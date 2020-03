Jusuf Nurkić: Svaki čovjek će na kraju ostati upamćen po tome kako je uticao na druge…

Neko, da me ubiješ sad se ne mogu sjetiti ko, reče nedavno da političar postaje samo onaj ko ima pola mozga, sa čime se uopšte ne slažem. Zato jer se toliko budala i kretna umnožilo u ovoj svjetskoj firmi zvanoj politika, zbog čega smo ugroženi više od coronavirusa a pametni šute, što u startu implicira na netačnost takve tvrdnje. Ili možda otvara drugu premisu ako nas u politici vode takvi, kakvi smo onda mi koji tu politiku podržavamo i održavamo.

Politika i vjera su nas inficirale u tolikoj mjeri da tu nijedna vakcina više ne pomaže. Nekad se smatralo da je u sportu lijek, u nekadašnja vremena kad je sport bio na sportskim terenima a religija u našm srcima, no došla su vremena već odavno kad ni to više ne vrijedi. Sportske arene su već nekoliko decenija ringovi nacionalizma, šovinizma i vjerskog idelaizma i naša politička ogledala a nacionalistički ofarbani sportisti ‘naši uzori’ i ‘naši ambasadori’, već viđeno, iako, ruku na srce ovi sportisti nisu odmakli daleko u svom uspjehu od ‘naših’ predstavnika ‘sa pola mozga’.

Jedan od njih je svakako i Jusuf Nurkić, slavni košarkaš američkog američkog košarkaškog kluba ‘Portland Trail Blazers’ mladić iz Tuzle koji je svoj sportski dar odlučio žrtvovati za miligram ‘svoje’ bošnjačke svađalačke patriotske i vjerske opijenosti. Slavan, pun love i medijske pažnje ali pameti koja ne doseže ni do broja njegovih patika, ‘jaše’ na svom imidžu da kad si bogat možeš šta god hoćeš, i nema mu povratka.

Nedavna njegova reakcija na izjavu ministra zdravstva Republike Srpske Alena Šeranića od prije par dana pokazuje da se Nurkić odlučio osim košarke baviti i politikom, i to na svoj ‘sportski način’, zanemarujući da ne mora značiti da, ako si bogat’, znači i da si pametan. Naprotiv.

Upustio se u političku raspravu u vezi jedne izjave da će ‘oni zaraženi sa coronavirusom sa državljanstvom Federacije BiH u skladu sa dogovorom biti isporučeni u Federaciju BiH’ na način da je ministru ‘odgovorio’ na svom ‘face’ u stihu.

‘Čije državljanstvo imaš ministre moj, ti i politika niste dobar spoj, al šta te briga, dok je ovaca veliki broj, važno je da punom parom radi stranački stroj..’

Čime je (bespotrebno?) navukao tone negativnih komentara ali Bogami i onih pozitvnih koje ga održavaju i podržavaju, tipa ‘to zmaju’, ‘Allah da te nagradi’, ‘gazijo’ … i uključio se u nezapamćeno medijsko silovanje bošnjačkih medija prema ovom ministu u entitetu Republika Srpska, što je zapravo i želio.

Koliko je ‘ispravna’ izjava popularnog ministra Šeranića, inače Bošnjaka kojeg već od ‘Slobodne Bosne’ pa do ‘Saffa’ ili ‘Faktora’ nazivaju ‘Dodikovim Bošnjakom’ neka Nurkić, pametan samo onako kako ga je Bog stvorio provjeri u Ustavu BiH, u Zakonima o državljanstvu Federacije BiH ili u Zakonu o državljanstvu Republike Srpske, ako uopšte zna pročitati propise, posebno ako to želi, ovdje i na ovom mjestu će mo o nečem drugom.

O Nurkiću ‘patrioti’ i ‘domoljubu’, Bošnjaku po mjeri većine.

Coronavirus je uveliko u Bosni koju Nurkić voli do bolesnih visina a Nurkić osim ovakvih naprđivanja ništa kao domoljub i patriota nije poduzeo da svojoj voljenoj državi pomogne. Kao recimo Novak Đoković koji sa milion dolara donacije kupuje potrebe respiratore i plijeni zasluženu pažnju svojim sportskim i patriotskim srcem. Svoj vjerski šovinistički patriotizam i naboj Nurkić liječi slikama majica sa imenima ‘gazija BiH’, sa patikama na kojima je ugravirao ‘ne zaboravi Srebrenicu’ i slikama u džamijama, čestitkama uz dan državnosti i Bajramskim orgijanjima, drugo ne treba ni njemu ni njegovim fanovima i ljubiteljima njegovog klovnovskog lika.

