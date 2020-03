Prođoh Bosnom kroz Federaciju, i malo šire :

Džumu nije uspio spasiti ni svemogući Fahro Radončić, ovaj farz (obaveza) postao je online zanimacija jer je Reis razapet između Boga i nauke, Fikret Abdić se samoizolirao u žarištu virusa, Dodik ozvaničio granice BiH, coronu pobjeđuju jedino vehabije-nema rukovanja, dovom udri po šejtanu …

Utički biznismeni ne misle umirati, protiv virusa se bore tablom ‘we are open’, bujrum smo, jedino obrijani vehabija Nedim Mujić shvatio sve ozbiljno : sa ženskih toplih aktova prešao na slikanje hladnih konzervi osvježavajućih pića …

Hoće li Donald Trump poslati šta crkavice ugroženom američkom pučanstvu, if so, molim da mi se dostavi dronom ili iz helikoptera, inače odbijam direktnu dostavu

Uhapsiti ‘pelcovanog Fadilvirusa’

Umjesto silnih ratnih naredbi, rješenja i važnih odluka koje ništa ne govore i ne donose ničega novog i dobrog, najbolje bi bilo uhapsiti federalnog premijera Fadila Novalića, ‘fadilvirusa’. Boga mi, smanjilo bi se bh žarište corone za najmanje 30 %, kao što vidimo centar ovog opasnog virusa nije Sarajevo već Konjic i njegova ‘namjenska industrija’ koju je premijer zarazio onako SDAovski odgovorno, kako je sam Bog naredio.

I narod a i Bog znaju da je ‘Fadilvirus’ pored Radončićeve zabrane okupljanja na javnim mjestima organizovao žurku skupa sa ministrom Nerminom Džindićem kako bi se proslavila naša ratna i poratna industrija i njeni prihodi gdje je prisustvovalo blizu 200 uzvanica, gdje se dernečilo, pjevalo i slavilo duboko u noć, sa gostima iz ‘omražene Srbije’, nakon čega smo svi čuli kako ‘Igman’ industrija ode na kolektivni odmor a broj zaraženih u Konjicu počinje da se provlači kroz medije. ‘Četnici nam namjerno poslali virus’, siroti Fadil je samo naivni bošnjački posrednik koji je srećom spašen.

Naravno, to se neće desiti, znamo mi našu bh jebu, premijer Fadil sa ministrom Nerminom blagovremeno je pelcovan, za njega se našlo testova i doktora i evo ga, ‘pravi se’ kao da ništa nije bilo, ‘brine’ o zdravlju bh pučanstva i ‘namiče lovu’ (najavljuje nova zaduženja, mi smo kreditno odličan plijen za strane lešinarske banke), dok šef svih kriznih štabova u BiH i ministar sigurnosti Radončić ‘fata’ jadnike koji se kreću po ulici u potrazi za hranom ili dijasporu koja se uželila zavičaja. Radnici ‘Igmana’ Fadilove industrije za nedajbože rata i dajBože love u miru će postati kolateralna šteta pelcovanog premijera i statističke brojke u zvaničnim obavještenjima hanume Elene Seke Izetbegović.

Seka i Fafro na naslovnici ‘Avaza’, Reis između Božjeg i ovozemaljskog

Strašnije nešto od coronavirusa, pojavilo se nacijo na današnjoj naslovnici online izdanja ‘Avaza’, najgledanijeg portala najčitanije novine u vlasništvu frizerke Azre, bivše hanume ministra sigurnosti Fahrudina Radončića i ministra virusa. Zajedno, ozbiljni i odgovorni, samo onako kako Dragi Onaj zapovijeda, smiješe nam se ‘najveći neprijatelj bošnjačkog naroda’, ‘izdajnik i ubica’, ‘onaj kojeg je SDA uzdigla i koja će ga spustiti’, ‘onaj što nikad nije prešao džamijski prag’ …. i Ona, E(H)elena Čaušesku alias Sebija Izetbegović, ona ‘što je otjerala sve kadrove doktore iz bh bolnica’, ona ‘što je opljačkala Univerzitetski klinički centar u Sarajevu’, ona ‘što je jedva i sumnjivo diplomirala’, ona ‘koju je na ovu funkciju postavio Bakir Izetbegović’, njen muž koji od Bosne ‘hoće napraviti šerijatsku findžan državu’ sa bratom Erdoganom i Turskom … ma i ona ‘što je pokrala vreće sa parama i zlatom’, one ‘vreće za Bakira’ koje je sakrila mati Bakirova ….

