjivale dvadeset punih godina ali nikad se nije ušlo u trag donacijama. Najviše sadake je za bh ušlo preko i uz djelovanje Islamske Zajednice BiH ali ona odbija dati podatke o tome, ‘nezavisna je od države’ i ‘nema obavezu da daje takve podatke’. Cerić ‘Hižaslav’ Mustafa, glavni u vrijeme ratnih donacija to fino pojašnjava. ‘Šta ba mi imamo kome da se pravdamo’. Šta ba, đe ba ?

Nikada se neće ništa o tome saznati jer mi smo sadaka nacija i poštujemo pravila. Traži i prosi ali drži se one : ‘lijeva ne smije znati šta radi desna’.

U zadnjim poplavama u BiH smo kao i sada uz coronavirus ‘slali dopise’ i dramčili sadaku, prosili.

Poslije smo vidjeli kako raja sam gine i guši se u vodi i blatu a kako donacije date od naroda Kine, Japana, Amerike vrte funkcioneri SDA za svoje činovnike i poslušnike. Slično se dešavalo i sa rasplodnim junicama i sa traktorima, i sa motorkama ili plastenicima. Svaku donaciju mi znamo upropastiti i obezvrijediti do te mjere da nam čak to moraju u lice reći oni koji nam sadaku daju. I reći nam da smo lopovi i prevaranti kako nam je rekao ambasador Japana u BiH ili ambasador Švedske u BiH …

Međutim, sadaka nacija ima debelu kožu kao na guzici. Samo ti daj lovu, poslije će mo lako.

Toliko smo ogrezli u toj sadaka kaljuzi da se u njoj utapa i prvi u Bošnjaka Reis ef Kavazović. Dok pokušava ‘opravdati’ gnjev javnosti uz donacije koje Ujedinjeni Arapski Emirati šalju u Srbiju uz coronavirus a ne šalju ‘našoj braći’. ‘To je nesporazum politike’ a ne odluka naroda, pišti Reis Kavazović, nadajući se da će ‘braća’ pročitati ovo pa otisnuti koji aviona za Sarajevo.

Kao što smo mogli vidjeti, našu sadaka politiku su skoro svi već ‘pročitali’. Zato je sve manje donacija i sve manje će ih biti. Ona je uništila čak i odnos dijaspore i države BiH, preko 3 milijarde sadake se slije godišnje u banke države BiH, dijaspora godinama održava socijalni mir i spašava siromaštvo dok država za trideset godina još nije mrdnula onom stvari da uključi dijasporu u proces države. Osim što je u coronavirusu drsko zahtijevala da ‘dijaspora ostane u dijaspori’, ili što je dijasporu zatvarala u trijažne šatore na ulasku u sopstvenu zemlju.

Znači, nema druge, buduće donacije su zaražene. Zato Radončić neće prste ni blizu te gomile.

Ali, hoće naš Fadil Novalić ministar sigurno. Ako se kojim slučajem ‘rokne’ kao onaj ministra u Njemačkoj što je, znajte da je to zato što su donacije navalile, Fadil ne zna i nije naučio namjestiti masku a donacije zaražene. Nema druge.

photo : sadaka-prosjačenje, ilustracija, arhiv