intervju Mirka Šarovića: Milorad Dodik i Republika Srpska u aferi ubojito i opasno oružje opasno po Svijet ili još jedna zabava za narod? Ili uklanjanje Dodika?

Nekad u ‘ona mračna komunistička vremena’ tačno se znalo šta je državna a šta javna tajna. Hoću reći nije se znalo šta je tajna, jer to je tajna.

Jebiga, današnja vremena su drugačija, niko ništa ne zna, ‘znanje jest krHko’, što bi rekli nekadašnji neponovljivi ‘Nadrealisti’. A sve se zna.

Državnom tajnom se ‘sigraju’ na sve strane, najviše oni koji bi trebali da je očuvaju tajnom-‘naši’ vajni i bajni političari, ‘predstavnici u vlasti’. A kao što je i red u državi protektoratu, dakle državi bez prave vlasti, niko ništa ne zna.

Tužilaštvo ne reaguje ili se oglasi sa humornom sintagmom ‘oformljen je predmet’ ili ‘istraga je u toku’ i sve pojede mrak zaborava.

Direktor ‘krovne’ bezbjednosne organizacije Osman Muhamedagić ‘Osmica’ ni da zucne ni da ‘habne’. Poslednja navodna ‘afera’ zvana ‘Asim’ Sarajlić, vrhovnik među vihorovima SDA i ‘prvi do Bakira’ pokazala je svu zloćudnost tronacionalnog vladanja državom a i još ponešto. Na stranu to što Tužilaštvo ‘oformljuje’ spise i umjesto da ispituje aktere saslušava ‘žviždače’ i otkrivaoce ‘afere’, ali ako se javno na snimku čuje kako ‘prvi do Bakira’ (Izetbegovića) Asim kaže kako je u lažiranju izbora sarajevskog načelnika mladomuslimana fašiste Abdulaha Skake učestvovao i ‘Osmica’, direktor OSAe, te ako kaže ‘da je o svemu upoznat i Bakir’ a i pored toga tužilaštvo ne čini ništa, onda nema druge nego da je cjelokupan državni sistem korumpiran i održavaju ga tri nacionalistička monstruma koji drže u šaci čitavu državu. Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik, uz pomoć ‘međunarodne zajednice’ ma šta god to značilo koja ih hrani, pazi i čuva kao vakcinu protiv virusa, sve ‘drže pod kontrolom’ i zajebavaju naciju već desetljećima.

Ucjenama, talovima, pregovorima i razgovorima.

Znamo mi da je direktor OSAe Osman Muhamedagić zauzet studiranjem, student je treće godine na ‘prestižnom Univerzitetu’ u Trvaniku, jer mu je prethodna diploma poništena prošle godine u Banja Luci na Univerzitetu za poslovne studije a mandat istekao, valja otegnuti sa izborom dok čovjek ne diplomira, pa ipak, u najmanju ruku je čudno da se po tom pitanju ovaj ‘bivši magacioner’ i pratilac Alije Izetbegovića ne oglasi bar u ‘aferi’ Asim ako neće o svojim diplomama. Ako je šutnja znak priznanja a nije zlato, znamo i zašto šuti, čudi li vas imalo tužilaštvo koje je ekspresno jednu ‘djelatnicu’ iz državne službe izbacilo sa posla jer je imala lažnu diplomu. Dakle, falsifikat, kao što je diploma ‘Osmice’, ali malo drugačiji dakako.

Njegova diploma je ‘državna tajna’ i tačka. Nekada je Fahrudin Radončić, sadašnji ministar (ne)sigurnosti za njega tvrdio da je ‘muž pjevaljke’, ‘skladištar’, ‘mezimac lopovske familije Izetbegovic’, danas o njemu govori kao o odličnom bezbjednjaku, ‘sa kojim je zadovoljna čak i međunarodna zajednica’. Šega do bola.

Nakon što je uskočio u krevet Bakira Izetbegovića ovaj likovni umjetnik (nastvanik likovnog), nebošnjak i bogzna šta sve ne, i nakon što je njegov dug poreza od 11 miliona KMa zaboravljen te nakon što je zbog njega razrušeno poprilično centralne zemlje u Sarajevu za novi toranj, sve je strpao u državne tajne. Sve zaboravio.

Doduše, nedavno je sa Dodikom u Banja Luci razgovarao o ‘državnoj tajni’ rješavajući ‘veoma riskantan bezbjednosni problem’ ne želeći nam otkriti o čemu se radi, samo je pojasnio da o ‘svemu znaju u Željko Komšić i Šefik Džaferović’, ‘gospoda’ koje je sve do ministarske stolice nazivao ovako. Džaferovića osumnjičenim a ratni zločin, Bakirovom pudlicom i čovjeka ‘koji ne može ni zub da popravi’ (čim je izabran u Predsjedništvo popravio je 6-icu, dolje ispod, op. Cross), a zlatnog ljiljana Komšića kao ‘moralnog kepeca’ i ‘čovjeka sa balkona Bakira Izetbegovića’

Jebiga, novinari ko budale, misle da će im Bošnjak iz Gusinja, iz druge države otkriti državnu tajnu njegove sadašnje države, nema toga brale.

