Život piše romane ali mi i dalje čitamo samo crtane

Ova(j) coronavirus je osim straha, tragedije i smrtnih posljedica, u BiH donio i neke na izgled pozitivne stvari.

Tako se na brzinu ‘kutarisala’ stolice u BH Parlamentu Prva u Bošnjaka Helena Seka Izetbegović, uz opravdanje ‘da u ovoj nesreći želi biti uz svoj narod na Kliničnom Centru’ gdje je direktorica.

Da ne ‘trči’ u vrijeme pauze iz sale za parlamentarce do Kliničnog Centra, kako je pojasnila da redovno čini, odlučila je da se ‘odrekne’ Parlamenta a posveti coronavirusu.

Iako ona ima još nekoliko stolica, funkcija, osim ove poslaničke, potez je naizgled pozitivan, da nije bilo coronavirusa, sirota Seka bi se načisto ‘razgulila’ od trčakaranja i plus, svaki dan bi izgubila svoje zakonsko pravo na pauzu a zaraženi potrebnu njenu brigu i pažnju.

Neće ona reći da je to iz sasvim drugih razloga, jedan od njih je svakako taj što će prestankom pandemije i virusa, na dnevni red doći izvještaj o poslovanju njenog carstva u Kliničkom Centru Sarajevo koji je namjerno odložen već nekoliko puta pa se Helena neće naći licem u lice sa parlamentarcima, drugi možda taj što se želi prikazati kako SDA ‘čisti’ svoje redove u skladu sa stranačkom taktikom poslije ‘afere’ Asim Sarajlić ‘Prvi do Bakira’, no ovaj potez ‘prve zelene dame’ ipak pokazuje da coronavirus ima osim tragičnih i humanitarne posljedice. Seka će umjesto iz sale za parlamentarce od sada i u buduće ‘trčakarti’ iz centrale SDA do Kliničkog Centra. Kao što znamo postala je poslje ‘afere’ Asim glavna za kadroviranje i zapošljavanje.

Coronavirus je nakratko spasio i Bakira Izetbegovića. On je još prije Fadila Novalića na državnoj razini, u svojoj stranci proglasio ‘stanje nesreće’ i odložio svaku raspravu po pitanju ‘afere’ Asim. Razlog je opštepoznat: prati Bakir propise o zabrani okupljanja i zato se neće još zadugo sastati ‘etički’ odbor SDA skakavaca koji je već trebao odlučivati o žalbi Semira Efendića, onog što je odzviždao ‘aferu’ Asim, neće se raspravljati o Bakiru, Abdulahu Skaki ili direktoru OSAe ‘Osmici. Neće se ništa raspravljati jer nema okupljanja dok traje corona.

To što se može puno odluka donijeti i telefonski ili putem ‘skajpa’ ili čak sms porukama ne umanjuje značaj ove odluke centrale SDA, jer pobogu, ne radi se ovdje o budžetu ili odlukama o privremenom finansiranju pa da se o tome odlučuje elektronski. U pitanju je ‘stanje nesreće’, državne nesreće i sa tim se ne može niko igrati, posebno ne ‘državotvorna’ SDA partija.

Corona virus je poboljšao i higijenu u planetarno čistim džamijama i džematima širom Bosne i dijaspore, masovno se vrši deratizacije i dezinfekcija bogomolja kao da su Bože oprosti ‘okužene’ a one čiste da ne mogu biti čistije. Još, akoBogda pa virus potraje, umjesto hutbi, govorancija bijelih ahmedija, slušat će mo hutbe doktora infektologa, pulmologa i epidemiologa, što za početak virusa svjetskog značaja i nije mala stvar.

Eto, niko ne bi vjerovao do pojave corone da će Milorad Dodik biti ovako, kako se ono kaže, kooperativan. Dobro, mi smo nagađali još kod ‘afere’ sa ulaskom BiH u NATO da se nešto dešava sa Dodikom, ono kad je rekao ima NATO nema NATO, pa kad je odbrusio Džaferoviću i Radončiću nema vojske na granici sa Srbijom, ‘ako Drina postane granica, popiću svu vodu u njoj’, nismo sve naravno skontali. Ali, vidjeli ste da je on od riječi. Nije NATO već Program reformi, nije vojska na granici već vojnici postavljaju šatore na granici. Logično, a? Još dugo će mo piti Drine vode dok skontamo zašto je Dodik ‘podvio rep’, kako fino zakuhavaju Bošnjaci u medijima, ali ne treba nam puno da vidimo kako se postavljaju šatori i sa jedne i sa druge strane Drine, virus fercera. I onaj ‘smiješni’ iz Srbije i ovaj ‘nesretni’ iz BiH. Ako ima imalo smisla obraćati pažnju na terorije zavjere o ovom virusu kojeg su velike sile lansirale, onda bi trebalo o tome priupitati ‘kurira’ Fahrudina Radončića koji je onako svjež i nezaražen po nalogu ‘stranih ambasada’ posjetio Dodika u Banja Luci i prenio mu sve dobrobiti strašnog virusa. Zbog čege je Dodik nazvao telefonom ‘nekoga’ i zapjevao. ‘Evo, pristao sam biću sve što hoćeš, prodajem dušu vragu svome…’

U medijima je nestalo i planetarno medijski razvaljenog zlatnog ljiljana Komšić Željka, nakon što je po povratku sa privatne posjete džematima Sjeverne Amerike i Canade fasovao samoizolaciju. Iako je njega u džematima Canade više od virusa pogodio krah njegove ‘akademije’ u režiji ‘akademika’ Zukorlićevog Emira Ramića džematskog moljca u dijaspori kojem je uručio i priznanje u ime BH Predsjedništva kao znak njegove netrpeljivosti prema efendiji Zukorliću, ovaj SDA bundžija ‘iz reda Hrvata’ je više pogođen svađom na ovom sijelu koje je prekinuto i neslavno završilo nego virusom, pa ipak je njegova samoizolacija je pravo medijsko osvježenje, zahvaljujući virusu. Da bar malo odahnemo od silnih bitaka za BiH, od neprijatelja i od Komšića lično.

Plus, virus Željka Komšića je donio na bh političku scenu pravi medijski preobrat.

Umjesto da na sjednicama BH Predsjedništva svoje stavove i planove izosi direktno i u lice omrznutom ‘rušitelju Bosne’ Miloradu Dodiku, zlatni ljiljan će sa Dodikom raspravljati o važnim državotvornim situacijama putem ‘skajpa’. Tako najavljuju uz ovu vanrednu sjednicu bh Predsjedništva koja bi se trebala održati koliko još danas ili jučer, na zahtjev Dodika. By skype, molim fino i uljudno. Iz dnevnog boravka. ‘Lajkaj’ Mile ako ti je drago. Ja obraza nedam, rek’o sam ti, može sve, može i Bosna ali obraz ej!

Upravo suprotno onome kako je to nama svima obećao Milorad Dodik, onomad kad je prošle godine zajahao u stolicu bh Predsjedništva. I kad je dreknuo : neću ići u Teheran, sjednicama bh Predsjedništva ću prisustvovati sa Pala, putem ‘skajpa’.

Virus, kao što rekosmo ima i humanih strana, samo ih treba pronaći. Još kad bi se osim Komšića samoizolirao i Šefik Džaferović, i Dodik, Bakir ohoho pa Radončić, možete misliti kako bi građanima bilo ljepše i ugodnije u ovom ‘stanju nesreće’. No, za početak nij loše. Jer u BiH život piše romane ali raja i dalje čita crtane.

photo : Sve dajem obraz nedajem, Željko Komšić, člna BH Predsjedništva, arhiv