Sve u stilu Džeke koji obožava Bosnu slikajući se po džematima a kupuje nekretnine po Hrvatskoj i Dubrovniku ili Senahidina kuma Džekinog u Sloveniji, još bolje, u stilu Amela Tuke osvjedočenog vehabije koji se voza u autu od pola miliona KMa a ‘žuri na džumu’ i prekida intervju, u stilu svog uzora …I kupi lovu sa državnih jasala, umotavanje u bh zastavu ima svoju cijenu.

Nurkić je u svojim vjerskim predrasudama otišao još dublje i dalje, što i ne skriva. Prošle godine na pitanje jednog Amerikanca kad će se zbog poznate povrede vratiti na parket odgovorio je ‘onda kad Allah odluči’, dok se za to vrijeme liječio u najsavremenijim američkim bolnicama. Allah je odlučio ove godine, povreda je sanirana ali Nurkićev mozak nije otišao dalje od njegove dječačke bradice i bh primitivluka.

Uostalom, ko nije posjetio Nurkićev facebook profil, predlažemo ode tamo i da se i sam uvjeri. Nurkić je, ma kako bio dobar košarkaš, tipičan bošnjački sportista nadripolitčar i klovn hafiz bez premca.

Evo navlaš manji pregled njegovih ‘mudrosti’ i citata, ‘uzora nacije’.

‘Minuta sabura će ti donijeti godine mira…’

‘Remember how blessed you are to see another day.

‘Jedna si jedina, moja i tvoja, svih nas zajednička, slobodna i nikad pokorena!

‘Domovino, sretan ti Dan nezavisnosti!”Mi nismo ptice polomljenih krila, poniženje i predaju nikada prihvatiti nećemo! Jedna i Jedina’

‘Svi mi nešto želimo, ali će biti samo onako kako On želi.

‘..i nek’ su vam zato uvijek na umu Allahove blagodeti, da biste postigli ono što budete željeli..”

“Ljubav se ne javlja radi ljepote i blistavosti, nego radi nečega što dušu nadvladava…”

‘Znaj da uspjeh dolazi poslije strpljivosti, radost poslije žalosti, a olakšanje poslije teškoće..

(Muhammed s.a.v.s.)’

“Every day is a new beginning. Treat it that way. Stay away from what might have been, and look at what can be.”

‘I never had the opportunity to see an athlete at my school or camp. That doesn’t mean you can’t make it… I never thought I can make it but I did! God plans are the best ones don’t matter what we see or want.

“Djela se cijene samo prema namjeri i svakoj osobi pripada samo ono što je i naumila..”

‘Don’t stress over what you can’t control. Just let it be and focus on being happy.

‘Onoliko brate vrijediš, kol’ko drugom sreću želiš. Sulejman Bugari’

“Svaki čovjek će na kraju ostati upamćen po tome kako je uticao na druge…”

‘Svi mi nešto želimo, ali će biti samo onako kako On želi..

‘Milost svoju mi dajemo onome kome hoćemo i ne dopuštamo da propadne nagrada onima koji dobra djela čine..(Jusuf, 56)’

‘Allah has already planned your life. If something goes wrong, it went wrong for a reason.

‘Vrijednost imana je veća od svih stvari na ovom svijetu..’

“Nisu ljudi nervozni, već njihova srca.. a srca se, doista, kad se Allah spomene – smiruju..”

(Kur’an, Er-Rad-28)’

I tako redom i listom.

Nema hafiza ni Reisa koji ne bi bili oduševljeni ovakvim poznavanjem vjere i patriotizma kakvog nam servira sportista i uspješan Bošnjak Jusuf Nurkić. A nema ni košarkaškog kluba kao što je ovaj iz države Oregon u Americi koji bi poželio boljeg vehabiju od ‘Bosanske Zvijeri’ ‘Nurka’.

‘Našeg uzora’. Koji će, kako ono Nurk pojasni hadisom, ovako, ‘ostati upamćen po tome kako je uticao na druge…’

photo : Jusuf Nurkić on face