Državna tajna je sijevnula i u jednom intervjuu ‘grobara’ bh socijaldemokratije, ‘malog hadžije’ i ministra Zlatka Lagumdžije kada je jula prošle godine optužio troje visokopozicioniranih SDPaovaca označivši ih ‘krticama jedne od susjednih država’ i ni kurcem ni prstom nisu prdnuli ni ‘Osmica’ iz OSAe ni Tužilaštvo. Rekli smo već da je to zato što je ‘Osmica’ zauzet studiranjem i utvrđivanjem gradiva a glavna Tužiteljica svojom mukom i brigom. Napadaju je sa sih strana, više je tužilaca pod disciplinskim i sudskim postupcima nego kriminalaca ‘iz reda naroda’, osim toga Gordana Tadić žustro i sa puno energije brani kladionicu koja je smještena u njenoj kući, zbog čega imamo apsurd : obezbjeđenje pažljivo čuva naše kockarnice i kockare. Ovog Gordaninog još i više, jer je vlasnik kockarnice u njenoj kući već jednom krivično odgovarao, dakle ‘poznat organima gonjenja’ i zato ga treba paziti bolje i snažnije.

Lagumdžija je najvjerovatnije svojom optužbom mislio, i to je i učinio, da ‘ošamari’ 3M predstavnike nekadašnje svoje stranke koja ga je nogirala pa morao čovjek oformiti novu, svoju, i to Sašu Magazinovića, Mašića i Mijatovića, međutim ova špijunaža iako kvalifikovan teško i očigledno, prošla je ne zapaženo i otišla u domen tajni.

No, najviše sa tajnama je otišao Mirko Šarović, bivši ministar u Vijeću ministara iz SDS stranke a sada predsjednik te stranke u intervjuu tv ‘Face’ jučer. Ne zbog mesa za Tursku i halal certifikata firme ‘Bajra’ koja je ne plativši Islamskoj zajednici bila izgubila ovaj ferman za klanje po šerijatu pa ga dodatnom upaltom od 15.000 Kma obnovila. On je sa tajnama otišao malo dalje i šire. Optuživši Dodika da je ovaj ‘postao kooperativan’ jer je ucijennjen od strane ‘međunarodnih sila’ zbog ‘jedne kompanije u Republici Srpskoj’ koja je osumnjičenada prodaje ‘neke supstance’ ‘nekim zemljama’ koje su opasne po svijet.

Ovako je to rekao.

‘Dodiku su došla dva kurira, jedan stranac a drugi domaći,zaprijetili mu:jedna kompanija u RS-u se bavi opasnim poslom, trguje jednom opasnom supstancom za kreiranje jednog kontroliranog oružja,uhvaćeni su na djelu!

Koja je to supstanca?! Uranijum, hemijsko, biološko oružje? Ta supstanca je zabranjena, a može da posluži za pravljenje oružja koje je globalna prijetnja! Kršili su sankcije prema jednoj zemlji! Dodik je zato poslušan jer su mu prijetili!’

Bog te malov’o, neko u Republici Srpskoj pravi bombu a pokriva ga Dodik. Stranci sve kontrolišu i zato je Dodik ‘podvio rep’, ha!

Vrlo opasna i teška optužba o kojoj će mo sigurno slušati još ovih dana. I govori nam slijedeće. Na sceni je rušenje i uklanjanje iz politike Milorada Dodika a ‘stranci’ su ti koji se pitaju. Bakir, Milorad, Željko, Dragan, Šefik, možeš još nabrajati koliko hoćeš, niko su i ništa, Bosna je u raljam međunarodnih strateških i globalnih interesa, država se ništa ne pita. Samo prati : danas je Izetbegović, Čović ili Radončić ‘primio u zvaničnu posjetu’ američkog ambasadora, britanskog ili bilo kojeg drugog … i sve će ti biti jasno kakve su ‘glavonje’ i mudraci ‘naši predstavnici’.

O, da, Šarović se pohvalio javno kako su ‘tajnom operacijom’ razrađenom do najsitnijih detalja srušili kadrove Dodika u Centralnoj Izboroj Komisiji prije par dana. Skupa sa Bakirom, Predragom Kojovićem pa čaki Nerminom Nikšićem iz SDPa, koji je ‘sve znao’ ali je u glasanju bio uzdržan. Jedno Fahro nije ništa znao, malo ‘lanuo’ pa se umirio kad mu je sve Bakir pojasnio. Šarović je otkrio da postoji još planova i da će biti još sličnih ovakvih akcija. Slatkih osveta Dodiku. Pored ‘koalicija’, ‘dogovora’ i ‘sastanaka’ predstavnika u vlasti.

Dakle, ništa Parlament i drugi državni organi, sve se rješava tajnim operacijama’. Državnom tajnom.

Tako to ‘hoda’ u državi banani. Nama je tajna i Dayton, tajna je i dokument u vezi NATOa, to već svi znamo a još ne znamo šta je Dodik potpisao. Znamo samo ono šta kažu Željko Komšić, Dodik i Bakir. I znamo da je dokument napisan na engleskom. Iako skoro svi ‘strani ambasadori’ u BiH govore našim jezikom kojeg ‘naši predstavnici’ ne razumiju, ‘državne tajne se pišu na engleskom’.

Tako lakše o(p)staju tajnom.

photo ilustracija : Mirko Šarović i Milorad Dodik, arhiv Cross