Ispod, sa razlogom zabrinutih obrva prvog borca protiv virusa Fahre provejava optimizam, neustrašivost hrabrost neviđenih razmjera, dok iz umiljatih uskih usana Prve Dame U Bošnjaka do nas dopiru samo ohrabrujuće i bratstvojedinstvujuće vijesti : SSBS (samo sloga Bošnjake spašava), od virusa. Fahro i Seka su živi dokaz, Avaz pogotovu.

‘Bem ti ‘Avaz’ i njegovog ‘konzultanta’ ministra za viruse i sugurnosti sa virusima, totalno sam nespreman za ovakav nagli medicinski preokret koji se u medicini, ginekološke podgrane naziva ‘pičkarenje’ iz Sandžaka. Naime, oboje ovih uslikanih su iz druge, strane države a što im daje pravo da se brinu o mojoj državi kao da su u njoj rođeni, iako je iz SDA kartela davno potvrđeno da takvi ne mogu vladati Bosnom.

U istoj ravni na stranici ‘Avaza’ uplašeni i izgubljeni Reis Kavazović ef. ‘primio’ je ministra za SDA/SBB viruse Radončića čime je ‘Avaz’ potvrdio da je davno lansirana laž ‘kako ne može biti na funkciji u BiH onaj ko nije prešao džamijski prag’ postala istina. Fahro je odavno prešao preko praga, povratka nema.

‘Primajući’ Fahru na svoje sećije i na šerbe, Reis je potvrdio da je sretan i zadovoljan, iako mu zabrinutost ne silazi sa lica. Coronavirus ga je načisto ‘rastrgao’, prepolovljen je na pola, između Božjeg ‘nauka’ i ovozemaljskih naredbi ali kao i Fahro, nema se kuda. Džuma namaz mu je nakon što je naučno potvrđeno da se radi o našoj obavezi (farzu) postao online zanimacija. Prvo za odabrane (koga hodže odaberu) a vrlo brzo usamljena molitva u samoizolaciji. Da i ne spominjemo da je zbog Fahrinih naredbi odvajkada čiste i neuprljanje džamije morao prskati nekakvim ovozemaljskim sprejevima i sanitarijama da ti se sve smuči.

Takav je smučen i u izjavama. ‘Pratite državne propise i molite se Bogu’, bio je Reis rezolutan i nedvosmislen, pa šta bude-bude. Ovakav poraz nije niko pa ni on očekivao, tako je u svojoj osamljenoj hutbi to i pojasnio. ‘Božje iskušenje’, koje će nas natjerati ‘da se Boga bojimo’.

Tako nekako na web stranicama zbore i vehabije, neće drvo daleko od klade. Hoću reći neće Reis daleko od web stranica svojih ‘originalnih muslimana’, sada smo svi online.

Uz malo više prednosti onom Božjem, vehabije preferiraju da se na coronavirus udari ‘dovom protiv šejtana’. I izbliza i ‘na daljinu’, opet online, postali smo online insani (ljudi). Dibidus.

A ruku na srce, ove vehabije su kao slutile virus odavno. Nema rukovanja sa ženama jer žene prenose šejtanske stvari, nema otkrivanja, sve treba da je pokriveno. Eto, uči Fahro, tek sada!



Sarajevo neće Krajiške viruse, Abdić preferira hrvatske

Ako je Elena Seka Izetbegović odbila primiti ‘debelo’ zaraženog Krajišnika iz Bihaćke bolnice kojemu Bihaću ne mogu pomoći, jer bihaćka bolnica nema ono što ima u Sarajevu a jeste, ona je potpuno u pravu. ‘Svi moramo snositi teret jednako’, pojasnila je. Osim toga, nema se testova i respiratora za bacanje, treba opremiti Fadila, Bakira, Fahru, Reisa … Naravno, mi svi jednako uplaćujemo doprinose za Sarajevo ali ovi iz Krajine to ne shvataju, uvijek se bune, još od 1957 nisu prestali… Neka taj zaraženi fino crkne i pukne, ali neće se on ‘vozati’ prema Sarajevu, ima dosta belaja tamo i bez njega. Uostalom, svaki onaj koji se rodio u Krajini, ima da tamo živi i umre (to posebno) ‘na sopstvenu odgovornost’, tako se to federalno kaže.

Što taj direktor Bihaćke bolnice ‘politizira’ to nije normalno, bolje bi mu bilo da se pelcuje i da šuti. Umirati se mora, ovako ili onako, bolje ovako. Uostalom, mi smo iz Krajine uvijek za zvanično Sarajevo bili ‘zaraženi’ i u izolaciji. I prije corone. Finansijski, putnom mrežom, rasporedom love iz budžeta… Sa Krajinom samo vazdušnu komunikaciju treba ostvarivati, preko aerodroma koji je u izgradnji do Sudnjeg Dana, i depešama u slučaju rata ili glasanja.

