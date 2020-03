Fadil Novalić izmislio respirator i zaštitnu masku a direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak postao ekspert za coronavirus testove

Već smo odavno navikli da nas u BiH zabavljaju SDA i drugi nosioci vlasti, ali da jedan federalni premijer može biti zajebant vrhunske klase kao što je to odavno postao Fadil Novalić i to u vrijeme svjetske virusne krize, e to treba doživjeti i preživjeti.

Iako smo navikli na ‘našeg Fadila’ (počev od onog famoznog zaključka da građani BiH previše jedu i piju kafe pa do otkrića kako su partizani bili borci protiv antifašista) i njegove mudrosti, poslednja i pretposlednja njegova javna pojava u medijima pokazala je da nama u BiH ne treba coronavirus. Nama je dovoljna SDA i Fadil premijer.

Kaže ovaj ‘naučnik’ u epicentru borbe protiv coronavirusa u BiH kako ne treba da brinemo, kako testova za virus ima dovoljno, ima i respiratora, plus, čak se najavljuje ‘senzacionalno’ Fadilovo otkriće ‘kako jedna firma u Bih pokušava napraviti sopstveni respirator’. Tako što će se ‘iskopirati’ jedan pokvareni respirator koji je firmi iz Gradačca ustupio Klinični Centar Tuzla.

Da nema Fadila, trebalo bi ga pod hitno izmisliti, ali nažalost njega ima. A ima i nas budala koji ovakve bljuvotine možemo i moramo ‘svariti’.

Da se zna, respirator je dio medicinske opreme, skupa mašina, jedna vrsta mehaničkih pluća, uređaj koji je u ovoj pandemiji nezaobilazan i zadnja šansa u borbi za ljudske živote, i uređaj koji najviše nedostaje bh zdravstvu.

Kojeg proizvode specijalizirane svjetske industrije medicinske opreme i koji je skup, od 45.000 KMa pa naviše, do 100.000 KMa. I kojeg je teško nabaviti, posebno sada kad je potraga za ovim uređajima opšta i beskrajna.

No, sa Fadilom Novalićem to i nije neki problem. Čovjek je izmislio ‘kopiranje’ pokvarenog uređaja i najavio bh građanima takvu novotariju i bljezgariju kao spas. ‘Ne bojte se, brinemo o vama’.

Vjerovatno je Novalić zamislio da u 3D isprinta slike respiratora i to podjeli bolnicama, ne zna se kako bi to drugačije izgledalo.

Žalosno i bezobrazno do bola. Pa čak i da ima sve pretpostavke za konstruisanje ovakvog uređaja, sve novce i sve materijale, treba do 18 mjeseci da se proizvedeni uređaj testira i prilagodi upotrebi.

Naravno, Fadilu je sve oprošteno pa i ova zajebancija ljudskim životima, jer od 144 ukupno uređaja koliko ih ima u FBiH, Fadila niko neće prikopčati na njegov izum, a trebalo bi. Da ga prvi isproba.

Novalića bi da ima pravne države zapravo trebalo uhapsiti i procesuirati. Ne zbog ove gadosti narodu i njegovog osionluka već zbog njegove poznate žurke u povodu 70 godina poslovanja i rada namjenske industrije ‘Igman’, kojoj je prisustvovao pored zabrane njegove vlasti čime je broj pozitivno zaraženih virusom rapidno povećan. Ali, to je samo mašta, Fadil je umjesto kazne nagrađen testiranjem, za njega ima testova, i evo ga, kopira nove uređaje za ‘džirlo raju’.

Poslije ovakve nebuloze, Fadil se pojavio na tv pa smo vidjeli da ne zna ni masku staviti na lice. Zaštitnu masku nije ni imao, našli su mu jednu na brzinu ali je postavljanje na veliku glavu male maske potrajalo par minuta što je uveselilo ionako veselu bh naciju. I pokazalo naciji kako se prave zvanične vijesti.

Postavljanje maske Fadilu Novaliću na facu, došlo nam je isto kao kad Reisu uz novogodišnju noć stave bijeli mantil u bolnici dok on ‘obilazi porodilje’, ili kad ministar građevine obilazi radilište pa mu nature šljem na glavu ili kad Bakir postavlja ‘kamen temeljac’ nečega pa mu uvale gumene čizme i lopate. Ili još bolje, ‘sliše’ im kao maske Aleksandu Vučiću i Miloradu Dodiku u Beogradu, dok se ‘obraćaju naciji’.

A kako će nam ovakav stručnjak koji ne zna postaviti masku na lice izmisliti respirator, to je posebna bh priča. Kad je mogao izmisliti Ramazanski top, što ne bi i respirator. U kojoj bi bilo bolje postaviti pitanje zašto bh nema respiratora a što bi nas odvelo dalje od Fadila a bliže do Sebije Izetbegović, što je klasična bosanska bespotreban zabava, Fadila nemože niko kopirati.

Pored Abdulaha Skake, mladomuslimana fašiste i sunetlije, inače SDA načelnika Sarajeva na čije mudrosti smo se navikli odavno, Fadila Novalića izumitelja i naučnika, još jedan stručnjak se vinuo na bh političko nebo. To je Fahrudin Solak direktor Federalne Uprave Civilne zaštite koji u BiH donosi i kroji ‘naredbe’ i ‘uputstva’ u svezi coronavirusa, koji mrtav hladan na tv izjavi kako nema potrebe za testiranjem, osim u izuzetnim slučajevima, zanemarujući osnovnu činjenicu da ne možemo baratati brojem zaraženih ako nemamo rezultate testiranja. Plus, Svjetska zdravstvena organizacija preferira samo testiranje kao mjerodavan način u borbi protiv virusa, ali šta je znanje doktora i epidemiologa naspram mudrosti SDA stručnjaka Solaka. Ovaj državni uhljeb već godinama puni stranice svojim neracionalnim i kriminalnim utroškom sredstava namijenjenih zaštiti građana i prirode na zabave i turističke akcije širom BiH (a njegov budžet je 20 miliona KMa godišnje), u njegovim planovima za coronavirus nije ucrtana nijedna marka sredstava, ali on zna da je testiranje nepotrebno i niko ga ne pita kako troši ovolika sredstva. Uzgred, on ne zna koliko BiH ima testova za coronavirus, zna samo da ih ‘ima dovoljno’. I da se ne trebamo testirati.

Dakle, virusi mutiraju, nije Fadil jedini.

Stručnjak za viruse je postao i ministar nesigurnosti Fahrudin Radončić, ali ne zbog svoje pretjerane aktivnosti već zbog rezultata njegovih naučnih ortkrića. On je naime ‘otkrio’ da je virus ‘opasan i nevidljiv’, što je za početak pandemije sasvim dovoljno za status stručnjaka. U zemlji gdje ima i takvih koji se zaklinju da su vidjeli virus, koji čak nije ni opasan.

photo : pokušaj stavljanja maske, Fadil Novalić premijer, arhiv