Skontao je to davno Fikret Abdić koji je u samoizolaciji od kad se rodio, najviše odkako je postao načelnikom Opštine Velika Kladuša. Niti mu ko dolazi niti ga ko šta pita, dobro njemu i narodu, živi rastavljen između dvije dijaspore, matične Hrvatske i rodne Bosne. Ovih dana, logično, opredjelio se za hrvatski virus i kažu, ne pojavljuje se u Opštini Velika Kladuša, javlja se i daje naredbe telefonom iz Hrvatske. Za početak, otvorio je srce i novčanik Opštine i odredio da se za potrebe coronavirusa stavi na raspolaganje nekoliko stotina hiljada KMa. Dabome, svome poduzeću Komunalno, da se operu te ulice. I te prljave pare… U međuvremenu, vanredna sjednica Opštine se nije mogla održati jer oni ‘sa maskama’ nisu uspjeli nadglasati ‘one bez maski’. A i nije velika šteta, nisu se sastali skoro čitavu godinu, što bi baš sada.

Vojska na granici vježba postavljanje zajedničkih oružanih šatora, Dodik popio Drinu

Ako je iko posumnjao da ‘naše’ Oružane zajedničke snage ne mogu djelovati jedinstveno i složno, grdno se prevario. Pusti Milorada Dodika i njegove zafrkancije. Ono, kad je rekao ‘ako granica bude Drina, popiću svu vodu iz Drine’. Vidimo svi kako to izgleda u stvarnosti, zajedničke oružane šatore zajednička armija je postavila na granici sa Srbijom. I na granici sa Federacijom, i tamo su granični prijelazi. Pusti Dodika. Uostalom, i onaj psihopata Aleksandar Vučić što je onomad rekao ‘samo magarci ne mijenjaju mišljenje’ i što se smijao coroni, ‘smiješnom virusu’ šaljući Srpkinje u Italiju da ‘šopiraju’ sada kmeči na tv od jutra do akšama ‘aman bre bolan i zaman, ne dolazite u Srbiju, volimo vas ali ostanite tamo gdje jeste’, zauzeo je drugačiji kurs prema Drini i Dodiku. Virus se ‘uozbiljio’ morali su i Vučić i Dodik, pa nek’ se pije Drina, šta onda? Nismo magarci, mi smo odgovorni političari.

Ipak, to sa šatorima i nije baš neki unosan posao, znaju to ovi ‘neozbiljno zaraženi’. Jer, ‘naši’ postavljaju ‘naše’ šatore a ‘njihovi’ njihove, i eto ti zajedničke vojske i bratsva i jedinstva po mjeri Daytona.

A šatori k’o šatori, čvrsti i fini ali prazni. Jebiga, šta vrijedi kad naši granični policajci za 20 eura ili KMa svakog onog koji bi da uđe a da se ne zna, odvedu iza šatora na sakrivene staze i stvar rješena. Uvraga, nisu ljudi pošli na predvojničku obuku već kući. Kao onaj premijer iz ZeDO Kantona, onaj Mirza Ganić, što se skijao na Alpama gdje sve vrvi od zaraženih, a ovi naši bi ga u šatore. Hoćeš govno. Premijer je, po uzoru na idola Fadila odlepršao kući, uskoro će mo čuti da je testiran, ima se more se, i da je extra negativan.

Utica NY : We are open, bujrum smo

Utičke džamije su, kao što smo nekoliko puta pisali u corona vrijeme načisto puste, kao i prije corone, ne računajući Bajram i Ramazan. Na web stranici ‘Sakibove džamije’ (Bosnian Islamic Association of Utica NY) su konačno tek prekjučer ozvaničili (gluho bilo) da nema džuma-namaza, prije toga mejtef su organizirali online, utihnule su ‘halke’ i silna predavanja mualima i hafiza, usisavaju se kuhinja i prostor za gambling gdje su se ‘navlačila’ igrankama naša djeca i printale diplome, ma ima čak da se dezinfekuje i bilijar table, onaj ‘Bajrin džemat’ (West Bosnian Islamic Center of Utica NY) je pustahija odavno, ihahaha prije corone, tamo na njihovom face je zakočila ukiseljena seoska faca varalice i džematlije Kajtezović Husena zv. Dugi, Goldenhammer iz arhive i ne mrda, tamo se samo čeka da ‘ojuži’ da se krene na piknik ‘na naše groblje’ gdje će se islikati do mile volje izvjesni penzić ‘Hans’ i ostale džematlije sa hadžijom na čelu. Ona Mehmedovića džamija (American BH Islamic Center of Utica NY) prati ovu ‘Sakibovu’ ali ni ovdje nema džume, samo preporučuju online vježbu kod kuće gluho bilo, ona četvrta hodže Mujkića je zamrla načisto odkako je efendija teško obolio.

Članovi džematskih odbora u ovoj samoizolaciji vjere obilaze kafiće, jer oni su uvijek otvoreni. Njih ni corona ne može zatvoriti. A ima ih ko corone, preko šesnaest, svaki dan se otvaraju ‘novi’. Onako muslimanski, naški. Bujrum smo, fino kažu njihovi ‘sajnovi’ na ulazu, mi dolar toliko poštujemo kao da su naši ‘kastomeri’, a umirati se mora i ovako i onako. Unutra, niti ko nosi masku niti rukavice, otvoreno je pa kad se može, neka se uživa.

A ja fino i po propisima obiđem te lokacije, ni mene corona ne može zaustaviti. Navučem rukav na ruku dok otvaram vrata, naručim piće ne gledajući vlasnika gostione direktno dok svoje piće privučem metrom. Pravim construction, građevinskim metrom, kojeg prvo razvučem na dva metra, tako kažu propisi i sa njim privučem piće na pravu blizinu kada ga preuzimam svojim rukama. U WC ne idem jer je kriza za papir, to obavim kod kuće, pokupim trach vijesti i nestanem.

Tako isto na brzinu kupim ponešto u utičkim polupraznim trgovinama i pičim kući. Gdje vidim da su cijene već otkočile, virusno je to jebiga. Kod kuće se zabarikadiram i uglavnom sam na kompjuteru ili na telefonu. Ja sam ti online dibidus. Džumu odklanjam preko kompjutera, djeca mi ‘idu’ u mejtef iz dnevnog boravka, mogu naručiti fasungu telefonom, sve mogu osim jednog. U kafanu moram otići jer još se nije izmislila online pijanka. Pivo i domaću ti niko ne može doturiti online u usta, za to se vrijedi žrtvovati.

A da corona nije ‘smiješni’ Vučićev virus potvrdio je i naš utički web manijak Nedim Mujić, vlasnik stotinu zanimanja, sadačnje je slikač ženskih vrućih aktova i izbornih dogodovština. Ovaj obrijani vehabija se načisto usrao od straha, moliću fino, vruće i gologuze slike njegovih modela zamijenio je hladnim slikama limenih konzervi. ‘Monster’ energetic piće u konzervi uslikao i pokazao nam kao svoj najnoviji foto domet. Prpa od aparata, šega od fotografa.

Hoću poklon od Trump – a ali samo ako je dostava dronom

Iako živim u vremenu vanrednih okolnosti i vanrednih mjera, koje se kod nas u BiH zovu ‘nesreća’, nije to tako ni loše. Ne radiš, sjediš kod kuće, vrijeme teče, još ako nam plate ovo odsustvo u vrijeme nesreće i ako me virus mimoiđe, kud ćeš više. Ako kuda kreneš metar u ruke i kad se vratiš peri, uzimaj avdest i prouči koju i neboj se.

Hrane sam navaljao za petnaest dana, mislim da će za sad biti dosta, pratim broj ‘novih’ corona paćenika u mjoj državi New York i čekam kad će ta vakcina ‘proraditi’, moj predsjednik je obećao uskoro. A kad on kaže uskoro i kad to ‘tvitne’, znam da će od toga biti nekakvog hajra, samo to treba dočekati.

Ne sviđa mi se što on nekakve ‘pederske’ lijekove podmeće kao ‘moguću zamjenu za coronu’, niti mi se sviđa što povezuju lijekove protiv malarije i coronu, ali valjda Trump i Bill Gates koj godinama petlja oko malarije znaju šta rade. Uostalom, nemam plaho ni izbora. Stalno pratim web stranice novina i bh firmi, vidim Hanka Grabovica posjećuje sve redom i listom, kao da će se opet na nešto kandidovati, ‘fejs’ utičkog pokradenog Teferiča od prošle godine još šara po našim web stranicama bez stida i srama, džemati se online obilaze samo tako, ne zaobilaze ni Karate školu u našem gradu.

Čujem da naš predsjednik Trump najavljuje da će tražiti da se narodu isplati pomoć uz ovaj virus, pominje se po $1.000 za odrasle i $500 po djetetu, samo ako Kongres i Senat to odobre. Dug je put do toga i velika je to lova, Trump hoće da nagradi i male biznise, sad će opet džematska lažna udruga Bosnian Community profitirati, ali čak i ako se to dogodi, ja ima svoj uslov. Može-ako mi se check dostavi dronom ili helikopterskom uslugom, u protivnom odbijam.

Neću da budem zaražen, samo iz tog razloga. A moj predsjednik ako se baš o nama brine, neka tu pomoć dostavi onako kako to doliku ovoj pandemiji.

photo : delivery (dostava) ilustracija, arhiv